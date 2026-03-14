【天极网家电频道】2026年3月12日，中国家电及消费电子博览会AWE在上海新国际博览中心盛大开幕，本届AWE 2026以“AI科技、慧享未来”为主题，展示新质生产力下的创新成果与智慧生活图景。本届AWE的主题“慧享未来”，其内涵远不止于单点技术的智能，更在于顶级技术如何融入具体生活场景，让智慧体验得以真实共享。值得关注的是，互联网电视实力品牌雷鸟在AWE展会现场，创新打造了原木风简约家居客厅与赛博电竞战场两大沉浸式场景，以超沉浸体验展现雷鸟 鹤7 Pro 26款电视、狩猎者II代27U8A Pro显示器、征服者II代27Q7A Pro显示器三款王牌新品阵容。

雷鸟此次的“客厅+电竞”双场景布局，正是对本届AWE主题的生动诠释：它标志着雷鸟的产品战略正从追求“单品参数的极致”，迈向构建“场景共生的体验生态”，并持续拓宽旗舰显示技术的普惠边界。同时我们也将探究，雷鸟如何以全产业链底气塑造“实干家”形象，实现客厅影音、电竞娱乐等场景的核心技术突破，并不断推出“闭眼买”的超高质价比新品，为消费者呈现技术平权的未来。

第四代液晶电视 带来家庭视觉沉浸革命

于3月初刚迎来发布的雷鸟鹤7 Pro 26款电视，在本届AWE雷鸟展位开启了线下首秀。凭借巨幕尺寸与近乎100%全屏显示效果，仅一眼就为我们带来震撼的全景视觉体验。

在雷鸟电视产品线内，它是首款采用第四代液晶电视“极景・无黑边”设计的QD-Mini LED高端旗舰。在行业领先的自研仿真工艺与精密封屏技术等22项专利技术加持下，雷鸟鹤7 Pro 26款系列采用首创天工架构，拥有体验超群的极景・无黑边外观和全屏显示能力。从电视正面观看，除3-4mm的金属侧边框外，拥有0缝隙、0黑边观感，实现几乎100%的全屏显示。

震撼的无黑边全屏视野让内容本身成为绝对的主角，架构创新也让电视拥有微距OD、54mm一体化机身、超薄无缝贴墙等形态优势，带来与家居空间融合的高端观感。

这种打破传统形态的突破，源于雷鸟从面板技术源头到终端整机设计的全链路掌控力。TCL华星的尖端屏体技术与雷鸟的终端创新架构深度协同，才能将过去仅属于万元以上旗舰的“无界视觉”体验，以更优的成本结构落地，这正是鹤7 Pro 26款能定义“质价比之王”的底层逻辑。

同时雷鸟鹤7 Pro 26款延续了“越级旗舰”定位，搭载华星高端WHVA蝶翼华曜屏，拥有超高对比度、超广色视角、内外双低反等尖端显示特性，并配备至高3840个(98英寸)万象分区，实现绚彩XDR 5000nits亮度表现，进一步搭配2.2.2声道安桥Hi-Fi音响、灵控系统3.0等软硬件，营造全能的万元级高端电视体验，堪称在2026开年就打出的一张“王炸”。

显示器不止于“快” 更满足资深玩家的多元需求

另一边，雷鸟2月发布的电竞显示器新品在多色霓虹灯照耀下的赛博风格展位也迎来首次线下亮相。“狩猎者II代”、“征服者II代”两款各具特色的QD-Mini LED电竞显示器成为现场观众扎堆打卡，现场开启对战体验的热门装备，雷鸟更是打出了“年轻人的第一台显示器 从拒绝妥协开始!”、“成年人的电竞屏 4K高刷全都要!”等口号，预告这两款新品的不凡体验。

“面面俱到、我全都要”似乎成为写入雷鸟新品显示器底层的基因。雷鸟狩猎者II代27U8A Pro显示器采用了新一代华星FAST IPS面板，拥有可一键切换的4K160Hz/FHD320Hz双模显示能力，实现实现超高清&超高刷体验兼顾的一屏顶双屏效果，让玩家在高画质3A大作与高帧率竞技游戏需求间无需妥协。

而如果你不追求超高清分辨率的极致画质，而是更希望拥有2K分辨率+超高刷新率的电竞表现，雷鸟征服者II代27Q7A Pro显示器将会是有效平衡画面细节与流畅性体验的优质选择。它同样采用27英寸华星FAST IPS面板，拥有2K分辨率320Hz刷新率，低至1ms GTG响应时间，可有效消除运动模糊，同时具备多种智能的游戏画面增强功能，堪称为竞技而生。

值得一提的是，狩猎者II代、征服者II代两款新品显示器分别配备了2304分区、1196分区的高规格QD-Mini LED背光，将高端电视的精细控光技术搭载于电竞显示器，拥有更高峰值亮度、更纯净暗场观感，无论是游戏电竞还是观影娱乐都能带来明暗有致、细节充沛的画面表现，意味着电竞“瞎眼屏”的时代已经过去，画质属性不再需要为竞技体验而妥协。

最后，这两款显示器也延续了雷鸟显示器家族标志性的“光之翼”美背设计，并搭配新设计的小体型支架与底座，保留完整人体工学可调功能的同时尽可能减少对用户桌面空间的占用，以贴心设计实际解决玩家痛点。同时两款电竞显示器均拥有行业领先的售后保障服务，承诺三年只换不修。展现雷鸟对自身品控、供应链能力与售后服务能力的绝对信心，来自“重资产选手”的可靠保障。

无论是“狩猎者II代”的4K/高刷双模切换，还是“征服者II代”的2K 320Hz极致流畅，其核心都得益于雷鸟对上游华星FAST IPS面板技术的率先搭载与调校。这种“从面板到终端”的一体化优势，使得一般品牌难以企及的双模切换、超高分区Mini LED背光等顶级电竞体验，得以快速普及到主流价位段，彻底告别“电竞屏必牺牲画质”的妥协时代。

总结：屏厂背景下的“全产业链”底气 雷鸟以长期主义推动技术平权

雷鸟为何能成为电视、显示器领域的“重资产选手”？这与它的“TCL背景”密切相关。AWE 2026上亮相的雷鸟鹤7 Pro 26款电视、狩猎者II代27U8A Pro显示器、征服者II代27Q7A Pro显示器均采用TCL华星屏体，并应用其中最新锐的极景・无黑边、万象分区、QD-Mini LED、FAST IPS等技术。从面板技术到底层框架，再到拥有多项核心专利的子系统组合，雷鸟展现出区别于其它互联网电视品牌与显示器品牌的显示全产业生态与全链路掌控力，来自“自家”供应链的稳定性与尖端方案，无疑为好产品持续注入核心优势。

因此，AWE 2026上的雷鸟，展示的不仅是几款“闭眼买”的爆品，更是一套清晰的品牌发展范式。背靠TCL实业的“全产业链”底气，是雷鸟区别于轻资产“组装厂”的核心护城河。这让它不仅能持续获取最前沿的面板技术，更能实现从研发、生产到成本控制的全局优化。雷鸟的战略深意，在于利用这一独特优势，主动承担起“技术平权者”的角色。从“单品极致”到“场景共生”，雷鸟的答案始终清晰：以全链路掌控力，终结体验妥协，让顶级显示体验的普及成为一种必然。 这不仅是其在AWE上引人瞩目的原因，更是其始终稳居“质价比之王”地位的终极答案。