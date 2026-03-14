当前AI技术正在走向规模化应用和产业融合的新阶段，以AI为核心的智能技术广泛应用于产品创新、场景构建、用户体验层面。本届AWE 2026以“AI科技、慧享未来”为主题，聚焦智慧家庭、智慧出行、智慧城市等场景的快速落地与迭代升级，展示新质生产力下的创新成果与智慧生活图景。

当前，人工智能与实体经济深度融合、场景创新加速落地，与BOE(京东方)“屏之物联”的战略方向高度契合。BOE(京东方)正加速将显示与AI、物联网等前沿技术深度融合，自主研发的“京东方蓝鲸显示大模型”已全面投入产业实践，在“AI+制造”、“AI+产品”、“AI+运营”三大板块中实现诸多创新应用。

展会现场，由京东方蓝鲸显示大模型赋能的一系列创新应用集中亮相，在f-OLED技术品牌展区，BOE(京东方)刚刚发布的全新镜感“0痕”折叠柔性显示屏产品成为一大亮点。通过结构与材料的双重创新，模组支撑强度实现翻倍提升;同时，屏幕折痕相比主流折叠产品优化40%以上，触感层面无凸起或凹陷，视觉层面在点亮状态实现折痕完全隐身，真正实现触感与视觉的“双重无痕”体验。

大屏显示方面，BOE(京东方)与创维携手推出搭载UB Cell 4.0 Pro技术的85英寸4K产品，通过全新升级的圆偏振光显示技术、极致低反防眩技术及像素级屏内光感与温感系统，显著提升全场景护眼效果。α-MLED展区展出的COG Micro LED一体机采用玻璃基P0.9超薄HDR技术，集超高清、高亮度、极致平整、温和护眼、无缝拼接五大优势于一身，目前已应用于创维推出的行业首款4K Micro LED 电视

作为本届AWE开幕式的十大新品之一，BOE(京东方) HERO 2.0智能座舱解决方案成为热门“打卡点”。搭载全球首发的Micro LED PHUD全景抬头显示，拥有50000nits超高亮度，同时在AI加持下，HERO 2.0突破性实现“域控座舱”，通过语音、手势等多模态交互实现车内办公、娱乐等全场景无缝切换，并可远程查看家中智能家居设备，推动智能座舱迈入“场景融合、全域互联”的智能化新时代。

在AWE 2026展会现场，BOE(京东方)也特别设置了“ONE”的品牌墙，集中呈现在绿色创新、低碳运营及社会责任领域的系统化布局与实践成果，将绿色理念贯穿于产品创新与生产运营全链路。

面向未来，BOE(京东方)将继续以“屏之物联”战略为核心，深化显示技术与多元场景的融合，携手全球伙伴共创新型合作生态，驱动智能显示与绿色出行产业迈向更高质量、更可持续的未来。