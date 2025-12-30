【天极网家电频道】你可能有过这样的经历，想让扫拖机器人处理地面意外洒落的饮料等污渍，但最终效果却不尽如人意：一种可能是机器人途经含水量高的污渍时把它“铺开抹匀”，拖出了一道道有色痕迹;还有一种可能，部分油性污渍与地面吸附紧密，机器人不管来回拖多少次都无法彻底去除。

这是采用圆盘拖布等方案的传统扫拖机器人时常面临的痛点，如果不改变清洁工作的逻辑，就无法根本性解决。因此在2024年，科沃斯首次推出OZMO ROLLER恒压活水滚筒洗地技术，并搭载在我们体验过的地宝X8上，将来自洗地机的清洁逻辑与专利技术引入机器人，向着“解放双手”的最终目标再次迈进一大步。

时间过去一年，科沃斯最新地宝X11搭载的OZMO ROLLER 2.0技术带来哪些改进？能否继续带来理想的地面清洁体验，接下来我们一起解析。

首先，OZMO ROLLER 2.0延续了这一技术独有的“喷―洗―刮―收”专利闭环流程。由8个净水喷头组成的喷淋系统实时保持滚筒的湿润状态，让活水参与到滚筒的地面清洁中。滚筒触地后继续旋转，再通过紧贴表面的恒压污水刮条刮除表面吸附的污水、污渍，并及时回收。回复到洁净状态的滚筒表面再次经过喷淋系统补充净水，在即将触地前重回最佳清洁状态。

这套闭环流程伴随着地宝X11的洗地工作，每分钟都会重复上百次。滚筒以高压强、高频次刮洗地面的同时，也以同样的强度与频率实现自清洁与污水回收。同时，OZMO ROLLER 2.0技术结合了高密度尼龙丝滚筒材质与重污专属清洁液，带来足以应对厨房油性重污级别的清洁能力冗余，因此在面向较大量的液体污渍，以及紧紧吸附地面的顽固油性污渍时，能够实现圆盘拖布所不能及的清洁效果，并解决了传统扫拖机器人“以脏拖脏”，自清洁完全依赖回洗的行业难题。

科沃斯集团公司添可的一份专利(公开号CN217524978U)，为我们揭示了OZMO ROLLER 2.0技术可靠表现的来源，一起来看专利中的严谨描述，如何最终转化为用户能感知到的“一擦就干净”。

专利文件对我们在地宝X11中看到的恒压污水刮条，与活水参与洗地等清洁工作原理进行了精准描述。 “恒压”，指的是滚筒在使用中即使刷毛磨损、直径微微变小，负责刮除污水的刮条始终能对其保持稳定、紧密的贴合压力。这意味着，在机器人与配件的整体生命周期里，其自清洁的效果始终稳定。

“活水”，则是对滚筒与净水结合的极致要求。在许多行业内方案中，净水仅被用来最后冲洗滚筒。但在科沃斯的专利设计里，净水在洗地开始前，就通过喷淋系统浸润滚筒，让其以最佳状态“首次触地”。这种理念确保了清洁力从第一秒就开始生效，而非让滚筒“先污染、再清洗”。

小结

可以说，科沃斯研发团队以家庭场景与用户需求作为技术出发点，着眼于“清洁力”与“自清洁效率”的同步优化，成功将独家专利应用于解决“以脏拖脏”的行业难题，最终在地宝系列上带来了OZMO ROLLER技术。

同时，一项突破性的技术从来都不是孤立的，地宝X11最终实现的出色体验是系统性工程思维的结果。无论是提升清洁覆盖率的灵隙3.0、灵越越障技术，还是帮助家庭用户节约维护成本、提升清洁效率的旋风集尘、瞬时超充等技术。要想实现真正的“解放双手”，不能单凭某一个功能的强大，而是需要所有环节的合理配合、有效衔接。科沃斯OZMO ROLLER 2.0技术的价值，不在于追求无所不能、取代一切竞品，而在于精准地聚焦于“家庭日常地面清洁”这个核心场景，并用一整套深思熟虑的系统性创新，去攻克其中最棘手的“洁净”与“维护”难题。