»§ÍâµçÔ´µÄ¡°°²È«¸Ð¡±¾¼ÃÑ§£ºÂÂÐÐ·ò¸¾ÓëµçÐ¡¶þµÄ5Äê¼«ÏÞÑéÖ¤
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÔÚ¼«¶Ë»·¾³ÖÐ£¬ÄÜÔ´µÄÎÈ¶¨ÐÔÍùÍù¾ö¶¨×ÅÌ½Ë÷µÄ³É°Ü£¬ÉõÖÁÉúÃüµÄ°²Î£¡£2025Äê10ÔÂ£¬ÂÂÐÐ·ò¸¾¡ª¡ªÕâ¶ÔÒÔ»·ÇòÌ½ÏÕÓëÈËÎÄ¼ÍÂ¼ÎÅÃûµÄÖÐ¹ú·ò¸¾ÔÚµçÐ¡¶þÆ·ÅÆ³ÉÁ¢Ê®ÈýÖÜÄêÖ®¼Ê£¬Ðû²¼ÐøÔ¼ºÏ×÷¡£ÕâÒÑÊÇË«·½×Ô2020ÄêÊ×´ÎÐ¯ÊÖÒÔÀ´µÄµÚ¶þ´ÎÉî¶È°ó¶¨¡£ÔÚ½ÓÊÜÌì¼«Íø²É·ÃÊ±£¬ÂÂÐÐ·ò¸¾²»½ö»Ø¹ËÁËµçÐ¡¶þ²úÆ·ÔÚ·«´¬º½º£¡¢É³Ä®¼«ÈÈ¡¢¸ßÉ½¼«º®µÈ³¡¾°ÖÐµÄÊµÕ½±íÏÖ£¬¸üÊ×´ÎÌá³ö»§ÍâµçÔ´µÄ¡°°²È«¸Ð¡±¼ÛÖµ£ºÒ»¸ö³¬Ô½±ã½Ý¡¢¿É¿¿Óë»·±£µÄºËÐÄÀíÄî¡£
ÂÂÐÐ·ò¸¾Ðû²¼ÓëµçÐ¡¶þÐøÔ¼ºÏ×÷
¡°Ëü¸øÎÒÃÇ×î´óµÄ¸ÐÊÜ¾ÍÊÇÍÐµ×£¬¡±ÂÂÐÐ·ò¸¾ÔÚ·ÃÌ¸ÖÐÇ¿µ÷£¬¡°ÕâÊÇÊµÊµÔÚÔÚÄÜ´øÀ´°²È«¸ÐµÄÊÂ¡£¡±
×÷Îª³¤ÆÚ¹Ø×¢ÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓëÏû·ÑÇ÷ÊÆµÄÃ½Ìå£¬Ìì¼«ÍøÈÏÎª£¬ÂÂÐÐ·ò¸¾ÓëµçÐ¡¶þµÄºÏ×÷²»½öÊÇÆ·ÅÆ´úÑÔµÄ¹ÊÊÂ£¬¸üÊÇÖÐ¹ú»§ÍâµçÔ´ÐÐÒµ´Ó¡°¹¦ÄÜÂú×ã¡±×ßÏò¡°³¡¾°¶¨Òå¡±µÄ¹Ø¼üËõÓ°¡£Ëæ×Å¡°Â¶Óª¾¼Ã¡±¡¢¡°³µ¾ÓÂÃÐÐ¡±µÈÐÂÏû·ÑÐÎÌ¬áÈÆð£¬»§ÍâµçÔ´´Ó×¨Òµ×°±¸×ßÏò´óÖÚÉú»î£¬¶øÆä¼¼ÊõÂ·¾¶ÓëÓÃ»§ÐèÇóÖ®¼äµÄÆõºÏ¶È£¬½«³ÉÎª¾ö¶¨ÊÐ³¡¸ñ¾ÖµÄºËÐÄ±äÁ¿¡£
Ò»¡¢´Ó¡°Ç¿ÐèÇó¡±µ½¡°°²È«¸Ð¡±£º»§ÍâµçÔ´µÄ¼«ÏÞÑéÖ¤
ÂÂÐÐ·ò¸¾µÄÌ½ÏÕÉúÑÄÖÐ£¬ÄÜÔ´¹©¸øÒ»Ö±ÊÇºËÐÄÌôÕ½¡£ËûÃÇÔøÓÃ¶àÌ¨·¢µç»ú£¬ÔÚÀ¥ÂØÉ½¶¥ÁãÏÂ30¶È¡¢·çËÙ20Ã×/ÃëµÄ¼«¶Ë»·¾³ÖÐ¸¨ÖúÌ½ÏÕÏîÄ¿£¬·¢µç»ú²»½öÔëÒô´ó¡¢Ò×ÕÐÈÇÒ°Éú¶¯Îï£¬¸üÐèÒ¹¼äÂÖÁ÷¼ÓÓÍ¡ª¡ªËûÃÇÃ¿´Î»ØÒäÆð¶¼¾õµÃ£º¡°ÕæÊÇÌ«¿àÁË¡±¡£
¡°Èç¹ûÄÇ»á¶ùÓÐµçÐ¡¶þ£¬ÔÛÃÇ²»ÖÁÓÚ¹ýÄÇÃ´¿à£¬¡±ËûÃÇÌ¹ÑÔ¡£
µçÐ¡¶þµÄ³öÏÖ£¬¸Ä±äÁËÕâÒ»¾ÖÃæ¡£´Ó2019ÄêÊ×´ÎÊ¹ÓÃÖÁ½ñ£¬ÂÂÐÐ·ò¸¾¼ûÖ¤ÁË²úÆ·´ÓÐ¡¹¦ÂÊ³äµçµ½´ó¹¦ÂÊÇý¶¯¾ÈÔ®×°±¸µÄ½ø»¯£¬²»Í¬ÐÍºÅµÄµçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´´ø¸øËûÃÇÎÈ¶¨µÄµçÔ´¹©Ó¦£¬±£ÕÏÁË´Ëºóº£µ×(º£µ×¼ÒÔ°º£ÑóÉúÌ¬±£»¤¼Æ»®)¡¢²»ÎÈ¶¨µØÇø(ÎÚ¿ËÀ¼)¡¢É³Ä®(ºú·ò½ð×ÖËþ)¡¢·«´¬ º½º£(ÐÂÏîÄ¿)¡¢¼«µØ(ÄÏ¼«¿Æ¿¼)¡¢¸ßÉ½(¿¦À®À¥ÂØÉ½Âö)µÈ¶à¸öÌ½ÏÕÏîÄ¿µÄ³É¹¦Íê³É¡£²¢±íÊ¾µ±ÄêÔÚ°ÍÃ×Ñï´ó·ðÉ¨Ãè¡¢ÎÚ¶û¹Å³Ç¿¼¹Å¡¢°×Áîº£·ç±©ÖÐ·«´¬È«´¬¶ÌÂ·µÈÌ½ÏÕÏîÄ¿ÖÐ£¬ÓÉÓÚÃ»ÓÐÎÈ¶¨µçÔ´¹©Ó¦¶ø³Ô¾¡¿àÍ·£¬Ò²ÊÇËûÃÇºóÀ´Ñ¡ÔñµçÐ¡¶þµÄºËÐÄÒòËØ£¬µçÐ¡¶þÌá¹©µÄÎÈ¶¨ÄÜÔ´ÊÇÎ¨Ò»¿É¿¿µÄ¡°ºó±¸ÄÜÔ´¡±¡£
¡°ÎÈ¶¨£¬ÊÇÎÒÃÇ¶ÔÄÜÔ´×î¸ù±¾µÄÐèÇó£¬¡±ËûÃÇËµ£¬¡°µçÐ¡¶þ¸øµÄ²»Ö¹ÊÇµç£¬¸üÊÇ°²È«¸Ð¡£¡±
ÕâÖÖ¡°°²È«¸Ð¡±±³ºó£¬ÊÇµçÐ¡¶þÔÚ²úÆ·¿É¿¿ÐÔ¡¢»·¾³ÊÊÓ¦ÐÔÓëÓÃ»§³¡¾°Àí½âÉÏµÄ³ÖÐøÍ¶Èë¡£¾ÝÌì¼«ÍøÁË½â£¬µçÐ¡¶þÄ¿Ç°ÒÑÐÎ³É´Ó±ãÐ¯Ð¡¹¦ÂÊµ½¹¤Òµ¼¶´ó¹¦ÂÊµÄÈ«ÏµÁÐ²úÆ·Ïß£¬¸²¸ÇÁË»§ÍâÌ½ÏÕ¡¢Ó¦¼±¾ÈÔ®¡¢¼ÒÓÃÂ¶ÓªµÈ¶àÖØ³¡¾°¡£
¶þ¡¢¶à³¡¾°ÊÊÅä£º´ÓÉ³Ä®¸ßÎÂµ½¸ß¿ÕÑÏº®µÄ²úÆ·Âß¼
ÔÚÎÒÃÇ°£¼°½ð×ÖËþÏîÄ¿£¬Ãæ¶ÔÉ³Ä®µØ´øµØÃæ¸ßÎÂ£¬ÒÔ¼°ÎÒÃÇ×îÐÂ·«´¬º½º£ÏîÄ¿º£ÉÏµÄ¸ßÑÎ¸ßÊª£¬ÕâÐ©»·¾³¶ÔÉè±¸ÄÍ¸¯Ê´ÐÔºÍÉ¢ÈÈÎÈ¶¨ÐÔÌá³ö¼«¸ßÒªÇó;¶øÎÒÃÇÄÏ¼«¿Æ¿¼ÏîÄ¿£¬ÁãÏÂÊ®Îå¶ÈµÄ¼«º®¿¼Ñé×Åµç³ØµÄµÍÎÂÐÔÄÜ¡£
ÂÂÐÐÍÅ¶ÓÔÚÌ½ÏÕÖÐÊ¹ÓÃµçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´
¡°µçÐ¡¶þÔÚÕâµãÌØ±ðºÃ£¬ËüÌá¹©ÁËÊÊºÏ¶à³¡¾°µÄ²úÆ·£¬¡±ÂÂÐÐ·ò¸¾Ö¸³ö¡£
ÕâÖÖ¶à³¡¾°ÊÊÅäÄÜÁ¦£¬ÕýÊÇ»§ÍâµçÔ´ÐÐÒµ´Ó¡°Í¨ÓÃÐÍ¡±×ßÏò¡°Ï¸·ÖÐÍ¡±µÄÌåÏÖ¡£µçÐ¡¶þÍ¨¹ýPro 2ÏµÁÐÖ÷´ò±ãÐ¯µÄ²úÆ·£¬Ìá¸ß»§ÍâÓÃµçµÄ±ãÀûÐÔ£¬2025Äê¸üÉý¼¶×¨ÒµÏß²úÆ·1500 Ultra£¬¾ß±¸Èý·À(·À³¾¡¢·ÀË®¡¢·ÀÕð)¹¦ÄÜµÄ²úÆ·£¬±£Ö¤ÔÚ¼«¶Ë»·¾³ÏÂµçÁ¦µÄÎÈ¶¨Êä³ö¡£¶ÔÓÚ¸÷ÖÖ¹æÄ£µÄÐÍÌ½Ë÷ÍÅ¶Ó¶øÑÔ£¬ÕâÖÖÁé»îÐÔÖÁ¹ØÖØÒª¡ª¡ªËûÃÇ¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÈÎÎñÐÔÖÊÑ¡Ôñ²»Í¬¹æ¸ñµÄµçÔ´£¬¶ø·Ç¡°Ò»µ¶ÇÐ¡±µØÐ¯´ø±¿ÖØÉè±¸¡£
Ð¡ÐÍÍÅ¶ÓÌ½Ë÷±±¼«Ê¹ÓÃµçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´¡¢Ì«ÑôÄÜ°å
¡°Èç¹ûÄãÊÇ¼òµ¥µÄµçÄÔ¡¢Ïà»ú¡¢ÎÞÈË»ú³äµç£¬Ñ¡¸öÐ¡¹¦ÂÊ¾ÍÐÐ;Èç¹ûÊÇÂ¶ÓªÇÒÓÐ³µÁ¾Ö§³Ö£¬¾Í¿ÉÒÔ´øÒ»¸ö»òÕß¶à¸ö´ó¹¦ÂÊµÄ¡±ËûÃÇ½¨Òé¡£
ÔÚÌì¼«Íø¿´À´£¬ÕâÖÖ¡°³¡¾°»¯²úÆ·¾ØÕó¡±ÕýÊÇµçÐ¡¶þÔÚÊÐ³¡ÖÐÐÎ³ÉÓÅÊÆ¾ºÕùÁ¦µÄ¹Ø¼ü¡£Ëæ×Å»§Íâ»î¶¯´Ó¡°×¨ÒµÌ½ÏÕ¡±Ïò¡°´óÖÚÐÝÏÐ¡±ÉøÍ¸£¬ÓÃ»§¶ÔµçÔ´µÄÐèÇóÒ²´Ó¡°ÄÜÓÃ¡±Éý¼¶Îª¡°ºÃÓÃ¡±£¬¶øµçÐ¡¶þÍ¨¹ý¼¼Êõµü´úÓëÓÃ»§·´À¡±Õ»·£¬ÊµÏÖÁË²úÆ·Óë³¡¾°µÄ¾«×¼Æ¥Åä¡£
Èý¡¢¼¼ÊõÍ»ÆÆÓëÎ´À´Ô¸¾°£º×éÍøÓëÎ¢µçÍø´øÀ´¸ü¶à¿ÉÄÜ
ÔÚÌ¸µ½ÏÂÒ»´ú»§ÍâµçÔ´Ê±£¬ÂÂÐÐ·ò¸¾Ìá³öÁËÒ»¸ö¼«¾ßÇ°Õ°ÐÔµÄÐèÇó½¨Òé£º×éÍøÓëÎ¢µçÍø¹¦ÄÜ¡£
¡°ÎÒÃÇÏ£ÍûµçÐ¡¶þÄÜÊµÏÖ¶àÌ¨Éè±¸µÄ²¢Áª£¬±ÈÈçµçÐ¡¶þÐÂÍÆ³öµÄ1100 Pro 2²¢»ú¿î£¬µ¥»úÐÎÌ¬ÏÂ·½±ã¿ìËÙÒÆ¶¯²¿Êð£¬²¢»úÐÎÌ¬ÏÂ¹¦ÂÊÓëµç³ØÈÝÁ¿·±¶ÌáÉý£¬¡±ËûÃÇ½âÊÍ£¬¡°Õâ¸öË¼Â·Èç¹û¿ÉÒÔ¹ã·ºÓ¦ÓÃÔÚËùÓÐµçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´£¬ÎÒÃÇ¾ÍÄÜ´î½¨Ò»¸öÎ¢µçÍøÓªµØ£¬Ê¹ÓÃ´óÐÍÓÃµçÉè±¸Èç»§Íâ¿Õµ÷£¬»òÐí»¹ÄÜÍØÕ¹³öÉç½»ÊôÐÔ¡£¡±
µçÐ¡¶þÎª¿É¿ÉÎ÷ÀïÑ²É½¹¤×÷Ìá¹©ÂÌÉ«»§ÍâµçÔ´
ÕâÒ»½¨ÒéÖ±»÷µ±Ç°»§ÍâµçÔ´Ê¹ÓÃµÄÍ´µã¡ª¡ªµ¥»úÈÝÁ¿ÓÐÏÞ¡¢½»ÌæÊ¹ÓÃÐè¶ÏµçÖØ²å¡¢ÎÞ·¨Ö§³Ö¶àÌ¨¸ß¹¦ÂÊÉè±¸¡£ÈôµçÐ¡¶þÄÜÊµÏÖÕâÒ»¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬½«¼«´óÍØÕ¹»§ÍâµçÔ´µÄÓ¦ÓÃ±ß½ç£¬´Ó¸öÈË/Ð¡ÍÅ¶ÓÉè±¸³äµçÉý¼¶ÎªÍÅ¶ÓÄÜÔ´ÖÐÊà£¬ÉõÖÁÍÆ¶¯¡°ÒÆ¶¯Î¢µçÍø¡±ÔÚÖÐÐ¡ÐÍ»§Íâ»î¶¯¡¢Ó¦¼±¾ÈÔ®µÈÁìÓòµÄÆÕ¼°¡£
ËÄ¡¢»§ÍâµçÔ´ÊÐ³¡£º´Ó¡°¹¤¾ß¡±µ½¡°Éú»î·½Ê½¡±µÄ×ªÐÍ
¾ÝÌì¼«Íø¹Û²ì£¬ÖÐ¹ú»§ÍâµçÔ´ÊÐ³¡ÒÑ´Ó¡°×¨Òµ×°±¸¡±Ïò¡°´óÖÚÏû·ÑÆ·¡±µÄ×ªÐÍ¡£2020ÄêÒÔÀ´£¬Ëæ×ÅÂ¶Óª¡¢×Ô¼ÝÓÎ¡¢·¿³µÂÃÐÐµÈÉú»î·½Ê½µÄÆÕ¼°£¬»§ÍâµçÔ´µÄÏû·ÑÈºÌå´ÓÌ½ÏÕ¼Ò¡¢¿ÆÑÐÍÅ¶ÓÀ©Õ¹ÖÁÆÕÍ¨¼ÒÍ¥ÓÃ»§¡£µçÐ¡¶þ×÷ÎªÐÐÒµÍ·²¿Æ·ÅÆ£¬Æä²úÆ·Âß¼ÓëÓÃ»§ÐèÇóµÄÆõºÏ¶È£¬³ÉÎªÆäÊÐ³¡Ôö³¤µÄ¹Ø¼ü¡£
ÔÚ¸öÈË/¼ÒÍ¥µÈC¶ËÏû·ÑÀàÊ¹ÓÃ³¡¾°·½Ãæ£¬¡°¿ÉÄÜÐÔ¶àÁËÖ®ºó£¬Ã¿¸öÈË¶¼»á²úÉúÏòÍù£¬¡±ÂÂÐÐ·ò¸¾Ëµ£¬¡°ÎÒÃÇÓÐÃ»ÓÐ¿ÉÄÜÕâÑù»òÄÇÑùÉú»îÒ»¶ÎÊ±¼ä£¿¡±
ÕâÖÖ¡°¿ÉÄÜÐÔ¡±ÕýÊÇÏû·ÑÊÐ³¡µÄÇý¶¯Á¦¡£Ëæ×Å2025Äê¹úÇìÆÚ¼ä¡°³µ¾Ó³öÓÎ¡±¡¢¡°ÕÊÅñ×¡ËÞ¡±µÈÐÂÇ÷ÊÆÐËÆð£¬ÓÃ»§¶Ô»§ÍâµçÔ´µÄÐèÇó´Ó¡°Ó¦¼±±¸ÓÃ¡±×ªÏò¡°Éú»î±êÅä¡±¡£µçÐ¡¶þÍ¨¹ýÌá¹©ÎÈ¶¨¡¢¿É³ÖÐøµÄÄÜÔ´£¬ÈÃÓÃ»§ÔÚ»§ÍâÒ²ÄÜÏíÊÜÈÈË®¡¢ÓéÀÖ¡¢Åëâ¿µÈ¼ÒÍ¥Ê½ÊæÊÊ£¬´Ó¶ø¼¤·¢ÁË¸ü¶àÈË²ÎÓë»§ÍâÉú»îµÄÒâÔ¸£¬°üÀ¨Ô½Ò°×Ô¼Ý¡¢»§ÍâÂ¶Óª¡¢»§ÍâµöÓãµÈ¡£
µçÐ¡¶þ»§ÍâµçÔ´µÄ¶à³¡¾°Ó¦ÓÃ
¡°´ó¼ÒÊÇÓÐÐèÇóµÄ£¬¡±ÂÂÐÐ·ò¸¾Ö¸³ö£¬¡°ÎÒÃÇÑ¡Ôñ×¡ÔÚ³µÉÏ¡¢ÕÊÅñÀï£¬²»ÊÇÎªÁË³Ô¿à£¬¶øÊÇÎªÁËÈÃ¼ÒÈË¡¢º¢×ÓÓÐ¸üÊæÊÊµÄ»·¾³¡£¡±ÕâÖÖ¡°ÊæÊÊ»¯»§ÍâÉú»î¡±ÀíÄî£¬ÕýÔÚÖØËÜ»§ÍâµçÔ´µÄ²úÆ·¶¨Òå¡£µçÐ¡¶þ²»½öÊÇÒ»¸öÄÜÔ´Éè±¸£¬¸üÊÇÒ»ÖÖÉú»î·½Ê½µÄ¸³ÄÜ¹¤¾ß¡£ËüÈÃÓÃ»§ÔÚÔ¶Àë³ÇÊÐµçÍøµÄ»·¾³ÖÐ£¬ÒÀÈ»ÄÜÎ¬³Ö»ù±¾ÉõÖÁÌáÉýÉú»îÖÊÁ¿£¬´Ó¶øÍÆ¶¯ÁË»§ÍâÏû·ÑµÄÉý¼¶¡£
ÔÚÌì¼«Íø¿´À´£¬µçÐ¡¶þÓëÂÂÐÐ·ò¸¾µÄºÏ×÷£¬²»½öÊÇÆ·ÅÆÓëÓÃ»§Ö®¼äµÄÐÅÈÎ°ó¶¨£¬¸üÊÇÐÐÒµÓëÊÐ³¡Ö®¼äµÄ¼ÛÖµ¹²Ãù¡£Í¨¹ý¼«ÏÞ»·¾³µÄÊµÕ½ÑéÖ¤¡¢¶à³¡¾°µÄ²úÆ·ÊÊÅä¡¢Ç°Õ°ÐÔµÄ¼¼Êõ¹æ»®£¬µçÐ¡¶þÕýÔÚ¹¹½¨Ò»¸öÒÔ¡°ÎÈ¶¨¡±ÎªºËÐÄµÄ»§ÍâÄÜÔ´ÉúÌ¬ÏµÍ³¡£
Îå¡¢½áÓï£ºÄÜÔ´µÄ¾¡Í·ÊÇ¡°°²È«¸Ð¡±
¡°Ç¿ÐèÇó¡¢ÎÈ¶¨¡¢Ò»ÅÄ¼´ºÏ£¬¡±ÂÂÐÐ·ò¸¾ÓÃÕâÈý¸ö´Ê×Ü½áÁËÓëµçÐ¡¶þºÏ×÷µÄºËÐÄ¡£ÔÚ»§ÍâµçÔ´ÐÐÒµ¿ìËÙ·¢Õ¹µÄ½ñÌì£¬²úÆ·ÐÔÄÜÒÑ²»ÔÙÊÇÎ¨Ò»¾ºÕùÎ¬¶È¡£ÓÃ»§ÕæÕýÐèÒªµÄ£¬ÊÇÒ»ÖÖÔÚ²»È·¶¨»·¾³ÖÐÒÀÈ»ÄÜÒÀÀµµÄ¡°°²È«¸Ð¡±¡ª¡ªÕâÕýÊÇµçÐ¡¶þÍ¨¹ýÊ®ÈýÄê¼¼Êõ»ýÀÛÓë³¡¾°ÑéÖ¤Ëù¹¹½¨µÄÆ·ÅÆ»¤³ÇºÓ¡£
Ëæ×Å×éÍø¼¼Êõ¡¢Î¢µçÍøÏµÍ³µÄÖð²½ÂäµØ£¬»§ÍâµçÔ´½«²»ÔÙ½öÊÇ¡°ÒÆ¶¯³äµç±¦¡±£¬¶øÊÇ¡°ÒÆ¶¯ÄÜÔ´Õ¾¡±¡£Ëü½«³ÉÎªÎ´À´»§ÍâÉú»î¡¢¼«ÏÞÌ½Ë÷¡¢Ó¦¼±¾ÈÔ®ÖÐ²»¿É»òÈ±µÄ»ù´¡ÉèÊ©¡£¶ø¶ÔÓÚÆÕÍ¨ÓÃ»§¶øÑÔ£¬µçÐ¡¶þËù´øÀ´µÄ£¬»òÐí²»Ö»ÊÇµçÁ¦£¬¸üÊÇ×ßÏòÔ¶·½µÄÓÂÆø¡ª¡ªÕýÈçÂÂÐÐ·ò¸¾ËùËµ£º¡°ËüÊÇÍÐµ×µÄÊÂ¡£¡±
ÔÚÂÌÉ«ÄÜÔ´¸ïÃüµÄ±³¾°ÏÂ£¬»§ÍâµçÔ´ÕýÒÔÒ»ÖÖµÍµ÷È´¼á¶¨µÄ·½Ê½£¬ÖØÐÂ¶¨Òå×ÅÈËÀàÓë×ÔÈ»µÄ¹ØÏµ¡£¶øÔÚÕâ³¡±ä¸ïÖÐ£¬µçÐ¡¶þÓëÂÂÐÐ·ò¸¾µÄ¹ÊÊÂ£¬ÕýÊÇÌ½Ë÷ÐÂ³±µÄ·çÏò±ê¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â