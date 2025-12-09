ÌôÕ½×ÔÈ»½çµÄ¡°É«²ÊÖ®Íõ¡±£¡µ±TCL X11LµçÊÓÓöÉÏ×îÃ÷ÁÁÑ¤ÀöµÄºûµû
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÔÚ2025Äê£¬TCLÊ×´Î¡°Ë«¹ÜÆëÏÂ¡±£¬ÒÔSQD-Mini LED¡¢RGB-Mini LEDÁ½ÏîÍõÕ¨¼¶¼¼Êõ¿ªÆôÁË¡°¹âÉ«Ë«¾ø¡±ÐÂÊ±´ú¡£¼«ÖÂµÄÁÁ¶È¡¢É«²ÊÓë¿Ø¹â±íÏÖ²»½öÈÃX11L¡¢Q10M UltraµÈµçÊÓ²úÆ·ÔÚ×¢ÖØÌåÑé¸Ð¡¢Æ·ÖÊ¸ÐµÄ¸ß¶ËÈüµÀÉÏÔ½×ßÔ½Ô¶£¬¸üÊÇÒÔáÛ·å¼¶ÏÔÊ¾·½°¸ÎªMini LEDÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄÎ´À´·¢Õ¹Ö¸Ã÷·½Ïò¡£
´Ó2019ÄêTCL½«Ê×¿î²ÉÓÃMini LED±³¹âµÄµçÊÓÍÆÏòÊÐ³¡ÒÔÀ´£¬Mini LEDÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹Ò»Ö±×÷ÎªÒº¾§µçÊÓÊµÏÖ»ÖÊ½ø²½µÄºËÐÄÂ·¾¶£¬½èÖú¸üÐ¡³ß´ç¡¢ÅÅÁÐ¸ü½ôÃÜµÄµÆÖé£¬Óë¸ü¶à·ÖÇøÊµÏÖµçÊÓµÄ¶Ô±È¶È¡¢ÁÁ¶ÈµÈºËÐÄ»ÖÊÊôÐÔÌáÉý¡£Í¬Ê±£¬µçÊÓÐÐÒµÒ²ÔÚ²»¶ÏÍÚ¾òºÍÊÊÓ¦µçÊÓÓÃ»§µÄ¸ßÆ·ÖÊÐèÇó£¬°éËæ×ÅMini LED±³¹â¼¼Êõ¡¢½á¹¹Éè¼ÆÓë¿Ø¹âËã·¨µÄ³ÖÐø½ø²½£¬Öð²½ÓÅ»¯¹âÔÎµÈÏÔÊ¾ÄÑÌâ¡£
µçÊÓ»ÖÊµÄÁíÒ»ÏîºËÐÄÊôÐÔ£ºÉ«²Ê£¬ÔòÔÚÁ¿×Óµã¼¼Êõµ®ÉúºóµÄ½ü10Äê¼äÏÝÈëÁËÍ£ÖÍ¡£ÐÐÒµÄÚ´ó¶àÊýµçÊÓ×ñÑµÄ¡°Êý×ÖÓ°Ôº±ê×¼¡±ÓëDCI-P3É«Óò¹ÌÈ»±íÏÖÓÅÒì£¬µ«µ±ÏÂÒÑ¾ÎÞ·¨¸úÉÏ×îÐÂ¶Å±ÈÊÓ½çµÈHDR±ê×¼¶ÔÄÚÈÝÖÆ×÷Ìá³öµÄ¸ü¸ßÒªÇó£ºBT.2020É«Óò±ê×¼¡£
ÔÚÉ«²ÊÕâ¸öÓÐÐ©³éÏóµÄÁìÓò£¬µçÊÓÎÞ·¨ÏñÔÚÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶ÈÉÏÄÇÑù£¬½èÖúMini LED¼¼ÊõÊµÏÖ´ÓÁ¿±äµ½ÖÊ±äµÄÎÈ²½·¢Õ¹¡£ÄÇÃ´TCL X11LÆ¾½èÔõÑùµÄ¡°É«²ÊÄ§·¨¡±ÊµÏÖÁË´ÓDCI-P3±ê×¼µ½BT.2020±ê×¼µÄÉ«Óò·ÉÔ¾£¿ÓÖÊÇÈçºÎ½«È«Á´Â·ÏµÍ³¼¶µÄ¼«ÖÂÏÔÊ¾·½°¸ÈÚÓÚÒ»Éí£¬³ÉÎª¿ªÆôSQD-Mini LEDÐÂÊ±´úµÄÄê¶È»ú»Ê¡£½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇÍ¨¹ýÊµ¼ÊÌåÑéÏêÏ¸½âÎö¡£
µ±¡°³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁ¡±ÓöÉÏ×ÔÈ»½ç¡°É«²ÊÖ®Íõ¡±ºûµû
ÄãÓÐ½ü¾àÀë¹Û²ì¹ýºûµûÂð£¿ËüÉíÉÏÔÌº¬µÄ·á¸»É«²Ê¿ÉÄÜ³¬ºõÄãµÄÏëÏó¡£
ºûµûÊÇ×ÔÈ»½çÉ«²Ê×î·á¸»µÄÉúÎïÈºÌåÖ®Ò»£¬ºûµû³á°òÓëÇû¸É±íÃæÃÜ²¼µÄÎ¢·Û×´ÁÛÆ¬£¬²»½ö¾ß±¸×ÔÉíÉ«ËØÎüÊÕ»ò·´ÉäÌØ¶¨²¨³¤¶øÐÎ³ÉµÄ»¯Ñ§É«£¬»¹¿ÉÍ¨¹ý±íÃæ»òÄÚ²¿µÄÎ¢¹Û½á¹¹ÕÛÉä»ò·´Éä¹âÏß£¬ÐÎ³É²»Í¬²¨³¤¡¢½Ç¶ÈµÄ½á¹¹É«¡£Á½Õß½áºÏÊ¹µÃºûµûµÄÉ«²Ê±íÏÖÁ¦ÔÚ×ÔÈ»½çÉúÎïÖÐ¼«ÎªÍ»³ö£¬¸üÈÃËü³ÉÎª×ÔÈ»Àà¼ÍÂ¼Æ¬³£¿Í£¬ÒÔ¼°ÎÄÑ§¡¢Ó°ÊÓ×÷Æ·ÖÐ³£ÓÃÓÚ±í´ïÇé¸ÐµÄÃÀÑ§ÒâÏó¡£
TCL X11LµçÊÓÅä±¸µÄÒ»ÕûÌ×SQD-Mini LEDÏµÍ³¼¶ÏÔÊ¾¼¼ÊõÖÐ£¬¾Í°üº¬ÁËÐÂÒ»´ú³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁ¼¼Êõ¡£Ëü×÷ÎªÆÁÌå¼¼Êõ±»ÃüÃûÎª¡°µûÒí¡±µÄÁé¸ÐÀ´Ô´£¬ÆäÊµÊÇÆÁÌåÄÚ²¿Òº¾§·Ö×ÓµÄÎ¢¹ÛÅÅÁÐÐÎÌ¬£¬Ö÷ÒªÓ°ÏìµÄÒ²²¢·ÇÉ«²Ê£¬¶øÊÇÆÁÌåµÄÔÉú¶Ô±È¶È±íÏÖ¡£
²»¹ýÕâÒÀÈ»Æô·¢ÁËÎÒÃÇ£¬µ±ÕâÌ¨¡°Äê¶È»ú»Ê¡±TCL X11LÓöÉÏ×ÔÈ»½çµÄ¡°É«²ÊÖ®Íõ¡±£¬ËüÄÜ·ñÊµÏÖÍêÃÀµÄÉ«²ÊÓëÏ¸½Ú»¹Ô£¿ÎÒÃÇ×¨ÃÅ×¼±¸ÁË¼¸ÖÖ²»Í¬ÖÖÀàÓëÉ«²Ê·ç¸ñµÄºûµû±ê±¾£¬Ê¹ÓÃÏà»ú´îÅäÎ¢¾à¾µÍ·½øÐÐÊµÅÄ£¬²¢ÔÚTCL X11LÉÏ½øÐÐ³ÊÏÖ¡£
Ï¨¾æòÌµûÊÇòÌµû¿ÆÖÐ½á¹¹É«·á¸»ÇÒ»¨ÎÆÏÊÃ÷µÄÒ»ÖÖ£¬ÓµÓÐÃ÷ÁÁµÄÇ³À¶É«¡¢»ÆÂÌÉ«Ìõ´øÓëÉîÀ¶É«ÎÆÂ·µã×º£¬×÷Îª±ê±¾µÄ¹ÛÉÍÐÔ±ÈÄâÐí¶àÉÁµû¡£ÔÚÌØ¶¨½Ç¶ÈµÄ¹âÕÕÏÂ£¬µûÒí±íÃæµÄÁÛ·ÛÄÜ¹»¼¤·¢³ö¾ùÔÈ·Ö²¼µÄÐÇµã¹âÃ¢£¬´øÀ´ÒøºÓÈºÐÇ°ãµÄÃÎ»Ã¹Û¸Ð¡£
¶øTCL X11LÆ¾½è³¬¼¶Á¿×Óµã´øÀ´µÄ³¬¸ßÉ«Óò£¬ÒÔ¼°14400¸öÍòÏó·ÖÇøµÄ³¬Ç¿¿Ø¹âÄÜÁ¦£¬ÖÒÊµ»¹ÔÏ¨¾æòÌµûµûÒíÉ«²Ê¡¢±íÃæÏ¸½ÚµÈÔªËØµÄÍ¬Ê±£¬ÒÔ¸ü¸ß¶¯Ì¬·¶Î§´øÀ´ÁË¸ß¹â¶áÄ¿¡¢°µ²¿Éî³ÁµÄÕðº³ÊÓ¾õÌåÑé¡£
ÕýÈçÇ°ÎÄËùÊö£¬×ÔÈ»½çÖÐºûµûµÄÑÕÉ«¿É´óÖÂ¹éÀàÎª»¯Ñ§É«Óë½á¹¹É«£¬·Ûµû¿ÆµÄÉ«²Ê±íÏÖ¾ÍÒÔÎüÊÕÌØ¶¨²¨³¤·´ÉäµÄ»¯Ñ§É«ÎªÖ÷¡£ÎÒÃÇÅÄÉãµÄ±ê±¾ÖÐ¾ÍÓÐÕâÒ»ÖÖ»ÆÎÆ·Æ·Ûµû£¬Ëü¹ã·º·Ö²¼ÓÚÖÐ¹úÄÏ·½Óë¶«ÄÏÑÇµØÇø£¬µûÒí³ÊÏÖ³öµ»ÆÉ«ÎªÖ÷£¬²¢ÓëÇ°³áÖÐÐÄ¡¢ºó³á±ßÔµµÄ³ÈÉ«½»ÈÚ£¬ÈçÑÕÁÏ°ãÎ¢Î¢ÔÎÈ¾£¬Ê®·ÖÄÜÕ¹ÏÖ³öÔçÇïµÄ»îÁ¦¸Ð¡£
Ê¹ÓÃTCL X11LÕ¹ÏÖÕâ»ÆÎÆ·Æ·ÛµûµÄÊµÅÄÍ¼Æ¬£¬¿É¼ûµûÒíÖ÷ÌåµÄµ»ÆÉ«Óë³ÈÉ«±íÏÖ´¿Õý£¬Á½ÖÖÖ÷É«µ÷½»½çµÄ¹ý¶ÉÇøÓòÍ¬Ñù»¹ÔÐÔ³öÖÚ£¬Ã»ÓÐ²úÉúÉ«²ÊÒç³ö¡¢¶Ï²ãµÈÏÖÏó£¬Í¬Ê±µûÒíÂöÂç£¬Ç°ÔµµÄ×ØºÚÉ«°ßµã¡¢²»¹æÔòÌõÎÆµÈÏ¸½ÚÏËºÁ±ÏÏÖ¡£
ÁíÒ»ÖÖ¼¯ÖÐ·Ö²¼ÓÚÈÈ´øµØÇøµÄºì³á¼â·Ûµû£¬³ÊÏÖ³öµÄÔòÊÇÉîÇï°ãµÄÑÞÀöéÙ»ÆÉ«£¬¸ù¾Ý·Ö²¼µØµÄ²»Í¬Ò²ÓÐô÷Ê¯É«µ½ÉîºìÉ«µÄÖÖÀà¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬TCL X11LµÄÆÁÏÔÑùÕÅÄÜ¹»ºÜºÃÕ¹ÏÖÕâÖÖ±»³ÆÎª¡°ºìÉ«ÌìÊ¹¡±µÄºûµûÌØµã£¬Í¨Ìå³ÊÏÖéÙ»ÆÉ«£¬µûÒíÂöÂç´¦ÓëÇ°³á¼â´øÓÐÃÜ¼¯ÅÅ²¼µÄºÚÉ«°ßÎÆ£¬É«²Ê»¹ÔÐÔ³öÉ«µÄÍ¬Ê±£¬ÁÛ·ÛÅÅ²¼£¬Çû¸ÉÓëµûÒí±ßÔµµÄÈÞÃ«µÈÏ¸½ÚÍ¬Ñù·á¸»¡£
ÔÚÉÏÎÄÅÄÉãÆÁÏÔ»ÃæÓëÅÄÉãÔÍ¼µÄÖ±¹Û¶Ô±ÈÖÐ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½TCL X11LÔÚ³ä·ÖÕ¹ÏÖ¸÷ÖÖºûµû·á¸»É«²ÊÓë±íÏÖÏ¸½ÚµÄÍ¬Ê±£¬¶ÔÔÍ¼Ò²ÓµÓÐ³¬¸ß»¹Ô¶È¡£ÕâÎÞÒÉµÃÒæÓÚTCL X11LµçÊÓÓëSQD-Mini LED¼¼ÊõÓµÓÐµÄ100% BT.2020¸ßÉ«Óò¡£
ÏëÊµÏÖÕâÒ»µã£¬ÎÞÒÉÐèÒªÔÚ¹Ø¼üµÄ¼¤·¢ÏÔÉ«²ÄÁÏÉÏ´øÀ´Í»ÆÆÐÔ´´ÐÂ¡£´Ó2014ÄêÍÆ³öÊ×¿îÁ¿×ÓµãµçÊÓÒÔÀ´£¬TCLÒ»Ö±×÷ÎªÁ¿×Óµã¼¼ÊõµÄÐÐÒµÏÈÐÐÕß£¬²¢ÔÚSQD-Mini LED¼¼ÊõÖÐÊ×´Î´øÀ´¶ÀÌØµÄ¡°³¬¼¶Á¿×Óµã¡±²ÄÁÏ£º¸ßÅ¨¶È¼«²ÊÁ¿×Ó¾§Ìå¡£Ëü½èÖúÐÂÖÆ±¸¹¤ÒÕÊµÏÖÁË²ÄÁÏÐÔÄÜ·ÉÔ¾£¬·¢³öµÄ³¬¼¶¹âÆ×É«µã¾«¶ÈÌáÉý´ï69%£¬¸üÌù½üRGBÈýÔÉ«µã£¬²¢ÓµÓÐ³¤´ï10ÍòÐ¡Ê±µÄÎÈ¶¨ÊÙÃü¡£½áºÏ³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁÅä±¸µÄ¾§´â¸ßÉ«×è¼¼Êõ£¬ÆÁÄ»É«×é²ãÄÜ¹»¾«×¼Æ¥Åä³¬¼¶Á¿×Óµã¹âÆ×Óë´©Í¸¹âÆ×£¬ÊµÏÖµçÊÓÉ«ÓòÓëÉ«ÊÓ½ÇµÄÓÐÐ§ÌáÉý¡£
Í¬Ê±£¬ÓÉÓÚSQD-Mini LED¼¼ÊõÎÞÐèRGB-Mini LED¼¼ÊõµÄ»ìÉ«ÏÔÊ¾²½Öè£¬²»½ö½øÒ»²½¼õÉÙOD¾àÀë£¬ÔÚ¶àÉ«¸´ÔÓ»ÃæÖÐÒ²ÄÜ´øÀ´ÎÞ´®É«¡¢ÎÞÔÓÉ«µÄ´¿¾»É«²Ê¹Û¸Ð£¬Òò´ËÄÜ¹»Ìá¹©ÎÈ¶¨µÄ100% BT.2020È«¾Ö¸ßÉ«Óò¡£
HDR+¶Å±ÈÊÓ½ç¸ß¹æ¸ñ¹ÛÓ°ÌåÑé
Í¼Æ¬¡¢Ó°ÊÓµÈÊÓ¾õÄÚÈÝµÄÐÅÏ¢ËðÊ§£¬ÍùÍù³öÏÖÔÚ²É¼¯¡¢´æ´¢¡¢´«Êä¡¢ÏÔÊ¾µÈÁ÷³ÌÖÐ£¬²ÉÓÃÒ»Ì×Ó¦ÓÃÓÚÈ«Á÷³ÌµÄ±ê×¼£¬ÄÜ¹»½µµÍÁÁ¶È¡¢É«²ÊµÈÐÅÏ¢µÄËðºÄ£¬¾¡Á¦»¹Ô´´×÷ÕßµÄËù¼ûËù¸Ð£¬ÕâÒ²ÊÇÓ°ÊÓÓëÏÔÊ¾ÐÐÒµ²»¶ÏÖÆ¶¨¸üÐÂÍ³Ò»±ê×¼µÄÒâÒåËùÔÚ¡£
ÎªÁËÊµ¼ÊÌåÑéTCL X11LµçÊÓµÄáÛ·åÏÔÊ¾ÐÔÄÜ£¬ÎÒÃÇÊ¹ÓÃ°üÀ¨×ÔÈ»Àà¼ÍÂ¼Æ¬¡¢ÌØÐ§µçÓ°ÔÚÄÚµÄ¶à²¿¸ßÆ·ÖÊÆ¬Ô´½øÐÐÊµÅÄÌåÑé£¬ÑùÆ¬¾ù²ÉÓÃHDR»ò¶Å±ÈÊÓ½çµÄÖÆ×÷±ê×¼£¬±ê×¼ÖÐÓëµçÊÓÐÐÒµºÍÓÃ»§Ï¢Ï¢Ïà¹ØµÄÎÞÒÉ¾ÍÊÇBT.2020É«ÓòÓë¸ß´ï0-10000nitsµÄÁÁ¶È·¶Î§¡£
¼ÍÂ¼Æ¬·½Ãæ£¬ÎÒÃÇÊ¹ÓÃX11L¹Û¿´ÁË½üÄêµÄ×ÔÈ»Ìâ²Ä¾ÞÖÆ¡¶µØÇòÂö¶¯µÚ¶þ¼¾¡·£¬ËüÒÔµºÓì¡¢É½Âö¡¢´ÔÁÖµÈÁùÀà»·¾³·Ö±ð¶ÔÓ¦Áù¸ö·Ö¼¯£¬Õ¹ÏÖ±êÖ¾ÐÔµÄ×ÔÈ»»·¾³Óë¶¯ÎïÉú´æ·½Ê½¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¡¶µØÇòÂö¶¯µÚ¶þ¼¾¡·ÍêÈ«ÒÔ4K³¬¸ßÇå·Ö±æÂÊºÍHDR±ê×¼½øÐÐÖÆ×÷¡£
ÔÚ¼ÍÂ¼Æ¬×î³£³öÏÖµÄ×ÔÈ»É«²ÊÓëÁÁ³¡»ÃæÖÐ£¬TCL X11LµçÊÓ¶ÔÓÚÔÆ¬ÖÊ¸ÐµÄ»¹Ô¿°³Æ×¿¾ø£¬¶¯ÎïµÄ¶àÑùÃ«É«¡¢¹âÓ°Ð§¹ûÒÔ¼°¾µÍ·¹¹Í¼¡¢¾°Éî×é³ÉµÄ»Ãæ±í´ïµÃµ½³ä·ÖÕ¹ÏÖ¡£È«ÆÁ³Ö¾Ã¸ßÁÁ¡¢Ï¸½ÚÃ÷°µÓÐÖÂµÄ³öÖÚÏÔÊ¾ËØÖÊ¸üÊÇÈÃ¹Û¿´ÕßÈçÍ¬ÉíÁÙÆä¾³£¬Óë¾µÍ·Ò»ÆðÌ½Ë÷×ÔÈ»Ö®ÃÀ¡£
¼ÍÂ¼Æ¬¸÷·Ö¼¯ÖÐÒ²°üº¬ÀàÐÍ¶àÑùµÄ°µ³¡»Ãæ£¬ÎÞÂÛÊÇÑô¹âÕÕÉäÓëµØÐÎÒõÓ°²úÉúµÄÇ¿ÁÒÃ÷°µ·´²î£¬»¹ÊÇÉãÖÆ×éÔËÓÃ²¹¹âÔÚÒ¹¼äÅÄÉãµÄÕæ¾úÉú³¤»Ãæ£¬¶¼³ÉÎªTCL X11LÕ¹ÏÖÉ«²Ê¡¢ÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶ÈµÈ×ÛºÏÏÔÊ¾ÐÔÄÜµÄ×î¼Ñ³¡¾°¡£ÕâÎÞÒÉÊÇSQD-Mini LEDµçÊÓµÄ¡°ÊæÊÊÇø¡±£¬Æ¾½èÊýÁ¿´ïÍò¼¶µÄÍòÏó·ÖÇø£¬TCL X11LÄÜ¹»³ä·Ö·¢»ÓÑ¤²ÊXDR 10000nitsÁÁ¶ÈÊµÁ¦Óë³¬Ç¿¿Ø¹â±íÏÖ£¬²¢½áºÏ³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁµÄÄÚÍâË«µÍ·´·½°¸£¬Ìá¹©ºÚ³¡¼«ÖÂ´¿¾»µÄÍ¨Í¸¹Û¸Ð¡£
Ó°ÊÓ·½Ãæ£¬ÎÒÃÇ·Ö±ðÌåÑéÁËHDR¹æ¸ñµÄ¡¶F1:¿ñì·É³µ¡·Óë¶Å±ÈÊÓ½ç¹æ¸ñµÄ¡¶º£Íõ2£ºÊ§ÂäµÄÍõ¹ú¡·¡£
¾¡¹ÜÈü³µ¡¢¾ºËÙÌâ²ÄµÄµçÓ°ÔÚ½ü¼¸Äê²Å³ÉÎªÈÈÃÅ£¬µ«¡¶F1:¿ñì·É³µ¡·È´ÊÇÒ»²¿ÆÄ¾ß¸´¹Å½ºÆ¬ÖÊ¸ÐµÄµçÓ°£¬¾ç×é½«ÅÄÉãÓëÏÖÊµÖÐµÄF1ÈüÊÂÍ¬²½£¬ÒÔ¼«ÖÂµÄÊµÅÄÃÀÑ§½«Î§³¡ÖÐÕæÊµ·¢ÉúµÄÒ»ÇÐ´«´ï¸ø¹ÛÖÚ¡£
Ó°Æ¬ÖÐ³¬¹ý90%µÄÈüµÀ¾µÍ·¶¼ÊÇÕæÊµµÄ£¬½èÖúÌØÖÆIMAX¾µÍ·×é³ÉµÄ¶à¸ö»úÎ»£¬Ê¹¹ÛÖÚµÄ¸Ð¹ÙËæ³µÊÖÓëÈü³µ±¾Éí½øÈë»Ãæ¡£TCL X11LÍ¨¹ý×¿Ô½µÄ»ÖÊ±íÏÖÓë»ú»Ê¼¶ÒôÆµÅäÖÃ£¬ÕæÕýÎª¿ÍÌü¿Õ¼ä´øÀ´ÈçÍ¬IMAXÓ°Ìü°æµÄ³Á½þÌåÑé¡£
µçÊÓ¶ÔÓÚÔÆ¬ÖÊ¸ÐµÄ»¹Ô±íÏÖÍ¬Ñù³öÖÚ£¬½ºÆ¬¿ÅÁ£¸ÐÓëµÍ±¥ºÍ¶ÈµÄÅ¯É«µ÷ÄÜ¹»´«µÝ¼ÍÊµ¸ÐÓë»³¾ÉÇéÐ÷£¬¹ÛÖÚÖÃÉíÆäÖÐ·Â·ðÇ×Àú¾çÖÐÈËÎïµÄ´«ÆæÉúÑÄ£¬Í¬Ê±Ò²ÔÙ´ÎÓ¡Ö¤ÁËTCLµçÊÓÍÆ³ö×¨Êô¡°FILMMAKERÄ£Ê½¡±£¬ÖÂ¾´Ó°Òô°®ºÃÕßµÄ¼ÛÖµÑ¡Ôñ¡£
2023ÄêÉÏÓ³µÄ¡¶º£Íõ2¡·ÊÇÒ»²¿DC³öÆ·µÄ³¬¼¶Ó¢ÐÛÌØÐ§´óÆ¬£¬µ«ÆäÖÐÈËÎï¶Ô»°¡¢Æ½Êµ³¡¾°ÖÐµÄ¹âÓ°´¦ÀíÍ¬ÑùÆÄ¾ßÇÉË¼£¬ÖµµÃÉî¶È´§Ä¦¡£
ÕâÒ»²¿·Ö°µ³¡»ÃæÖÐ£¬Ç°¾°µÄ´óÃæ»ý°µ²¿Ìá¹©ÁËÒ»ÖÖ¡°¹Û²ìÕßÊÓ½Ç¡±£¬ÈÃ¹ÛÖÚ·Â·ðÇ±·üÔÚ½ÇÉ«ÊÀ½çµÄ±ßÔµ¡£ÖÐÐÄ±¥ºÍµÄçúçêÉ«µÆ¹âÄÜ¹»Í¹ÏÔ½ÇÉ«Éí´¦¼Ò¾Ó¿Õ¼äµÄÎÂÜ°·ÕÎ§£¬´°ÍâµÄÀäµ÷À¶¹âÔò°µÊ¾ÁËËæÊ±¿ÉÄÜµ½À´µÄÎ£»ú¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬TCL X11LÔÚÊµ¼Ê¹Û¿´ÖÐÄÜ¹»ÇåÎú³ÊÏÖ·¿¼äÄÚ¶¥µÆµÆË¿µÄ¸ßÁÁÂÖÀª£¬µ«ÊÜÏÞÓÚÏà»úÅÄÉã×ªÂëÎÞ·¨ÔÚÍ¼Æ¬ÖÐÍêÕû±íÏÖ¡£ÕâÒ»»ÃæÏ¸½ÚµÃÒæÓÚ¸ßÆ·ÖÊ¶Å±ÈÊÓ½çÆ¬Ô´Ìá¹©µÄÍêÕûÁÁ¶ÈÐÅÏ¢Óë¶¯Ì¬·¶Î§£¬¶ø¸üÖØÒªµÄÒòËØÔÚÓÚTCL X11LµçÊÓµÄ³¬¸ßÁÁ¶È±íÏÖÓë¿Ø¹âÊµÁ¦£¬ÄÜ¹»½«¸ßÆ·ÖÊÆ¬Ô´µÄÁÁ¶È¡¢É«²ÊµÈÐÅÏ¢ÎÞÑ¹ËõÍêÃÀ³ÊÏÖ¡£
´ÓÒÔÉÏ¶à²¿¼ÍÂ¼Æ¬¡¢µçÓ°µÈÑùÆ¬±íÏÖÖÐ¿É¼û£¬TCL X11LµçÊÓ½èÖúSQD-Mini LED¼¼Êõ´ï³ÉµÄÑ¤²ÊXDR 10000nitsÁÁ¶ÈÓë100% BT.2020È«¾Ö¸ßÉ«ÓòÍêÃÀ·ûºÏÓ°Æ¬ÖÆ×÷±ê×¼ÉÏÏÞ£¬¿É1:1»¹ÔHDRÓë¶Å±ÈÊÓ½çÆ¬Ô´µÄÁÁ¶ÈÓëÉ«²ÊÐÅÏ¢£¬²»½öÁÁµÃ¶áÄ¿¡¢°µµÄÉîåä£¬»¹ÄÜ¹»ÖÒÊµ³ÊÏÖÓ°Æ¬Ï¸½ÚÓëÕæÊµÉ«²Ê£¬ÊµÏÖÁÁ¶È²»²ÃÇÐ¡¢É«Óò²»Ì®ËõµÄÈ«»¹ÔÊÓ¾õ±íÏÖ¡£
Í¬Ê±ÍòÏó·ÖÇøµÄÈ«Á´Â·¿Ø¹âÓÅ»¯£¬ÎªTCL X11L´øÀ´ÁË¸üÇ¿¿Ø¹âÄÜÁ¦£¬½èÖúÐÂÒ»´ú¾ÛºË¹âÐ¾¡¢³¬¾Û¹âÎ¢Í¸¾µ¡¢Î¢¾àODÓëÎÞÓ°¾ù¹âËþµÈ¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÒ»Çø¶¥¶àÇøµÄÎÞ¹âÔÎ¡¢ÎÞ°µÓ°Ð§¹û¡£³¬¶¯Ì¬¿Ø¹â¼¼Êõ¼Ó³ÖÏÂ£¬TCL X11LÔÚ¸ßÁÁ³Ö¾ÃÐÔ·½ÃæÒ²ÓµÓÐ³¬Ô½Ò»°ã¡°·åÖµÁÁ¶È¡±µÄ±íÏÖ£¬³ÉÎª¶ÔÓ°Òô°®ºÃÕß¸üÓÐÒâÒåµÄ¡°10000nits¡±¡£
²»Ö¹¸ß·Ö¸ßÖ¡¡ª¡ª3AÓÎÏ·HDRÌåÑé
´ÓÖ÷»úÓÎÏ·½øÈë´ÎÊÀ´ú¿ªÊ¼£¬ÒÔ¶Å±ÈÊÓ½çÎª´ú±íµÄHDR±ê×¼Ò²ÇÄÈ»½øÈëÓÎÏ·ÐÐÒµ£¬ÔÚÍæ¼Ò×·ÇóµÄ¸ß·Ö±æÂÊ¡¢¸ßÖ¡ÂÊ¡¢¸ß»ÖÊ»ù´¡ÉÏ£¬ÒÔ¸ü¸ßµÄ¶¯Ì¬·¶Î§ÎªÓÎÏ·»Ãæ´øÀ´½øÒ»²½µÄ³Á½þ¸Ð¼Ó³Ö¡£
½ü¼¸Äê£¬×ÀÃæÏÔÊ¾Æ÷ÁìÓòÒ²ÓÀ´Mini LED¼¼ÊõÆÕ¼°£¬²»¹ýÈÔÎ´³öÏÖÁÁ¶È¸ß´ï10000nits¡¢É«²Ê´ïBT.2020±ê×¼Ë®Æ½µÄ²úÆ·¡£µçÊÓÒÀÈ»ÊÇ´óÆÁÓÎÏ·³¡¾°ÓëÖ÷»úÓÃ»§Ê×Ñ¡µÄÏÔÊ¾×°±¸£¬¶ø½«TCL X11L×÷ÎªÒ»¿éÍæ¼Ò´óÆÁ£¬ÆäÊÓ¾õÐ§¹ûÒ²½«ÊÇÊ×ÇüÒ»Ö¸µÄ¡£
ÎÒÃÇÑ¡ÔñÁËÔÚÓÎÏ·ÄÚÑ¡ÏîÖÐÌá¹©HDR¿ª¹ØÓëÏà¹ØÉèÖÃµÄ¡¶¼«ÏÞ¾ºËÙ£ºµØÆ½Ïß5¡·Óë¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·Á½¿î3A´ó×÷£¬ÇÒ¶¼Ê¹ÓÃ¼ÝÊ»µÄÓÎÍæ·½Ê½£¬ÌåÑéHDRÄ£Ê½ÏÂ¹âÓ°ÊÓÐ§µÄ¿ìËÙ±ä»¯£¬ÓÎÏ·»ÃæµÄÁ÷³©¶ÈÒÔ¼°²Ù×÷µÄ¸úÊÖÐÔ±íÏÖ£¬»ÃæÉèÖÃ¾ùÎª¿ªÆô¹âÏß×·×Ù×´Ì¬ÏÂµÄ³¬¸ßµµÎ»¡£
ÔÚ¡¶¼«ÏÞ¾ºËÙ£ºµØÆ½Ïß5¡·ÖÐ£¬Íæ¼ÒÄÜ¹»¼ÝÊ»¸÷Ê½³µÁ¾×ÔÈçÌ½Ë÷ÀÃÀ·ç¸ñµÄ¿ª·ÅµØÍ¼£¬²¢ËæÊ±¼ÓÈëµ¥ÈËÓëÁª»úÈüÊÂ£¬ÔÚ¸»ÓÐµØÓòÎÄ»¯ÌØÉ«µÄµçÌ¨ÒôÀÖÖÐÌåÑéËÙ¶ÈÓë¼¤Çé¡£
ÓÎÏ·ÔËÐÐÔÚ4K·Ö±æÂÊ½ü200µÄÆ½¾ùÖ¡ÊýÏÂ£¬¼ÓÖ®TCL X11LÌá¹©µÄ¿É±äË¢ÐÂÂÊÖ§³ÖÓëµÍÊäÈëÑÓ³Ù±íÏÖ£¬»Ãæ¸ÐÊÜ¿ÉÎ½Ë¿»¬Á÷³©£¬¸ßËÙ×´Ì¬ÏÂµÄÉ²³µ¡¢¹ýÍä²Ù×÷Í¬ÑùÏìÓ¦¼°Ê±£¬ÌåÑéË³³©¡£¶øHDR¶ÔÓÎÏ·»Ãæ´øÀ´µÄ¼Ó³É£¬½áºÏµçÊÓ±¾ÉíµÄÏÔÊ¾ÐÔÄÜ¿ÉÒÔËµ³¬³öÔ¤ÆÚ£¬ÓÎÏ·ÖÐµÄÃ÷ÃÄÑô¹â¼¸ºõÄÜ¹»ÕÕÁÁÕû¸ö·¿¼ä£¬ÓÎÍæ¹Û¸Ð¸ü¼ÓÉíÁÙÆä¾³¡£
¶øÀ´µ½¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·ÖÐµÄÒ¹Ö®³Ç£¬ÈËÔìµÄÄÞºçµÆ¹â¡¢È«Ï¢Ó°ÏñµÈ¸ü¶à´úÌæÁË×ÔÈ»¹âÏß£¬³ÉÎªÓÎÏ·ÄÚËæ´¦¿É¼ûÓªÔì¿Æ»ÃÎ´À´¸ÐµÄºËÐÄÔªËØ¡£ÒÔ°µ³¡ÎªÖ÷µÄ»·¾³Í¬ÑùÄÜ¹»ÕÃÏÔTCL X11LµÄ¾ø¼Ñ¶Ô±È¶ÈÓë¿Ø¹â±íÏÖ£¬ÔÚHDR¼Ó³ÖÏÂµÄ¹âÏß×·×Ù»Ãæ¿ÉÒÔËµÈÃ3A´ó×÷ÕæÕý´ïµ½ÁË¡°ÂúÑª¡±¹Û¸Ð£¬Ã¿¸öÏ²°®¡¶Èü²©Åó¿Ë¡·³¡¾°Óë¾çÇéµÄÍæ¼Ò¶¼ÖµµÃÔÚÓÅÒìµÄHDRÏÔÊ¾Éè±¸ÉÏÖØÐÂÌåÑéÒ»»Ø¡£
ÕâÌ¨TCL X11LµçÊÓµÄHDRÓÎÏ·ÌåÑéµ¥Æ¾ÎÄ×ÖÎÞ·¨ÍêÕûÃèÊö£¬ÎÒÃÇ½«HDRÓÎÏ·ÖÐµÄÊµÂ¼»Ãæ¼¯ÖÐÔÚºóÎÄµÄ¹¦ÄÜÌåÑéÊÓÆµÖÐ½øÐÐ¶¯Ì¬Õ¹Ê¾¡£
³¬±¡Ò»Ìå»¯&´óÊ¦¼¶Éè¼Æ ´òÔì¼«ÖÂÏÔÊ¾Ö®ÃÀ
ÔÚ´ËÇ°µÄÉ«²Ê¡¢¹ÛÓ°¡¢ÓÎÏ·ÌåÑé»·½ÚÖÐ£¬ÎÒÃÇÒÑ¾ÁìÂÔÁËTCL X11LµÄ¡°»ú»Ê¡±¼¶»ÖÊÊµÁ¦£¬µ«Äê¶È»ú»ÊµÄ¶¨Î»£¬¾ö¶¨ÁËX11L±ØÈ»ÒªÎªÓÃ»§´øÀ´ÃæÃæ¾ãµ½µÄÖÁ×ðÌåÑé£¬¼«ÖÂµÄÍâ¹ÛÓëÉè¼ÆÃÀÑ§¾ÍÊÇÆäÖÐÖ®Ò»¡£
ÔÚ´ËÇ°µÄTCL Q10LÏµÁÐÉÏ£¬Ê×´´µÄÌì¹¤¼Ü¹¹Óë¼«¾°¡¤ÎÞºÚ±ßÉè¼ÆÊ¹ÆäÓµÓÐÁìÏÈÊ±´úµÄ100%È«ÆÁÏÔÊ¾¹Û¸Ð¡£ÕâÒ»Éè¼ÆÒ²ÑÓÐøÖÁ»ú»Ê¶¨Î»µÄTCL X11LÉÏ£ºÊµÏÖ0ºÚ±ß¡¢0·ìÏ¶¡¢¼«Õ±ß¿ò£¬ÇÒ½èÖúÎ¢¾àOD¼¼ÊõÊµÏÖÁËÔ¼2cmµÄÐÐÒµ×î±¡Ò»Ìå»¯Õû»úÐÎÌ¬£¬ÌùÇ½Èç»¡¢×ù×°¸üÏÔ¼òÔ¼£¬Îª¸ß¶Ë×¡Õ¬¼Ò¾Ó¿Õ¼ä´øÀ´¼«ÖÂµÄÏÔÊ¾Ö®ÃÀ¡£
TCL X11LÁªñÇÊÀ½çCMF´óÊ¦Éè¼Æ£¬È«ÆÁÒ»Ìå»¯µÄµçÊÓ±³°å²ÉÓÃÐÇ¿ÕÎÆÀí£¬²¢ÏâÇ¶ºãÐÇÖ®ÃáµÍÒôµ¥Ôª¡£±³°å´¦µÄË«Í¨µÀ³¬ÖØµÍÒôÅÚÓëÎ»ÓÚµçÊÓ²à±ßµÄ»·Ä»ÉùµÀ£¬ÕýÃæµ×²¿µÄÎÞËðÇ°³öÒôÉùµÀ£¬¹²Í¬×é³ÉÁËTCLÓëB&OÈ«Á´Â·ºÏ×÷µ÷Ð£µÄHI-END¼¶µçÊÓÒôÏì¡£
¹¦ÄÜÌåÑéÊÓÆµ
ÎÒÃÇ½«Ç°ÎÄÓÐ¹ØºûµûÉ«²ÊÊµÅÄ¡¢¸ß¹æ¸ñ¹ÛÓ°¡¢HDRÓÎÏ·¡¢µÈÌåÑéÏ¸½ÚµÄ¶¯Ì¬ÄÚÈÝ£¬¼¯ÖÐÔÚÊÓÆµÖÐ½øÐÐÕ¹Ê¾¡£
¿ÉÒÔËµ£¬ËäÈ»ÎÒÃÇ´ËÇ°½Ó´¥¹ý¶à¿îTCLÍÆ³öµÄ¸ß¶ËÓëÆì½¢¼¶µçÊÓ²úÆ·£¬µ«TCL X11LÊ×´ÎÔÚMini LED¼¼ÊõµÄ¿ò¼ÜÄÚ£¬½èÖúÈ«Á´Â·µÄÏµÍ³ÐÔ´´ÐÂÓÅ»¯ÊµÏÖÁËÐÔÄÜÓëÌåÑéµÄ·ÉÔ¾£¬ÈÃSQD-Mini LED¼¼Êõ³É¹¦¡°ÆÆ¼ë³Éµû¡±¡£¶øËü´øÀ´µÄÊµ¼ÊÊÓ¾õÐ§¹û£¬ÊÇ¾¹ý¶à¸öÉè±¸¡¢¶àÖØ²É¼¯¡¢×ªÂë¡¢Êä³öÖ®ÏÂ£¬ÄÑÒÔµÃµ½ÍêÕûÕ¹ÏÖµÄ£¬ÕâÒ²ÊÇÎÒÃÇÇ°ÎÄËùÌáµ½µÄÐÅÏ¢ËðÊ§ÖÐµÄÒ»Àà£¬ËüµÄÊµ¼Ê±íÏÖÄÜ·ñ´ò¶¯Äã£¬ÖÕ¾¿ÐèÒªÎÒÃÇµ½ÏßÏÂ¡¢ÔÚÏÖ³¡Ç×ÑÛÈ¥¸ÐÖª¡£
ÆÀ²â×Ü½á
ÎÞÂÛÊÇ¡°×ÔÈ»É«²ÊÖ®Íõ¡±µÄÊµÅÄ¶Ô±È£¬»¹ÊÇHDR&¶Å±ÈÊÓ½çµÄ¹ÛÓ°ÓëÓÎÏ·ÌåÑé£¬TCL X11L SQD-Mini LEDµçÊÓ¶¼Ë¢ÐÂÁËÎÒÃÇ¶ÔµçÊÓ¡°Ìì»¨°å¡±µÄ¸ÅÄî¡£³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁ¡¢³¬¼¶Á¿×ÓµãµÈ×îÐÂÏÔÊ¾¿Æ¼¼µÄ×éºÏÊµÏÖÁË±ÈÄâÏÖÊµµÄÉ«²Ê¡¢ÁÁ¶ÈÓëÃ÷°µ¹ØÏµ³ÊÏÖÄÜÁ¦;Ñ¤²ÊXDR 10000nitsÁÁ¶È¡¢100%BT.2020¸ßÉ«ÓòÄÜ¹»ÍêÃÀ»¹ÔHDRÓë¶Å±ÈÊÓ½ç¸ñÊ½Æ¬Ô´µÄÈ«²¿ÁÁ¶È¡¢É«²ÊÐÅÏ¢£¬ÇÒÔÚ³Ö¾ÃÐÔ·½ÃæÍ¬ÑùÔ¶³¬Ò»°ã¡°·åÖµÁÁ¶È¡±¡£TCL¸üÓëB&OÕ¹¿ªÈ«Á´Â·ÉîÈëºÏ×÷£¬ÎªX11L´îÔØHi-END¼¶µçÊÓÒôÏì£¬´øÀ´Ó°Ôº¼¶ÎÞËðÇ°³öÒôÌåÑé¡£
¼òµ¥µÄ²ÎÊýÌáÉý¹ÌÈ»¿ÉÒÔÍ¨¹ýÓ²¼þ¶ÑÁÏ¡¢¼¼Êõµü´úÀ´ÊµÏÖ£¬¶ø´ÓQD-Mini LEDµ½SQD-Mini LEDÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ¼«ÖÂ¿çÔ½£¬ÍùÍùÖ»ÓÐ¾ß±¸È«²úÒµÁ´ÄÜÁ¦¡¢ÏµÍ³ÐÔÓÅ»¯Ë¼Î¬ÓëÉî¿ÌÓÃ»§¶´²ìµÄÆóÒµ²ÅÄÜ×öµ½¡£×÷Îª¾ßÓÐ»®Ê±´úÒâÒåµÄÄê¶È»ú»Ê£¬TCL X11LÎÞÂÛÊÇÔÚ¸ßÆ·ÖÊ¹ÛÓ°£¬ÓÎÍæ3A´ó×÷Ê±£¬»¹ÊÇÈÕ³£¹Û¿´Á÷Ã½ÌåÄÚÈÝ¡¢Ê¹ÓÃ´óÆÁÓ¦ÓÃµÈ·½Ãæ£¬¶¼ÄÜÎª¸ß¶ËÓÃ»§´øÀ´È«·½Î»µÄÖÁ×ðÏíÊÜ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â