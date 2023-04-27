AWE2023：植根一体化、智能化设计 康佳极光系列产品全新发布

【天极网家电频道】4月27日，2023年中国家电及消费电子博览会(AWE2023)在上海新国际博览中心开幕。本届AWE以“智科技、创未来”为主题，将通过全球家电及消费电子领域前沿创新成果展示，为全球消费者全景化呈现未来智慧生活的美好图景。据悉，国内家电企业头部品牌康佳将在本次展会上带来康佳“极光”系列产品，以一体化、智能化设计满足消费者品质生活需求。那么，康佳“极光”系列产品具体又采用了哪些创新技术、拥有哪些崭新功能？下面天极网带大家一起来看一下。

康佳极光系列・臻彩洗烘套装 衣物智能智慧洗烘

作为我国城镇居民拥有最多的家电“三大件”之一，洗衣机让我们免除了手洗衣服的烦恼，为我们的生活带来了更多的方便。然而随着生活品质的提高，人们对洗衣机的需求突破了“洗”的范畴，衣物护理的“戏份”增加，如何在洗净衣物的过程中保护衣物，成为人们关注洗衣机的焦点。同时，随着“阳台新主张”的推出，优化晾衣过程，释放阳台空间的需求让干衣机在近年来迅速走红。

立足用户洗烘护方面的需求，康佳带来极光系列・臻彩洗烘套装。首先在衣物洗净层面上，它搭载了AI智慧洗技术，能够通过智能AI感知筒内衣物重量，自动配置水位水位，同时在机身内的称重传感器的帮助下，自动调节洗衣时间，为用户带来方便快捷的洗衣新体验。

后疫情时代的健康意识提升，也引发了人们对衣物除菌的重视。为此，康佳极光系列・臻彩洗烘套装在衣物的除菌功能方面搭载五重健康除菌技术，拥有蒸汽热力除菌、纳米银离子除菌、高温除菌螨、90℃筒自洁、AMT抗菌窗垫等功能配置，全面守护用户的穿衣健康。除此以外，洗烘套装还拥有多重衣物护理、清洗蒸汽洗、智能防皱等进阶功能，通过洗护技术创新、洗护体验迭代，突破传统洗烘方式，为消费者带来“常洗常新”的全新洗护体验。

在衣物烘干层面上，康佳极光系列・臻彩洗烘套装采用了恒温烘干的方式，通过3个NTC温度传感器将烘干温度控制在±1℃，全面保护衣物原纤维组织。同时，它还拥有对多种常见面料的专业烘干护理程序，帮助用户实现更精细化的衣物烘干需求，即烘即穿更方便。

而在操作体验上，康佳极光系列・臻彩洗烘套装采用了一块15英寸高清3D触摸炫彩大屏，配以简约UI交互界面，为用户带来沉浸式炫彩以及轻松简单的操作体验。

康佳极光系列・智慧新风空调 净化新风一键到家

随着消费者对室内新鲜空气关注度的提升，拥有健康、节能、舒适、智能等品质型特性的空调成为了我们购买时的首选。紧跟行业发展趋势，在空调的舒适度方面，康佳极光系列・智慧新风空调首先搭载了自家专利智慧柔风技术，它通过人鱼尾“嘭弹”柔风叶片与波尔卡矩阵圆点设计的内挡风板组成柔风系统，以速度低、流动平稳的层流软风代替了传统空调的直吹硬风，为用户带来了更为细腻无感的母婴级柔风体验。

作为一款新风空调，康佳极光系列・智慧新风空调在微正压换新风技术的加持下，能够实现60m³/h的大新风量输送，同时空调在30分钟内即可完成一次室内换气，4口之家所需的新风量能够一次性满足。

在空调的自清洁方面，康佳智慧新风空调拥有智能清洁功能，可以一键进行内机57℃高温自清洁，实现对空调自身的清灰抑菌，保证多次使用下的空调出风健康。而其中的用HEPA过滤模块可以实现五重过滤净化，有效阻隔新风中的杂质(如浮尘、PM2.5、细菌等)，综合除菌率达99.99%，保证送入室内的空气持续清新。

除了性能方面的硬核表现，在外观上，康佳极光系列・智慧新风空调采用了环保ABS一体化设计，整体机身抗划耐磨抗氧化，长久使用依旧如新，而两侧所采用罗马柱纹理设计，更是升华了产品的美学品味，使其能够适配众多现代家居风格。

康佳极光系列・双15天生态原鲜冰箱 肉类果蔬极致鲜藏

冰箱在人们的居家生活中扮演着重要的角色，它不仅是食材储存的场所，良好的保鲜能力也能帮助用户得到高品质的居家生活体验。为了得到更好的食材保鲜效果，康佳极光系列・双15天生态原鲜冰箱特别搭载了智能感温技术，内置温、湿高精度智能传感器实时感知食材温湿变化，智能匹配冷量送冷，做到肉类15天微冻易切、果蔬15天继续生长。除此之外，康佳双15天生态原鲜冰箱还采用了三维柔风微风道，能够对食材施以环抱式送风，避免冷风直吹，让食材始终保持无霜鲜润。

在冰箱的容量方面，康佳极光系列・双15天生态原鲜冰箱拥有558L大容积，配备冷藏加冷冻共计8个独立储存抽屉，能够满足用户分类存储食材、精准保鲜食材的细分需求。同时，它还搭载了第五代全空间ION+除菌净味技术，冷藏、冷冻全空间除菌净味效率可达到99%，时刻守护全家人饮食健康。

康佳Mini QD-LED电视A6 MAX 大屏娱乐体验升级

除了极光系列产品的发布以外，此次康佳还在电视方面重磅发布了原画级艺镜Mini QD-LED电视新品A6 MAX，旨在以“还原电视视听本质”为目标，打造全新高端旗舰臻品，满足广大家庭用户的大屏娱乐体验。

在画质方面，康佳A6 MAX融合QLED与Mini LED的先进优势，集高密度像素级点控光与量子点先进控色于一身。它拥有2048个物理背光分区，在512颗驭光芯片驱动8192粒微米级精密灯珠，再通过纳米级量子点材料对光进行激发提纯下，能够为我们呈现出更加细腻的色彩和更加明亮的画面。音质方面，康佳A6 MAX搭载JBL Pro音箱，拥有10个发声单元以及1L超大共鸣腔体，整体功率达到60W，能营造身临其境般的震撼音效，深度还原声音的真实性，提供更加立体的声音“方位感”和更多的声音细节。

在性能配置上，康佳A6 MAX采用了性能强劲的A73*8处理器，支持 8K HDR 解码，辅以6GB+128GB的超大运存内存组合，能够实现加倍的图像处理能力和响应速度。同时，在AI画质增强技术的加持下，康佳A6 MAX可动态感知画面细节并实时优化，实现更加鲜活的显示效果。

系统操作上，康佳A6 MAX搭载全新大屏软件操作系统ME柚OS，支持自由拼屏、多种操控方式、海量应用等多种功能，同时支持空鼠操控、触控、手机同屏操控等多种控制方式，进一步丰富用户的操作体验。