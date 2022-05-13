扫拖强力升级 5100Pa吸力与震动擦地齐备 石头扫拖机器人T8 Plus智能集尘版评测

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】据某电商平台上用户对扫地机器人的使用评价数据显示，涉及“清洁”、“吸力”、“拖地”等字眼的评论，占据了扫地机器人评论总榜的前列，扫地机器人以扫吸拖为代表的清洁能力，依然是人们最关注的核心功能。

近日，石头科技推出了新一代产品石头扫拖机器人T8 Plus，它在上一代的基础上实现了产品力的新突破，最大吸力可达5100Pa，将垃圾的吸入深入到地面缝隙处，强力应对家居地面小至灰尘毛发、大至颗粒状垃圾的清扫需求。在拖地功能方面搭载了石头独家专利的声波震动擦地技术，带来3000次/分钟震动擦地，更有效地瓦解地面脏污，改变了以往扫地机器人拖地只是“拖布跟着机器走一遍”的问题。此外通过选配的智能集尘充电座，石头扫拖机器人T8 Plus能够在清扫完成后自动集尘，2.5L的大尘袋设计，满足60天一换，省事又省心。下面，天极网将对这款石头扫拖机器人T8 Plus智能集尘版进行详细测评。

外观设计

这款石头扫拖机器人T8 Plus在外观设计上延续了石头系列产品的家族化风格，采用轻薄圆形设计，整体配色为纯白色，机身顶部以高雅银边环绕点缀，简约又不失时尚，满足大部分人的审美标准，也适合不同类型的家装设计风格。

机身顶部凸起区域是石头T8 Plus的LDS激光导航测距传感器，其拥有高精度建模的能力，在RRmason 9.0算法的配合下，能够以先建图不清扫的模式，完成地图的快速构建。

LDS激光导航测距传感器

此外，这款石头T8 Plus还增添了一些在设计上的“小心思”，我们可以看到顶部传感器的四周环绕着逐渐变大的圆圈，给人带来一种LDS激光传感器正在向外源源不断地释放着雷达信号的感觉，科技感十足。

传感器的上方是石头T8 Plus的快捷操作按键，从左到右分别为局部清扫/童锁键、清扫/开关机键以及回充键，方便用户进行一些简单的操作。更多地拓展功能则可以通过手机连接石头APP来实现。

快捷操作按键

来到快捷操作按键前端的机身侧面，这里是石头T8 Plus避障、回充等功能的传感器区域。其中的避障传感器融入了结构光主动测距避障功能，能够达到毫米及3D结构光测距。并且在红外光补光灯的加持下，机器人在黑暗环境下也能够识别避障。

侧面传感器

侧面传感器的两端设有防撞栏，在清洁过程中碰到障碍物时能够起到缓冲作用，配合碰撞缓冲传感器的反馈，在下次执行清洁任务时可提前避开，避免损坏家具。

防撞栏及沿墙传感器

传感器区域相对的一侧则是石头T8 Plus的清洁水箱，与上一代产品不同的是，石头T8 Plus将集尘盒和清洁水箱分离，面向更精细化地吸尘、拖地需求。清洁水箱的设计也有些许变化，卡扣来到了清洁水箱的顶部中央位置。

清洁水箱

水箱可拆卸

回到石头T8 Plus的机身顶部，掀开磁吸式顶盖后里面是石头T8 Plus的集尘盒部分，尘盒位于中心位置，表面贴有操作和使用说明。右上方设有WiFi连接指示灯以及系统重置键。

尘盒

尘盒采用弹簧嵌入式结构固定在机身，轻轻一按即可取出装回，在通电后取出装回会有语音提示。此外尘盒顶部配有可拆卸滤网，用于智能集尘充电座集尘时阻隔大面积的垃圾，避免风道堵塞。

取出尘盒后可以看到连通底部滚刷组件的吸尘口，以及右侧集尘进风口。

集尘进风口及吸尘口

机身的底部主要承接石头T8 Plus的行走移动以及清洁功能，拥有行走动力模组、充电触片模组、防坠地毯识别模组、扫刷模组以及可组装拆卸的拖布等结构。

本次评测的机型为石头扫拖机器人T8 Plus智能集尘版，除了机器人本体以外，它还拥有一个智能集尘充电座。智能集尘充电座由集尘桶、集尘座主机、集尘座信号发射区以及集尘座底座组成。

取下集尘桶后可以看到部分集尘组件，集尘风道的出口与集尘袋都采用了快速密封设计，尘袋在拉出时即可自动完成封口，避免倾倒灰尘时出现扬尘漏灰问题。此外，集尘袋采用了“双层预分离防粘层+双层微米级过滤熔喷层+抗菌防霉层”的“4+1”复合材质，对灰尘、粉尘等过敏原的过滤效率达到99.5% ，长期使用过程中保证良好的抗菌效果。

尘袋

基站的下方是石头T8 Plus的集尘座信号发射区，内置的红外信号传感器能够“呼唤”石头T8 Plus进行自主回充、集尘等功能，同时我们可以看到两个充电触点，配合机器人本体底部的充电弹片对T8 Plus进行充电。

需要注意的是，智能集尘充电座的底座在使用前需要进行一些简单的安装，我们可以使用坡道反面内置的小螺丝刀上紧加固螺丝，进行集尘风道的坡道与基站的连接。

集尘座底座

智能集尘充电座的背面印有石头扫拖机器人T8 Plus智能集尘充电座的铭牌，记录产品信息。电源接口位于背面右侧底部，电源线采用缠绕式的集线设计。

功能介绍

吸力越大，吸尘能力越强。在扫地集尘功能上，石头T8 Plus的最大吸力能够达到5100Pa，在石头APP内还同步增加了Max+档位，强力应对家中的深度清扫需求。

石头T8 Plus机身底部的主刷模组，采用全向浮动以及四连杆悬挂设计，在清扫过程中可随地面路况3D灵活浮动，让主刷更加贴合地面，静风压更强，带来更彻底的清扫效果。此外，全面采用TPU软胶材质的新一代主刷，配合阿基米德螺旋设计，在清扫时毛发能够沿着主刷上的螺旋纹理移动，解决了以往胶毛一体的主刷容易缠绕毛发的问题。而主刷在遇到积木、纸团、塑料袋等异物而被卡住时，它还会自动尝试反转，吐出异物，进一步防止卡困。

与主刷共同完成清扫任务的边刷，配备了智能动态调速功能，通过多传感器融合判断，使石头T8 Plus在清扫较空旷的地面时以130RPM低速旋转，避免打飞垃圾;而在进行沿墙或绕着家具的清扫时，边刷的转速能够增加至330RPM，以更快的转速将灰尘毛絮扫出，勾除墙边缝隙积尘，更聪明的解决墙边清扫难题。

边刷清理角落位置动态调速

在拖地功能方面，石头T8 Plus搭载了石头科技自研的声波震动擦地专利技术，能够实现线性横向高频震动，配合升降模组对地面进行主动覆压强擦，带来每分钟3000次的高频擦地。此外石头T8 Plus还增加了精细擦地和深度慢拖模式，在拖地时能够充分软化顽固污渍，带来更细致的擦地效果。

与上一代采用的普通水洗拖布不同的是，这款石头T8 Plus配备了纳污能力更强的抗菌平板震动拖布，它所采用的双区双效设计，能够全幅均匀覆盖地面，在声波震动擦地模组的加持下，带来更洁净的拖地效果。拖布上还添加了抗菌银离子，对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和抑菌率高达99.99%，经过长期使用后的拖布依然能够有效抑制细菌滋生，减少产生异味。

此外，石头T8 Plus还搭载了拖布智控升降技术，在机器人执行完扫拖任务进行回充时，拖地模组能够自动升起，避免干净的地面被二次污染;而且AI智控升降技术能够带来20mm的最高避障。而在需要对地毯进行清洁的时候，石头T8 Plus也能够自动升起拖布支架，只吸尘而不拖地毯。地毯清扫结束会降下拖布支架，继续扫拖，有效的避免了拖布浸湿地毯。

在软件算法方面，石头T8 Plus搭载了更“聪明”的RRmason 9.0算法，为建图、导航、避障等任务提供统筹分析。新一代RR mason 9.0算法系统历经180次OTA迭代升级，大大提升了石头扫拖机器人的工作质量与效率，石头APP上的快速建图、3D建图、智能返航、智能推荐定制模式、智能推荐清扫顺序等新功能的上线，也为用户提供了更强的交互性与更好的使用体验。

石头T8 Plus还在避障技术上进行了全新升级，搭载了AI避障2.0技术，拥有结构光主动测距避障功能，能够达到毫米级3D结构光测距，且在红外光补光技术的加持下，即使在黑暗的环境下，石头T8 Plus也能准确识别避障。

通过AI算法，石头T8 Plus还能够进行如鞋子、插线板、椅子等27类障碍物的识别。在识别的过程中，机器人也会会针对不同障碍物动态调整不同的避障距离。危险物品，远距离避让，减少卡困;安全物品，近距离避让，避免漏扫。

需要用户手动倾倒尘盒的问题一直是扫地机器人的痛点。石头T8 Plus的智能集尘充电座拥有自动集尘功能，并针对尘盒内部容易出现的“死角”部位，采用了能够实现双维风路的双风机集尘设计，以27000Pa的超强吸力快速清空尘盒。石头T8 Plus还运用了新一代智能集尘策略，不仅能够预判尘盒状态，智能调节集尘强度和集尘时长，还能剥离在滤网上沉淀的尘絮，延长滤网寿命，避免集尘风道堵塞。

使用体验及清洁测试

为了更好地展现石头T8 Plus的多样化功能，本次评测中的使用体验及清洁测试配合石头APP进行操作。

首先进行石头T8 Plus的配网连接。我们可以通过扫描尘盒模组右上方的二维码下载安装石头APP，根据说明书指示分别进行“重置WIFI”以及“添加设备”操作，当APP主页出现设备和状态时即可开始使用。

首次使用时，石头T8 Plus将会先进行快速建图，录入待清洁房间内的地面环境情况。用户可以在APP内查看实时建图进程。在LDS传感器高精度建模能力的加持下，石头T8 Plus能够以先建图不清扫的模式完成地图的快速构建，整个建图过程不到一分钟，APP上显示的地图面积与房间地面的实际面积基本一致。

快速建图完成后，我们首先对石头T8 Plus的扫吸能力进行测试，在APP上选择仅扫地不拖地模式，小编目测房间地面上的灰尘不是太多，因此先选择了安静档模式进行清扫。

可以看到，石头T8 Plus在清扫的过程中会先沿边缘墙体清扫，边缘清扫完毕后开始横向“弓”字型的清扫路线，再以竖向“弓”字型清扫路线，行成一个“井”字型清扫路线，确保清洁到每一个区域，不遗漏。

清扫完成后，石头T8 Plus会自主进行回充。小编取出尘盒查看，不料到在清扫前看似干净的地面，竟然“埋藏”着那么多的灰尘、毛发以及不知名物体的碎屑。从尘盒内的垃圾收集情况来看，石头T8 Plus的吸扫能力还是比较优秀的，在安静档即扫地机最低档吸力的模式下也能对地面进行非常有效的清扫。

尘盒集尘前

随后小编放回尘盒，在石头T8 Plus的智能集尘充电座进行集尘操作。智能集尘充电座拥有四种集尘模式选择，智能集尘能够预判尘盒状态，智能动态调节，提高集尘效率;快速集尘适合较干净环境或小户型，集尘时间短，但是可能有垃圾残留;日常集尘适合日常家庭环境，集尘时间与效率最为均衡;超强集尘适合大户型或较为复杂环境，强劲集尘，但是集尘时间较长且噪音稍大。一般使用情况下，选择智能集尘模式即可。此外石头APP内还可以选择开启自动集尘，机器人在完成清扫任务能够自动返回基座按需开始集尘。

在APP界面按下集尘键后，智能集尘充电座开始集尘，整个过程大概持续40秒左右。集尘完毕后小编再次取出尘盒查看，可以看到尘盒内的灰尘、毛发、碎屑基本都被吸走，尘盒内部的角落位置也几乎没有灰尘残留。

尘盒集尘后

接下来小编用面粉、纸巾碎屑以及大颗粒物进一步对石头T8 Plus的扫吸能力进行测试，开启仅扫地模式下的吸力MAX+档位，在启动的瞬间可以听到机器人的运行噪音明显增大，在经过“垃圾”时机器人的运行速度放缓，将“垃圾”强力吸入尘盒。

MAX+档位

吸入面粉

吸入纸屑

吸入大颗粒物

在扫吸测试结束后，小编观察了机器人底部的卫生状况，可以看到除了前端行走轮上有一点面粉残留以外，主刷模组和边刷位置基本上没有“垃圾”残留。

此后小编对石头T8 Plus的拖地能力进行测试。在使用石头T8 Plus对地面进行拖地清洁前，首先需要将机器人的水箱拆下装满自来水后再装回，然后将配备的拖布湿润，按说明书上的安装指引将拖布插入拖布支架并粘贴牢固，最后将拖布支架沿着机器人水箱下方对正平行推入，拖布支架安装到位时能够听到“咔嗒”声，机器人也会发出“拖布支架已装入”的语音提示。

拖布支架卡扣

小编选择了精细擦地模式(仅拖地)，可以看到石头T8 Plus在拖地时的总体运行轨迹与在执行扫吸任务时的运行轨迹基本一致，但是石头T8 Plus是以密集Z字型方式进行擦地，清洁路线更为密集，兼顾到每一处地面的精致细拖。

精细擦地模式

接下来小编在地面倾倒咖啡，待一部分自然风干后模拟地面上的顽固污渍。在石头APP上选择开启深度慢拖模式(仅拖地)，可以看到机器人在经过咖啡渍时的运行速度放缓，对地面污渍进行清洁。据官方介绍，在深度慢拖模式下，石头T8 Plus会在精细擦地的基础上，以20cm/s的速度进行擦地，提高拖地效果。

深度慢拖

此外清洁过程中还涉及了一些关于石头T8 Plus的基础测试。首先在避障能力方面，小编在地面上设置了灯座、塑料瓶、盆栽以及拖鞋四种障碍物，在APP内划定该区域的清扫，可以看到石头T8 Plus的运行的过程中能够准确避开这些障碍物，基本上对障碍物没有产生磕碰，同时避障结果实时在APP上显示，其中识别鞋子的准确率可达到98%，并有专属的鞋子标志。

避障结果APP实时显示

在扫拖同时开启并进行对地毯的清洁时，石头T8 Plus搭载的超声波地毯识别技术能够控制自行升起拖布支架，只吸尘而不拖地毯。地毯清扫结束会降下拖布支架，继续扫拖，有效的避免了拖布浸湿地毯。此外石头APP内还可以进行多种地毯清洁设置，灵活应对家中不同材质地毯的清洁。

石头APP中的其他拓展功能也不得不提，我们可以在APP内按照家庭户型的实际情况合并或划分房间，针对不同区域定制清洁方式或顺序，也能够进行禁区设置、家具编辑、地面材质编辑等功能设置，尽享个性化清洁体验。

噪音测试

噪音大小也是扫拖机器人工作时需考虑的重要因素。最后小编对石头T8 Plus各项功能下的运行噪音进行了测试。测试前选取相对安静的室内环境，测试距离与被测试物体保持1米距离。

测试环境的底噪约为44.7dB

环境底噪

吸力为安静档位下的工作噪音约为52.5dB

安静档位

吸力为标准档位下的工作噪音约为56.8dB

标准档位

吸力为强力档位下的工作噪音约为60.4dB

强力档位

吸力为MAX档位下的工作噪音约为63.5dB

MAX档位

仅拖地模式下吸力MAX+档位下的工作噪音约为67dB

MAX+档位

智能集尘充电座智能集尘模式下的工作噪音约为78.6dB

集尘噪音

总的来说，石头T8 Plus工作时的噪音与我们日常中遇到的各种声音相比，还是比较大的，而且机器人扫拖是一个持续的过程，我们在使用石头T8 Plus最好是选择白天或者不影响休息时使用。

使用体验视频

评测总结

在外观设计方面，这款石头扫拖机器人T8 Plus采用了纯白颜色设计，四周辅以高雅的银边点缀，十分简约大气。顶部增加了类似雷达图的细节设计，科技感十足。智能集尘充电座的线条柔和，区域之间层次分明，实用性与颜值兼备。

功能特性方面，石头扫拖机器人T8 Plus将最大吸力提升至5100Pa，难以清扫的角落、地面缝隙等位置都能得到有效清洁。可选配的智能集尘充电座以27000Pa超强吸力高效集尘，内置的2.5L尘袋可满足60天一换，方便又省心。搭载了全新升级的RR mason 9.0算法，让石头扫拖机器人T8 Plus的“智能”属性更上一个台阶，在导航、避障、建图等功能上进一步优化提升。

在使用体验方面，配合内置丰富功能的石头手机APP，我们能够体验到更多样化、更个性化、更人性化的操作体验。石头扫拖机器人T8 Plus离解放用户双手的这个目标可谓是再进了一步。

目前，石头扫拖机器人T8 Plus电商平台售价2799元，配备智能集尘充电座的石头扫拖机器人T8 Plus智能集尘版电商售价3598元，在同类型产品比价中可谓性价比极高，感兴趣的朋友不妨选购一台，体验极致扫吸拖的乐趣。