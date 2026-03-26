½¡¿µ×îÖØÒª£¡Îü³ýÓÍÑÌPM2.5£¬2026ÓÍÑÌ»úÍÆ¼ö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ëæ×Å¿ª·ÅÊ½³ø·¿ÓëÖÐÊ½±¬³´µÄÐèÇóÈÕÒæÔö¶à£¬¶Ô³ø·¿ÅÅÑÌµÄÒªÇóÒ²¸üÎªÑÏ¸ñ¡£ÖÐÊ½Åëâ¿¶à²ÉÓÃ±¬³´£¬ÓÍÑÌ´ó²»Ò×»ÓÉ¢£¬ÓÍÑÌÇº±Ç¡¢µ¹¹àµÈÍ´µãÒÀ¾É´æÔÚ£¬Ò²ÓÐ²»ÉÙÓÃ»§·´Ó³¡°ÎªÊ²Ã´¿ª×ÅÓÍÑÌ»ú£¬»¹ÓÐÎ¶£¿¡±×ö·¹Ê±²úÉúµÄÓÍÑÌº¬ÓÐ´óÁ¿¿ÅÁ£Îï(PM2.5)Ò»Ñõ»¯Ì¼µÈ£¬³¤ÆÚÎüÈëÓÍÑÌÑÏÖØÍþÐ²Åëâ¿ÕßµÄ½¡¿µ£¬Òý·¢ÂýÐÔÖ§Æø¹ÜÑ×¡¢Ïø´µÈ¼²²¡¡£Îª´Ë£¬Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úÊµÏÖ¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬ÈÃÅÅÑÌ±äµÃ¸ü½¡¿µ¡£Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úµÄIQV¾»ÑÌ¼¼Êõ»ñµÃSGSÈÏÖ¤£¬¾»ÑÌ»úÒ²ÊÇÈ«ÇòÊ×¸ö»ñµÃÀ³ÒðTUV×éºÏÆøÁ÷ÐÔÄÜÑéÖ¤µÄÑÌ»ú²úÆ·¡£ÔÚÖÐ¹ú£¬Ëü»ñµÃÁËÓÉÖÐ¹úÇá¹¤ÒµÁªºÏ»áÆÀ¶¨µÄ¹ú¼ÊÁìÏÈË®Æ½¼ø¶¨¡£ËüµÄÀ÷º¦Ö®´¦¾ÍÔÚÓÚ£¬³ýÁËÄÜÇå³ý¿É¼ûµÄÓÍÑÌÍâ£¬»¹ÄÜÎüÈë¿ÕÆøÖÐ²»¿É¼ûµÄÓÍÑÌPM2.5£¬×öµ½×Ô¶¯»»ÆøÇåÐÂ³ø·¿¿ÕÆø¡£
³ýÁËÁ½¿îÃ×¼Ò¾»ÑÌ»úÍâ£¬»¹ÍÆ¼öÈý¿î¾©¶«ÈÈÏúÓÍÑÌ»ú¡£ÒÔÏÂ»úÐÍÔÚÍâ¹Û¡¢ÐÔÄÜ¡¢Çå½à¡¢ÖÇÄÜ±ã½ÝµÈ¸÷·½Ãæ±íÏÖÓÅÒì£¬ËãµÃÉÏ2026ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÓÍÑÌ»ú£¬½ÓÏÂÀ´ÎÒ½«¶ÔÎå¿î²úÆ·½øÐÐ·ÖÎö£¬ÊÇ·ñ·ûºÏÄã¼Ò³ø·¿½¡¿µÅÅÑÌ·½°¸¡£
¡¾Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP2¡¿
²Î¿¼¼Û¸ñ£º3999ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100142781092.html
ÖÐÊ½¸ßÎÂÅëâ¿²úÉúµÄÓÍÑÌÖÐº¬ÓÐ´óÁ¿µÄPM2.5(¡Ü2.5Î¢Ã×µÄ¿ÅÁ£Îï)ºÍÓÐº¦ÎïÖÊ£¬ÆäÖÐ°üº¬´óÁ¿Ò»ÀàÖÂ°©ÎïÖÊ£¬¶øÃ×¼Ò¾»ÑÌ»ú²ÉÓÃ¾»ÑÌ×¨Àû£¬ÕæµÄ×öµ½ÓÐÐ§¼õÉÙPM2.5.¿ÉÊÓ»¯³ø·¿¿ÕÆøÖ¸±ê£¬Õë¶Ô¿ª·ÅÊ½³ø·¿Ò²ÄÜ·ÅÐÄÊ¹ÓÃ£¬²»µ£ÐÄÓÍÑÌÎ¶ÂûÑÓÖÁ¿ÍÌü¡£
ÈýÖØ¾»ÑÌ×¨Àû£¬Î¢Ã×¼¶·À»¤£ºÃ×¼ÒP2²ÉÓÃ×¨Àû¶¯Ì¬Î¢Á£²¶¼¯¼¼Êõ£¬ÀûÓÃ¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§ÔÀíÎÈ¶¨²Ù¿Ø3ÖÖÆøÁ÷£¬1¡¢ËÄÎÐ²¶¼¯ÆøÐý¾ÍÊÇÔÚ¹øÃæÐÎ³ÉËÄ¸ö¸ßÇ¿¶È²¶¼¯ÆøÐý£¬´ÓÔ´Í·²¶¼¯ÓÍÑÌPM2.5¿ÅÁ££¬·ÀÖ¹¹øÃæ´¦²úÉúÓÍÑÌÍâÒÝ ¡£2¡¢ºóÇã¸ß·çËÙË²Îü×öµ½²»Õ´Éí£¬Ò»×ÖÐÍ·ç¿ÚÐÎ³É15m/s µÄ¸ßËÙÆøÁ÷£¬ÑØÑÌ»úÄÚ±Ú¿ìËÙÎü×ß£¬±ÜÃâÉýÌÚÓÍÑÌ½Ó´¥ÈËÌå¡£3¡¢ÆøÁ±·ÀÒÝ×öµ½·À¸ÉÈÅ£¬Éý¼¶Ë«¹áÁ÷·ç»ú£¬×è¸ô±¬³´²úÉúµÄÓàÑÌ£¬±ÜÃâ²à·ç¡¢µßÉ×µ¼ÖÂµÄÓÍÑÌÐ¹Â©¡£
Í¬Ê±»¹Åä±¸¸ßËÙ±äÆµµç»ú´îÅäÖÇÄÜºã·çÁ¿Ëã·¨£¬×Ô¶¯¸ÐÓ¦ÑÌ×è±ä»¯£¬1100Pa¾²Ñ¹×Ô¶¯Ñ²º½£¬¸ßÂ¥µÍ²ã¶¼ÄÜË³³©ÅÅÑÌ£¬½â¾öÓÍÑÌµ¹¹àµÄÎÊÌâ¡£
´ËÍâ£¬Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úÁíÒ»´óÓÅÊÆÊÇÎüÁ¦²»Ë¥¼õ£¬Æä´îÔØµÄ¸ß×ªËÙ·çÂÖ£¬ÄÜÍ¨¹ý¸ßÇ¿ÀëÐÄÁ¦¸ßËÙÆøÁ÷ÔÚ·çÂÖ±íÃæÐÎ³ÉÒ»²ã¿ÕÆø¸ôÄ¤£¬×èµ²ÓÍµÎÕ³¸½£¬ÔÙÓÃÇ¿´óµÄÀëÐÄÁ¦°ÑÓÍÑÌºÝºÝË¦³öÈ¥£¬³¤ÆÚÊ¹ÓÃÒ²²»»áÓÐÓÍÎÛ¶Ñ»ýºÍÎüÁ¦±äÈõµÄÎÊÌâ¡£
ÖÇÄÜ¾»ÑÌ£¬°²È«½¡¿µÅÅÑÌ£ºÃ×¼ÒP2¾»ÑÌ»ú×Ô´øÈýÖØÎÛÈ¾¼à²â£¬PM2.5ÊµÊ±ÏÔÊ¾£¬ÒÔ¼°CO¡¢È¼ÆøÔî¼ì²âÔ¤¾¯£¬ÄÜ¼ì²â³ø·¿ÖÐµÄÒþÐÔ·çÏÕ£¬Í¬Ê±Áª¶¯ÑÌ»úÓëÃ×¼ÒAPPÍ¨ÖªÌáÐÑ¡£ÐÂÔöÀë×ÓÒÖ¾ú£¬×¨ÀûË«Ì¼»ù¸ºÀë×Ó¾»»¯×°ÖÃ£¬È¥³ýPM2.5Î¢Á£µÈÎ¢³¾¡£
ÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÁª¶¯£ºÃ×¼ÒÓÍÑÌ»úÖ§³ÖÑÌÔîÁª¶¯£¬¿ª»ð¼´¿ªÆôÑÌ»ú£¬»ÓÊÖÖÇ¿Ø¿ª¹Ø»ú£¬±ÜÃâ»úÉíÕ´µ½ÓÍÎÛ¡£»¹¿ÉÓÃÐ¡°®ÒôÏìÓïÒô¿ØÖÆ£¬ÔÚÃ×¼ÒAPPÉèÖÃÖÇÄÜÉè±¸Áª¶¯³¡¾°£¬¼´¿ÉÔ¶³ÌÕÆ¿ØÑÌ»ú×´Ì¬¡£¶¨ÖÆÈá¹â´óµÆ£¬»¹Ô×ÔÈ»¹âÏß£¬Ìá¸ßÊ³²ÄÅëâ¿¾«×¼¶È¡£Éý¼¶3.1´çÁé¶¯´óÆÁÊ±¼ä¡¢µµÎ»¡¢PM2.5µÈ¹Ø¼üÐÅÏ¢Ò»Ä¿ÁËÈ»£¬ÈÃÅÅÑÌ±äµÃÖÇÄÜ¿É¿¿¡£
ÎÞÓÍÍøÒ×Çå½à£º²ÉÓÃÎÞÓÍÍøÉè¼Æ£¬ÑÌ»úÃâ²ðÏ´£¬×êÊ¯Ä¥É°²£Á§²»Õ´ÓÍÎÛ£¬Ò»Ä¨¼´¾»£¬¸ßËÙ¿ÕÆøÏ´£¬ÄÚÇ»²»ÁôÎÛ¡£³ý´ËÖ®Íâ»¹ÓÐ¸ü¶àÌùÐÄÉè¼Æ£¬ÑÌ»úÔ²½ÇÉè¼Æ²»×²Í·£¬»úÏÂ³¬´ó¿Õ¼ä¿É·Å¶à²ãÕô¹ø£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ü¶àÓÅÖÊÌåÑé¡£
¡¾Ã×¼ÒÖÇÄÜ¾»ÑÌ»úS2¡¿
²Î¿¼¼Û¸ñ£º2699ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100080596282.html
Ð¡Ã×S2×÷ÎªSÏµÁÐµÄÑÕÖµµ£µ±£¬²ÉÓÃ´¿°×É«»úÉí£¬ÖÊ¸ÐÎÂÈó£¬¼æ¾ß¸ßÑÕÖµºÍ¸ßÐÔÄÜ£¬³ÉÎªÄÌÓÍ·çÓÍÑÌ»ú°ñµÚÒ»Ãû¡£²»ÂÛÊÇ¿ª·ÅÊ½³ø·¿¡¢ÖÐµº³ø·¿»òÊÇ°ë¿ª·ÅÊ½³ø·¿¶¼ÄÜÊÊÅä£¬ÇáËÉÈÚÈëÄÌÓÍ·ç¡¢¶à°Í°·¡¢·¨Ê½µÈ×°ÐÞ·ç¸ñ£¬ÊÓ¾õÕûÌå¸ÐÇ¿¡£
S2Í¬Ñù²ÉÓÃ×¨ÀûÈýÖØÆøÁ÷Ç¿¾»ÑÌ£¬×¨Àû¶¯Ì¬Î¢Á£²¶¼¯¼¼Êõ´ÓÔ´Í·ËøÑÌ¡¢12m/sºóÇã¸ßËÙ¾¢Îü£¬ÓÍÑÌ²»Õ´Éí¡¢·ÀÒÝÆøÁ±×è¸ôÓÍÑÌ¡£
Í¬Ñù´îÔØÖÇÄÜ¸ÐÖªÑÌµÀ·ç×è£¬×Ô¶¯Ñ²º½ÔöÑ¹900pa£¬×ö·¹Ê±´ó¾²Ñ¹ÓÍÑÌ¸ß·åÆÚÒ²²»µ¹¹à¡£ÎÞÓÍÍøÉè¼ÆÃâ²ðÏ´£¬ÄÚÇ»¿ÕÆøÏ´²ÉÓÃ¸ß·çËÙÀëÐÄÐýÂË¼¼Êõ¡£Íâ²¿Ò×Çå½à²ÄÖÊºÃÇåÏ´¡£Ã×¼ÒÖÇÄÜ¾»ÑÌ»ú¾ù¿ÉÊµÏÖÖÇÄÜ»¥Áª£¬Áª¶¯Ã×¼ÒAPPÔ¶³Ì¿ØÖÆ£¬Ö§³ÖÊÖÊÆ²Ù¿ØºÍÑÌÔîÁª¶¯¡£
·Ç³£ÊÊºÏ¶Ô³ø·¿×°ÐÞ·ç¸ñÓÐÒªÇó£¬ÇÒÖØÓÍÑÌÅëâ¿»·¾³µÄ¼ÒÍ¥¡£¼ÒÖÐÓÐÀÏÈËÐ¡º¢µÄ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇ£¬¾»ÑÌ¼¼ÊõÈÃ¼ÒÖÐµÄ¿ÕÆø¸üÇåÐÂ¡£ÊÊºÏ×·ÇóÖÇÄÜ±ã½ÝµÄÄêÇáÈË£¬¼ÒÖÐÓÐÃ×¼ÒÖÇÄÜ¼ÒµçµÄÓÃ»§£¬»¹ÄÜÍØÕ¹¾»ÑÌ»úµÄ¸ü¶à¿ÉÄÜÐÔ¡£
Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úÄÜÊµÊ±¼à²âPM2.5Å¨¶È£¬»¹ÄÜÎüÈëPM2.5µÈÎ¢Ð¡¿ÅÁ£¡£Ä¿Ç°À´¿´£¬¾»ÑÌ»ú¿°³ÆÊØ»¤³ø·¿½¡¿µºôÎüµÄ×îÓÅÑ¡£¬ÔÚ´ËÍÆ¼öÃ×¼Ò¾»ÑÌ»úP2ÓëS2ÕâÁ½¿î»úÐÍ¡£¹ºÂòÇ°Ðè¸ù¾Ý¼ÒÍ¥³ø·¿»§ÐÍ½øÐÐ²âÁ¿Ñ¡Ôñ£¬ÈôÑÌµÀ³ß´ç¡¢³ø·¿²¼¾ÖµÈÎÊÌâ²»ÊÊºÏ°²×°¾»ÑÌ»úµÄÓÃ»§£¬»òÐí¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÓÍÑÌ»ú£¬´Ó¾©¶«ÈÈÏú°ñµ¥ÖÐ¾«Ñ¡ÁËÈý¿îÈÈÃÅÓÍÑÌ»ú½øÐÐÍÆ¼ö¡£
¡¾·½Ì« JCD10TA¡¿
²Î¿¼¼Û¸ñ£º2444ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£º https://item.jd.com/100198941094.html?
·½Ì«JCD10TAÊÇ·½Ì«¡°·çÄ§·½¡±ÏµÁÐÖÐÒ»¿î·Ç³£¾µäµÄ²àÎüÊ½±äÆµÓÍÑÌ»ú¡£Ð¡ÇÉµÄ»úÉí£¬ÊÊºÏÖÐÐ¡»§ÐÍ¡£´îÔØÈ«ÐÂÒ»´ú358Ïµ·ç»ú£¬±¬³´·çÁ¿´ï24m³/min;×î´ó¾²Ñ¹1050Pa£¬×Ô¶¯Ñ»·ÔöÑ¹5.0£¬ÔÚ×ö·¹¸ß·åÆÚ¹«¹²ÑÌµÀÑ¹Á¦ºÜ´óÊ±£¬ËüÄÜ×Ô¶¯¸ÐÓ¦²¢ÔöÑ¹£¬·ÀÖ¹ÓÍÑÌµ¹¹à¡£890mm¹ãÒíÂ£ÑÌÆÁ£¬ÄÜ¸²¸ÇË«ÔîÍ·¡£ÖÇÄÜÌåÑé·½Ãæ£¬Ö§³Ö»ÓÊÖÖÇ¿Ø¡¢ÑÓÊ±2·ÖÖÓ¹Ø»ú¡¢ÑÌÔîÁª¶¯¹¦ÄÜ¡£
¡¾ÃÀµÄ AK5 Pro¡¿
²Î¿¼¼Û¸ñ£º2799ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100149534527.html
ÃÀµÄ(Midea)AK5ProÊÇÒ»¿î¶¥²àÎüÒ»ÌåÓÍÑÌ»ú£¬¾ß±¸25m³/min±¬³´ì«·çÎüÁ¦£¬1000PaÖÇÄÜ±äÆµ¾²Ñ¹£¬²ÉÓÃ´´ÐÂµÄ¡°¹ãÓòÂ£ÑÌÆÁ¡±Éè¼Æ£¬ÅäºÏÏÂ³ÁÊ½ÎüÑÌ¿ÚÓë¿í·ù½ø·ç¿ÚÐÎ³É»Æ½ð¸ºÑ¹Çø£¬Ë«ÔîÓÍÑÌ¾«×¼Ë²Îü£¬ÓÐÐ§×è¶ÏÓÍÑÌÀ©É¢;ÖÇÄÜÌåÑéÖ§³Ö»ÓÊÖÖÇ¿Ø¼°ÑÌÔîÁª¶¯;Íâ¹Û²ÉÓÃºÚ¾§¸Ö»¯²£Á§Ãæ°å´îÅäÄÉÃ×¿¹ÓÍÎÛÍ¿²ã£¬ÄÍÓÃÇÒÒ»²Á¼´¾»£¬ÄÚÖÃ110¡æ¸ßÎÂÕôÆûÏ´×ÔÇå½à¹¦ÄÜ£¬Éî¶ÈÈÜ½âÄÚ²¿Íç¹ÌÓÍ¹¸£¬¼õÉÙ²ð»úÇåÏ´·³ÄÕ£¬¸üÊÊºÏ×·Çó¸ßÐ§¾»ÑÌÓëÖÇÄÜ±ã½ÝµÄÖÐÊ½¼ÒÍ¥¡£
¡¾ÀÏ°åÐ¡ºÚÒí D1P¡¿
²Î¿¼¼Û¸ñ£º3099ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100130690510.html
ÀÏ°å(ROBAM)Ð¡ºÚÒí D1P ÊÇÒ»¿î¶¥²àË«ÎüÓÍÑÌ»ú£¬¾ß±¸ 27m³/min ±äÆµì«·çÎüÁ¦£¬1300PaÖÇÄÜÑ²º½¾²Ñ¹£¬ÅäºÏÖÇ»ÛÔÆÖÐÊàÏµÍ³£¬ÊµÊ±µ÷ÕûÅÅÑÌ·½°¸£¬·ÀÖ¹ÓÍÑÌµ¹¹à;²ÉÓÃ¶¥²àË«Îü½á¹¹Óë¿ÉÉìËõ¡°Ð¡ºÚÒí¡±Â£ÑÌ°å£¬ÐÎ³É 75¡ã´ó¹ã½ÇÁ¢Ìå¸ºÑ¹Çø£¬¶¥²¿¼¯ÑÌÇ»ÅäºÏ²àÃæÀ¹½ØÍøË«ÖØ²¶ÑÌ£¬ÓÐÐ§¶Å¾øÓÍÑÌÌÓÒÝ;ÖÇÄÜÌåÑéÖ§³Ö»ÓÊÖÖÇ¿Ø¼°¶àÖÖÅëâ¿×¨ÊôÄ£Ê½;Íâ¹Û²ÉÓÃÈ«ºÚ¸Ö»¯²£Á§Ãæ°åÓëÏË±¡»úÉíÉè¼Æ£¬370mm ºñ¶ÈÍêÃÀÇ¶Èë³÷¹ñ²»ÅöÍ·£¬×Ô¶¯Èí»¯°þÀëÄÚ²¿Íç¹ÌÓÍ¹¸£¬¼õÉÙÈË¹¤²ðÏ´¸ºµ££¬ÊÊºÏ×·Çó¿Õ¼äÃÀÑ§µÄ¿ª·ÅÊ½¼°ÖÐÐ¡»§ÐÍ¼ÒÍ¥¡£
Ð¡½á£º
ÒÔÉÏ¾Û½¹ÕâÎå¿î»úÐÍµÄ¾ßÌå¹¦ÄÜºÍ³¡¾°ÊÊÅä£¬ÕûÌå¸²¸Ç²»Í¬¼ÛÎ»¡¢²»Í¬·ç¸ñ¡£ÆäÖÐÃ×¼Ò¾»ÑÌ»úÊÇ±¾´ÎÍÆ¼öµÄÊ×Ñ¡»úÐÍ£¬Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úP2×÷ÎªÈ«ÄÜÆì½¢£¬¾ß±¸PM2.5Å¨¶È¼à²â¡¢CO¼°È¼Æø¼à²âÔ¤¾¯¡¢¸ºÀë×ÓÒÖ¾úµÈ¹¦ÄÜ£¬ÊÊºÏ¶Ô¿ÕÆøÖÊÁ¿ÒªÇó¸ßµÄ¼ÒÍ¥£¬Ò²ÊÇÊ×¸öÒÔ¶àÖØÆøÁ÷¼¼Êõ»ñµÂ¹úÀ³ÒðT¨¹VÐÔÄÜÑéÖ¤µÄÑÌ»úÀà²úÆ·;Ã×¼Ò¾»ÑÌ»úS2Ð¡°×¾»£¬´¿¾»°×ÅäÉ«£¬²»½öÑÕÖµ¸ßÐÔÄÜÒ²ÔÚÏß£¬¾»ÑÌÍ¬Ñù²ÉÓÃ×¨Àû¶¯Ì¬Î¢Á£²¶¼¯¼¼Êõ¡£Ñ¡Ò»Ì¨ºÃµÄ¾»ÑÌ»úÈÃ³ø·¿²»ÔÙÊÇ³äÂúÓÍÄåµÄ¡°½ûÇø¡±£¬ÈÃ±¬³´Ò²ÄÜ·ÅÐÄ³¨¿ª³´£¬´ÓÔ´Í·ÊØ»¤¼ÒÍ¥µÄºôÎü½¡¿µ¡£ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â