¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ê±¼äÀ´µ½10ÔÂÄ©£¬Äêµ×µÄ¡°Ë«Ê®Ò»¡±¡¢¡°Ë«Ê®¶þ¡±µÈÏßÉÏ¹ºÎï´ó´Ù»î¶¯¼´½«ÓÀ´µÚÒ»²¨¸ß³±£¬Ò²ÕýÊÇ¼ÒÍ¥ÓÃ»§¸üÐÂ¼Òµç¡¢¼Ò¾Ó£¬Ê±ÉÐÇàÄê¹ºÖÃÐÂÒ»´úÖÇÄÜ²úÆ·µÄºÃÊ±»ú¡£2025ÄêµÄµçÊÓÐÐÒµ¾ÀúÁËÖî¶à¼¼Êõ¸ïÐÂ£¬¡°É«²Ê»¹Ô¡±¡¢¡°¹âÔÎ¿ØÖÆ¡±¡¢¡°µÍ·´¹Û¸Ð¡±µÈÒòËØ³ÉÎªÓ°Ïì¼ÒÍ¥ÓÃ»§¹ºÂòÑ¡ÔñµÄÖØÒªÈüµÀ¡£
ÖÐ¹úMini LEDµçÊÓÁìÅÜÕßTCL¾ÍÔÚ½ñÄêÏÆÆðÁËÐÂÒ»ÂÖ¡°»ÖÊ¸ïÃü¡±£¬ÒÔSQD-Mini LED¡¢RGB-Mini LEDµÈ¼¼Êõ¿ªÆôÁË¡°¹âÉ«Ë«¾ø¡±ÐÂÊ±´ú£¬´îÔØÕâÐ©¼¼ÊõµÄ²úÆ·Ò²ÔÚ½ñÄêË«Ê®Ò»ÆÚ¼äÓÀ´Ê×ÂÖ´ó´Ù»î¶¯£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»ÆðÁË½âTCL X11L¡¢TCL Q10M Ultra¡¢TCL Q9M¡¢TCL T7L UltraÕâËÄ¿î·Ö±ðÖ÷´ò²»Í¬¶¨Î»µÄµçÊÓ²úÆ·ÓÐÔõÑùµÄ±íÏÖ¡£
¹âÉ«Ë«¾øµÄ¶À¼ÒÆì½¢¡ª¡ªTCL X11L
²Î¿¼ÊÛ¼Û£º34999/59999Ôª(85/98…¼)
TCL X11L¼°Æä´îÔØµÄSQD-Mini LED¼¼Êõ£¬ÊÇTCLÔÚMini LEDÏÔÊ¾¼¼ÊõÂ·ÏßÉÏ¡°Ë«¹ÜÆëÏÂ¡±µÄ·½ÏòÖ®Ò»£¬Ò²ÊÇ¶ÔµçÊÓÐÐÒµRGB-Mini LED¼¼Êõ³±Á÷µÄÖ±½Ó»ØÓ¦¡£×÷ÎªTCLÔÚ³¤ÆÚ¼á³ÖµÄQD-Mini LED¼¼Êõ»ù´¡ÉÏ½øÐÐµÄÖØ°õÉý¼¶£¬SQD-Mini LED¼¼Êõ½èÖúTCLÍòÏó·ÖÇø¡¢³¬¼¶Á¿×Óµã¡¢¾§´â¸ßÉ«×è¡¢³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁµÈ¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖ±ÈOLED¼¼Êõ¸ü³¤µÄÊ¹ÓÃÊÙÃü¡¢¸ü¸ßµÄ·åÖµÁÁ¶È¡¢¸üºÃµÄÉ«²Ê±íÏÖ¡£
¼´Ê¹Ïà±ÈÐÐÒµÖÐÖËÊÖ¿ÉÈÈµÄRGB-Mini LED¼¼Êõ£¬ËüÒ²°ÚÍÑÁËÈý»ùÉ«¹âÔ´µÄ´®É«ÎÊÌâ£¬¾ß±¸Ê¼ÖÕÈçÒ»µÄÎÈ¶¨¸ßÉ«Óò£¬Í¬Ê±»¹ÄÜÅä±¸¸ü¶àÎïÀí·ÖÇøÊý£¬²¢¾ß±¸¸ü¸ßµÄ·¢¹âÐ§ÂÊÓë¸ü¶ÌµÄOD¾àÀë¡£
¾ßÌåµ½Õâ¿îÆì½¢ÐÂÆ·ÉÏ£¬TCL X11LÖÁ¸ßÅä±¸20736¸öÍòÏó·ÖÇø(98…¼)£¬´ïµ½µ±Ç°°Ù…¼¼¶µçÊÓ·ÖÇøÊý×î¸ß¡¢¿Ø¹âÄÜÁ¦×îÇ¿Ë®Æ½¡£áÛ·å¼¶ÍòÏó·ÖÇø´øÀ´Ñ¤²ÊXDR 10000nitsÐÐÒµ×î¸ßµÈ¼¶ÁÁ¶È£¬ÍêÃÀÆ¥ÅäHDRÓëDolby VisionÆ¬Ô´µÄÁÁ¶È±ê×¼£¬¿ÉÊµÏÖ100%ÎÞÑ¹ËõµÄÁÁ¶ÈÐÅÏ¢»¹Ô¡£
É«²Ê·½Ãæ£¬µÃÒæÓÚ×îÐÂ³¬¼¶Á¿×ÓµãÓë³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁ¼¼Êõ£¬TCL X11LÍ¬Ñù´ïµ½ÐÐÒµ×î¸ßµÄ100% BT.2020É«Óò±ê×¼£¬´òÆÆ´«Í³Á¿×ÓµãµçÊÓÉ«Óò±íÏÖµÄÍ£ÖÍÏÖ×´£¬²¢ÒÔµ¥É«¡¢¶àÉ«µÈ³¡¾°¸ü¸ßµÄÈ«¾ÖÉ«²ÊÒ»ÖÂÐÔ±íÏÖ£¬³¬Ô½Ò»°ãRGB-Mini LEDµçÊÓ¡£
Í¬Ñù¾ªÑÞµÄ»¹ÓÐÍâ¹ÛÐÎÌ¬£¬TCL X11LÍ¬ÑùÓµÓÐ¼«¾°¡¤ÎÞºÚ±ßµÄµÚËÄ´úÒº¾§µçÊÓÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬ÊµÏÖ0ºÚ±ß¡¢0·ìÏ¶¡¢¼«Õ±ß¿ò£¬ÇÒ½èÖúÎ¢¾àOD¼¼ÊõÊµÏÖÁËÔ¼2cmµÄÐÐÒµ×î±¡Ò»Ìå»¯Õû»úÐÎÌ¬£¬ÌùÇ½Èç»£¬Îª¸ß¶Ë×¡Õ¬¼Ò¾Ó¿Õ¼ä´øÀ´¼«ÖÂ¼òÔ¼µÄÏÔÊ¾Ö®ÃÀ¡£
TCL X11LµçÊÓÔÚÒôÆµ·½ÃæÍ¬Ñù¾ß±¸áÛ·å±íÏÖ£¬ÔÚÕû»ú·½°¸¡¢ÉùÑ§Ó²¼þ¡¢µ÷Ð£²âÊÔÈ«Á´Â·ÓëB&O½øÐÐÉîÈëºÏ×÷£¬´øÀ´Hi-END¼¶µçÊÓÒôÏì£¬ÓµÓÐÖ±ÉäÊ½Éù²¨·øÉä½á¹¹¡¢³¬ÄÜÒôÈ¦¡¢·äÎÑ°åÕñÄ¤¡¢Ï¡ÍÁÈêÌúÅðÓÀ´ÅÌåµÈ¸ß¶ËÉè¼Æ¡£
ÃæÃæ¾ãµ½µÄáÛ·åÆì½¢ÊµÁ¦£¬ÈÃX11LµÃÒÔ³ÉÎªTCLµÄ2025¡°Äê¶È»ú»Ê¡±£¬²¢ÏòÎÒÃÇ½ÒÊ¾ÁËÐÐÒµ´ó³±Ö®ÏÂÁíÒ»Ìõ¶ÀÌØµÄ¿ªÍØÕßÖ®Â·¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100210531891.html
³öÊÖ¼´±ê¸Ë¡ª¡ªTCL Q10M Ultra
²Î¿¼ÊÛ¼Û£º27999/49999/99999Ôª(85/98/115…¼)
RGB-Mini LED¼¼Êõ²ÉÓÃR¡¢G¡¢BÈý»ùÉ«¹âÔ´Ö±½Ó·¢¹â£¬¾ßÓÐÉ«Óò¸ü¹ã¡¢µ¥É«É«´¿¶È¸ü¸ß¡¢ÂË¹âËðÊ§Ð¡µÈÓÅÊÆ£¬µ«Ò²ÃæÁÙ´®É«¡¢Æ«É«¡¢µôÉ«¡¢É«ÔÎËÄÖÖÓ°Ïì¹Û¸ÐµÄ¼¼ÊõÄÑÌâ¡£¶øTCLÀúÊ±7ÄêÑÐ·¢ÖÕÓÚµÃÒÔ´ó·ùÓÅ»¯Ò»ÏµÁÐ¼¼ÊõÄÑÌâ£¬½«Q10M UltraÒÔ¡°¸üÍêÈ«¡±ÐÎÌ¬ÏòÏû·ÑÕß³ÊÏÖ¡£
Q10M Ultra²ÉÓÃ×¨ÎªRGB-Mini LED´òÔìµÄRGBÍòÏó·ÖÇø¼¼Êõ£¬Åä±¸È«Á´Â·ÏµÍ³¼¶¹âÉ«¿ØÖÆ·½°¸£¬¼«´óÌáÉý¿Ø¹â¿ØÉ«¾«¶È¡¢É«²Ê´¿¶ÈÓëÉ«×¼±íÏÖ¡£TCL X11L´îÔØµÄÐÂÒ»´ú³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁ¼¼Êõ£¬Í¬Ñù³ÉÎª½â¾öRGB-Mini LEDÔÓÉ«ÎÊÌâµÄ¹Ø¼ü½â¾ö·½°¸¡£ËüÔÚÇ°´úÆÁÌå¼¼Êõ»ù´¡ÉÏÉý¼¶ÁË¾§´â¸ßÉ«×è¼¼Êõ£¬×÷Îª³ÉÏñÇ°×îºóÒ»µÀ¡°É«²Ê°²¼ì¡±£¬×è¸ôÔÓ¹â±£Áô´¿É«¹âÆ×¡£
µÃÒæÓÚÖÖÖÖ¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬TCL Q10M Ultra´îÔØ×î¸ß16848¸öRGBÍòÏó·ÖÇø(115…¼)£¬¼È½â¾öÁË´«Í³RGB-Mini LED¿Ø¹â¾«¶È½ÏµÍµ¼ÖÂµÄ´®É«ÎÊÌâ£¬Ò²ÊµÏÖÁË¸ß´ï100% BT.2020¸ßÉ«Óò¡¢91.3%³¬¸ßÉ«Ìå»ý¡¢120bits¹âÉ«¿ØÖÆ£¬ÒÔ¼°Ñ¤²ÊXDR 9000nitsÁÁ¶È¡£100% BT.2020É«Óò¸²¸ÇÄ¿Ç°ÒÑ¾´ïµ½ÁËµçÊÓÉ«ÓòµÄ¡°Ìì»¨°å¡±£¬¿ÉÍêÃÀÕ¹ÏÖ·ûºÏ×îÐÂÖÆ×÷±ê×¼µÄËùÓÐÊÓÆµÄÚÈÝ£¬²»½ö³¬Ô½RGB-Mini LEDµçÊÓÐÐÒµÆÕ±éµÄ97%¸²¸ÇË®Æ½£¬Ïà±È³£¹æÁ¿×ÓµãµçÊÓÔ¼95%-98%µÄDCI-P3É«Óò¸²¸Ç¸üÊÇÓÐÌìÈÀÖ®±ð¡£
TCL Q10M Ultra»¹²ÉÓÃÐÂÒ»´úTSR AI¹âÉ«Í¬¿ØÐ¾Æ¬£¬½«¡°ÔÆ¶Ë+ÖÕ¶Ë¡±ËãÁ¦ÈÚÈëµçÊÓ»ÖÊµ÷Ð£ÔöÇ¿£¬Õë¶ÔÆìÏÂÀ×ÄñÆ½Ì¨º£Á¿ÏßÉÏÁ÷Ã½ÌåÓ°ÊÓ×ÊÔ´½øÐÐÄ£ÐÍÑµÁ·£¬ÕæÕýÊµÏÖÉ«²Ê¡¢¶Ô±È¶È¡¢ÇåÎú¶ÈµÈÎ¬¶ÈµÄÖðÖ¡ÓÅ»¯¡£
ÃæÃæ¾ãµ½µÄRGB-Mini LED±ê¸ËÆì½¢ÔõÃ´ÉÙµÃÁË¼«ÖÂµÄÍâ¹ÛÃÀÑ§ÓëÒôÆµÓ²¼þ¼Ó³Ö£¬TCL Q10M Ultra²ÉÓÃ×îÐÂµÄ¼«¾°¡¤ÎÞºÚ±ßÕæÈ«ÃæÆÁÓë³¬±¡Ò»Ìå»¯»úÉíµÄµÚËÄ´úÒº¾§µçÊÓÉè¼Æ£¬´òÔìÍêÃÀÈÚÈëÏÖ´ú¼Ò¾ÓµÄÎÞ±ßÏÔÊ¾ÃÀÑ§¡£ËüÒ²ÄÚÖÃB&O¶¨ÖÆÒôÏìÏµÍ³£¬ÊµÏÖ360¡ãÓ²¼þ»·Ä»Éù£¬ÇÒ¶¯Ì¬·¶Î§ÌáÉý300%¡¢µÍÆµÏÂÇ±ÌáÉý30%¡¢±£Õæ¶ÈÌáÉý20%£¬Ìá¹©Hi-END¼¶ÒôÆµ±íÏÖ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬TCL Q10M Ultra×÷ÎªRGB-Mini LED¼¼ÊõÂ·ÏßÉÏµÄ±ê¸ËÖ®×÷£¬ÔÚ²ÎÓëµ½¶àÆ½Ì¨Ë«Ê®Ò»´ÙÏú»î¶¯µÄ»ù´¡ÉÏ£¬85…¼°æ±¾»¹¿ÉÏíÊÜÔÙ¼õ2000ÔªµÄ¹ú²¹ÓÅ»Ý£¬¸üÏÔÎï³¬ËùÖµ¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100279264952.html
ÐÂ¼¼ÊõÒ²ÓÐÖÊ¼Û±È¡ª¡ªTCL Q9M
²Î¿¼ÊÛ¼Û£º5999/7599/8999/15499Ôª(65/75/85/98…¼)
TCL Q9MÊÇTCLµçÊÓÇï¼¾·¢²¼»áÉÏÓëTCL Q10M UltraÍ¬ÆÚÍÆ³öµÄRGB-Mini LEDµçÊÓÐÂÆ·£¬ÔÚ¡°M¡±´úÐÂÆ·ÖÐ³Ðµ£×ÅÖÐ¸ß¶ËÓë¼¼ÊõÆÕ¼°ÕßµÄ¶¨Î»¡£Ëæ×ÅË«Ê®Ò»µÄµ½À´£¬µþ¼Ó-20%¹ú²¹ÓÅ»ÝºóµÄQ9MÒÑ¾³ÉÎªÍ¬¼ÛÎ»µçÊÓÖÐ¶À¾ßÌØÉ«µÄÓÐÁ¦¾ºÕùÕß¡£
×÷ÎªÊ×¿î¶¨¼ÛÍòÔªÄÚµÄRGB-Mini LEDµçÊÓ£¬TCL Q9MÎÞÒÉÓµÓÐÍ¬¼ÛÎ»×îÇ¿µÄÉ«²Ê±íÏÖ¡£ÓëTCL Q10M UltraÍ¬Ñù´îÔØÁËRGBÍòÏó·ÖÇø¼¼Êõ£¬Åä±¸´Ó·¢¹âÐ¾Æ¬¡¢¾Û¹â¡¢Î¢¾àOD£¬µ½¿ØÉ«Ëã·¨ÓëÆÁÌåµÄÈ«Á´Â·ÏµÍ³¼¶¹âÉ«¿ØÖÆ·½°¸£¬´øÀ´¶Ïµµ¼¶ÁìÏÈ´¿É«±íÏÖµÄÍ¬Ê±£¬´òÆÆ´«Í³RGB-Mini LED¼¼Êõ¸´ÔÓ»Ãæ¡°Â¶ÏÚ¡±µÄÓ¡Ïó¡£
TCL Q9MÖÁ¸ß´îÔØ2880¸öRGBÍòÏó·ÖÇø£¬¹âÉ«¿ØÖÆÐ§¹ûÔ¶³¬6000¼¶ÆÕÍ¨¿ØÉ«·ÖÇø£¬½øÒ»²½¸ÄÉÆ´®É«¡¢µôÉ«¡¢Æ«É«¡¢É«ÔÎµÈÎÊÌâ£¬²¢½èÖú³¬¶¯Ì¬¿Ø¹â¼¼ÊõÊµÏÖÑ¤²ÊXDR 2000nitsÁÁ¶È£¬³ÖÐø¸ßÁÁ²»Ðé±ê¡¢²»µôÉ«£¬¶ÔÓÃ»§Êµ¼ÊÌåÑé¸ü¾ß¼ÛÖµ¡£
Í¬Ê±£¬Q9MÒ²´îÔØÁËÓëÇ°´ú¸ß¶ËÏµÁÐÏàÍ¬µÄ¸ß½×HVAµûÒíÐÇê×ÆÁ£¬ÓµÓÐÐÐÒµÖÁ¸ß7000:1ÔÉú¶Ô±È¶È£¬ÈÃºÚÉ«»Ãæ¸üÉîåä¾ùÔÈ£¬µûÒíÐÇê×ÆÁÒ²²ÉÓÃÁËÐÐÒµ×î¸ßµÈ¼¶0.5% LRµÍ·´Ä¤+89¶ÈÒº¾§ÄÚµÍ·´¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÕû»ú1.8%³¬µÍ·´ÉäÂÊ£¬ÒÔÍ¨Í¸¹Û¸Ð½øÒ»²½Æ¥ÅäRGB-Mini LEDµÄ¼â¶Ë¹âÉ«ÐÔÄÜ¡£
×ÛºÏÀ´¿´£¬TCL Q9MÔÚÍ¬¼ÛÎ»³£¹æMini LEDµçÊÓ»¹±£³ÖÔÚDCI-P3É«Óò±ê×¼Ê±£¬ÂÊÏÈ³ÉÎªÁËR¡¢G¡¢BÉ«´¿¶È·Ö±ð¸ß´ï97.8%¡¢90%¡¢100%£¬ÆÕ¼°100% BT.2020É«ÓòµÄÁìÏÈÑ¡ÊÖ£¬ÎÞÂÛÊÇÁ÷Ã½ÌåÓ°ÊÓ¡¢³¬¸ßÇåÈüÊÂ£¬»¹ÊÇÀ¶¹âÔÅÌµçÓ°£¬¶¼ÄÜÎªÓÃ»§½üºõÍêÃÀµØ³ÊÏÖËùÓÐÉ«²ÊÄÚÈÝ¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100209964983.html
È«ÍøÈÈÂô¡°¿¹·´Éñ»ú¡±¡ª¡ªTCL T7L Ultra
²Î¿¼ÊÛ¼Û£º4479/5799/7299/11999Ôª(65/75/85/98…¼)
TCLÃæÏòÖ÷Á÷¼¶ÊÐ³¡ÍÆ³öµÄÐÂÆ·TCL T7L UltraÎÒÃÇÇ°¶ÎÊ±¼äÒÑ¾ÓÐ¹ýÌåÑé¡£Ëü²»½ö±»³ÆÎª¡°¿ÍÌü·´¹âÖÕ½áÕß¡±£¬¸ü±»²»ÉÙÓÃ»§¿´×÷ÊÇÒ»Ì¨ÄÜ¡°¶Ô±êÍòÔª»ÖÊÆì½¢¡±µÄ³ÏÒâÖ®×÷¡£
TCL T7L UltraÓëÍ¬ÆÚÆì½¢ÏµÁÐ¹²ÏíÐÂÒ»´úÍòÏó·ÖÇø¼¼Êõ£¬ËüÍ¨¹ý´ÓMini LED·¢¹âµ½³ÉÏñµÄÈ«Á´Â·ÓÅ»¯£¬½èÖúÐÂÒ»´ú¾ÛºË¹âÐ¾¡¢³¬¾Û¹âÎ¢Í¸¾µ¡¢µûÒíÐÇê×ÆÁµÈÓ²¼þ£¬ÒÔ¼°Î¢¾àODÉè¼ÆºÍË²Ì¬ÏìÓ¦¡¢Ë«Ïò23bit¿Ø¹âËã·¨µÈÓÅ»¯£¬×îÖÕ´ï³ÉÒ»Çø¶¥¶àÇøµÄ¿Ø¹âÐ§¹û£¬ÒÔ¸ü·á¸»µÄÏ¸½Ú²ã´ÎºÍÁ¢Ìå¸ÐÎªÓÃ»§³ÊÏÖ¸ßÆ·ÖÊ»Ãæ¡£
µûÒíÐÇê×ÆÁ»¹¾ß±¸7000:1ÔÉú¶Ô±È¶È£¬ÊÇÆÕÍ¨IPS(1200:1)ÆÁÄ»µÄÎå±¶ÒÔÉÏ£¬°µ³¡»ÃæÏ¸½Ú¸ü·á¸»£¬É«²Ê²ã´Î¸ÐÒ²¸üºÃ¡£²ÉÓÃÐÐÒµ×î¸ßµÈ¼¶µÄ0.5% LRµÍ·´Ä¤Óë89¶ÈÒº¾§ÄÚµÍ·´×é³ÉµÄË«µÍ·´·½°¸£¬¸üÊÇ³ÉÎªTCL T7L UltraÔÚÍ¬¼¶²úÆ·ÖÐµÄºËÐÄÓÅÊÆ£¬Õû»úµÍÖÁ1.8%³¬µÍ·´ÉäÂÊ£¬ÄÜ¹»È·±£µçÊÓÎÞÂÛ°×ÌìºÚÒ¹£¬ÎÞ¾åÍâ½ç»·¾³¹â¸ÉÈÅ£¬»Ãæ´¿¾»²»·º°×£¬¹ÛÓ°ÇåÎú¸ü³Á½þ¡£
T7L UltraÈ«Ïµ¾ùÊµÏÖXDR 3000nits·åÖµÁÁ¶È£¬²»½ö×öµ½»ÃæÁÁ¶È¸ß£¬»¹ÁÁµÃºã¾Ã¡¢ÁÁµÃ³ö²Ê£¬¿ÉÒÔ¿´µ½¸ü¶àÁÁ°µÏ¸½Ú£¬¸üºÃµØ»¹ÄÜÕæÊµ³¡¾°¡£T7L Ultra´îÔØµÄÁ¿×ÓµãPro¼¼ÊõÊµÏÖÁË²»Ðé±êµÄÕæ98% DCI-P3¹ãÉ«Óò£¬´øÀ´Í¬¼¶¶Ï²ãÁìÏÈµÄÉ«²Ê²ã´ÎÓëÏ¸½Ú±íÏÖ¡£
ÈíÓ²¼þ·½Ãæ£¬TCL T7L Ultra´îÔØÎÞ¿ª»ú¹ã¸æ¡¢²Ù×÷±ã½Ý¡¢¿É¸ß¶È×Ô¶¨ÒåµÄ³¬ºÃÓÃµçÊÓÏµÍ³Áé¿ØÏµÍ³3.0£¬²¢ÄÚÖÃµçÊÓÐÐÒµÊ×¸ö³¬¼¶ÖÇÄÜÌå·üôËAI´óÄ£ÐÍ£¬³ý¹ÛÓ°ÓéÀÖÍâ»¹´øÀ´½ÌÓý¡¢½¡Éí¡¢ÒÕÊõµÈ¶àÖÖ³¡¾°ÏÂµÄÖÇÄÜÌåÑé¡£
ÒôÆµÓ²¼þÉÏ£¬T7L UltraÏµÁÐ²ÉÓÃ°²ÇÅ2.1.2ÉùµÀµÄÓ²ºËÒôÏìÅäÖÃ£¬Í¨¹ý¶ÀÁ¢ÒôÖÊÐ¾Æ¬¡¢¶ÀÁ¢ÖØµÍÒôÅÚ¡¢¶ÀÁ¢Ìì¿ÕÉùµÀ×é³É¸ü¾ß³Á½þ¸ÐµÄÁ¢Ìå»·ÈÆÉù£¬ÔÚÒôÆµÓ²¼þÅäÖÃ³öÖÚÍ¬Ê±£¬Ò²¾ß±¸±ÈÍ¬¼ÛÎ»²úÆ·±¡20%µÄÒ»Ìå»¯»úÉíÉè¼Æ£¬´îÅä×¨ÓÃ³¬±¡´ÅÎü¹Ò¼ÜÊ±£¬¿ÉÊµÏÖ¸ü¼ÓÑÏË¿ºÏ·ìµÄÌùÇ½°²×°£¬Îª¼òÔ¼¼Ò¾ÓÃÀÑ§Ìí²Ê¡£
¿ÉÒÔËµ£¬TCL T7L UltraÊÇÒ»¿î¡°»ð±éÒ»ÕûÄê¡±µÄ¼¼ÊõÆÕ»ÝÖ®×÷£¬ËüÑÓÐøÁËÇ×Ãñ¶¨¼Û½áºÏÔ½¼¶ÌåÑéµÄÏµÁÐ¶¨Î»£¬Ê×´ÎÔÚÖ÷Á÷¼ÛÎ»ÅäÆëÁËÓëÆì½¢Í¬¿îµÄ¾µÃæ¿¹·´¹â¡¢ÍòÏó·ÖÇø¡¢Á¿×ÓµãPro2025µÈ¼â¶Ë·½°¸£¬ÔÚ2025Äêµ×Ë«Ê®Ò»µÈ´ÙÏúÈÈ³±ÖÐ¸üÊÇ½áºÏ-20%¹ú²¹´øÀ´ÁËÊ®·ÖÁîÈËÐÄ¶¯µÄÊÛ¼Û±íÏÖ¡£ÏëÒªÎª¿ÍÌü¹ºÖÃÒ»Ì¨È«¼ÒÈË¶¼ÂúÒâµÄµçÊÓ£¬»òÊÇÎªÓÎÏ··¿¹ºÖÃµÚ¶þÌ¨¡°×¨Êô´óÆÁ¡±µÄÓÃ»§ºÍÍæ¼Ò¶¼¿ÉÒÔÁ¢¼´¹Ø×¢¼Ó¹º¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100269005770.html
