【天极网家电频道】从恒压活水洗地技术到泳池清洁新赛道，科沃斯正以多品类机器人阵容突破行业边界，让“服务每个人”的使命照进现实。

美国拉斯维加斯，2026年国际消费电子展(CES)如期而至。在这场全球科技盛宴中，服务机器人领域的创新尤为引人注目。清洁机器人全球领导品牌科沃斯以覆盖多场景的新一代机器人解决方案，向全球市场展示了其技术实力与行业前瞻性。

从全新升级的地宝T90 PRO OMNI、地宝X12系列扫地机器人，到擦窗机器人窗宝WINBOT、割草机器人GOAT系列，再到首次推出的泳池机器人ULTRAMARINE，科沃斯展品矩阵的多元化程度令人瞩目。

这不仅是产品的集中亮相，更是科沃斯基于长期技术积淀，推动扫地机器人品类从快速成长期迈向成熟阶段的重要标志。

从智能清洁到“创造无难事”

在CES开幕前一天，科沃斯集团副董事长、CEO钱程在同城举办的媒体沟通会上，发布了全新品牌理念“科沃斯，创造无难事”。这一理念转变传递出科沃斯更为宏大的企业愿景。

“从‘让智能清洁更简单’出发，科沃斯正通过前瞻性技术布局，进入品牌发展的全新阶段。”钱程表示。新品牌理念背后，是科沃斯希望以服务机器人为媒介，创造一个无难事的世界，消弭生活中的琐碎与麻烦。

科沃斯的品牌使命已从单一产品的功能实现，转向全场景生活难题的解决方案。这种转变建立在对全球用户需求的深刻洞察基础上，体现了科技企业从工具提供者向生活伙伴的角色演变。

在服务机器人行业从技术探索期向市场成熟期过渡的关键节点，科沃斯此举具有前瞻性意义。它标志着服务机器人产业正从解决单一需求的功能性产品，向覆盖多场景的综合性解决方案进化。

恒压活水洗地再升级 技术领跑

本届CES上，科沃斯展示了搭载全新升级OZMO ROLLER恒压活水洗地技术的地宝T90 PRO OMNI与地宝X12系列产品，展现了在扫地机器人领域的技术持续创新能力。

OZMO ROLLER 3.0恒压活水洗地技术对洗地滚筒进行了全面升级。滚筒长度较上一代加长50%，达到26厘米，单次拖地覆盖面积更大，清洁效率实现翻倍提升。

配合增压冲淋自清洗技术，可对滚筒拖布进行实时、均匀的高压喷洗，有效冲刷顽固污渍，避免“以脏拖脏”，减少二次污染。自地宝X8首次搭载该专利技术以来，科沃斯不断重塑深度清洁体验。

市场数据证明了这一技术路线的成功：科沃斯滚筒活水洗地机器人全球累计销量已突破160万台，在滚筒形态扫地机器人的总销量中占比超过91%。

地宝X12 PRO OMNI与地宝X12旋风全能基站版进一步引入更强效的深度清洁功能，通过红外污渍探测器与高压喷嘴的协同工作，可识别顽固污渍、重污区域，并以高压水流进行预喷溶，大幅提升清洁效果。

革新升级的PowerBoost瞬时超充Plus技术，让地宝能持续、稳定地完成高达1000平方米地面的清洁任务。这些技术创新巩固了科沃斯在扫地机器人领域的领先地位――2015年至2024年，科沃斯已连续10年位居中国扫地机器人市场规模第一。

从室内清洁到户外全场景覆盖

科沃斯的创新蓝图始终基于真实用户需求，并以此不断推动服务机器人在多场景下的应用落地。从擦窗机器人到割草机器人，再到泳池清洁机器人，科沃斯正稳步将机器人的能力从单一功能延伸到多元场景。

全新泳池机器人ULTRAMARINE是科沃斯将成熟机器人技术延伸应用于泳池清洁场景的最新力作。该品类致力于将泳池维护化繁为简，让用户从耗时费力的传统清洁中解放，更纯粹地享受泳池这一“蓝色客厅”的澄澈与自在。

ULTRAMARINE具备优异的智能环境识别与路径规划能力，可从容应对复杂多变的池内环境。配合高效过滤与耐久结构设计，无论颗粒杂质或顽固污渍，皆能深度清洁。这标志着科沃斯从室内走向户外、用科技重塑现代智能生活的关键一步。

在草坪维护领域，全新升级的割草机器人GOAT A与GOAT O系列搭载行业首创的TruEdge Trimmer with AI enhancement技术，将割草与边缘修剪深度融合，实现一次性、全自动的完整作业。

结合HoloScope 360 Dual-LiDAR Navigation System，GOAT系列可将安装时间缩短至1分钟以内，并实现厘米级别的导航定位精度，即使在弱光或夜间环境下也能稳定运行。

在窗户清洁领域，科沃斯同样持续突破技术边界。擦窗机器人窗宝W3 OMNI搭载全新多功能基站，并引入突破性的超旋劲洗技术，可自动冲洗擦窗布并溶解顽固污渍。在中国擦窗机器人市场，科沃斯已连续五年蝉联市场规模第一。

情感陪伴机器人实现具身智能突破

除清洁场景外，科沃斯在本次展会上正式发布了首款智能陪伴宠物机器人，标志着科沃斯在具身智能领域的又一次前瞻性探索。该产品将多模态感知与拟宠物化行为技术相结合，以情感理解与互动体验为核心。

具身智能作为人工智能领域的前沿方向，强调智能体通过与环境互动来获得认知和学习能力。科沃斯此次展示的具身智能研发成果，体现了服务机器人从工具型向交互型的进化趋势。

情感陪伴机器人的推出，不仅是产品线的扩展，更是科沃斯技术能力的重要展示。它表明科沃斯在感知、认知和交互技术方面已积累相当实力，为未来服务机器人的发展指明了方向。

从清洁工具到情感伙伴，科沃斯正重新定义服务机器人在家庭中的角色。这种转变契合了现代社会中人们对情感陪伴的需求，也展现了服务机器人产业的广阔前景。

全产业链布局与研发投入

科沃斯持续实现高频、高质的产品创新，源于其长期构建而成的完整自有产业链体系，以及在动力电池、AI算法、电机、传动组件等核心技术上的自主研发能力。

2024年，科沃斯全年研发投入达8.85亿元，同比增长7.3%。自2018年以来，公司累计研发投入已超过45亿元，有力印证了其在技术创新领域坚定不移的长期战略。

去年，科沃斯通过对关键技术企业的投资，进一步推动具身智能在产品中的应用。这种开放式创新策略，结合自主研发能力，形成了科沃斯独特的技术创新体系。

目前，科沃斯产品已覆盖全球近180个主要市场，服务全球超3800万家庭。庞大的用户基础为科沃斯提供了宝贵的数据反馈和创新灵感，形成了技术研发与市场应用的良性循环。

全产业链布局使科沃斯能够快速响应市场需求，将技术创新转化为产品创新的速度明显快于行业平均水平。这为科沃斯在服务机器人领域的持续领先奠定了坚实基础。

从室内清洁到户外维护，从功能实现到情感互动，科沃斯在CES 2026的展示已超越单一产品层面，勾勒出服务机器人全面融入日常生活的未来图景。其产品矩阵的多元化程度与技术深度，彰显了中国科技企业在全球服务机器人领域的创新实力。

随着具身智能技术的不断成熟，服务机器人正从执行简单指令的工具，进化成为能够感知环境、理解意图、主动服务的智能伙伴。科沃斯所展示的技术路线图，不仅关乎一家企业的成长，更关乎整个行业的发展方向。

在“让机器人服务每个人”的使命驱动下，科沃斯正以技术创新为笔，书写服务机器人产业的新篇章。