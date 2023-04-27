AWE 2023：年轻化新玩法 雷鸟电视&雷鸟眼镜参展

【天极网家电频道】4月27日-30日，AWE 2023在上海浦东新国际博览中心举行，全球最前沿的家电与消费电子产品汇聚一堂，为参展观众带来前所未有的新场景与新体验。本次我们在面积超过3300平方米的TCL展区内也能看到雷鸟电视的身影。

作为一个主打线上渠道，极客风格的互联网品牌，雷鸟电视在入门级智能电视市场“卷”到飞起的同时，也集中关注年轻用户群体的娱乐需求。本次雷鸟电视在AWE的亮相，主打的就是游戏与云游戏场景。

TCL与START云游戏的合作，将诸多大型PC游戏轻松搬上了电视大屏，电视用户无需付出额外成本购买PC或游戏主机，通过云技术即可实现流畅的大屏游戏体验。

此外，雷鸟推出的一系列电视产品多数也具有高刷、高性能等特点，为玩家带来更流畅顺滑的游戏体验。

想要来点震撼的？那就来看看这台达到100英寸的雷鸟巨幕电视吧，它还有个我们更熟悉的名字：S545C Pro系列，这款巨幕游戏电视同样采用4K120Hz高刷新率屏幕，且配备270个背光分区，峰值亮度可达1200nits，用它玩高画质游戏可以说是体验拉满了。

提到巨幕，就不得不聊起一些“可穿戴”的巨幕，本届AWE上同样是在TCL展区，雷鸟创新推出的XR智能眼镜产品同样吸引了诸多观众前来体验。

本次雷鸟创新带来的就是我们曾进行过横评的雷鸟Air 1S，它采用双目1080P Micro OLED屏幕，搭配Birdbath光学技术，实现130英寸的近眼高清巨幕体验。在实际使用过的我们看来，这款消费级AR眼镜的另一个突出优势是音频效果，一方面它采用自研双扬声器，在同类产品中音质效果表现更出色，且通过CGEC认证;另一方面，它采用独特的相位消除技术，且具有轻语模式，无需担心外放影响他人以及隐私泄露。

家电品类丰富、电视视效震撼，还有前沿技术硬实力展示，云游戏、XR眼镜等创新玩法增添趣味，如果来到本次AWE 2023上，TCL展区绝对值得一看。