1K+¾ÍÄÜ´òÔìË½ÈËKTV£¿4¿î³¬ÐÔ¼Û±ÈÒôÏäÍÆ¼öÀ´À²
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ìáµ½KTV£¬Äã»áÏëµ½Ê²Ã´£¿ÒÔÇ°µÄKTV£¬ÈýÎåºÃÓÑ¾ÛÔÚÒ»Æð¾ÍÄÜËæÐÄËùÓû³ªK·¢Ð¹ÇéÐ÷£¬»¹ÄÜÁªÂç¸ÐÇé£¬ÏÖÔÚµÄKTV£¬Ò»²»Ð¡ÐÄ¾Í±ä³É´óÐÍÉçËÀÏÖ³¡£¬ÅÜµ÷¡¢ÎåÒô²»È«¡¢³ªÆÆÒô¡¢³ªµ½Ò»°ë±»ÇÐ¸è¡Ã»µã²ÅÒÕ¶¼²»¸ÒÈ¥KTV¡£²»È¥KTV£¬ÄÇ¾Í×Ô¸öÏÂÔØ¸öK¸èÈí¼þ¸ú×Åºß³ª£¬¿ÉÕâ¶«Î÷Õ¦±ÈµÃÉÏÈË¼ÒKTV×¨ÒµÒôÏä³ª³öÀ´µÄÐ§¹û£¿²»½ö³ªµÄ²»¹ýñ«£¬¶ÔÓÚÎåÒô²»È«µÄÈËÒ²ÊÇÒ»ÖÖÕÛÄ¥£¬Ã»ÓÐÊµÊ±ÐÞÒô£¬Ô½³ªÔ½Ã»µ×Æø¡£ÒªÎÒËµ£¬Ïë³ªµÄ¾¡ÐË£¬ÄÇ¿ÉÉÙ²»ÁËÕâÉñÆ÷¡ª¡ªK¸èÒôÏä¡£
ÕâÒôÏäÑ¡µÄºÃ°¡£¬¾Í·Â·ð°Ñ KTV °á½øÁË¼ÒÀï£¬ËæÊ±ËæµØ¶¼ÄÜ¼¤Çé¿ªÂó£¬Í×Í×Ò»¸öÒÆ¶¯K¸è·¿¡£½ñÌìÔÛ¾ÍÀ´¸ø´ó¼ÒÍÆ¼ö4¿î³¬¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄK¸èÒôÏä£¬ÄÇÒôÖÊÎªÍõ£¬ËùÒÔ¸ø´ó¼ÒÌôµÄ¶¼ÊÇÖªÃûµÄÒôÏä´óÆ·ÅÆ£¬³ýÁËÒôÖÊ£¬»¹ÓÐKTV·ÕÎ§°ãµÄ³ª¸èÌåÑé£¬Ð§¹ûÒ²ÄÜæÇÃÀ×¨ÒµKTV£¬±£×¼´ó¼Ò³ªµÄ³©¿ì£¬Ô½³ªÔ½×ÔÐÅ¡£
°®³©K50ÒôÏä£¬¹ú²¹ºóÔ¼1690ÔªÆð
ÔÚÍâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬»úÉí²ÉÓÃABSÍâ¿Ç£¬Êæ·þÓÖÓÐÖÊ¸Ð£¬ÕûÌåÐÎ×´ÔËÓÃÒ»Ìå»¯³ÉÐÍµÄÆø¶¯Á÷ÏßÐÍÉè¼Æ£¬ÏßÌõÁ÷³©¡¢±ß½ÇÔ²Èó£¬ÉõÊÇºÃ¿´¾«ÖÂ¡£³ß´ç´óÐ¡Îª³¤35.3cm£¬¿í17.5cm£¬¸ß17cm£¬»úÉíÖØÁ¿Îª5.3kg£¬ÕûÌå½ÏÎªÇáÇÉ£¬²¢ÅäÓÐ±³´øÉè¼Æ£¬ÈçÍ¬Ð¡±³°üÒ»Ñù·½±ãÐ¯´ø³öÃÅ¡£ÁíÍâ£¬°®³©K50Åä±¸ÁË10.1Ó¢´ç¶àµã´¥ÃþIPSÆÁ£¬·Ö±æÂÊÎª1280*800£¬»ÃæÇåÎú¡¢´¥¿Ø²Ù×÷·Ç³£ÁéÃôÁ÷³©£¬Í¬Ê±ÆÁÄ»¿É120¡ã¶à½Ç¶ÈÈÎÒâÐüÍ££¬·½±ãÓÃ»§µ÷Õûµ½×îºÏÊÊµÄ¹Û¿´½Ç¶È¡£
ÖÇÄÜK¸è·½Ãæ£¬±È½Ï³öÉ«µÄ»¹ÊÇËüÖÇÄÜÂË¾µ¼¶ÃÀÉùËã·¨ÁË£¬ÓµÓÐ×Ô¶¯ÃÀÉùºÍ×Ô´ø»ìÒôÒôÐ§µÄ¹¦ÄÜ£¬ÊµÊ±ÂË¾µ¼¶ÐÞÊÎÉùÒô£¬Ïàµ±ÓÚÒ»¸ö°ÙÍòÐÞÒôÊ¦µÄµ÷ÒôÐ§¹û£¬Í¬Ê±ÒôÏäÄÚÖÃHi-Fi¡¢Ã÷ÁÁ¡¢»§Íâ3´óÒôÐ§£¬¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°Ñ¡ÔñºÏÊÊµÄÒôÐ§½øÐÐK¸è£¬Í¬ÑùµÄ£¬Âó¿Ë·çÒ²Ö§³ÖÔÉù¡¢KTV¡¢³¬¼¶»ìÏì¡¢Á÷ÐÐ¡¢×¨Òµ¡¢¿¨Í¨¡¢¹ÖÊÞ7ÖÖÒôÐ§ÒÔ¼°×Ô¶¨Òåµ÷½Ú¸ßÒô¡¢µÍÒôºÍ»ìÏìÇ¿¶È£¬Âú×ãÓÃ»§¸öÐÔ»¯µÄÐèÇó¡£Çú¿â×ÊÔ´·½Ãæ£¬ÄÚÖÃÀ×Ê¯¡¢È«ÃñK¸è¡¢QQÒôÀÖµÈ¶à¿îÈí¼þ£¬ÓµÓÐ°ÙÍò¼¶µÄÕý°æÇú¿â£¬ÈÈÃÅÐÂ¸èÊµÊ±¸üÐÂ£¬Ê×´Î¼¤»î»¹ËÍ¼ÛÖµ199ÔªµÄÀ×Ê¯KTV»áÔ±Äê¿¨Ò»ÕÅ¡£°®³©K50µÄµã¸è·½Ê½Ò²ºÜ±ã½Ý£¬Ö§³Ö´¥ÃþÆÁÄ»µã¸è¡¢Âó¿Ë·çÓïÒôÒÔ¼°É¨Âëµã¸è¡£
ÒôÖÊ·½Ãæ£¬ÄÚÖÃµçÄÔÏµÍ³¡¢Êý×Ö¹¦·ÅºÍ¶ÀÁ¢ÑïÉùµ¥Ôª£¬ÓµÓÐÅìÅÈ¶¯Á¦ËÄÇýÀ®°È£¬ÄÜÓªÔì³ö3D»·ÈÆÁ¢ÌåÉù£¬Í¬Ê±»¹ÓÐBASSÒ»¼ü¿ªÆôÖØµÍÒô³å»÷²¨Ä£Ê½£¬¿ÉÒÔ¸ÐÊÜµ½¸èÇúÇ¿ÁÒµÄ³å»÷¸Ð£¬¸øÓÃ»§¸ü³Á½þµÄÌý¾õÌåÑé¡£Ðøº½·½Ãæ£¬°®³©K50ÓµÓÐ¸ß´ï5Ð¡Ê±Ðøº½£¬»¹Ö§³ÖÍâ½ÓType-CÒÆ¶¯µçÔ´£¬¾ÍËãÊÇÈ¥µ½»§ÍâÒ²²»ÓÃµçÁ¿½¹ÂÇ¡£Âó¿Ë·ç³äµçµÄ·½Ê½Ò²ºÜÇÉÃî£¬ÊÕÄÉ²ÖÀïÃæÖ§³Ö¿É´ÅÎüÎÞÏß³äµç£¬³ä3·ÖÖÓ¾Í¿ÉÒÔ³ª°ë¸öÐ¡Ê±£¬ÌØ±ð·½±ã¡£
ÆäËû¹¦ÄÜ£¬°®³©K50»¹ÓÐ¸ü¶àÀ©Õ¹¹¦ÄÜ£¬º¸ÇÁË³ªÏ·¡¢¿´ÊÓÆµ¡¢³µÔØ´óµúÉõÖÁÊÇ¼õÑ¹¹¦ÄÜµÈ£¬¿ÉÒÔÂú×ãÓÃ»§²»Í¬µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬±ÈÈçÑ§Ï°¹¤×÷ÀÛÁË£¬´ò¿ª°®³©K50µÄ¼õÑ¹ÉñÆ÷Ò»¼ü¼´¿É¿ªÆôÒôÀÖÁÆÓú£¬³ª¸è³ªÀÛÁË¾Í¿´¿´µçÊÓ¾ç¡¢µçÓ°¡¢×ÛÒÕ·ÅËÉÒ»ÏÂ£¬»§ÍâÂÃÍ¾Âþ³¤´ò¿ª³µÔØ´óµú³©Ìý¸÷ÖÖÈÈÃÅµÄDJÉñÇú¡£
ÌØµã£ºÇáÇÉ±ãÐ¯¡¢ÖÇÄÜÂË¾µ¼¶ÃÀÉùËã·¨¡¢¶àÖÖÒôÐ§ÈÎÑ¡¡¢ÊÊºÏ»§Íâ¾Û»áµÈ¸÷ÖÖ³¡¾°
É½Ë®C6 plus»§ÍâK¸èÒôÏä£¬¹ú²¹ºóÔ¼1444ÔªÆð
Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬É½Ë®C6 plus¿´ÆðÀ´½ÏÎª·½Õý£¬ÒÔºÚÉ«ÅäÉ«ÎªÖ÷£¬ÕûÌå¼òÔ¼´óÆøÓÐÖÊ¸Ð£¬³ß´ç´óÐ¡Îª³¤450mm£¬¿í230mm£¬¸ß370mm(º¬ÌáÊÖ²»º¬ÏÔÊ¾ÆÁÕ¹¿ªºóµÄ¸ß¶È)£¬»úÉíÖØÁ¿Îª13.9kg£¬²¢ÅäÓÐ±³´ø¡¢°ÑÊÖÉè¼Æ£¬·½±ãÓÃ»§Ð¯´øÍâ³öÊ¹ÓÃ¡£ÁíÍâ£¬C6 plus»¹Åä±¸ÁË17…¼¸ßÇå»ÖÊÒ»ÌåÊ½´¥¿ØÆÁ£¬´¥¸ÐË¿»¬£¬Í¬Ê±¾ß±¸¹ãÉ«Óò¼¼Êõ£¬»Ãæ¸üÇåÎú£¬²ã´Î¸ü·á¸»£¬Ï¸½Ú¶à£¬ÔëµãÉÙ£¬¸ü»¤ÑÛ¡£
K¸è·½Ãæ£¬Åä±¸ÁËU¶ÎÃÀÉù³äµç»°Í²£¬¾ßÓÐDSP»ìÏìÈóÒô£¬Ãâµ÷ÊÔ¿ª»ú¼´³ª£¬ËæÊ±ËæµØ³ªÏíàË¸è£¬ÇáËÉÊµÏÖºÃÒôÖÊ¡£ÔÚÇú¿â×ÊÔ´·½Ãæ£¬ÓµÓÐÕý°æÀ×Ê¯KTVµã¸èÏµÍ³£¬Õý°æ¸è¿âÄÚÈÝ¡¢ËÑË÷µã¸èÇúÄ¿»á¸ü¶à£¬Í¬Ê±Ö§³Ö¡°°²×¿+À×Ê¯¡±Ë«K¸èÏµÍ³£¬µã¸èÒ²ºÜ¼òµ¥±ã½Ý£¬Ìá¹©ÁËÓïÒôµã¸è£¬ÊÖÆ´ËÑ¸è£¬ÊÖ»úÉ¨ÂëµÈ·½Ê½¡£É½Ë®C6 plus»¹ÓµÓÐ500+GµÄ´óÄÚ´æ¿ÉÏÂÔØº£Á¿¸èÇú£¬¹©ÓÃ»§½øÒ»²½·á¸»×Ô¼ºµÄÇú¿â×ÊÔ´£¬Í¬Ê±·½±ãÓÃ»§ÀëÏßÊ¹ÓÃ£¬ÎÞÐèµ£ÐÄÍøÂçÎÊÌâ¡£´ËÍâ£¬C6 plus»¹ÓÐÍøºìÉù³¡»¥¶¯ÌØÐ§£¬ÉèÓÐÊÒÄÚÊÒÍâÒôÆµÄ£Ê½ÇÐ»»£¬8ÖÖÉù³¡ÌØÐ§µ÷½Ú£¬Å¯³¡·ÕÎ§Õâ²»¾ÍÀ´ÁË£¬³ª¸èµÄÆø·Õ¸üàË¸üÓÐÈ¤¡£
ÎÞÂÛÊÇ¼ÒÍ¥ktvÒôÏì»¹ÊÇÑÝ³ª»áÒôÏì¿¿µÄÊÇ¸ßÖÐµÍÒôÍêÃÀ´îÅä£¬¶ø²»ÊÇ´óÀ®°È£¬É½Ë®C6 plusÔÚÒôÖÊ·½Ãæ¾Í¸øÓÃ»§ÉÏÁË¸öÀ®°ÈºÀ»ª¸ßÅä£¬ÄÚÖÃ¸ß¡¢ÖÐ¡¢µÍÒô¹²·¢Éù23µ¥Ôª£¬Ê¹µÃÒôÏä¾ßÓÐ270¡ã»·ÈÆÁ¢ÌåÉùÐ§£¬¸øÓÃ»§´øÀ´Ê·Ê«¼¶µÄÒôÀÖÊ¢ÑçÏíÊÜ¡£
É½Ë®C6 plusµÄÐøº½ÄÜÁ¦Ò²ºÜ³öÉ«£¬Åä±¸ÁË12000ºÁ°²´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÊÊºÏ³¤Ê±¼äµÄ»§Íâ³ª¸è»ò¾Û»áÂ¶ÓªµÈ³¡¾°£¬»¹ÄÜÖ§³Ö12VÍâ½ÓµçÔ´£¬ËæÊ±ËæµØ¾¡ÇéK¸è£¬¸æ±ðµçÁ¿½¹ÂÇ¡£
ÆäËû¹¦ÄÜ£¬ÅäÓÐ¸ßÇåHDMI½Ó¿Ú£¬¿ÉÍ¶µçÊÓ£¬Í¶Ó°ÒÇ£¬Ò²Ö§³ÖÊÖ»úÍ¬ÆÁ;»¹ÓµÓÐº£Á¿ÊÓÌý³ªÔÚÏß×ÊÔ´£¬³ýÁËK¸èÌýÒôÀÖ£¬»¹¿ÉÒÔ¿´µçÓ°µçÊÓ¾ç¡¢¶ùÍ¯¶¯Âþ¡¢Íæ¶àÖÖÈÈÃÅÓÎÏ·µÈ£¬Âú×ãÓÃ»§¶àÑù»¯µÄÓéÀÖ»¯ÐèÇó¡£
ÌØµã£ºË«K¸èÏµÍ³¡¢¶à¹¦ÄÜ¡¢´óÈÝÁ¿´æ´¢¡¢DSP»ìÏìÈóÒô
Ë÷°®K120¼ÒÍ¥ktvÒôÏä£¬¹ú²¹ºóÔ¼1105ÔªÆð
Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬Ë÷°®K120ÒÔºÚÉ«ÅäÉ«ÎªÖ÷£¬ÏßÌõÁ÷³©£¬ÕûÌå½ÏÎª´óÆø·½Õý£¬»úÉí³ß´ç´óÐ¡Îª³¤400mm£¬¿í200mm£¬¸ß302mm(²»º¬ÏÔÊ¾ÆÁÕ¹¿ªºóµÄ¸ß¶È)£¬ÕûÌåÖØÁ¿Îª9.9kg£¬²¢ÓÐ±³´øÉè¼Æ£¬ÎÞÂÛÍâ³ö»¹ÊÇÒÆ¶¯Ê¹ÓÃ¶¼ºÜ±ã½Ý£¬ÎÞÐè·ÑÁ¦ÊÖÌá¡£´ËÍâ£¬Ë÷°®K120º¦Åä±¸ÁË14Ó¢´ç¸Ö»¯¸ßÇåÆÁ£¬¿íÊÓ½Ç¡¢´¥ÃþË¿»¬Á÷³©£¬¾ß±¸¹ãÉ«Óò¼¼Êõ£¬»ÃæÇåÎú£¬ÏÔÊ¾Ï¸Äå£¬É«²ÊÏÊÑÕ¡£
K¸è·½Ãæ£¬Åä±¸ÁË×¨ÒµK¸è»°Í²£¬¾ßÓÐ·ÀÐ¥½Ð£¬²»´®Æµ£¬ÆµÂÊÏìÓ¦ºÃ£¬Ê°ÒôÐ§¹ûÁéÃô¶È¸ßµÄÌØµã£¬Í¬Ê±ÒôÏä»¹ÓÐDSP»ìÏìÈóÒôÐ§¹û£¬Ïà±ÈÆäËûÆÕÍ¨ÒôÏä£¬´ó·ùÌáÉýÁËÒôÆµ½âÎö¶È¡¢ÔÉù»¹Ô¶È¡¢Á¬½ÓÎÈ¶¨ÐÔ¡£Çú¿â×ÊÔ´·½Ãæ£¬´îÔØµÄÊÇË÷°®×Ô´øµÄÜ²ÃÀÀ³ÏµÍ³£¬¸èÇúÊýÁ¿´ó¸Å90ÍòÊ××óÓÒ£¬Ê×´Î¼¤»îËÍ¼ÛÖµ199ÔªµÄ»áÔ±Äê¿¨£¬´ÎÄêÐè×Ô¼ºÐø·Ñ¡£³ýÁËKTVÏµÍ³£¬»¹ÓÐÅä±¸ÁË°²×¿ÏµÍ³£¬¿ÉÌí¼Ó¶àÖÖ°²×¿APPÓ¦ÓÃÈí¼þ£¬ÄÚÖÃÀÖ²¥Í¶ÆÁ£¬ÖÇÄÜK¸è£¬È«ÃñK¸è£¬µçÊÓÖ±²¥µÈÓéÀÖAPPÈí¼þ£¬µã¸è·½Ê½Í¬ÑùÖ§³ÖÓïÒô¡¢É¨Âë¡¢´¥ÆÁËÑË÷µã¸è¡£µ«Ïà½ÏÓÚÉ½Ë®C6 plus£¬ÔÚÄÚ´æ·½Ãæ¿ÉÄÜÃ»ÓÐÃ÷ÏÔµÄÓÅÊÆ£¬²»¹ý1G+64GÄÚ´æÒ²ÄÜ¹»Âú×ã»ù±¾Ê¹ÓÃÐèÇóÁË¡£
ÒôÖÊ·½Ãæ£¬À®°ÈÏµÍ³È«·½Î»Éý¼¶£¬ÄÚÖÃ¸ß¡¢ÖÐ¡¢µÍÒôÈýµ¥ÔªÁ¢ÌåÉù£¬°üÀ¨8Ó¢´çµÄÖØµÍÒôÀ®°È¡¢3Ó¢´çµÄÖÐÒôÀ®°È¡¢2.5Ó¢´çµÄºÅ½Ç¸ßÒôÀ®°È£¬»¹ÅäÓÐµ¼Éù¿×£¬ÒôÖÊºÍ²ã´Î¸ÐµÃµ½È«·½Î»ÌáÉý¡£Ðøº½·½ÃæÅä±¸6000ºÁ°²µç³Ø£¬Ö§³Ö12VÍâ½ÓµçÔ´³äµç£¬¿ÉÒÔÂú×ãÈÕ³£»§ÍâK¸èµÄ»ù±¾Ê¹ÓÃÐèÇó¡£
ÆäËû¹¦ÄÜ£¬Åä±¸¶àÖÖ½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖHDMI¡¢USB¡¢TF¡¢AUXÒôÆµ£¬Tpcy-C½Ó¿ÚÖ±²¥¼ªËû£¬Ö±²¥»°Í²¸÷ÖÖÍØÕ¹¹¦ÄÜ;ÓµÓÐÔÆ¶Ëº£Á¿×ÊÔ´£¬Âú×ãÈ«¼ÒÈËµÄÓéÀÖËùÐè¡£
ÌØµã£ºË«K¸èÏµÍ³¡¢¶à¹¦ÄÜ¡¢»ìÏìÈóÒôÐ§¹û
Å¦ÂüD23¼ÒÍ¥KTVÒôÏä£¬¹ú²¹ºóÔ¼1657ÔªÆð
Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬ÏäÌå²ÉÓÃ·À¹ÎÄÍÄ¥¿¾Æá½áºÏÄ¾ÖÊ²ÄÖÊ£¬ÕûÌå¿´ÆðÀ´±È½Ï¸ßµµ¾«ÖÂ£¬ÍêÃÀÈÚÈë¼Ò¾Ó»·¾³£¬»úÉí³ß´ç´óÐ¡Îª³¤480mm£¬¿í230mm£¬320mm£¬ÖØÁ¿Ô¼Îª13.8kg£¬²¢ÉèÓÐÌáÊÖÉè¼Æ£¬·½±ãÐ¯´ø¡£´ËÍâ£¬Å¦ÂüD23»¹Åä±¸ÁË17…¼¸ßÇå´¥¿ØÏÔÊ¾ÆÁ£¬È«¸ßÇå¹ãÉ«Óò¸ü»¤ÑÛ£¬±È½ÏÌØ±ðµÄÊÇÆÁÄ»¿ÉÒÔ180¡ã·¸Ç¡¢270¡ãÐý×ª£¬·½±ãÓÃ»§»ñÈ¡×î¼Ñ¹Û¿´ÊÓ½Ç¡£
K¸è·½Ãæ£¬²ÉÓÃË«É«½ðÊôU¶Î·ÀÐ¥½Ð»°Í²£¬¸ß±£Õæ»¹ÔÒôÉ«¡¢Òôµ÷µÈÏ¸½Ú£¬»°Í²»ìÏì¿ÉÒÔ×ÔÐÐµ÷½Ú¡£Çú¿â×ÊÔ´·½Ãæ£¬ÓµÓÐÀ×Ê¯K¸èÍâ¼Ó°²×¿ÏµÍ³£¬º£Á¿Çú¿âÊµÊ±¸üÐÂ£¬Èç¹ûÊ×´Î¼¤»î»¹ÔùËÍÀ×Ê¯K¸èÒ»ÄêµÄ»áÔ±¿¨£¬´ÎÄê×ÔÐÐ¿¼ÂÇÊÇ·ñÐø·Ñ£¬Ò²¿É×ÔÐÐÈ¥°²×¿ÏµÍ³ÄÚÏÂÔØ¸ü¶àK¸èÓ¦ÓÃ·á¸»Çú¿â×ÊÔ´¡£Í¬Ê±Ö§³ÖÖÇÄÜAIÓïÒôµã¸è£¬ÃâÈ¥ÊÖ¶¯ËÑ¸èµÄ·³ÄÕ£¬K¸èµÄÊ±ºò»¹×Ô´øìÅ²ÊLEDµÆ´øÐ§¹û£¬Í×Í×KTV·ÕÎ§£¬ÈÃÓÃ»§¸üÄÜÌåÑé³Á½þÊ½µÄK¸è£¬²»¹ýÄÚ´æ½öÎª1G+64G£¬ÈÕ³£Ê¹ÓÃÐèÇó»ù±¾ÄÜ¹»Âú×ã¡£
ÒôÖÊ·½Ãæ£¬ÓµÓÐ11¸öÀ®°Èµ¥Ôª¸ßÖÐµÍÒô£¬¿ÉÒÔ´øÀ´¸ü·á¸»¡¢¸üÓÐ²ã´Î¸ÐµÄÒôÖÊ£¬³¬´ó¹¦ÂÊÎªÓÃ»§´øÀ´Õðº³Á¢ÌåÒôÐ§¡£Ðøº½·½Ãæ£¬ÄÚÖÃÆû³µ¼¶¶¯Á¦ï®µç³Ø£¬ÓµÓÐ10000ºÁ°²µÄµç³ØÈÝÁ¿£¬¿ÉÊ¹ÓÃ3-6Ð¡Ê±×óÓÒ£¬ÈÕ³£»§ÍâK¸è»ù±¾¿ÉÒÔÂú×ã¡£
ÆäËû¹¦ÄÜ£¬ÅäÓÐ¶à¹¦ÄÜ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö¶þºú¡¢µç´µ¹Ü¡¢¸ÖÇÙ¡¢¼ªËûµÈ99%µÄÀÖÆ÷Ê¹ÓÃ£¬»¹»áÕë¶ÔÀÖÆ÷ÆµÂÊÌØÐÔÓÅ»¯µçÂ·Ð¾Æ¬£¬ÄÜºÜºÃµØÍ»³öÀÖÆ÷ÔÉù;ÄÚÖÃ°²×¿ÏµÍ³£¬ÓµÓÐº£Á¿×ÊÔ´£¬»ã¼¯È«ÃñK¸è¡¢¶ù¸è¡¢¹ã³¡Îè¡¢µçÓ°¡¢µçÊÓ¡¢ÓÎÏ·µÈ£¬ÎªÓÃ»§´òÔìÈ«ÐÂµÄ¼ÒÍ¥ÓéÀÖ·½Ê½¡£
ÌØµã£ºË«K¸èÏµÍ³¡¢¶à¹¦ÄÜ¡¢KTV·ÕÎ§¸ÐÊ®×ã¡¢»°Í²»ìÏì
K¸èÒôÏäµÄÍÆ¼öµ½ÕâÀï¾Í½áÊøÀ²£¬4¿î¸÷ÓÐÌØÉ«£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄÊ¹ÓÃÐèÇóÀ´Ñ¡Ôñ¡£ÎÞÂÛÊÇ¼ÒÍ¥KTV¡¢»§ÍâÒ°Óª¡¢»¹ÊÇÅóÓÑ¾Û»á£¬ÓÐÁËÕâK¸èÒôÏä£¬ËæÊ±ËæµØ¶¼ÄÜÓªÔì¼«ÖÂµÄ³ªK·ÕÎ§£¬³ÉÎªK¸èÖ®Íõ¡£ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â