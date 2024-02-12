量额实现同比增长 2023年空调市场焕发新生

【天极网家电频道】对于刚刚过去的2023家电市场来说，空调这个大家电是十分值得关注的一大品类。根据奥维云网(AVC)零售推总数据，2023年空调市场实现零售额2117亿元，同比增长7.5%，零售量6085万台，同比增长6.5%。事实上，在2023年前，空调行业连续经历了连续多年的销量下滑，行业扭亏为盈也让该品类成为了市场所关注的一大热门品类。

据了解，2023年上半年积压需求、应急需求集中释放，零售额规模高增19.5%，将市场预期拉至高位，行业从第三季度开始进入承压期，全年零售额2117亿元，同比增长7.5%。诚然，2023年空调行业全年“高开低走”，在回暖过程中，市场的需求变化也更加一目了然。

根据奥维云网2023空调年报显示，在过去的一年里消费者喜爱的空调产品呈现出匹数上升、新一级能效、健康舒适、新风、智能化，直播渠道购买等，值得行业关注的特点，而这些消费者之所向，也正是行业抗压、保持韧性的良药。

首先，消费者关注度上1.5P挂机、3匹柜机是目前空调行业的基本盘，其中1.5P挂机的销售占比达到了64.5%，与此同时，随着消费者生活质量的提高，更大匹数的空调产品增速也较为明显，2P挂机2023年线上、线下同比增长30.2%和32.1%;而制冷热效率更高、更适合大客厅使用的挂机，则是以价换量，各价格区间皆有涨幅。

从专职冷热空调换新、第一代、二代变频空调普及，再到在本阶段更新换代，节能减排贯穿主线。奥维云网数据显示，2023年新一级能效产品占比持续提升，目前品类在线上线下销量占比分别达到76.3%和84.1%。对于厂商来说，消费者的节能减排需求是恒久不变的，要根植到产品的DNA里。

除此以外，奥维云网空调年报中还提到了健康、智慧两个赛道的空调细分品类。健康领域的代表是新风空调，在市场中保持着比较不错的增速，线上线下分别同比增长10.4%和20.7%。为了达到更有效的除菌效果，空调产品技术不断探索和改进。目前主流的除菌技术有银离子滤网除菌、UVC紫外线除菌、离子净化以及高能脉冲等。新风挂机市场持续增长。

销量增速可观的智能化产品则是集中在了智能语音空调品类，其线上销量规模同比增长20.7%。综合来看，空调产品功能卖点呈现出多点开花式成长。同时在竞争激烈的市场中，更加精细化的产品细分，可以避免产品同质化和单一价格竞争。

尽管前些年市场处于不景气的下行态势之中，但空调行业也不曾放松。“根据历年资料汇总的时间线信息，2014年冷热初代变频空调基本完成换新，同年第二代主流变频空调开始进入普及阶段，以三包政策中的“空调内外机6年保修”为刻度，那么2021年正是消费者大范围换新空调的起始年，并且每年年初品牌动作却非常频繁，各大主流品牌均在新年伊始开启了促销活动。奥维云网总裁何金明在一次采访中表示，”空调企业品牌集中在开年展开营销动作，是希望能给踩准换新周期。

不仅如此，何金明还表示，2023年年初空调企业排产量大幅提升，也对全年的销量释放有着很大的助推作用。根据奥维云网数据显示，2023年1-2月全国空调零售额规模为167亿元，同比增长7.4%。1-4月，我国空调内销市场累计销量达3259.3万台，同比增长20.7%。综合来看，2023年开年的空调行业就已经实现了零售规模回升、企业出货量大增的状态，行业并不是“仓促应对”大卖。

在整个空调行业积极备战的背景下，2023年行业汇聚了更新换代周期、酷热天气催生、行业技术储备、营销活动准备，和618大促节点等诸多因素的共同影响下，造就了空调行业撑起家电大盘的壮举，而这一切的基础离不开空调行业多年历练而来的韧性，以及对长远发展的坚定。而面对存量化市场，此前连续多年高增长的市场局面很难再次出现，在周期性和不确定因素影响下，今年空调市场能否如2023年实现增长还未可知。那面对不确定的市场形势，空调市场仍然需要修炼产品内力，顺应时势发展，以不变应万变或是生存之道。