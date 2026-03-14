【天极网家电频道】在本届AWE(中国家电及消费电子博览会)上，天猫展位上米家智能净烟机P2凭借其独特的主动式动态微粒捕集技术(PM2.5)和极简美学设计，向行业与消费者展示了健康厨房的未来形态，重新定义了现代厨房的呼吸标准。

IQV净烟技术解决“看不见的油烟”

传统油烟机只解决看得见的烟雾，而烹饪产生的油烟PM2.5和有害气体分子，才是对呼吸健康真正的隐形杀手。这些细颗粒携带大量致癌物质，可深入肺部，刺激气道，长期暴露会增加哮喘乃至肺癌的风险。因此，防止烹饪PM2.5在室内扩散，是保障家庭健康的关键。

米家净烟机为此实现技术突破，让排烟变得更健康。米家净烟机P2的核心在于其IQV净烟技术(动态微粒捕集技术)，它打破了传统油烟机单一负压气流的局限，开创性地利用三重气流组合，实现了对油烟、PM2.5和气味分子的全流程主动控制：第一步源头锁烟(四涡气旋)： 在锅具上方形成四个强力气旋，在油烟、PM2.5和异味产生的源头瞬间捕集，防止初始扩散。第二步路径导流(后倾高速气流)： 以高达13―15m/s的高速气流，将污染物沿特定路径快速后倾带离，在烹饪者面前形成一个“健康呼吸黄金三角区”，真正做到油烟不扑脸、气味不沾身。最后末端阻隔(防逸阻隔气帘)： 顶部气帘能有效应对颠锅、侧风等突发情况，防止油烟逃逸，实现二次封锁。米家净烟机搭载小米高端空气净化器同款PM2.5传感器，能监测厨房空气质量，并可根据室内PM2.5情况和空气质量自动排气。

这意味着即便在展台开放的空间模拟爆炒，也几乎闻不到呛味。实现敞开厨房门爆炒成为可能，让鼻炎、哮喘患者家庭也能安心烹饪，改变了家人被隔离在厨房门外的传统模式，让互动与陪伴融入下厨时光。

权威认证，效果可视化

P2的净烟能力并非空谈，而是经过了严苛的第三方验证：SGS测试认证， 在SGS的严苛测试中，采用IQV技术的米家净烟机可将烹饪全程的PM2.5平均浓度控制在36.6μg/m³，远优于中国《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)中50μg/m³的限值，更远超普通油烟机(测试中超过1000μg/m³)。凭借其超高速风与独特的三重气流控制技术，成为全球首个获得德国莱茵TÜV组合气流性能验证的烟机产品。其核心技术获得了中国轻工业联合会评定的国际领先水平鉴定。

在机身配备的3.1寸全彩屏上，PM2.5浓度被实时、精确地显示出来，让隐形的健康威胁变得数据化、可视化，烹饪全程的空气质量一目了然，让用户真正安心。针对用户清洁痛点，P2采用无油网设计、抗污玻璃背板，并获得易清洁1级认证和免拆洗认证，日常维护一擦即净。作为米家生态的核心成员，它支持烟灶联动、挥手控制、小爱同学语音操控，并能与全屋新风、空气净化器智能联动，是真正融入智慧家庭的健康终端。

结语：

在AWE的舞台上，米家智能净烟机P2通过创新的IQV净烟技术、权威的第三方验证、智能化的环境管理，精准地击中了传统厨房中油烟危害大、PM2.5难除、安全有隐患的核心痛点，将厨房从油烟重灾区转变为安全、舒适、健康的家庭核心区。对于追求品质与健康的现代家庭而言，它无疑树立了一个全新的选购标杆，更是一种面向未来的厨房健康生活理念。