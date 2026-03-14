【天极网家电频道】3月12日，备受瞩目的2026年中国家电及消费电子博览会(AWE2026)在上海新国际博览中心盛大开幕。作为全球智能清洁行业的领军者，石头科技(Roborock)不仅带来了覆盖扫地机器人、洗地机、洗衣机三大品类的全系旗舰新品，更携手人民日报健康客户端重磅发布《2026家庭地面清洁标准白皮书》，这一系列举措标志着石头科技正从单纯的市场领先者，向产业生态共建者与行业标准定义者完成关键跨越。

全球首款轮足机器人国内首秀

本次展会最大的亮点，莫过于全球首款轮足扫地机器人G-Rover的国内首次公开亮相。这款代表未来科技方向的创新产品，打破传统扫地机器人仅能在单一平面工作的局限。

G-Rover的核心创新在于其全球首创的仿生双轮腿复合运动架构每个轮腿均可独立升降与调整姿态。面对复式住宅、别墅中的楼梯、斜坡等复杂地形，它能像生物一样实现自主判断、小跳越障，实现从“平面清洁”到“立体空间清洁”的升级。这一突破性技术，系统性解决了多层住宅长期以来的自动化清洁难题，将家用机器人的服务边界拓展至新的立体三维空间。

如果说G-Rover描绘的是未来蓝图，那么G30S Pro就是当下技术实力的巅峰体现。面向量产市场的旗舰新品G30S Pro也惊艳登场，灵感源自行星地貌越障技术的它，拥有行业领先的8.8cm连续越障能力，轻松跨越推拉门轨道、地毯边缘及高门槛;其机身厚度仅控制在7.95cm，能自由穿梭于低矮的沙发底与床底。G30S Pro的出现，意味着前沿的轮足技术逐渐正式从概念走向现代家庭的日常生活。

系列新品回应深度清洁需求

在洗地机领域，石头科技继续夯实其在深度洁净与健康除菌方面的领先地位。本次展出的A30 Pro Steam 2.0系列，凭借创新的“高温蒸汽+热水”双效洗地技术，不仅能瞬间瓦解顽固油污，更能实现深层杀菌，为家庭地面健康保驾护航。奥维云网(AVC)数据显示，2025年石头洗地机已一举夺得“蒸汽洗地机”与“A30系列”市场规模全国双冠军，其产品实力备受市场验证。

更为重要的是，石头科技并未止步于产品竞争，而是主动承担起行业责任。展会期间，石头科技与人民日报健康客户端联合发布了《2026家庭地面清洁标准白皮书》。该白皮书将石头科技在科学清洁、健康除菌等方面的技术实践转化为共识，旨在引导全行业关注用户真正的健康价值，推动建立更科学、更规范的家庭地面清洁标准。这不仅是头部企业担当的体现，更是推动行业从“价格内卷”转向“价值共创”的关键一步。

衣物护理：满足精细化和健康化需求

在大家电领域，石头科技通过差异化技术切入衣物护理市场。旗舰Z1 Ultra洗烘一体机融合了超水解、分子筛低温烘干等技术，旨在为丝绸、羊毛等高端面料提供专业级护理，避免高温损伤。而M1S Ultra迷你洗衣机则精准抓住了健康分类洗涤的消费趋势，并通过严苛的医护级与母婴级认证，建立了专业可信赖的产品形象。展会期间与贵州苗族蜡染非遗项目的跨界展示，更是生动地将其“精细护理”的科技能力与人文关怀相结合，提升了品牌的情感价值。

结语：

此次AWE 2026，石头科技的展示是一次立体而完整的价值呈现。从G-Rover对未来三维清洁的前瞻探索，G30S Pro对当下越障痛点的精准攻克，蒸汽洗地机对深度洁净的重新探索，再到定义健康清洁标准的白皮书，石头科技完成了一次从技术穿透、市场引领到生态共建的完整价值呈现。石头也正持续聚焦用户真实生活中的清洁痛点，用踏实的创新，为每一个家庭带来更简单、更自由的清洁体验。