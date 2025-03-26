以机械臂控风+嵌入式颠覆空调行业 追觅李正良：重视用户和技术

【天极网家电频道】前言：当“空调内卷”撞上技术极客

中国空调市场早已进入“红海时代”――格力、美的、海尔占据头部市场，各品牌在价格战中内卷，消费者对“大差不差的外壳+左右摆风”逐渐麻木。然而，2025年AWE展会上，追觅空调的展台却挤满了行业人士。可完全嵌入家居的“全隐式”空调Z-Wind和通过双机械臂实现126°广角6个自由度送风的机械臂空调X-Wind，让传统厂商直言“看不懂”。

追觅空调负责人李正良对此的回应很直白：“我们只关心两件事：用户要什么，技术能不能做到。”这家以高速马达技术横扫扫地机器人市场的“技术狂人”，为何要跨界挑战空调行业？机械臂控风、全隐式嵌入、多自由度送风……这些看似天马行空的概念背后，藏着怎样的技术逻辑与商业野心？

一、用户痛点即战场：从“空调必须丑”到全隐式嵌入革命

“用户把空调塞进柜子，不是因为他们喜欢，而是因为传统空调太丑。”李正良在访谈中反复提及这一细节。在追觅的用户调研中，大量的消费者对空调外机裸露的管线、突兀的造型表达不满，甚至有人为了家居美观牺牲制冷效果。“冰箱、洗衣机都能平嵌，为什么空调不行？”

这一反问直击行业惯性思维。传统空调厂商并非没有尝试过嵌入式设计，但受限于压缩机体积、散热效率、安装成本等问题，始终未能突破。追觅的解法是“底层重构”：1一体式空气处理机：依托自研高能量密度电机技术大幅缩小压缩机体积，将传统挂机/风管机的内外机集成为一体式空气处理机，放在室外;2风道系统革新：取消传统导风板结构，改用追觅全球首创的三级柔风系统，减少机身厚度，带来100%均匀无风感;3模块化安装：通过预装框架设计，实现空调主体与家居柜体等的无缝衔接，解决散热与检修难题。

追觅可嵌入家居的“全隐式”空调Z-Wind

“用户要的是‘看不见空调的空调’， 只要没有违反物理原理，我们沉下心做出来就好。”李正良坦言，这一方案研发成本远高于传统空调，但追觅的逻辑很明确：用技术溢价换取体验溢价。

二、机械臂控风：从“浇田式送风”到精准温场重构

传统空调的送风逻辑如同“用花洒浇田”――固定角度的导风板左右摆动，导致冷热不均、直吹不适。而追觅的机械臂控风技术，直接将导风叶片自由度从2个(上下、左右)提升至6个，结合AI算法实时调节角度、风速，实现“风随人动”：双机械臂结构：借鉴扫地机器人机械臂的电机与齿轮箱技术，将导风叶片拆分为两组独立控制的机械臂，支持124°广角覆盖。

追觅机械臂空调X-Wind

“我们是在重新定义‘风的自由度’。”李正良认为。而当用户在客厅左看书、健身时，空调可多维度、多自由度送风，让风吹得更均匀、更舒适。

三、技术卡位战：专利布局与供应链“两手硬”

跨界进入空调行业，追觅面临的核心质疑是：如何突破压缩机、两器等核心部件的技术壁垒？李正良的答案透露着“技术极客”的自信与务实：1专利突围：围绕机械臂控风、嵌入式结构申请核心专利，与传统厂商的导风板专利形成差异化;2供应链借力：与经验丰富的供应商企业联合定制方案，同时计划自建“灯塔工厂”保障高标准制造;3技术储备池：目前已经有第二代和第三代的技术路径了，并完成储备。空调的的研发有三个团队，最前沿性的技术团队主要解决压缩机技术问题、未来的风机风道问题。第二个团队是研究下一代的技术难点，生产时碰到的困难问题。第三个团队研究的就是即将要上市的一代产品。

“我们尊重行业，但提出创新。”李正良强调，追觅的竞争力不在于颠覆供应链，而在于用用户需求倒逼技术创新。例如，为解决空调高耗电痛点(压缩机占空调耗电达70%或以上)，追觅将有专门的研发团队攻坚压缩机技术。

四、用户共创方法论：从“闭门造车”到“千人共创”

“传统企业做用户调研，往往是找几十个‘代表用户’开个会。我们要的是真实、海量、深度的共创。”李正良透露，追觅空调尚未上市，就已组建用户运营团队，全程参与产品定义。李正良分享了追觅的两个用户共创：1 交互革命：用户吐槽传统空调APP界面复杂，追觅直接移植智能汽车的车机交互逻辑，实现“滑动调温、语音分区控制”;2加湿功能取舍：多数用户希望空调集成加湿，但拒绝频繁加水，追觅则通过空调直接解决，无需用户再加水。

这种“产品未出，用户先行”的策略，让追觅避免了传统家电企业“技术自嗨”的陷阱。整理李正良的意思大概就是：“用户告诉我们哪里该颠覆，我们就往哪里投入弹药。”

五、高端局新逻辑：不争份额，只打认知

面对“如何与传统巨头竞争”的提问，李正良的回应出人意料：“我们不在意市场份额，只关心技术能否占领用户心智。”这种“反内卷”策略的背后，是追觅对高端市场的独特理解：1品类定义权：通过机械臂、嵌入式等显性技术符号，将空调从“功能家电”升级为“家居科技艺术品”;2重构价值锚点：首款产品定价高端，瞄准对家居美学、智能体验敏感的高净值人群;3尊重空调渠道：原有的清洁渠道服务跟不上不动空调，通过线上线下渠道联合，与渠道伙伴共同成长。

“高端是用科技解决用户问题，提供对手做不到的体验。”李正良认为。

结语：技术普惠的本质是尊重人性

李正良反复提到：“我们重视用户和技术”。在他看来，空调不应是冷冰冰的机器，而应是“懂温度、懂空间、懂美学的空气管家”。

这种理想主义能否在残酷的商业世界中存活？答案或许藏在用户的选择中。当越来越多的年轻人愿意为“看不见的技术”买单时，追觅的颠覆之路才刚刚开始。毕竟李正良明确表示：“我们想搞的是颠覆的全球首创，不搞改善不大、跟行业持平的东西。“