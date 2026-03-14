【天极网家电频道】3月12日，2026年中国家电及消费电子博览会(AWE 2026)在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。本届展会MOVA以“智见新宇宙，慧享新生活”为主题，带来了一场科技盛宴：两大场馆、32大产品线、13大全新品类，其展出的产品矩阵跨度之大、技术密度之高，堪称本届AWE的现象级存在。

这种全场景生态的底气并非凭空而来。MOVA智能家电登上2026年央视春晚后获得巨大流量，已完成一次国民级验证。此前2025年11月，MOVA洗地机M50Ultra 在抖音平台斩获“生活电器带货榜TOP1”，与头部直播间合作创下4小时销售额破800万的行业纪录;同月，扫地机登顶天猫3,000元价位段单品销量榜首，除螨仪霸榜抖音“爆款榜”与“好价榜”，获得市场与消费者的双重认可。

从春晚的单品爆发到AWE展示的生态全貌，MOVA也回答了三个问题：如何用首创技术支撑跨品类的底层统一？如何让AI从功能叠加进化为具身智能？如何让技术创新回归真实的人本需求？

坚守首创技术，拓宽生态版图

MOVA 的生态布局，始于对首创技术的极致追求。MOVA 首款自研M10芯片作为本次首创的核心产品，可以将其看作全品类产品提供统一智能大脑，打通产品互联的底层技术根基，这也是打造差异化、树立品牌优势的有效途径。

从MOVA出现在2026春晚舞台，到现在AWE的舞台，都展现出MOVA作为科技品牌拓展生态版图的野心。从个人护理、智能家电到未来出行，这些看似毫无关联的领域，在AWE2026展会上，MOVA让其变为现实，正构建起覆盖全场景的智慧生态。

在个人护理现场，MOVA 带来的Aero C速吹风机，呈现C字造型，它能实现360°环流风道，而不是直着吹，风沿着头发毛鳞片生长的方向吹，就算不使用护发精油等产品，头发也能达到垂顺柔亮的效果。

在家居智能领域，MOVA行业首创AI移动空调机器人，摆脱了传统风管与安装限制，搭载 AI 智能移动与自主避障技术，可灵活穿梭、全屋跟随。

MOVA 进一步跨越至智能出行领域，Star Matrix 汽车搭载AI 智能教练和AR 可视化驾驶辅助，在日常行驶中则提供道路感知、盲区监测、疲劳预警等安全辅助，以视觉化引导让驾驶更直觉、更安全。

更令人震撼的还有，在 W2馆亮相MOVA eVTOL 飞行器，完成从地面家电到空中出行的宏观跃迁。对 MOVA 而言，品类只是场景载体，首创技术才是贯穿始终的创新核心。本次展会，展现品牌完成从地面到空中、从家居到出行的全域覆盖。MOVA 以一套完整的智能技术体系，在不同物理空间持续落地颠覆性创新，打造极致创新、极致品质的品牌路线。

具生智能打破清洁体验，窥见未来清洁方式

在清洁科技赛道，MOVA 持续以颠覆性技术打破行业边界，为家庭实际清洁痛点提出智能解决方案，如在CES亮过相的智能清洁新物种―MOVA Pilot 70，以及本次新品X60 Ultra Steam，都向我们描绘了未来清洁图景。

以MOVA Pilot 70为例，作为行业首创扫地机飞行模组，将扫地机与无人机技术融合，实现从平面地面到立体空间的垂直覆盖，旨在彻底解决复式、别墅等多楼层家庭的清洁痛点。也预示着未来家庭服务设备将突破平面限制，实现真正的立体化、全自动协同作业。

全新洗地机X60 Ultra Steam的亮相则向我们展示了清洁新突破。现场工作人员向我们演示了X60 Ultra Steam的具体使用方法，这款设备搭载首创的蒸汽+热水点喷双模式，可实现精准控温与快速加热，带来两大清洁突破：高温蒸汽可深度去污养护地面，热水点喷能快速溶解干涸污渍;搭配灵翼机械臂外扩活水洗地技术，像飞鸟翅膀一样外扩，覆盖超低矮空间，突破地刷边界，可实现零贴边清洁与 “喷―洗―挤―吸” 四位一体活水清洁，将深度清洁做到极致。

以用户为核心：有温度的科技创新

MOVA的技术创新，始终以用户使用为核心：如何让不同身体状况、不同生活场景的用户，都能无差别地享受科技便利？这种“以人为中心”的研发逻辑，体现在产品细节中，也延伸为面向社会的人文关怀，向社会展现科技温情的一面。

2025年推出的M50 Ultra洗地机，是MOVA技术平权理念的典型样本。Flex-Master折叠手柄支持90°自由弯曲和120―135cm延长，床底、沙发底等狭窄空间轻松探入;手柄加长至60cm，适配不同身高;仿生学手关节设计利用惯性驱动前后移动，减少手腕用力，这些细节让残障人士也能独立完成清洁。

这种用户思维向外延伸，MOVA公益路径，不是简单的物资捐赠，而是技术能力的场景化迁移。MOVA的未来教室公益计划，向海门中学捐赠空气净化器、扫地机、割草机器人等设备，将校园场景纳入MOVA生态试验场，让乡镇学生接触前沿科技。还以官方赞助方身份参与清华大学第九届3D打印大赛，产品总监担任评委并举办产业讲座，将Palette 300打印机的OmniElement™多喷嘴技术经验转化为教学资源。

以及“百万猫窝计划”向扬州、上海、无锡等地救助站捐赠6万克猫粮及定制猫窝，将产品研发经验应用于流浪动物庇护场景。MOVA始终以“更懂用户的科技，开启有温度、有关怀的未来品质生活”为使命，展会中智能猫砂盆、符合残疾人使用的洗地机等普惠产品，都体现了科技向善的价值观，让冰冷的科技变得有温度有关怀。

结语：

在MOVA的宏大生态版图中，离不开AI的构建，通过将人工智能深度嵌入清洁、个护、音频、网络、存储及充电等全品类矩阵，MOVA致力于让每一款产品都具备感知、判断与决策的主动思考能力，真正践行“让每一个家都成为真正懂您所需的智慧家园”的品牌承诺。

AWE不仅仅是一次新品的集中亮相，更是MOVA对未来家概念的一次深度阐释。从个体关怀到宏观的宇宙探索，从硬核的全球化战略布局到柔软的社会责任践行，MOVA正以其首创技术为核心，用行动证明，真正的智能，不是冰冷的参数堆砌，而是让科技拥有感知温度，让每一个家庭都能慧享更美好的未来。