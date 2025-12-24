¶¬¼¾Ï´»¤²»×¥¿ñ£¡4¿î·ÖÇøÖÇÄÜÏ´ºæÌ××°ÍÆ¼ö
TCLÐ¡»ÆÈË¡¤´óÑÛÃÈAI³¬¼¶Í²Ï´ºæÌ××°G100T7R-DI+H100T7R-BW
10KGÏ´µÓÈÝÁ¿|10KGÈÈ±Ãºæ¸É»ú|1.21Ï´¾»±È|ÖÇÄÜÍ¶·Å|¿ÕÆøÏ´|42¡æµÍÎÂ+Ìù±Úºæ
²Î¿¼¼Û¸ñ£º4799ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100165447313.html
TCL×÷Îª³ÖÐøÍÆ¶¯AIÓë¼ÒµçÈÚºÏµÄ´´ÐÂÆ·ÅÆ£¬ÍÆ³öµÄÕâ¿îÐ¡»ÆÈËÁªÃûÏ´ºæÌ××°£¬ÊÇÆä¡°AI³¬¼¶Í²¡±ÏµÁÐ¼¼ÊõÓëÈÈÃÅIP½áºÏµÄµä·¶£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¼«ÖÂ½à¾»ÇÒ³äÂúÈ¤Î¶µÄÖÇ»ÛÏ´»¤ÌåÑé¡£
Ì××°µÄºËÐÄÂôµãÊÇÈ«Á´Â·ÖÇ»ÛÏ´ºæ»¤ÒÔ¼°ÐÐÒµÁìÏÈµÄ³¬¸ßÏ´¾»±È£¬²»ÓÃÔ¤Éè³ÌÐò£¬Ã¿Ò»²½¾ùÊµÊ±ÅÐ¶ÏÉú³É£¬³ÖÐø¼ì²âÏ´µÓÇ°¡¢ÖÐ¡¢ºóµÄ¸÷ÏîÏ´ÒÂ²ÎÊý£¬Æ¾½è¿Æ¼¼ÊÖ¶ÎÈÃÒÂÎï½à¾»ÈçÐÂ¡£
²ÉÓÃÁËTCL±êÖ¾ÐÔµÄAI³¬¼¶Í²¼¼Êõ£¬Í¨¹ý540mm³¬´óÍ²¾¶Ê¹ÒÂÎïË¤´òÂ·¾¶¸ü³ä·Ö£¬ÅäºÏ6DöèÓã÷¢ÌáÉý½îÄ£ÄâÊÖ´ê£¬ÄÜÓÐÐ§Çå½àÁì¿Ú¡¢Ðä¿ÚµÈËÀ½Ç;º£²¨ÎÆÄÚÍ²Ë®Ä¤»¤ÒÂ£¬¼õÉÙÒÂ·þÄ¥Ëð¡£´ËÍâ£¬³¬¾»ÅÝ¾«»ªÏ´¹¦ÄÜÀûÓÃÒÚÍò¼¶Î¢ÆøÅÝÉîÈëÏËÎ¬Íß½âÍç¹ÌÎÛ×Õ£¬ÊµÏÖÁËÇ¿¾¢½à¾»Ð§¹û¡£
´îÔØÁËTCL×ÔÑÐµÄ·üôËAI´óÄ£ÐÍ£¬ÄÜÍ¨¹ý´«¸ÐÆ÷×Ô¶¯Ê¶±ðÒÂÎïÖØÁ¿¡¢ÃæÁÏºÍÔàÎÛ³Ì¶È£¬²¢ÖÇÄÜÆ¥ÅäË®ÎÂ¡¢Ï´µÓ³ÌÐòºÍÊ±³¤£¬ÊµÏÖ1.21¸ßÏ´¾»±È£¬ÕæµÄÊµÏÖ¡°AIÖÇ»ÛÏ´¡±¡£Ëü¾ß±¸Ë«ÖÇÄÜÍ¶·Å¹¦ÄÜ£¬¿É×Ô¶¯¾«È·¿ØÖÆÏ´ÒÂÒººÍÈáË³¼ÁµÄÓÃÁ¿£¬ÕæÕý½â·ÅÓÃ»§Ë«ÊÖ¡£
¶ÀÁ¢µÄÈÈ±Ãºæ¸É»úÏà±ÈÏ´ºæÒ»Ìå»úÓµÓÐ¸ü´óµÄºæ¸ÉÈÝÁ¿ºÍ¸üµÍµÄºæ¸ÉÎÂ¶È£¬ÄÜ¸ü¸ßÐ§¡¢¸üºÇ»¤ÒÂÎïµØÍê³Éºæ¸ÉÈÎÎñ¡£1:1È«Ê±Õý·´×ª£¬·À²ø·ÀñÞ£¬ÒÔ¼°ÖÇÄÜÎÞ¼¶ÆøÁ÷ºæÎª²»Í¬µÄÒÂÎïÆ¥ÅäÊÊÒËµÄ·çËÙ¡£Õë¶ÔÌØÊâ²ÄÖÊÒÂÎï±ÈÈçÑòÃ«ÉÀ£¬ÓÃ42¡æµÍÎÂ+Ìù±Úºæ£¬¼õÉÙÒÂÎïËðÉË£¬»¹ÔÅîËÉ¡£
Ì××°»¹×¢ÖØ½¡¿µ»¤Àí£¬Ìá¹©°ÍÊÏ³ý¾úÏ´¡¢¸ßÎÂÕôÆû³ý¾úµÈ¹¦ÄÜ£¬³ý¾ú³ýòýÂÊ¾ù´ï99.99%ÒÔÉÏ£¬ÒÔ¼°5ÖØÏßÐ¼¹ýÂË£¬¿ÕÆø¼¶Ã«Ð¼¹ýÂË£¬¼õÉÙÒÂÎïÃ«Ð¼À§ÈÅ£¬ÌØ±ðÊÊºÏÓÐ±¦±¦»òÒ×¹ýÃô³ÉÔ±µÄ¼ÒÍ¥¡£
ÇåÐÂ¿ÕÆøÏ´¡ª¶ÔÓÚ¾ÃÖÃ¸É¾»È´ÓÐÒìÎ¶µÄÒÂÎï£¬ÎÞÐèË®Ï´£¬Ö»Ðèºæ¸ÉÏµÍ³Ñ»·ÊÍ·ÅÅ¯·ç£¬ìîÎ¶²»ÉËÒÂÎï£¬¿ìËÙÐÑÒÂ¼´¿É´©¡£ÓðÈÞ·þ³ÉÍÅ½á¿é¡¢Ã«ÈÞÍæ¾ß¡¢Æ¤²Ý¡¢ÑòÈÞ´óÒÂ¿ìËÙ»¤Àí£¬²»ÓÃË®Ï´£¬¿ìËÙìîÎ¶¼´¿É´©¡£
º£¶û(Haier)Ï´ºæÌ××°27E
10¹«½ïÈÝÁ¿¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú|10kgÈÈ±Ãºæ¸É»ú|1.11Ï´¾»±È+ÁùÎ¬¼õÕð+ÈÈ±ÃÈáºæ|Ä½Ë¹³åÀËÏ´
²Î¿¼¼Û¸ñ£º3998ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10150700292752.html
º£¶û×÷ÎªÈ«ÇòÏ´ÒÂ»úÊÐ³¡µÄÁì¾üÆ·ÅÆ£¬Æä²úÆ·ÏßÈ«ÃæÇÒ¼¼Êõ»ýµíÉîºñ£¬ÍÆ³öÁË¶à¿î¼æ¾ßÐÔÄÜÓëÊµÓÃÐÔµÄ¼Òµç²úÆ·£¬27EÕâ¿îÐÍºÅÏ´ºæÌ××°µÄºËÐÄÐÔÄÜÖ÷ÒªÌåÏÖÔÚ¸ßÐ§½à¾»¡¢ÎÈ¶¨ÔËÐÐºÍ×¨Òµºæ¸ÉÈý¸ö·½Ãæ¡£
»úÉí´îÔØBLDC±äÆµµç»ú£¬Êä³ö¶¯Á¦µÄÍ¬Ê±ÖÇÄÜµ÷¿Ø×ªËÙ¾»ÒÂ£¬Ç¿¾¢¶¯Á¦¸ü¸ßÐ§¡£AI¶¯Æ½ºâ¿Æ¼¼¼ÓÉÏÁùÎ¬¼õÕðÏµÍ³Éè¼Æ£¬Æ½ÎÈÏ´Ë¦²»ÌøÎè£¬AIÖÇ¿ØËã·¨µ÷ÕûÍ°ÄÚ×ª¶¯Æ½ºâ¡£ÄÜ¹»ÓÐÐ§ÒÖÖÆÏ´ÒÂ»úÔÚ¸ßËÙÍÑË®Ê±²úÉúµÄÕñ¶¯ºÍÔëÉù£¬¼õÉÙ¶Ô¼Ò¾Ó»·¾³µÄ¸ÉÈÅ¡£
²ÉÓÃÉý¼¶Ä½Ë¹³åÀËÏ´£¬Ê¹Ï´ÒÂÒºÉú³ÉÇ¿Ð§Ä½Ë¹ÅÝÅÝÖ±½ÓÅçÈ÷ÒÂÎïÉøÍ¸ÏËÎ¬±¬ÆÆ°þÀëÎÛ×Õ£¬ÅäºÏ3DÄÚÍ²·ÂÉúÊÖ´êÓëË®Ä»³åÀËÑ»·Ê½ÅçÁÜÏ´¾»±È´ï1.11£¬È¥ÎÛ¸üÇ¿¡£Í²ÃÅ¡¢´°µæË«ÅçÁÜ£¬¸æ±ðÅÝÄ²ÐÁô£¬±ÜÃâÒÂÎï¶þ´ÎÎÛÈ¾£¬´°µæ·¢Ã¹£¬´ÓÔ´Í·ÊØ»¤½¡¿µ¡£
»¹ÓÐ¸ü¶àÌåÑéÄ£Ê½£¬±ÈÈçËÙÏ´Ä£Ê½£¬¶ÔÓÚ±©º¹½¡ÉíµÄÈËÈº·Ç³£ÓÑºÃ£¬Ð¡¼þÇáÎÛÒÂÎïËÙÏ´Âú×ãÐèÒªÆµ·±»»Ï´ÒÂÎïµÄÐèÇó¡£Ï´ÒÂ½áÊøºó°¤¶³¼äÐªÐÔ·×ª¶¶É¢ÒÂÎï£¬±ÜÃâÒÂÎï²úÉúñÞÖå¡£
Ì××°´îÔØÁË¶ÀÁ¢µÄÈÈ±Ãºæ¸É»ú£¬ËüÍ¨¹ý56¡æ»Æ½ðºæ¸ÉÎÂ¶ÈÑ»·ÆøÁ÷ºæ¸ÉÒÂÎï£¬ÄÜÓÐÐ§±ÜÃâ¸ßÎÂËðÉË½¿¹óÃæÁÏ£¬ÊµÏÖ¡°Èáºæ¡±Ð§¹û£¬¼ÓÉÏÕý·´×ª¿Æ¼¼ÊæÕ¹ºæ¸É·À²øÈÆ´ò½á¡£½â¾öÁËÁÀÉ¹¿Õ¼ä²»×ã¡¢Ã·ÓêÌìÆøÒÂÎï²»¸ÉµÈÉú»îÍ´µã¡£
°ÍÊÏ³ý¾úÏ´µÓ£¬60¡æÄ¸Ó¤¼¶ÎïÀí½¡¿µ³ý¾ú£¬»¹ÓÐËÄ²ãÎ¢Ã×¼¶¹ýÂËÏµÍ³£¬ÄÜÇáËÉ¹ýÂËÎ¢Ð¡»¨·Û¡¢Ã«Ð¼¡¢³èÎïÃ«·¢µÈ¡£º£¶û¸Ã»úÐÍÒ²Ö§³Ö¿ÕÆøÏ´¹¦ÄÜ£¬ÇáËÉìî³ýÒìÎ¶¡£
Ð¡Ìì¶ì(LittleSwan)Ï´ºæÌ××° TG120V098WDT+02T
12KG´óÈÝÁ¿¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú|10KGÈÈ±Ãºæ¸É»ú|³ý¾ú³ýòý|1.10Ï´¾»±È|42¡æÈÈ±ÃµÍÎÂºæ¸É
²Î¿¼¼Û¸ñ£º3759ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100153938524.html
Ð¡Ìì¶ì×÷ÎªÃÀµÄ¼¯ÍÅÆìÏÂÀúÊ·ÓÆ¾ÃµÄ×¨ÒµÏ´ÒÂ»úÆ·ÅÆ£¬ÒÔÔúÊµµÄÏ´µÓ¼¼ÊõºÍ¿É¿¿ÐÔÖø³Æ¡£
Ì××°Ìá¹©12kgµÄÏ´µÓÓë10kgºæ¸ÉÈÝÁ¿£¬Õâ¸öÈÝÁ¿¼¶±ð·Ç³£ÊÊºÏÈË¿Ú½Ï¶àµÄ¼ÒÍ¥»òÐèÒª¼¯ÖÐÇåÏ´´ó¼þÖ¯ÎïµÄ³¡¾°£¬ÄÜÒ»´ÎÐÔÏ´µÓ´²µ¥¡¢±»ÕÖµÈ¡£
ÕôÆûÏû¶¾Ï´Ä£Ê½£¬³ÖÐøÏû¶¾³ý¾úÏ´µÓÒÂÎïÉî²ã½à¾»³ý¾úÂÊ>99.99%£¬³ýòýÂÊ¡Ö100%¡£
²»Í¬ÒÂÎï²ÄÖÊ²ÉÓÃ²»Í¬Ï´»¤Ä£Ê½£¬¸ßÎÂÖóÏ´½«ÎÂ¶Èµ÷Õû95¡æ£¬»¹¿ÉÑÓ³¤Ï´µÓÊ±¼äÓÐÐ§³ý¾ú¡£
1.10Ï´¾»±È£¬15·ÖÖÓ¿ìÏ´¼ÓÉÏ´óÍ²¿ìºæ£¬ÒÂÎïÏ´µÃ¸É¾»ºæµÃ¿ì£¬ÊÊºÏÉÙÁ¿×Å¼±»»Ï´µÄÒÂÎï¡£
´îÔØ¸ß×ªËÙBLDC±äÆµµç»ú£¬1200×ª¸ß×ªËÙ£¬ÖÇ¿Ø½Ú×à£¬ÔËÐÐ³Ö¾ÃÎÈ¶¨Ï´ÒÂÐ§ÂÊ¸ü¸ß£¬Ê¡Ë®Ê¡µç£¬¶øÇÒ´ÓÔ´Í·¼õÉÙÁËÔËÐÐÔëÒôºÍÕñ¶¯£¬Ê¹Ï´ÒÂ¹ý³Ì¸ü¼Ó°²¾²Æ½ÎÈ¡£
ºæ¸É»ú²ÉÓÃ42¡æÈÈ±ÃµÍÎÂºæ¸É¼¼Êõ£¬ÄÜÔÚ½ÏµÍÎÂ¶ÈÏÂÑ»·³ýÊªºæ¸É£¬¸ÉÊªË«ÖØ³ýòý£¬¶ÔÒÂÎï¸üºÇ»¤£¬±ÜÃâ¸ßÎÂËðÉË£¬ÇÒÄÜºÄÏà¶Ô½ÏµÍ¡£Í¨³£»¹ÅäÓÐÕý·´×ª·À²øÈÆ¹¦ÄÜ£¬Ê¹ÒÂÎïÔÚºæ¸ÉÍ²ÄÚ³ä·ÖÊæÕ¹£¬ÌáÉýºæ¸É¾ùÔÈ¶È£¬¼õÉÙñÞÖå¡£
º£ÐÅ(Hisense)´ó±¡ºÉÈ«¼ÒÍ²Ï´ºæÌ××°
3Ï´2ºæ|ÖÇÄÜË«Í¶|WIFI»¥Áª|»îË®Ï´ÕôÆû³ýòý|1.25Ï´¾»±È
²Î¿¼¼Û¸ñ£º3759ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100213790661.html
º£ÐÅ×÷ÎªÔÚÖÇÄÜ¼ÒµçÁìÓò³ÖÐø´´ÐÂµÄÆ·ÅÆ£¬ÆäÍÆ³öµÄ¡°´ó±¡ºÉÈ«¼ÒÍ²¡±ÈýÍ²Ï´ºæÌ××°WF100E3Q2+WV20WËüÍ¨¹ý¶ÀÌØµÄ¡°ÈýÍ²¡±½á¹¹£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÁË¸ß¶Ë¼ÒÍ¥µÄ½¡¿µ·ÖÇøÏ´»¤±ê×¼¡£
²úÆ·×î´ó´´ÐÂÔÚÓÚ¼¯³ÉÁËÈý¸ö¶ÀÁ¢Çý¶¯¡¢¿ÉÍ¬Ê±ÔËÐÐµÄÏ´µÓÍ²¡£3Ï´2ºæ£¬ÕâÊµÏÖÁËÒÂÎïÔÚ¿Õ¼ä¡¢Ê±¼äºÍË®µçÉÏµÄÍêÈ«¸ôÀëÏ´µÓ£¬ÄÜÍ¬Ê±´¦ÀíÈç³ÉÈËÍâÒÂ¡¢Ó¤Ó×¶ùÒÂÎïºÍÌùÉíÄÚÒÂµÈ²»Í¬Àà±ðµÄÖ¯Îï£¬´ÓÎïÀí¸ùÔ´ÉÏ¶Å¾øÁË½»²æ¸ÐÈ¾ºÍÈ¾É«´®É«£¬Âú×ãÁË¼ÒÍ¥½¡¿µ¹ÜÀíµÄ×î¸ßÒªÇó¡£ÈýÍ²»¹Åä±¸×ÔÇå½à£¬ÃÅ´°ÅçÁÜ¼°Ê±³åÏ´ÅÝÄ£¬¼õÉÙÃÅ´°²ÐÁô£¬Ð¡Í²¡¢´óÍ²¸ßÎÂ×ÔÇå½à¡£
ÔÚÖ÷Ï´»¤·½Ãæ£¬ËüÅä±¸ÁË»îË®Ï´¼¼Êõ£¬Í¨¹ý¶¯Ì¬Ë®Á÷³ÖÐøÆ¯¾»£¬¼õÉÙÏ´µÓ¼Á²ÐÁô;ÕôÆû³ýòý¹¦ÄÜÔòÀûÓÃ¸ßÎÂÕôÆûÓÐÐ§É±ÃðÒþ²ØµÄòý³æ£¬ÊÊºÏÇå½à´²Æ·ºÍÃ«ÈÞÍæ¾ß¡£ÅäÌ×µÄÈÈ±Ãºæ¸É»úÔòÒÔµÍÎÂÈáºæºÇ»¤ÒÂÎï¡£MINIÍ²ÄÜÏ´ÄÜºæ£¬ÐÂ·çÀäÄýÊ½ºæ¸É£¬Ë«Ð§³õÊª£¬¿ìËÙÍ¸ºæ£¬³ý¾ú³ýòýÂÊ¸ß´ï99.99%£¬¸ßÄÜÀë×Ó³ý¾ú£¬95¡æ¸ßÎÂ³ý¾úòý¡£
ÖÇÄÜË«Í¶ÏµÍ³¿É×Ô¶¯¾«×¼Í¶·ÅÏ´µÓ¼ÁºÍÈáË³¼Á¡£
Í¨¹ýWIFI»¥Áª£¬ÓÃ»§¿ÉÔÚÊÖ»úAppÉÏÔ¶³Ì¡¢¶ÀÁ¢²Ù¿ØÈý¸öÏ´ÒÂÍ²ÒÔ¼°ºæ¸É»ú£¬ÊµÏÖ¸´ÔÓµÄÏ´ºæÈÕ³Ì¹ÜÀíºÍ¸öÐÔ»¯³ÌÐò¶¨ÖÆ£¬½«±ã½ÝÐÔÌáÉýµ½ÐÂ¸ß¶È¡£
Ð¡½á£º
ÔÚµ±Ç°ÒÔ¡°½¡¿µÏ´»¤¡±ºÍ¡°¾«ÖÂÀÁ¡±ÎªÇ÷ÊÆµÄÏû·ÑÉý¼¶±³¾°ÏÂ£¬Ï´ºæÌ××°Õý³ÉÎªÔ½À´Ô½¶à¼ÒÍ¥µÄÓÅÑ¡¡£ÒÔÉÏËÄ¿î¾ùÎªÏ´ºæÌ××°£¬Ö§³Öµþ·Å»ò²¢ÁÐ°²×°£¬Áé»îÊÊÅäÐ¡»§ÐÍ¡¢¹«Ô¢µÈ²»Í¬¾Ó×¡¿Õ¼ä£¬½â¾öÁÀÉ¹¿Õ¼ä²»×ãµÄÍ´µã¡£
´ÓÊÊÒËµØÇøÀ´¿´£¬ÄÏ·½Ã·Óê¼¾½Ú¡¢³±Êª¶àÓêµØÇøµÄÓÃ»§£¬¿ÉÍ¨¹ýºæ¸É¹¦ÄÜ°ÚÍÑÒÂÎï³±Êª·¢Ã¹¡¢ÒìÎ¶À§ÈÅ;¶ø±±·½¸ÉÔïµØÇø»ò×¢ÖØÒÂÎï»¤Àí¡¢×·Çó ¡°¼´Ï´¼´´©¡± ±ã½ÝÌåÑéµÄ¼ÒÍ¥£¬Ò²ÄÜ½èÖúÆäÊµÏÖÒÂÎïÅîËÉÈáË³¡¢¼õÉÙñÞÖåµÄÐèÇó¡£Í¨¹ý×¨ÒµÈÈ±ÃµÍÎÂºæ¸É£¬ÄÜ¸üÈáºÍµØºÇ»¤¹óÖØÃæÁÏ£¬±ÜÃâ±©É¹ËðÉË;²¢¼¯³É³ý¾ú³ýòý¡¢¿ÕÆøÏ´µÈ¹¦ÄÜ£¬Ìá¹©Ò»Õ¾Ê½½¡¿µ»¤Àí¡£
