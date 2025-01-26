´º½Ú×îÅÂÏ´Íë£¿3¿î´óÈÝÁ¿Ç¶ÈëÊ½Ï´Íë»úÖúÄãÇáËÉÌÉÆ½~
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿´º½Ú½¥½ü£¬¼ÒÈËÍÅ¾Û£¬½ñÄêÄêÒ¹·¹´ó¼Ò³ýÁË×öºÃÄÃÊÖ²Ë£¬»¹ÓÐÃ»ÓÐ×¼±¸ºÃÃæ¶ÔÄÇ¶Ñ»ýÈçÉ½µÄÍë¿êÄØ£¿ÄÇÂú³Ø×ÓµÄÓÍÄåÎÛ×Õ£¬¼òÖ±¾ÍÊÇ¡°³ø·¿ÔÖÄÑÏÖ³¡¡±£¬Ë¢ÍëµÄ¹¤×÷Á¿Ö±ÏßìÉý£¬ÓÈÆäÊÇ¶¬ÈÕÌìÆø±äÀä£¬¼´Ê¹ÓÐÈÈË®Ò²ºÜÌÖÑáÏ´Íë£¬·¹ºóËÏ´ÍëÒ²³ÉÁËÊÀ¼ÍÄÑÌâ£¬´ËÊ±´Ë¿Ì£¬Ò»¸öÄÜ½â·ÅÄãË«ÊÖµÄÏ´ÍëÉñÆ÷¾ÍºÜÓÐ±ØÒªÁË£¬²»½ö½â¾öÁË¼ÒÍ¥Ã¬¶Ü£¬»¹ÄÜ½âËø´º½Ú²»Ï´ÍëµÄ¿ìÀÖ~
ÄÇÏ´Íë»ú¸ÃÔõÃ´Ñ¡£¿ÕâÀï¸ø´ó¼Ò×Ü½áÁË¼¸¸öÑ¡¹º¼¼ÇÉ£¬Ê×ÏÈÒª¹Ø×¢Çå½àÖ¸ÊýºÍ¸ÉÔïÖ¸ÊýÕâÁ½¸ö²ÎÊý£¬ÒòÎªËüÃÇÊÇºâÁ¿Ï´Íë»úÇå½àºÍ¸ÉÔïÐ§¹ûµÄÖØÒªÖ¸±ê£¬Ñ¡ÔñÇå½àÖ¸Êý´óÓÚ1.12¡¢¸ÉÔïÖ¸Êý´óÓÚ1.08µÄÏ´Íë»ú£¬²»½öÇå½àÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬ºæ¸ÉÐ§¹ûÒ²»á¸üºÃ¡£Æä´ÎÈÝÁ¿×îºÃÑ¡13Ì×ÒÔÉÏ£¬ÄÜÒ»´ÎÐÔÈÝÄÉ´óÁ¿²Í¾ßÉõÖÁ¹øÍëÆ°ÅèµÈ´ó¼þ³ø¾ß£¬Ê¡ÐÄÊ¡Á¦¡£ÇåÏ´·½Ê½£¬ÓÅÏÈÑ¡ÔñÅçÁÜÊ½µÄÏ´Íë»ú£¬360¡ãÇå½à²Í¾ßÎÞËÀ½Ç£¬ÓÐÐ§³ýÈ¥Íç¹ÌÓÍ×Õ;×îºóÑ¡´øÓÐÈÈ·çºæ¸É¹¦ÄÜµÄ£¬ºæ¸ÉÐ§ÂÊ¿ì£¬Ï´ÍêµÄ²Í¾ß¸ÉË¬ÎÞË®×Õ¡£
Èç¹ûÊÐÃæÉÏµÄ»úÐÍÁÕÀÅÂúÄ¿¶àµ½¾À½áÈçºÎÑ¡£¬ÕâÀïÒÑ¾¸ø´ó¼ÒÌôÑ¡³öÁË3¿îÇå½à¸ßÐ§¡¢´óÈÝÁ¿Ç¶ÈëÊ½¡¢¹¦ÄÜ·Ç³£È«ÃæµÄÏ´Íë»ú£¬ÀÁÈËÖ±½Ó³×÷Òµ~¶øÇÒ»¹ÓÐ¹ú²¹¼Ó³ÖÁ¢¼õ20%£¬Êµ´òÊµµÄÓÅ»Ý£¬ÐÔ¼Û±ÈºÜ¸ß£¬ÈÃÄã´Ó´Ë¸æ±ðÏ´Íë¿à²îÊÂ£¬Ö÷´òÒ»¸ö¡°ÌÉÆ½Ê½¹ýÄê¡±~
ÃÀµÄÍòÏòX6Max(16Ì×ÈÝÁ¿)£¬¾©¶«¹ú²¹ºó²Î¿¼¼Û£º4399ÔªÆð
Íâ¹ÛÉè¼Æ£¬ÃÀµÄÍòÏòX6Max°Ù´îÈÎÒâ³ø·¿£¬Ç°¿Ø¶à²ÊÈ«ÃæÆÁ+ºôÎüµÆÉè¼Æ£¬¿Æ¼¼¸ÐÂúÂú£¬»¹¾ßÓÐ16 Ì×´óÈÝÁ¿¡¢Èý²ãÍëÀº£¬ÏÂÍëÀº»¹¿ÉÍ¬Ê±·ÅÏÂËÄ¿Ú¹øÒ²²»Óµ¼·£¬¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ¸ß¡£
ÇåÏ´Ð§¹û·½Ãæ£¬×î´óÌØÉ«¾ÍÊÇ´îÔØµÄÍòÏòÅçÁÜÏµÍ³£¬½â¾öÁË´«Í³Ï´Íë»úÖ»ÄÜÉÏÏÂÅçÁÜµÄ±×¶Ë£¬Î»ÓÚÈý²ãÅç±ÛÖÐ¼äµÄÍòÏòÅçÁÜ±ÛÄÜ¹»360¡ãÐý×ª£¬±£Ö¤Ë®Á÷È«·½Î»ÎÞËÀ½Ç¸²¸Çµ½²Í¾ß£¬ÅçÁÜ¸²¸ÇÂÊ´ïµ½98%;ÔÙ½áºÏBLDC±äÆµµç»úºÍ50000Pa±äÆµ¾«¿ØË®Á÷£¬Áé»îµ÷ÕûË®Á÷Ç¿¶È£¬¼ÈÄÜÇ¿Á¦³åÏ´ÖØÓÍÎÛ£¬ÓÖÄÜÎÂÈáºÇ»¤²Í¾ß£¬Çå½àÖ¸Êý¸ß´ï1.30¡£ºæ¸É¹¦ÄÜÉÏ£¬²ÉÓÃ105¡ãCÈÈ·çºæ¸É¼¼ÊõÒÔ¼°PTC¼ÓÈÈÈ¥Êª¼¼Êõ£¬¿ìËÙºæ¸É²Í¾ß¼õÉÙË®Æû²ÐÁô£¬±ÜÃâ¶þ´ÎÎÛÈ¾£¬¸ÉÔïÖ¸Êý¸ß´ï1.30¡£
ÃÀµÄÍòÏòX6MaxÏû¶¾³ý¾úÄÜÁ¦Ò²ºÜ³öÉ«£¬Í¨¹ý72¡æ¸ßÎÂÖóÏ´+105¡æ¹ýÂËÈÈ·ç+UV×ÏÍâÏß+Ò»¼üºæ¸É³ý¾ú¹¦ÄÜ£¬ÊµÏÖÏ´µÓ¡¢ºæ¸É ¡¢´¢´æÈ«Á÷³ÌÉ±¾ú£¬´ïµ½ËÄÐÇ¼¶Ïû¶¾µÈ¼¶£¬È·±£²Í¾ß¸É¾»ÎÀÉú£¬È«·½Î»±£ÕÏ¼ÒÈË½¡¿µ¡£±È½ÏÌùÐÄµÄ»¹ÉèÓÐÒ»¼üµ¥Ïû¶¾¹¦ÄÜ£¬Õë¶Ô¾Ã·Å²Í¾ß¡¢ÊÖÏ´Íë¿ê»ò¸¨Ê³²Í¾ßµÈ½øÐÐuv×ÏÍâÏßµ¥¶ÀÏû¶¾£¬Ï¸¾ú²¡¶¾È¥³ýÂÊ¸ß´ï99.99%£¬ÁíÍâ»¹Ö§³Ö168Ð¡Ê±ÒÖ¾ú´æ´¢²Í¾ß£¬ÍêÃÀÌæ´úÏû¶¾¹ñ¡£
ÖÇÄÜÌåÑé·½Ãæ£¬¾ßÓÐÖÇÄÜÏ´¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔAIÖÇÄÜ¸ÐÓ¦¡¢Ê¶±ð²Í¾ßµÄÔàÎÛÇé¿ö£¬Æ¥ÅäºÏÊÊµÄÏ´µÓÊ±¼ä¡¢Ë®Á¿£¬ÇåÏ´¸ü¸ßÐ§±ã½Ý£¬»¹ÄÜ½ÚÊ¡Ë®µç×ÊÔ´¡£
ÌØµã£ºÍòÏòÅçÁÜÏµÍ³È«·½Î»¸²¸Ç²Í¾ß¡¢105¡ãCÈÈ·çºæ¸É¡¢³ý¾úÐ§¹û³öÉ«¿É´ïËÄÐÇ¼¶Ïû¶¾Ë®×¼¡¢AIÖÇÄÜÏ´
Î÷ÃÅ×ÓºÚÄ§¾µ636ProMax(15Ì×ÈÝÁ¿)£¬¾©¶«¹ú²¹ºó²Î¿¼¼Û£º4319ÔªÆð
Î÷ÃÅ×Ó636ProMax¾ßÓÐ15Ì×´óÈÝÁ¿¡¢2²ãÍëÀºÉè¼Æ£¬Ò»´Î¿ÉÇåÏ´¶à´ï109¼þ²Í¾ß£¬ÏÂÍëÀº¿ÉÍ¬Ê±·ÅÏÂËÄ¿Ú¹ø£¬»¹ÓÐÔùËÍµÄ2Ì×Áé¶¯±¼Ü¿É°Ú·Å¾Æ±¡¢¿§·ÈÉ×µÈ¾«Ï¸²Í¾ß£¬ÊµÏÖ×¨ÇøÏ´»¤¡£
Õâ¿îÏ´Íë»ú×î´óÁÁµã¾ÍÊÇÆä´îÔØµÄAIÖÇ¸ÐÓÍÎÛÌ½²âÆ÷£¬¿É¾«×¼¼ì²â²Í¾ßµÄÎÛ×ÕÇé¿ö£¬ÔÙ´Ó128 ÖÖÏ´µÓ·½°¸ÖÐÑ¡³ö×îÊÊºÏµÄÏ´µÓ³ÌÐòºÍÓÃË®Á¿£¬²»½ö¸üÊ¡Ë®£¬ÇåÏ´Ð§¹ûÒ²¸ü¸ßÐ§£¬ÔÙ½áºÏÖÇÄÜË®ÖÊÓÅ»¯ÏµÍ³ºÍ×¨Àû¾«¿ØÏ´µÓ¼¼Êõ£¬ÄÜÊµÏÖÈíË®Ï´µÓ£¬Ô¤·ÀË®¹¸²úÉú£¬Í¬Ê±Ï´µÓ¼Á³ä·ÖÈÜ½â²»²ÐÁô£¬Ìá¸ßÏ´µÓÐ§¹û¡£
¹ØÓÚÏ´µÓ·½Ê½£¬Åä±¸ÁËÏÂ²ãÔöÑ¹Ç¿Ï´ÒÔ¼°Îå²ãÅçÁÜÏµÍ³£¬¿ÉÇ¿Á¦Çå³ýÓÍÎÛ£¬Í¬Ê±360¡ãÈ«·½Î»³åË¢£¬Íß½âÍç¹ÌÎÛ×Õ£¬Çå½àÖ¸Êý¸ß´ï1.24;ºæ¸É¹¦ÄÜÉÏ£¬²ÉÓÃµÄSMART Air×¨Àû¿ªÃÅºæÒ²ÊÇÒ»´óÁÁµã£¬¾«×¼¿ØÖÆÃÅ9¡ãµÄ¿ªÆô½Ç¶È£¬¸ßÐ§ÅÅ³öÊªÆøµÄÍ¬Ê±±£³Ö³÷¹ñÎÂ¶ÈÔÚ46¡æ£¬È·±£20·ÖÖÓ¿ìËÙ¸ÉË¬£¬¸ÉÔïÖ¸Êý¸ß´ï1.23¡£
´ËÍâ£¬»¹¾ß±¸168Ð¡Ê±ÒÖ¾ú´¢´æ¹¦ÄÜ£¬¿É±£³ÖÇ»ÄÚ¸ÉË¬ÒÖ¾ú£¬³ý¾úÂÊ¸ß´ï99.9999%£¬²Í¾ßËæÓÃËæÈ¡£¬ÍêÃÀ³äµ±Ïû¶¾¹ñ£¬³ö²î»òÂÃÐÐ»ØÀ´£¬²Í¾ßÒÀ¾É¸ÉË¬½à¾»£¬¶ÔÓÚ¾³£Íâ³öµÄÈËÀ´ËµÒ²·Ç³£ÊµÓÃ¡£
ÌØµã£ºAIÖÇ¸Ð¼¼Êõ¸ßÐ§½ÚÄÜ¡¢Îå²ãÅçÁÜÏµÍ³È«·½Î»³åË¢¡¢ÖÇÄÜ¿ªÃÅºæ¡¢168Ð¡Ê±ÒÖ¾ú´¢´æ
º£¶ûW5000Plus(18Ì×ÈÝÁ¿)£¬¾©¶«¹ú²¹ºó²Î¿¼¼Û£º5599Ôª
º£¶ûW5000Plus¾ßÓÐ18Ì×³¬´óÈÝÁ¿£¬¿ÉÈÝÄÉ130¼þ²Í¾ß£¬²»±Ø·ÖÅúÇåÏ´;3²ã¿Éµ÷½ÚÍëÀºÉè¼ÆÇáËÉÊµÏÖËÄ¹øÍ¬Ï´£¬ÇáËÉÂú×ã´ó¼ÒÍ¥ÈÕ³£ÐèÇó£¬ÆäÖÐ¶¥²ãÁé¶¯¿êÍÐÅÌ»¹ÄÜÃâÈ¥Ò»¸ùÒ»¸ù°Ú·Å¿ê×ÓµÄ·³ÄÕ£¬·Ç³£·½±ã¡£
¹ØÓÚÇåÏ´·½Ê½£¬Ë«ÃæÏ´½à¾»¼¼Êõ¾ÍÊÇËü×î´óµÄÁÁµã£¬Í¨¹ýHÐÍË«ÏòÅçÁÜ±ÛÉÏÏÂÁ½Ãæ¶¼¸ßÑ¹³öË®£¬È«·½Î»ÅçÁÜ³åÏ´²»Áô·ìÏ¶ËÀ½Ç£¬ÇÒÖÐÅçÁÜ±ÛÎªË«Ë®Â·£¬Ë®Á¿¸ü´ó£¬Ï´¾»¸üÓÐ±£ÕÏ¡£Íâ¼ÓSDÐ¾±äÆµµç»ú£¬¾«×¼µ÷½ÚË®Á÷£¬×î¸ßË®Ñ¹¿É´ï56000Pa£¬¼´Ê¹ÒìÐÎ²Í¾ß£¬ÍëÅÌµþ·ÅÒ²ÄÜÈ«ÃæÏ´¾»£¬Í¬Ê±²»ËðÉË²Í¾ß£¬½áºÏ80¡æË«Î¢ÕôÆûÏ´¼¼ÊõË«ÖØ°þÀëÍç¹ÌÖØÓÍÎÛ£¬Çå½àÖ¸Êý´ï1.26¡£
ºæ¸É·½Ãæ¾ßÓÐÖÇÄÜ¿ªÃÅËÙ¸É¹¦ÄÜ£¬¾«×¼¿ØÖÆ¿ªÃÅ½Ç¶È¡¢Ê±¼äºÍÎÂ¶ÈµÈ£¬ÊµÏÖ15minÄÚ²Í¾ß¿ìËÙ¸ÉÔï£¬Ê¡µçÓÖ¸ßÐ§£¬¸ÉÔïÖ¸Êý´ï1.24¡£Í¬Ê±»¹Ö§³ÖUVÒÖ¾ú£¬ÓÐÐ§ÏûÉ±ÓÄÃÅÂÝÐý¸Ë¾úµÈÏ¸¾ú£¬7´ó¾úÖÖÏûÉ±ÂÊ´ï99.9999%¡£Ö§³Ö168h³¤Ð§¾»´æ£¬Ô¶³ÌÒ²¿É¿ªÆôÏû¶¾Ä£Ê½¡£
Õâ¿îÏ´Íë»ú»¹Ìá¹©12+NÖÖÏ´µÓ³ÌÐò£¬¿É×Ô¶¨ÒåÑ¡ÔñÏ´µÓÎÂ¶È£¬Ê±¼ä£¬´ÎÊýµÈ£¬Íâ¼ÓÁé¶¯·ÖÇøÏ´¹¦ÄÜ£¬¸ù¾Ý²Í¾ß¶àÉÙÒÔ¼°ÔàÎÛ³Ì¶ÈÑ¡ÔñÌØ¶¨µÄÇåÏ´Ä£Ê½£¬¸ßÐ§½ÚÄÜ£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¶àÖÖÉú»î³¡¾°¡£
ÌØµã£º³¬´óÈÝÁ¿¡¢Ë«ÃæÅçÁÜ¼°¸ßÑ¹Çå½à¡¢ÖÇÄÜ¿ªÃÅËÙ¸É¡¢¸ßÐ§³ý¾ú¡¢¹¦ÄÜÈ«ÃæÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â