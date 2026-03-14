【天极网家电频道】3月12日，中国家电及消费电子博览会(AWE 2026)在上海新国际博览中心盛大开幕。作为拥有114年历史的全球知名家电品牌，惠而浦(Whirlpool)携百年创新的深厚底蕴与前沿科技实力重磅亮相，全方位展示了其在健康洗护、高端厨房及嵌入式美学领域的最新成果。

洗护新品重塑高端生活体验

步入惠而浦展馆，极具现代感与科技灰主色调的展位设计令人眼前一亮。惠而浦此次采用了高度场景化的展示策略，将产品完美融入真实的居家环境中，阳台、厨房等特色场景，让参观者能够直观感受家的未来形态。

在高端洗护组合区域，惠而浦携W11・双辰系列洗烘一体机重磅亮相，一体式洗烘三合一，左侧是上下叠放的滚筒洗衣机与热泵干衣机，右侧则是惠而浦W9系列衣物护理机，外观以黛蓝灰绒钻玻璃面板，尽显奢雅质感，是为高定衣物定制专属养护方案。这种组合不仅节省了空间，更通过专业级的洗护流程，为特殊面料提供从清洗到烘干再到除菌护理的一站式解决方案，精准击中了当代家庭对于精致生活的追求。

这一“洗烘护”黄金组合，不仅实现了空间的极致利用，更以媲美专业洗衣房的全链路护理流程，为高定面料制定专属护理方案;它不仅仅是一套家电，更是惠而浦对当代家庭精致主义生活方式的最强回应。

高端厨电定义厨房新美学

如果说洗护专区诠释了生活的精细度，那么厨房展区则彰显了生活的广度与艺术感。厨房场景与冰箱酒柜组合场景则诠释了美式高端厨居美学。大理石纹理中岛台、嵌入式蒸烤一体机与专业酒柜组合，配合调酒师现场服务，还原高端厨房的真实体验。

惠而浦特别针对高端用户群体需求，推出大冰箱Jupiter系列，搭载三系统循环与独立门上制冰机，这款冰箱不仅拥有宽大的储物空间，其门上的智能触控屏更是科技感十足，实时显示时间与温度，下方的取水取冰口设计经典而实用，完美诠释了美系家电的大气与便捷， 整机木纹内饰，尽显高奢格调与大师级储鲜体验。

此外，“自由嵌入空间”展区展示了多款纯平嵌入式的冰箱产品，它们能够无缝融入橱柜，实现了家电与家居的一体化，满足了当下消费者对极简美学的极致追求。

从Jupiter系列的超大冰箱到纯平嵌入的极简哲学，再到冻龄冰箱保鲜能力，不仅是一项技术的突破，更是品牌对还原食物本真味道这一初心的深情坚守，重新定义了时间的保鲜艺术。

全链路本土化，渠道与服务双重升级

除了产品的惊艳亮相，惠而浦此次AWE之行更重要的意义在于其战略层面的全面升级。依托全球七大研发中心之一的技术优势，以及合肥、顺德两大工业4.0标准生产基地，惠而浦已经实现了从研发、制造到服务的全链条本土化。

面对竞争激烈的中国市场，惠而浦启动了省级代理模式。这一举措旨在打破传统渠道的层级壁垒，通过价格保护、库存共享、线索派单等四大核心支持政策，赋能经销商从推动合作伙伴从“铺货商”向“价值服务商”转型，更为合作伙伴提供了强大的品牌势能与运营指导，共同构建一个健康、可持续的渠道生态。

在服务端，惠而浦同样不遗余力。针对本次展出的高端新品，品牌特别推出了“专属管家式”服务，利用数字化工具实现核心城市的极速响应，确保每一位用户都能享受到极致的售后体验。

结语：

此次AWE 2026，惠而浦从前端的美学引领到后端的管家式服务，展示了其强大的产品力，更通过场景化的体验和前瞻性的渠道战略，以全方位的进阶姿态，重新定义高端家电的价值标准。