【天极网家电频道】2026年中国家电及消费电子博览会(AWE)于3月12日在上海国际博览中心启幕。本次展会上，添可(Tineco)打造了极具视觉冲击力与体验感的展台，正式发布支持上下水自清洁的芙万Station View智能洗地机，并携全系列产品及空间站新品亮相。添可不仅在家庭清洁领域持续创新，还展示了面向商业厨房的“食万星厨”炒菜机器人，构建起覆盖家居清洁、美食厨房、健康生活的全场景产品矩阵。

据全球权威市场研究机构欧睿国际数据显示，添可洗地机已连续三年蝉联全球销量第一，彰显了其在清洁赛道持续深耕的深厚底蕴。

添可冷总在介绍芙万Station View智能洗地机

此次参展，添可将全方位展示其“全场景智能生活”的战略版图，我们逛展重点将聚焦于全球首发的芙万 Station View智能洗地机、洗地机系列产品，以及能还原大厨风味的商用炒菜机，呈现从家庭清洁到商业餐饮的跨界创新。

除了硬核科技的集中展演，添可展台更将迎来品牌推荐官陈赫亲临助阵，通过明星与科技的互动，为现场注入热烈氛围，带领观众沉浸式体验前沿智能生活。

全自动不用清洁!芙万Station View智能洗地机开启“看得见的清洁”时代

添可始终从用户价值创新出发，多年来不断坚持探索。本次AWE展会，添可全球首发了备受瞩目的芙万Station View智能洗地机也是这一理念的最新成果，能实现10合1全能空间站。主打“脉冲强排污”技术，通过上下水及自动切割毛发技术实现无忧排污，无需再麻烦清洁污水箱。

现场媒体争相了解芙万Station View洗地机

芙万Station View集成吸尘、拖地、自清洁、烘干、除菌等功能于一体，让清洁过程清晰可见，其续航时间高达70分钟满足大平层需求，凭借对安装的兼容性，实现空间自由。据闻芙万Station View的价格上市价格不到4000元，将对中高端扫地机市场带来巨大冲击。

系列产品攻克复杂清洁难题

科学家系列主打深度清洁与极致健康，例如这款Scientist M9是一款全能旗舰，它搭载磁敏动态速干技术，实现地面速干0水渍;支持360°全向AI助力，单手操作也丝滑;前置多层捕获系统(0缠毛)，针对宠物家庭痛点，采用特殊的梳齿刮条或多层过滤设计，在毛发进入滚刷前将其截断并吸入污水箱，实现真正的“0缠绕”;以及高压水流增压喷洗，10s清理顽固污渍;机身展现赛博未来主义美学，像素风点阵屏，清洁状态一眼便可知。

来到艺术家系列站台，主打高颜值、超长续航、轻便操控，适合大户型、追求家居装饰感及长时间连续清洁的用户。艺术家 Artist 60 Pro，外观采用独特的午夜蓝配色，机身融入炫色微光工艺，不仅是清洁工具，更是家居装饰品。它搭载磁敏动态速干技术，内置高精度传感器，实时感知地面污渍程度和水分，动态调节滚刷转速和出水量;搭载360°全向AI助航智能动态贴边，轻松进入家具底部。

全球化Globalization展台是面向国际市场推出的型号，包括PURE ONE Station 5 Pro以及A90s，产品适配欧美大面积地毯清洁需求，解决毛发打结痛点，并支持多语言操控，体现添可“走出去”的战略布局。两款产品共同以顶尖的AI感知技术与人性化设计，展现了添可攻克全球清洁难题、对标国际顶尖品牌的硬核实力。

食万星厨商用炒菜机器人，还原大厨美味

除了家庭清洁，本次展会的重点还有，还原大厨美味的食万星厨商用炒菜机器人，通过自动投料、精准控温和智能翻炒的技术组合，将传统依赖经验的烹饪过程转化为可复制的工业化标准流程，也是餐饮行业实现降本增效和数字化转型的有力工具。

星厨基础版配置的“主机+八料盒”方案，能根据预设菜谱精准定量投放油盐酱醋等调料，确保菜品的标准化口感。该设备不仅支持蒸、炒、炖等多种烹饪方式，已能满足大多数常见中式菜肴的自动化制作需求。

小结：

本次备受瞩目的芙万 Station View智能洗地机，再次向世界展现了中国智造的绝对领导力。从还原大厨美味的食万星厨炒菜机器人，再到提供健康好水的饮万净热冷一体机，添可在 AWE2026 的亮相，早已不只是产品与技术的迭代升级，添可秉持以智能科技创造梦想生活的主张和使命，正用更智能、更高效、更贴合国人生活习惯的方案，定义未来家庭与现代生活方式。