夏普：以创新释放发展的最强驱动力

【天极网家电频道】什么是沉浸感、代入感？站在120英寸8K电视前，心中就有了最直观的答案。虽然家中难有容纳它的位置，但近距离体验后，又一次深刻认识到了显示技术创新、突破的意义。

这款夏普全球首台120英寸8K旗舰电视还只是AWE 2023夏普展台的重磅产品之一。本次，参展夏普还带来了最新一代旗舰电视AQUOS XLED、AQUOS V系列等黑电产品、搭载夏普PCI净离子群专利技术的白电产品以及面向专业商用领域的显示器、投影仪等等，充分覆盖了不同领域、应用场景的需求。

在AWE2023期间，天极网不仅打卡夏普展台，还有幸采访到了夏普(中国)领导团队――夏普中国区代表北村谕、夏普中国黑电事业总经理张伯岩、夏普健康环境产品事业部总经理夏文俊、夏普B2B事业处总经理蒋国祥、夏普恩益禧视频科技(中国)有限公司 董事、总经理崔永新，围绕夏普的战略布局、创新风向等话题做了进一步沟通。

以创新释放发展的最强驱动力

在数字化、万物互联的驱动下，行业及用户需求趋于多元化，复杂化，迫切需要更全面的产品线及商业解决方案支撑。以显示技术为例，消费者在教育、工作、影音、游戏等方面就存在差异化诉求，在行业端，对于数字现实技术更广泛的应用需要满足室内外更复杂的场景中，提供稳定可靠的效果。于是，紧跟需求和布局未来的创新就成为品牌增强竞争力的决定性因素之一。

夏普公司社长暨执行长吴柏勋曾表示：“变革和创新是夏普的DNA。”这一点，透过夏普打造的产品矩阵便不难发现。在采访中，夏普中国区代表北村谕也提到：夏普坚持以“Be a Game Changer”为目标，围绕人工智能、机器人、XR、6G、绿色能源ESG和太空产业等核心领域发力创新，并通过全球化的连接、初创企业合作来加速开放式创新。

大屏化、智慧化、高端化已经成为电视发展趋势，在AWE现场能够看到三星、TCL、海信等品牌旗下的大屏产品，同时还有一点值得关注，那就是包括OLED、Micro LED、Mini LED在内的多种显示技术，这也是电视行业创新的重点之一。

夏普中国黑电事业总经理张伯岩表示，作为“液晶之父”的夏普非常乐见显示技术的百家争鸣。夏普自身在稳固LCD领域的优势同时，对Mini LED等新技术都有布局。同时，他还提到夏普对于创新不遗余力的投入，能够打造出升级体验的新技术，与此同时夏普还有一份推动先进技术普及的责任，从而让更多的消费者能够接触、享受到新技术。

因此，张伯岩认为布局不同技术领域的业内品牌，既是对手也是伙伴，能够与夏普一同降低技术门槛，把新技术转化为体验升级。

“V字趣玩家”夏普AQUOS V系列全系引入全通道120Hz，带动了“高刷”电视的普及。120Hz高刷新率、120Hz MEMC运动补偿技术、120Hz芯片解析、HDMI2.1支持4K 120Hz以及VRR/ALLM自适应刷新率技术，能够提升影音娱乐、游戏等体验，满足了游戏玩家对于大屏、高端的诉求。无论是搭配游戏主机还是其他平台游戏，让更多年轻人，能够围绕电视、游戏营造社交空间。

还有文章开头提到的8K，几年前看到8K电视时便被其现实效果震撼。夏普全球首台120英寸8K电视采用了3300万像素的UV2A II LCD 8K面板，控光分区达到了2048个，并支持4K 120Hz流畅的刷新率，屏幕画面可支持四分割显示给予使用者更多画面展示的空间。不仅是产品的创新，夏普深耕8K数十年，打造了以8K生态研发、生产制造、生态整合为一体的生态系统。夏普提出的“8K+5G”也让其应用场景有了更大的想象空间。

不止是黑电，创新驱动下夏普的白电产品同样惠及数亿用户。在夏普从业10余年，目前负责中国白电扩展和销售的夏普健康环境产品事业部总经理夏文俊在采访中特别介绍了夏普独有的PCI净离子群技术。

PCI净离子群技术可以释放高浓度正、负离子群，通过离子结合为OH自由基，剥离细菌蛋白质中的氢离子，形成水分子实现抑制浮游病毒，从而达到除菌、除病毒、除异味、除静电、增加保湿等效果。据介绍，搭载该技术的夏普产品全球累计销量已超1亿台，包括空气净化器、冰箱、洗衣机等等。比如，在清洗衣服时无论是烟味、还是浓郁的火锅香味都可以更好的去除，而除菌、抑菌的特性，更是戳中了消费者对健康越发重视这一痛点。

夏文俊也介绍了夏普COCORO云端互联网技术，能够提醒用户及时更换滤网、支持远程启动以及智能报告，配合语音互动等功能来提升家居的智能化体验。他还表示，未来夏普的更多产品都将搭载PCI净离子群技术以及COCORO云端互联网技术，拓展夏普白电在市场的占有率。

不仅仅是产品技术的创新，在笔者看来，夏普的创新也包括更及时的顺应市场发展趋势，以及从单品过渡到整体场景化解决方案中等策略调整。夏普B2B事业处总经理蒋国祥在介绍商用业务线时提到，在过去几年中商用技术迭代较快，夏普从没有停止过技术迭代创新，持续投入产品研发，接下来将从单一产品逐渐转向方案化、场景化的路线，更好地满足消费者与商用用户需求。

“三位一体”市场战略助力中国市场发展

夏普在中国市场已经取得了不小的成果，通过本次AWE也可以看到，夏普在“秀肌肉”展现技术领域行业地位的同时，从消费端产品到商用产品，正在以多品类产品布局全方位拓展中国市场，引入了更多全球领先的技术及前沿产品。

北村谕表示：夏普始终将中国市场视为品牌发展的重要市场之一，将以“三位一体”市场战略助力中国市场发展，从技术研发创新化、功能本土化、体验场景化，做到由传统产品向趋势高端新品转变。

在为中国市场定制策略的背后，夏普也有科技转型、人才培养、新技术与新技术探索等支持。夏文俊提到，通过创新夏普不仅将更多领先技术赋能产品矩阵，同时还进一步完善产品阵容，覆盖更多用户群体。如最新上市的除湿机，从以往重点关注高端领域，到如今打造更符合普通家庭使用的中端产品。

针对专业显示市场等商用场景，夏普也有深入洞察。夏普恩益禧视频科技(中国)有限公司 董事、总经理崔永新提到了三个下沉趋势：第一产品下沉，高参数的产品会慢慢进入到中低端市场;二是价格下沉;三是专业服务下沉，以前高端显示方案需要花费巨额的费用获取，新趋势是专业服务会进一步下沉，走进千家万户走到不同行业和不同场景里面去。

夏普坚持以消费者为本、加强消费者需求沟通，以及转向方案化、场景化路线，也能够让国内的用户通过产品最终落地的场景，了解夏普产品、技术优势带来的体验升级，更好地解决用户及行业痛点。对于夏普深化科技品牌的认知度而言，事半功倍。

写在最后

正如夏普高层在采访中提到的，科技创新重要的意义在于升级体验，提供健康潮流的生活方式。夏普作为以技术创新为驱动力的企业，不仅是已经提到的显示、空气净化等已经应用在产品中的领先技术，在夏普视作颠覆性技术的人工智能、机器人、XR、 6G、绿色能源ESG、太空产业等六大领域，还有更多值得期待的长远布局。

也许，多年以后当我们沉浸在8K电视、XR虚拟世界，呼吸着更纯净健康空气的时候，会想到“它们”都与今年恰逢第111周年坚持变革与创新的夏普有关。