Í¶Ó°ÒÇ½çµÄ¡°Áù±ßÐÎÕ½Ê¿¡± µ±±´S7 Ultra Max¸ß¶Ë¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÒÇÉî¶ÈÆÀ²â
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÔÚ½üÈÕ¾Ù°ìµÄµ±±´ÏÄ¼¾Æì½¢ÐÂÆ··¢²¼»áÉÏ£¬µ±±´ÕýÊ½ÍÆ³öÁËÄê¶È»ú»Êµ±±´S7 Ultra Max 4K¼¤¹âÍ¶Ó°ÒÇ£¬Õâ¿î²úÆ·Æ¾½è¶àÏîÐÐÒµÁìÏÈµÄ¼¼Êõ£¬´Ó»ÖÊ¡¢ÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶ÈµÈÓ²¼þÅäÖÃµ½É¢ÈÈÔÙµ½½»»¥ÌåÑé¶¼ÓÐ×ÅÈ«·½Î»µÄÍ»ÆÆ£¬ÔÙ´ÎË¢ÐÂÁË´ó¼Ò¶Ô¸ß¶ËÆì½¢Í¶Ó°µÄÈÏÖª£¬¿°³ÆÍ¶Ó°ÒÇ½çµÄ¡°Áù±ßÐÎÕ½Ê¿¡±¡£
µ±±´S7 Ultra MaxÊ×´Î´îÔØÁË×ÔÑÐµÄELRSÈÕÊ´¹âÑ§ÒýÇæ£¬³É¹¦½â¾öÁËÍ¶Ó°ÒÇÁÁ¶ÈºÍ¶Ô±È¶È²»¿É¼æµÃµÄÐÐÒµÄÑÌâ£¬Í¬Ê±Ò²¾ß±¸ÁË5800CVIAÁ÷Ã÷ÁÁ¶È¡¢8000:1ÔÉú¶Ô±È¶È¡¢×î¸ß´ï150000:1µÄ¶¯Ì¬¶Ô±È¶ÈÒÔ¼°Ó°Ôº¼¶¹âÑ§±ä½¹µÈÖî¶à¶¥¼âÅäÖÃ£¬´îÅäÈ«Á´Â·ÒºÀäÉ¢ÈÈºÍµ±±´OS 6.0ÏµÍ³£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÁËÇ°ËùÎ´ÓÐµÄ¼ÒÍ¥Ó°ÔºÌåÑé£¬½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ½«´ÓÍâ¹ÛÉè¼Æ¡¢Ó²¼þÅäÖÃ¡¢»ÖÊÌåÑé¡¢É¢ÈÈÐÔÄÜÒÔ¼°ÏµÍ³¹¦ÄÜ½øÐÐÒ»¸öÈ«ÃæµÄÆÀ²â¡£
Íâ¹ÛÉè¼Æ
µ±±´S7 Ultra MaxÕûÌåÍâ¹Û¿´×Å½ÏÎª¼ò½à·½Õý£¬»úÉíÏßÌõÓ²ÀÊ£¬¸ßÁÁºÚÉ«µÄÇ°Á³´îÅä°µ×ÏÖé¹âÍ¿²ãµÄÍâ¿Ç£¬ÖÊ¸ÐÊ®×ã¡£
×î´óµÄÉè¼ÆÁÁµã»¹ÊÇÅä±¸µÄµç¶¯AIÖÇ¿ØÔÆÌ¨£¬Ö§³ÖÉÏÏÂ¸©Ñö-45¡ã~+135¡ã¡¢Ë®Æ½360¡ãÐý×ª£¬¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°Áé»îµ÷Õû¹ÛÓ°½Ç¶È¡£
ÅäºÏ¿Õ¼äÉ¨Ãè¼¼Êõ£¬¿ÉÈ«×Ô¶¯½øÐÐÇ½Ãæ¶¨Î»£¬Í¶³ö×î¼Ñ³ß´ç»Ãæ¡£´ËÍâ£¬Ò£¿ØÆ÷»¹¿ÉÒÔ¿ØÖÆÔÆÌ¨·½Ïò£¬Ç£Òý»ÃæÊµÊ±ÒÆ¶¯£¬Ò£¿ØÆ÷Ö¸ÄÄ£¬»Ãæ¾ÍÍ¶µ½ÄÄ¸öÎ»ÖÃÈ¥£¬¼«´óÌáÉýÁËÊ¹ÓÃµÄ±ã½ÝÐÔÓëÖÇÄÜÌåÑé¡£
À´µ½»úÉíÕýÃæ£¬ÓÒ²àÍ¶Ó°¾µÍ·²ÉÓÃµÄÊÇ61mm³¬´ó¿Ú¾¶µÄËÉÁÖ´óÊ¦½ðÈ¦¾µÍ·£¬×ã×ãÓÐ17Æ¬¸ß¶¨¾µÆ¬¡£ÕýÃæ×ó²àÅäÓÐ¶à¸ö´«¸ÐÆ÷£¬Ìá¹©É¨ÃèÇ½Ãæ¡¢×Ô¶¯¶Ô½¹¡¢¸¨ÖúÖÇÄÜ½ÃÕý¡¢¸ÐÓ¦»¤ÑÛµÈ¹¦ÄÜ£¬È·±£¿ìËÙ»ñµÃ·½ÕýÇåÎúµÄ»Ãæ¡£ÏÂ·½ÔòÄÚÖÃÁËÁ½¸ö15WµÄÒôÏì£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÈ«¾°ÉùÓëDTS:XË«½âÂë¡£
»úÉíÁ½²àÊÇÐü¸¡Ô²ÅÌ´îÅäÒ»Ìå»¯Ö§¼ÜµÄÉè¼Æ£¬Ê¹Õû»úÏßÌõ¸üÁ÷³©¸üÏÔÒ»Ìå»¯¡£
±³²¿ÉèÓÐ·á¸»µÄ½Ó¿Ú£¬°üº¬Á½¸öHDMI2.1½Ó¿Ú(º¬eARC)¡¢USB 3.0¡¢Type-C(Ö§³ÖDPÐÒéºÍÊÓÆµ´«Êä)£¬Âú×ãÍâ½ÓÉè±¸ÈçÊÖ»ú¡¢µçÄÔ¡¢ÓÎÏ·Ö÷»úµÈÐèÇó¡£ÏÂ·½ÊÇ´óÃæ»ýµÄÉ¢ÈÈ¸ñÕ¤£¬ÅäºÏµ×²¿³ö·ç¿Ú£¬É¢ÈÈ¸ßÐ§£¬±£ÕÏ³¤Ê±¼äÊ¹ÓÃµÄÎÈ¶¨ÐÔ¡£ÔÚÔÆÌ¨µ××ù»¹ÓÐÒ»¸öµçÔ´½Ó¿Ú£¬·½±ãÎÒÃÇµ÷ÕûÍ¶Ó°ÒÇ½Ç¶È£¬±ÜÃâÀ³¶µ½µçÔ´Ïß¡£
×îºóÊÇÔÆÌ¨µ××ùÏ¸½Ú£¬µ×²¿ÓÐÒ»¸ö360¡ãÐý×ªµÄµ×ÅÌ£¬×ª¶¯·Ç³£Ë¿»¬£¬¿ÉÁé»îµ÷ÕûÍ¶Éä·½Ïò¡£
Ó²¼þÅäÖÃ
ÔÚ´«Í³Í¶Ó°ÒÇÖÐ£¬ÁÁ¶ÈºÍ¶Ô±È¶ÈÍùÍùÄÑÒÔ¼æµÃ£¬µ±ÁÁ¶ÈÌá¸ßÊ±£¬»ÃæµÄ°µ²¿Ï¸½Ú¾ÍÈÝÒ×¶ªÊ§£¬¶øµ±×·Çó¸ß¶Ô±È¶ÈÊ±£¬ÓÖ»áµ¼ÖÂÕûÌåÁÁ¶ÈÆ«µÍ£¬ÓÈÆäÊÇÔÚÓÐ»·¾³¹â¸ÉÈÅÏÂ£¬»Ãæ¾Í»á·º°×£¬Ó°Ïì¹Û¿´ÇåÎú¶È¡£Õë¶ÔÕâÒ»Í´µã£¬µ±±´S7 Ultra Max×ÔÑÐÁËELRSÈÕÊ´¹âÑ§ÒýÇæ£¬Í¨¹ýÆ«Õñ¿Ø¹â¼¼Êõ²¢´îÅä48 ¿Å¼¤¹âÆ÷£¬´Ó¸ù±¾ÉÏ½â¾öÁËÁÁ¶ÈÓë¶Ô±È¶È²»¿É¼æµÃµÄÐÐÒµÄÑÌâ£¬ÊµÏÖÁË5800CVIAÁ÷Ã÷ÁÁ¶È£¬ÎÞ¾å»·¾³¹â¸ÉÈÅ£¬´ÓÔçµ½Íí¶¼ÄÜÍ¶³öÇåÎúÃ÷ÁÁµÄ»Ãæ£¬ÕæÕýÊµÏÖÈ«³¡¾°µÄÊÊÓÃ¡£
Í¬Ê±»¹Åä±¸ÁË·ÂÉúÈý½×¹âÈ¦£¬ÔÚ¶Ô±È¶È¡¢ÇåÎú¶È¡¢»Ãæ¾°Éî¡¢ÎÈ¶¨ÐÔ¶¼ÓÐ×ÅÈ«ÃæµÄÌáÉý£¬Ö§³Öf/2.2~ f/6Îåµµ¿É±ä¹âÈ¦µ÷½Ú£¬Íâ¼Ó×ÔÑÐµÄDynamicXÉîºÚËã·¨£¬ÆäÔÉú¶Ô±È¶È´ïµ½ÁË8000:1¡¢¶¯Ì¬¶Ô±È¶È´ïµ½65000:1£¬ÖÁ¸ß¿É´ï150000:1£¬Ë¢ÐÂÁËÐÐÒµ×î¸ßµÄÔÉú¶Ô±È¶È£¬ÈÃ»ÃæµÄÃ÷°µ¶Ô±È¸ü¼ÓÏÊÃ÷£¬¸ß¹âÁÁµÃ³ö²Ê£¬°µ²¿ºÚµÃ´¿´â£¬±ÈÈçÔÚÒ¹Íí³¡¾°½Ï¶àµÄÓ°Æ¬Ê±£¬ÈËÎïµÄÃæ²¿±íÇé¡¢·þ×°µÄÎÆÀíÏ¸½Ú¶¼ÇåÎú¿É¼û£¬»òÊÇ¸ß¹â²¿·ÖÈç±¬Õ¨³¡¾°µÄ»ð¹â±ä»¯²ã´Î·ÖÃ÷£¬Ê¹»Ãæ¸ü¼ÓÉú¶¯Á¢Ìå¡£
ÇåÎú¶È·½Ãæ£¬µ±±´S7 Ultra Max²ÉÓÃµÄËÉÁÖ´óÊ¦½ðÈ¦¾µÍ·£¬¿ÉÊµÏÖ131LP/m»ÖÊ½âÎöÁ¦¡¢ÔÉú4KÉè¼ÆÒÔ¼°ÌáÉýÁË40%µÄÇåÎú¶È;É«²Ê·½Ãæ£¬ÓµÓÐÉ«×¼¦¤E¡Ü0.8¡¢100%Display-P3&DCI-P3&BT.2020É«Óò¸²¸Ç£¬É«ÓòÃæ»ý´ïµ½ÁË110%BT.2020£¬É«²Ê»¹ÔÕæÊµ×ÔÈ»£¬´îÅä8ÖØÏûÉ¢Ä£×é£¬»Ãæ´¿¾»ÎÞÉ¢°ßÉ«±ß£¬¿ÉæÇÃÀ×¨Òµ¼à¿´ÏÔÊ¾Æ÷¡£
µ±±´S7 Ultra Max»¹ÓµÓÐ±êÅäÊ®Íò¼ÛÎ»µçÓ°»úµÄ1.6:1´óÍ¶Éä±È£¬±ä½¹·¶Î§´ïµ½ÁË0.98~1.6:1£¬¼È¿ÉÂú×ã´ó¿Õ¼ä¼ÒÍ¥Ó°ÔºµÄÐèÇó£¬»¹ÄÜÔÚÐ¡·¿¼äÀïÃæÇáËÉÍ¶³ö¾ÞÄ»£¬ÇÒÎÞÂÛ·Å´óËõÐ¡¶¼ÄÜÈ·±£ÎÞËð4K»ÖÊ£¬Âú×ãÁËÓÃ»§ÔÚ²»Í¬¿Õ¼äµÄÁé»î°²×°ÐèÇó¡£
É¢ÈÈ·½Ãæ£¬ÔòÊÇ´´ÐÂ²ÉÓÃÁËÒºÀäÉ¢ÈÈ¼¼Êõ£¬½«ÎüÈÈÐ§ÂÊÌáÉý50%¡¢ÔËÐÐÔëÒô½µÖÁ24dB£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´°²¾²ÎÈ¶¨µÄ¹ÛÓ°»·¾³¡£
¹ØÓÚÐÔÄÜ£¬´îÔØÁËÐÂÒ»´úMT9681Ð¾Æ¬£¬Åä±¸8GB+128GB³¬´óÄÚ´æ£¬ÎÞÂÛÊÇ²¥·Å4K HDR¸ßÇåÊÓÆµ¡¢ÔËÐÐ´óÐÍÓÎÏ·¡¢¶àÈÎÎñÇÐ»»»¹ÊÇÏµÍ³µÄÏìÓ¦ËÙ¶È£¬¶¼Á÷³©ÎÞ¿¨¶Ù£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¼«ÖÂµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
»ÖÊÌåÑé
ÄÇÃ´ºÅ³ÆÍ»ÆÆ¼ÒÍ¥Ó°ÔºÌì»¨°åµÄµ±±´S7 Ultra Max£¬Êµ¼Ê»ÖÊ±íÏÖÈçºÎ£¿½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ¾ÍÍ¨¹ýÒ»Ð©²âÊÔËØ²ÄºÍÅÄÉãÑùÕÅÀ´¿´¿´Í¶ÆÁºóµÄÐ§¹û£¬ÔÚ³£¼û»·¾³(·ÇÍêÈ«°µÊÒ)ÖÐ½«»ÃæÍ¶ÉäÖÁÒ»¿é°Ù…¼·ÆÄù¶ûÓ²ÆÁ½øÐÐÊµÅÄ£¬ÅÄÉãÑùÕÅÐ§¹ûÒò¶à´ÎÊýÂë×ª»»¡¢ÍøÒ³Ñ¹ËõÒÔ¼°ÏÔÊ¾Éè±¸µÄÐÔÄÜ²»Ò»£¬½ö¹©²Î¿¼£¬²úÆ·ÐÔÄÜÒÔÊµ¼ÊÌåÑéÎª×¼¡£
ÔÚÉ«²Ê¹ý¶ÉµÄ¹Û¸Ð²âÊÔÖÐ£¬¿ÉÒÔ¿´µ½É«²Ê½ð×ÖËþÉ«²Ê¹ý¶É×ÔÈ»£¬Ã»ÓÐÃ÷ÏÔÆ«É«£¬Ïñ²»Í¬ÇøÓòÉ«¿é»®·ÖÃ÷ÏÔ£¬ºìÀ¶ÂÌÇøÓòÒ²ÓÐ½ÏÎªÃ÷ÏÔµÄÉ«¶ÈÇø·Ö¡£
É«²Ê»¹Ô²âÊÔÑ¡ÓÃ¹ûÊßÍ¼À´¹Û²ì£¬¿ÉÒÔ¿´¼û¹ûÊß±íÃæµÄ¸ß¹â¡¢Ë®µÎµÈÏ¸½ÚÇåÎú¿É¼û£¬É«²ÊÏÊÑÞ±¥Âú½Ó½üÕæÊµ¹âÔó¡£
¸ü¶àÉ«²Ê»¹Ô²âÊÔÑùÕÅÈçÏÂ£º
¶Ô±È¶È·½Ãæ£¬»ÃæÄÜ³ÊÏÖ³ö½ÏºÃµÄÃ÷°µ¶Ô±È£¬ºÚ°×ÇøÓòµÄÈËÎïÒÂÎïÓë±³¾°ÓÐ²»´íµÄ±ßÔµÇø·Ö£¬ÁÁ¶È¡¢¹Û¸Ð×ÔÈ»¡£
¸ü¶àºÚÎ»±íÏÖµÄÐ§¹ûÍ¼ÈçÏÂ£º
´ËÍâ£¬µ±±´S7 Ultra Max»¹Ö§³ÖHDR 10¡¢HDR 10+ºÍ¶Å±ÈÊÓ½çÈýÖÖ¸ß¶¯Ì¬·¶Î§µÄÖÆÊ½£¬ÎÒÃÇÍ¨¹ýÒ»¶ÎHDRÑùÆ¬¿ÉÒÔ¿´µ½£¬»Ãæ²ã´Î¸ü·á¸»£¬¸ßÁÁµÄ²¿·ÖÃ»ÓÐ³öÏÖÏ¸½Ú¶ªÊ§µÄÇé¿ö£¬°µ´¦Ï¸½ÚÒ²²»»áÄ£ºý³ÉÒ»Æ¬£¬Á¢Ìå¸ÐºÜÇ¿¡£
¸ü¶à»ÖÊÑùÕÅ²âÈçÏÂ£º
È«Á´Â·ÒºÀäÉ¢ÈÈ
ÔÚÁ¬Ðø²¥·ÅÁË3¸ö¶àÐ¡Ê±µÄ4KÊÓÆµºó£¬Êµ²â»úÉíÎÂ¶È´ó¸ÅÔÚ34~38¶È×óÓÒ¡£
½ôÌùÍ¶Ó°ÒÇ³ö·ç¿Ú²âµÃÔëÒôÔ¼Îª41·Ö±´×óÓÒ£¬Óë»·¾³»ù×¼ÔëÒôÏà²î²»´ó£¬ÕâÖÖ¸ßÐ§¾²ÒôµÄÉ¢ÈÈ±íÏÖ£¬µÃÒæÓÚÆäÈ«Á´Â·ÒºÀäÉ¢ÈÈ¼¼Êõ£¬ºÜÊÊºÏ³¤Ê±¼ä¹ÛÓ°¡£
µ±±´³¬¼¶AI OS 6.0ÏµÍ³
ÏµÍ³·½Ãæ£¬µ±±´S7 Ultra MaxÕâ´Î´îÔØÁËµ±±´³¬¼¶AI OS 6.0ÏµÍ³£¬È«¾Ö½ÓÈëÁËAI´óÄ£ÐÍ£¬Ìá¹©ÁË5´óAIÖÇÄÜÌå£¬ÄÜ¹»Åã°éÓÃ»§ÕÒÆ¬Ô´¡¢ÁÄ¾çÇé¡¢²é¹¥ÂÔ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸üÖÇÄÜ¡¢³Á½þÊ½µÄ½»»¥ÌåÑé£¬³ÉÎª¶®ÓÃ»§ÐèÇóµÄ"Ë½ÈËÓ°Ôº¹Ü¼Ò"¡£
Ê×ÏÈÊÇµ±±´OS 6.0µÄÖ÷Ò³£¬ÑÓÐøÁËÒ»¹áµÄ¼ò½àÇåË¬µÄ·ç¸ñ£¬²¼¾ÖºÏÀí£¬Í¬Ê±Ö§³Ö×ÀÃæÆµµÀÄÚÈÝ×Ô¶¨Òå£¬¹Û¸ÐÉÏ¿´ÆðÀ´Ò²ÓÅÓÚ¶àÊý¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÓëµçÊÓµÄ1080P UI½çÃæ¡£
OS 6.0ÏµÍ³½«ÄÚÈÝ²¼ÖÃÔÚºáÏòÇøÓò£¬Í¬ÆÁÕ¹Ê¾µÄ·ÖÇøÊýÁ¿Ôö¼Ó£¬Ê¹µÃÓÃ»§¿ØÖÆ¸üÎªÖ±¹Û¡£
×ÝÏòÄÚÈÝÁ÷µÄ±íÏÖÐÎÊ½Ò²½üËÆÓÚ³£¼ûµçÊÓÏµÍ³£¬Í¬Ê±»¹°éÓÐÏµÍ³É¸Ñ¡µÄ½üÆÚÈÈ²¥¡¢ÈÈÃÅÓ°ÊÓ¡¢ÒÔ¼°AI×¨ÊôÍÆ¼öµÈÏ¸·ÖÄÚÈÝ¡£
¸üÌùÐÄµÄÊÇËü»¹Ö§³ÖÕë¶Ô²»Í¬ÈËÈºµÄËÄÖÖÊ¹ÓÃÄ£Ê½£¬·Ö±ðÓÐ±ê×¼¡¢¶ùÍ¯¡¢³¤±²¡¢Â¶ÓªÄ£Ê½£¬ÆäUI·ç¸ñºÍÍÆ¼öÄÚÈÝ¶¼¸÷²»Ò»Ñù£¬±ÈÈç¶ùÍ¯Ä£Ê½ÏÂ£¬ÄÚÈÝ»ù±¾¶¼ÊÇ¶ùÍ¯×¨ÊôµÄ¶¯»Æ¬¡¢¹ÊÊÂºÍÓÎÏ·µÈ£¬¼Ò³¤»¹¿ÉÒÔÉèÖÃ¶ùÍ¯Ëø¡¢¹Û¿´Ê±¼äÒÔ¼°¿ÉÊ¹ÓÃµÄÈí¼þ£¬·ÀÖ¹¶ùÍ¯³ÁÃÔ;³¤±²Ä£Ê½ÏÂ£¬ÎÄ×ÖÏÔÊ¾ºÍÍ¼±ê»áÉÔ´óÒ»µã£¬Ò²¾«Ñ¡³öÁË³¤±²Ï²ºÃµÄÓ°Æ¬×ÊÔ´¡¢Ï·ÇúµÈ¡£
AIÓïÒôÖúÊÖÒÀÍÐÄÚÖÃµÄAI´óÄ£ÐÍ£¬¸üÄÜ¾«×¼Ê¶±ðÓÃ»§µÄ¸´ÔÓÐèÇóºÍÄ£ºýÖ¸Áî£¬°üÀ¨ÓïÒôËÑË÷Ó°Æ¬¡¢¸èÇúÒÔ¼°½øÐÐÏµÍ³¹¦ÄÜÉèÖÃµÈÄÚÈÝ¡£
Í¬Ê±£¬Õâ´Îµ±±´S7 Ultra Max»¹¼ÓÈëÁËVisionShareµ÷É«ÏµÍ³£¬²»½öÌá¹©ÁË8´ó¾µäÉ«µ÷£¬»¹ÓÐRGBÈýÔÉ«¡¢Gamma¡¢De-contour¡¢°×Æ½ºâµÈ×¨Òµ²ÎÊýµÄ×Ô¶¨Òåµ÷½Ú£¬Âú×ãÓÃ»§¶Ô»ÖÊµÄ¼«ÖÂ×·Çó¡£
ÁíÍâ£¬Åä±¸µÄ×·¹âÖ¸ÏòÒ£¿Ø¹¦ÄÜÒ²ÊÇÈ¤Î¶ÓÖÊµÓÃ£¬Í¨¹ýÒ£¿ØÆ÷¾ÍÄÜ¸ô¿Õ²Ù¿ØÒ³Ãæ¡¢µã°´ÆÁÄ»£¬Ò£¿ØÆ÷Ãë±ä¿ÕÖÐÊó±ê¡£
ËüÉõÖÁ¿ÉÒÔ³äµ±Ò»Ð©¼òµ¥ÓÎÏ·µÄ²Ù¿ØÆ÷£¬ÎÒÃÇ´ò¿ªÁËµ±±´ÄÚÖÃµÄÇÐË®¹ûÐ¡ÓÎÏ·½øÐÐÌåÑé£¬Ö¸ÄÄ´òÄÄ£¬Ê®·ÖÁ÷³©ÁéÃô£¬³Á½þ¸ÐÀÂú¡£
ÆÀ²â×Ü½á
½áºÏÇ°ÎÄÌáµ½µÄ»ÖÊÌØµã£¬ÒÔ¼°µ±±´S7 Ultra MaxÐÂÔöµÄ¹âÑ§±ä½¹¡¢µç¶¯AIÖÇ¿ØÔÆÌ¨µÈ¹¦ÄÜ£¬ÎÒÃÇ¼¯ÖÐÒÔÊÓÆµ½øÐÐÌåÑéÕ¹Ê¾¡£Í¨¹ý¶Ôµ±±´S7 Ultra MaxµÄÈ«ÃæÆÀ²â£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½Õâ¿î²úÆ·²¢·Ç¼òµ¥µÄ²ÎÊý¶ÑÆö£¬¶øÊÇÍ¨¹ý¶àÏî´´ÐÂ¼¼ÊõÊµ´òÊµµÄ½â¾öÁË´«Í³Í¶Ó°ÒÇµÄÍ´µã£¬»ÖÊÉÏ£¬ÔÚÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶È¡¢É«²Ê±íÏÖ¡¢ÇåÎú¶ÈµÈ¶¼´ïµ½ÁËÐÐÒµÁìÏÈµÄË®Æ½£¬È«Á´Â·ÒºÀäÉ¢ÈÈ¼¼ÊõÒ²±£Ö¤ÁËÉè±¸µÄÎÈ¶¨ÔËÐÐºÍ°²¾²µÄ¹ÛÓ°ÌåÑé£¬ÐÂÔöµÄµ±±´³¬¼¶AI OS 6.0ÏµÍ³Ò²ÎªÓÃ»§´øÀ´ÁËÖÇÄÜ±ã½ÝµÄ½»»¥ÌåÑé¡£×ÜµÄÀ´Ëµ£¬µ±±´S7 Ultra MaxÊÇÒ»¿î×ÛºÏÐÔÄÜ×¿Ô½µÄÍ¶Ó°ÒÇ£¬²»½öÂú×ãÁËÓÃ»§¶Ô»ÖÊ¡¢ÐÔÄÜºÍÖÇÄÜÌåÑéµÄ¼«ÖÂ×·Çó£¬Ò²½«³ÉÎª2025Äê¸ß¶Ë¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÊÐ³¡µÄ±ê¸ËÖ®×÷¡£
