AWE2023：华帝展出快吸超薄烟机、旋拢吸烟机多款新品

【天极网家电频道】4月27日-30日，2023年中国家电及消费电子博览会(AWE2023)在上海举行。华帝在展会上带来了许多新品，包括旋拢吸烟机、快吸超薄烟机、近拢吸橱柜烟机、鸳鸯集成灶、灶蒸烤一体机、速蒸蒸烤一体机、巨能洗洗碗机等。



AWE2023华帝展区

华帝旋拢吸烟机，是全新亮相的新品。设计非常新颖，双腔拢烟设计，中间还设计了分隔带。它可以“龙卷瞬时控烟爆炒”，使油烟不逃逸。



华帝旋拢吸烟机

华帝快吸超薄烟机，具有30m3超薄劲吸，瞬时拢烟不扑脸。

华帝快拢吸超薄烟机，此款具体型号6090H。同样具有30m3超薄劲吸，瞬时拢烟不扑脸;还有家居一体化设计，平嵌橱柜更美观;面板仅3.5cm，烟机只剩小刘海;创新三腔结构，油烟不侧逃;全新升级蒸水洗，叶轮蜗壳一次洗净。



华帝快拢吸超薄烟机

魔尔套系烟机灶具

华帝近拢吸橱柜烟机，超薄机身大吸力。它采用创新拢烟腔外推结构，513mm低位近吸，27m3/min大风量，1200Pa超静压，使其吸力强劲。采用215mm超薄机身设计，330mm的拢烟腔深度与厨房吊柜厚度契合，215mm关机厚度与厨壁紧贴，增加了灶台上的空间，且不遮挡视线，不容易磕碰到头。超薄机身使安装不受限制，无论是新厨房添置烟机，还是旧厨房升级换新，都可轻松安装。

现场还有华帝的概念烟机产品。

鸳鸯集成灶

华帝灶蒸烤一体机，一米空间七合一，15分钟4菜1汤。一米空间，七大功能集成。一键爆炒技术，猛火做出大厨味。一键速蒸技术，健康原味快速享。炖炒蒸烤，多种烹饪功能高效协同。

华帝速蒸蒸烤一体机，150度高温蒸汽，360度无死角包裹。

华帝巨能洗洗碗机，锅碗一起洗，一键零残留，17套大容量。

此外，还有其它热水器、净水机等水系家电等。

天极网AWE专题报导：https://www.yesky.com/AWE2023/

关于AWE2023：

AWE2023展会主题为“智科技，创未来”，展会的品类众多，聚焦“智能科技”、“智慧场景”、“创新产品”，展示5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等前沿技术与家电、消费电子行业深度融合的最新创新成果。本届AWE预计有千余家国内外企业参展，展览面积超过15万平方米，覆盖13个展馆。