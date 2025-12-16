Äã¼Ò¾»Ë®Æ÷¸ÃÉý¼¶ÁËÂð£¿Îå¿î²»Í¬¼ÛÎ»RO·´ÉøÍ¸¾»Ë®Æ÷ÍÆ¼ö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¾»Ë®Æ÷ÐÐÒµÕý´¦ÔÚ¿ìËÙ·¢Õ¹ÓëÉî¿Ì±ä¸ïµÄÊ®×ÖÂ·¿Ú¡£Ò»·½Ãæ£¬ÊÐ³¡Ôö³¤ÊÆÍ·Ç¿¾¢£¬¸ù¾ÝÐÐÒµÊý¾Ý£¬2025Äê1-8ÔÂ£¬¾»Ë®Æ÷ÁãÊÛ¶î´ïµ½140.8ÒÚÔª£¬Í¬±È´ó·ùÔö³¤21.1%£¬³ÉÎª¼ÒµçÐÐÒµÖÐÔö³¤µÚ¶þ¿ìµÄÆ·Àà¡£ÕâÖÖ¡°Á¿¼ÛÆëÔö¡±µÄ±³ºó£¬ÊÇÃ÷È·µÄÕþ²ßÇý¶¯ºÍÏû·ÑÉý¼¶¡£ÌØ±ðÊÇ2025Äê¾»Ë®Æ÷Ê×´Î±»ÄÉÈë¹ú¼Ò¡°Ïû·ÑÆ·ÒÔ¾É»»ÐÂ¡±²¹Ìù·¶Î§£¬ÕâÒ»¡°¹ú²¹¡±Õþ²ß¼«´óµØ¼¤·¢ÁËÊÐ³¡£¬Ô¼70%µÄ¹ºÂòÕßÎªÊ×´ÎÐÂ×°ÓÃ»§¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ïû·ÑÕßÐèÇóÒÑ´Ó»ù´¡µÄ¡°°²È«ÒûË®¡±Éý¼¶Îª×·Çó¡°½¡¿µË®¡±Óë¡°¹¦ÄÜË®¡±£¬ÍÆ¶¯ÁË²úÆ·µÄ¸ß¶Ë»¯ºÍ¶à¹¦ÄÜ»¯¡£È»¶ø£¬Óë¸ßÕÇµÄÐèÇóºÍ¿É¹ÛµÄÔö³¤Ïà±È£¬ÖÐ¹úÊÐ³¡µÄÉøÍ¸ÂÊÈÔÈ»´¦ÓÚµÍÎ»¡£Ä¿Ç°£¬È«¹úÕûÌåÉøÍ¸ÂÊÔ¼Îª23%£¬¼´±ãÔÚÒ»¶þÏß³ÇÊÐ£¬Ò²½öÎª40%×óÓÒ¡£ÕâÓëÅ·ÃÀ¡¢ÈÕº«µÈ³ÉÊìÊÐ³¡¸ß´ï80%-95%µÄÉøÍ¸ÂÊÐÎ³ÉÏÊÃ÷¶Ô±È£¬Ò²Ç¡Ç¡Ô¤Ê¾ÁËÎ´À´¾Þ´óµÄÊÐ³¡Ç±Á¦¡£
°²×°¾»Ë®Æ÷µÄºËÐÄ¼ÛÖµ£¬ÔÚÓÚÎª¼ÒÍ¥ÒûÓÃË®½¨Á¢¿É¿¿µÄ¡°ÖÕ¶Ë·ÀÏß¡±¡£ËäÈ»×ÔÀ´Ë®³§³öË®´ï±ê£¬µ«¹ÜÍøÖÐ¿ÉÄÜ´æÔÚµÄÌúÐâ¡¢ÄàÉ³µÈ¶þ´ÎÎÛÈ¾£¬ÒÔ¼°ÎªÉ±¾ú²ÐÁôµÄÓàÂÈ¼°Æä¸±²úÎï£¬³¤ÆÚÉãÈë¿ÉÄÜ¶Ô½¡¿µ²úÉúÇ±ÔÚ·çÏÕ¡£
RO·´ÉøÍ¸µÈ¾«ÂË¼¼ÊõÄÜ¸ßÐ§È¥³ýÕâÐ©ÔÓÖÊ£¬°üÀ¨ÖØ½ðÊô¡¢Ï¸¾ú¡¢²¡¶¾µÈ£¬´Ó¸ùÔ´ÉÏÌáÉýÒûË®°²È«£¬²¢ÏÔÖø¸ÄÉÆ¿Ú¸Ð£¬ÓÃÀ´Ö±Òû¡¢ÅÝ²è¡¢ÅÝ¿§·È¶¼ÊÇÓÅÖÊÖ®Ñ¡¡£Ñ¡Ôñ¾»Ë®Æ÷£¬²»½öÊÇÎªÁË±ã½Ý£¬¸üÊÇ¶Ô¼ÒÈË³¤ÆÚ½¡¿µµÄÖ÷¶¯±£ÕÏ¡£
ÔÚ¼¼ÊõÂ·ÏßÉÏ£¬RO·´ÉøÍ¸¼¼ÊõÆ¾½èÆä³öÉ«µÄ¹ýÂË¾«¶È£¬Õ¼¾ÝÁË³¬¹ý80%µÄÊÐ³¡·Ý¶î£¬ÊÇ¾ø¶ÔµÄÖ÷Á÷¡£µ±Ç°µÄ²úÆ·Ç÷ÊÆ¼¯ÖÐÌåÏÖÔÚ¡°¹¦ÄÜ¼¯³É¡±ÉÏ£¬¾»ÈÈÒ»Ìå¡¢¼´Ê±ÖÆ±ù¡¢±£Áô¿óÎïÖÊµÈ¹¦ÄÜ£¬Õý½«¾»Ë®Æ÷´Ó³ø·¿½ÇÂäµÄÉè±¸£¬×ª±äÎª¼ÒÍ¥µÄ¡°È«ÄÜË®°É¡±¡£ÒÔÏÂÍÆ¼ö5¿î¾»Ë®Æ÷£¬¿´¿´ÄÄÒ»¿îÊÊºÏÄãµÄ¼ÒÍ¥ÐèÇó¡£
ÔÆÃ×(VIOMI)À¥ÂØ4ProÈõ¼î¿óÈªMR12102-D¾»Ë®Æ÷
¿ó»¯¾»Ë®|1400G|8ÄêRO·´ÉøÍ¸|¿óÎïÖÊ|0×è¹¸¼Á
²Î¿¼¼Û¸ñ£º4599ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100166814921.html
ÔÆÃ×(VIOMI)×÷Îª×¨×¢ÓÚÈ«ÎÝÖÇÄÜ¼ÒµçµÄÆ·ÅÆ£¬½üÄêÀ´ÔÚ¾»Ë®ÁìÓò³ÖÐøÍ¶Èë£¬ÆäÍÆ³öµÄ¡°À¥ÂØ¡±ÏµÁÐÖ÷´ò¿óÈª¾»Ë®¼¼Êõ£¬ÖÂÁ¦ÓÚ½«¼ÒÓÃ¾»Ë®´Ó¡°°²È«´¿¾»Ë®¡±ÌáÉýÖÁ¡°½¡¿µ¿óÈªË®¡±µÄÐÂ±ê×¼¡£
ËüÍ¨¹ý¡°ÏÈ¾»»¯£¬ºó¿ó»¯¡±µÄ¶à¼¶¹ýÂËÏµÍ³À´ÊµÏÖ¡£Ê×ÏÈ£¬RO·´ÉøÍ¸Ä¤ÄÜÓÐÐ§ÂË³ý°üÀ¨Ï¸¾ú¡¢²¡¶¾¡¢ÖØ½ðÊôÔÚÄÚµÄ°ÙÓàÖÖÓÐº¦ÎïÖÊ¡£Ëæºó£¬Ë®Á÷¾ÆäºËÐÄµÄÌìÈ»À¥ÂØ¿óÊ¯ÂË²Ä£¬Í¨¹ýAI¿ó»¯»ºÊÍÏµÍ³£¬ÎÈ¶¨¡¢³¤Ð§µØÏòË®ÖÐÌí¼ÓÃ¾¡¢¸Æ¡¢ïÈ¡¢¼Ø¡¢ÄÆ¡¢Æ«¹èËáµÈÁùÖÖÈËÌåÓÐÒæµÄ¿óÎïÖÊ£¬Ê¹³öË®³É·Ö½Ó½üÌìÈ»¿óÈªË®£¬¿Ú¸ÐÇåÙý¡£×îÖÕ²ú³öµÄË®ÎªÈõ¼îÐÔË®£¬·ûºÏÏû·ÑÕß¶Ô½¡¿µÒûË®µÄ×·Çó¡£
1400GµÄ¹æ¸ñÒâÎ¶×Å´ó³öË®Á¿£¬½ÓË®ËÙ¶ÈºÜ¿ì£¬ÎÞÐèµÈ´ý£¬ÄÜÂú×ã¶à¿ÚÖ®¼Ò¼¯ÖÐÓÃË®µÄÐèÇó¡£
ÆäRO·´ÉøÍ¸ÂËÐ¾Ðû³ÆÊÙÃü¿É´ï8Äê£¬ÓÐÐ§½µµÍÁËºóÆÚµÄÄê¾ù¸ü»»³É±¾ºÍÎ¬»¤ÆµÂÊ¡£Åä±¸ÖÇÄÜË®ÁúÍ·£¬¿ÉÊµÊ±ÏÔÊ¾Ë®ÖÊ×´¿ö¡¢¿óÎïÖÊº¬Á¿(ÈçpHÖµ¡¢Ã¾º¬Á¿)£¬ÈÃÒûË®½¡¿µ¡°¿´µÃ¼û¡±¡£²úÆ·»¹»ñµÃÁË¡°Ä¸Ó¤¿óÈª¼¶¡±Óë¡°ÌØÓÅË®ÖÊ¡±Ë«ÖØÈÏÖ¤£¬ÎªÓÐÓ¤Ó×¶ù¡¢ÔÐÂèµÄ¼ÒÍ¥Ìá¹©ÁË¸ü¸ßµÄ°²È«ÒûË®±ê×¼¡£
´´Î¬¾»Ë®Æ÷ CR800BT ¼ÓÈÈÖ±ÒûÒ»Ìå»ú
RO·´ÉøÍ¸|¼´ÈÈÖ±Òû´¿Ë®»ú|800G´óÁ÷Á¿| ºñÄ¤ËÙÈÈØÊ®µµ¿ØÎÂ
²Î¿¼¼Û¸ñ£º1669ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10144916903089.html
´´Î¬×÷Îª¹úÄÚÖªÃûµÄ¼ÒµçÆ·ÅÆ£¬½üÄêÀ´Ò²½«²úÆ·ÏßÀ©Õ¹ÖÁ¾»Ë®ÁìÓò£¬Æä²úÆ·Í¨³£×¢ÖØ¼ÒµçµÄÊµÓÃÐÔÓëÐÔ¼Û±È¡£´´Î¬RO·´ÉøÍ¸¼´ÈÈÒ»Ìå»ú£¬10µµ¾«×¼¿ØÎÂ£¬800G´óÍ¨Á¿¼ÓÉÏºñÄ¤¼´ÈÈ¼¼Êõ£¬30ÃëÄÜ½ÓÂúÒ»Éý¿ªË®¡£
»¹ÓÐÖÇÄÜ»»Ð¾ÌáÐÑ£¬ÂËÐ¾ÊÙÃüµ½ÆÚÉÁË¸ÌáÊ¾£¬ÎÞÐè×ÔÐÐ¼ÇÒä»»Ð¾Ê±¼ä¡£´îÔØË«Ð¾¼¼Êõ£¬RO·´ÉøÍ¸ÂËÐ¾´îÅäPCC¸´ºÏÂËÐ¾Ë«Ð¾6¼¶¸ß¾«¶È¹ýÂË¡£ÂËÐ¾ÒÀ´Î²ÉÓÃÕÛµþppÃÞ¡¢Ç°ÖÃÌ¼°ô¡¢ÎÞ·Ä²¼¡¢ÐÂÉý¼¶RO·´ÉøÍ¸Ä¤¡¢ºóÖÃÒ¬¿ÇÌ¼°ô¡¢ÎÞ·Ä²¼²ÄÖÊ¡£10µµ¾«×¼ÎÂ¿Ø¡¢Ã¿5¡æµ÷ÎÂÊÍ·ÅÓªÑøÃÀÎ¶¡£
ÇßÔ°¾»Ë®Æ÷Ë«×ÓÐ¾¼ÒÓÃÖ±Òû¾»ÒûÒ»Ìå»úUR-S61076
1000G |8ÄêRO·´ÉøÍ¸¹ýÂËÆ÷|ÈýºËË«Ð¾¹ýÂËÏµÍ³
²Î¿¼¼Û¸ñ:1999ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100186278724.html
ÇßÔ°×÷ÎªÖÐ¹ú×¨Òµ¾»Ë®Æ·ÅÆ£¬ÓµÓÐ³¬¹ý25ÄêµÄÀúÊ·£¬Æä²úÆ·ÒÔ×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄ¹ýÂË¼¼ÊõºÍ×¢ÖØ¼ÒÍ¥½¡¿µÒûË®ÎªÌØµã£¬UR-S61076ÊÇË«×ÓÐ¾ÏµÁÐµÄ²úÆ·¡£
Õâ¿î²úÆ·×îÍ»³öµÄÊÇÆäÈýºËË«Ð¾ÏµÍ³£¬Õû»úÖØ½ðÊôÈ¥³ýÂÊ´ó99.9%3£¬Ëü½«´«Í³¶àÖ§ÂËÐ¾¼¯³ÉÎªÁ½Ö§£ºÒ»Ö§¸´ºÏÂËÐ¾(PPÃÞ+»îÐÔÌ¿+Ì¼ÏËÎ¬)¸ºÔðÇ°ÖÃ¹ýÂË£¬Ò»Ö§8Äê³¤Ð§RO·´ÉøÍ¸Ä¤ÂËÐ¾¸ºÔðºËÐÄ¾»»¯¡£ÕâÖÖÉè¼Æ²»½ö¼ò»¯ÁËÎ¬»¤£¬¸ü½«ROÄ¤µÄÊÙÃüÏÔÖøÌáÉýÖÁ8Äê£¬´ó·ù½µµÍÁËÄê¾ùÊ¹ÓÃ³É±¾¡£
Í¬Ê±£¬1000GµÄ´óÍ¨Á¿±£Ö¤ÁËÅìÅÈµÄ³öË®ËÙ¶È£¬½ÓÂúÒ»±Ë®½öÐè¼¸Ãë£¬ÄÜÂú×ã¶àÈË¼ÒÍ¥¼¯ÖÐÓÃË®µÄÐèÇó¡£¾»»¯ºóµÄË®´ïµ½¿ÉÖ±½ÓÉúÒûµÄ´¿Ë®±ê×¼¡£
²úÆ·Åä±¸ÁËÖÇÄÜÊýÏÔË®ÁúÍ·£¬ÄÜÊµÊ±ÏÔÊ¾³öË®TDSÖµ(Ë®ÖÊ)¡¢ÂËÐ¾ÊÙÃü×´Ì¬£¬ÈÃ¾»»¯Ð§¹ûÒ»Ä¿ÁËÈ»£¬ÓÃË®¸ü°²ÐÄ¡£Ëü»¹´ïµ½ÁË¹ú¼ÒÒ»¼¶Ë®Ð§±ê×¼£¬ÒâÎ¶×ÅÔÚÌá¹©´óÁ¿´¿Ë®µÄÍ¬Ê±£¬²úÉúµÄ·ÏË®¸üÉÙ£¬±ÈÆÕÍ¨¾»Ë®Æ÷¸ü½ÚË®»·±£¡£
ÃÀµÄ¼ÒÓÃ¾»Ë®»úÐÇºÓ3.0Èõ¼î¾»Ë®Æ÷
ÈýË®Ö±Òû¿óÎïÖÊ|1200G| 0×è¹¸¼Á|³øÏÂÊ½|RO·´ÉøÍ¸Ä¤ ¿ó»¯ÂËÐ¾
²Î¿¼¼Û¸ñ£º3599ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100257228096.html
ÃÀµÄ(Midea)ÊÇÖÐ¹úÁìÏÈµÄ¼ÒµçÆ·ÅÆ£¬Æä¾»Ë®Æ÷²úÆ·Ïß¸²¸Ç¹ã·º£¬×¢ÖØ½«´´ÐÂ¼¼ÊõÓëÊµÓÃ¹¦ÄÜ½áºÏ£¬ÒÔÂú×ãÊÐ³¡¶Ô½¡¿µÒûË®µÄ¶àÑù»¯ÐèÇó¡£
Ö÷Òª¹¦ÄÜ·½Ãæ£¬¸Ã²úÆ·Ö÷´ò¡°ÈýË®Ö±Òû¡±¸ÅÄî£¬ÒÔÂú×ãÅÝ²è¡¢Ö±Òû¡¢Åëâ¿µÈ²»Í¬³¡¾°ÐèÇó¡£
ÆäºËÐÄ¾»»¯²ÉÓÃ1200G´óÍ¨Á¿µÄRO·´ÉøÍ¸¼¼Êõ£¬ÄÜ¸ßÐ§ÂË³ýÓÐº¦ÎïÖÊ£¬È·±£³öË®°²È«£¬²¢ÇÒÇ¿µ÷ÁË¡°0×è¹¸¼Á¡±£¬±íÃ÷ÆäÍ¨¹ýÎïÀí·½Ê½·À¹¸£¬±ÜÃâÁË»¯Ñ§Ìí¼Ó¡£
Í¬Ê±£¬¡°Èõ¼î¾»Ë®Æ÷¡±ºÍ¡°¿óÎïÖÊ¡±ËµÃ÷ËüÔÚÉî¶È¾»»¯ºó£¬»áÌí¼Ó»ò±£Áô¶ÔÈËÌåÓÐÒæµÄ¿óÎïÖÊ£¬²ú³ö¿Ú¸Ð¸ü¼Ñ¡¢ÂÔ´ø¿óÎïÖÊµÄÈõ¼îÐÔË®¡£´ËÍâ£¬6Äê³¤Ð§ROÄ¤µÄÉè¼ÆÒ²ÏÔÖø½µµÍÁËºóÆÚµÄºËÐÄÂËÐ¾¸ü»»³É±¾ÓëÆµÂÊ¡£
Ê·ÃÜË¹(A.O.SMITH)¼ÑÄáÌØÀ¶¾¨¾»Ë®»úCR3200AB1
¼ÒÓÃ¾»Ë®Æ÷Ö±Òû»úÒ»Ìå»ú|³øÏÂÊ½|7ÄêROÄ¤|1200G|
²Î¿¼¼Û¸ñ£º3839ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100140324736.html#switch-sku
Ê·ÃÜË¹(A.O. SMITH)ÊÇÓµÓÐ°ÙÄêÀúÊ·µÄ¼ÒµçÆ·ÅÆ£¬ÆìÏÂ¼ÑÄáÌØ(CHANITEX)ÊÇÆä×¨ÎªÖÐ¹úÊÐ³¡´òÔìµÄ×ÓÆ·ÅÆ£¬Ö÷´ò¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄ¾»Ë®²úÆ·¡£Õâ¿î¼ÑÄáÌØÀ¶¾¨CR3200AB1¾»Ë®Æ÷ÊÇÒ»¿î¼¯¸ßÐ§¾»»¯¡¢³¤Ð§ÄÍÓÃºÍÖÇÄÜ±ã½ÝÓÚÒ»ÌåµÄ³øÏÂÊ½´¿Ë®»ú¡£
ËüµÄÖ÷Òª¹¦ÄÜÎ§ÈÆÒÔÏÂ¼¸¸ö·½Ãæ£ºÊ×ÏÈ£¬ÆäºËÐÄÊÇË«×¨ÀûÊ®ÖØ¾«ÂËºÍ7Äê³¤Ð§RO·´ÉøÍ¸Ä¤£¬ÄÜ¸ßÐ§ÂË³ýÖØ½ðÊô¡¢Ï¸¾úµÈÓÐº¦Îï£¬Ìá¹©¿ÉÖ±ÒûµÄ´¿¾»Ë®£¬²¢´ó·ù½µµÍÁË³¤ÆÚ¸ü»»ÂËÐ¾µÄ³É±¾ºÍÆµÂÊ¡£²úÆ·²ÉÓÃÁËÎïÀí·À¹¸¼¼Êõ£¬È·±£³öË®²»º¬Á×ËáÑÎ(×è¹¸¼Á)£¬±ÜÃâÁË»¯Ñ§²ÐÁô·çÏÕ£¬ÒûË®¸ü´¿´â°²ÐÄ¡£
²úÆ·ÓµÓÐ1200GµÄ´óÍ¨Á¿£¬ÖÆË®ËÙ¶È¸ß´ï3.2Éý/·ÖÖÓ£¬½ÓË®ÎÞÐè¾ÃµÈ£¬ÄÜÇáËÉÂú×ã¶à¿ÚÖ®¼ÒÍ¬Ê±ÒûÓÃµÄÐèÇó¡£
Õâ¿î¾»Ë®Æ÷´ïµ½ÁË¹ú¼ÒÒ»¼¶Ë®Ð§±ê×¼£¬Æä3:1µÄ·ÏË®±ÈÒâÎ¶×Å²úË®¸ü¸ßÐ§¡¢¸ü½ÚË®£¬³¤ÆÚÊ¹ÓÃÒ²¸ü¾¼Ã¡£×îºó£¬»úÆ÷Ö§³ÖÂËÐ¾¸ü»»ÌáÊ¾¹¦ÄÜ£¬·½±ãÓÃ»§¼°Ê±Î¬»¤¡£
Ð¡½á£º
×Ü¶øÑÔÖ®£¬ÕâÎå¿î¾»Ë®Æ÷¾«×¼µØÓ³ÉäÁËµ±Ç°ÊÐ³¡´Ó¡°°²È«ÒûË®¡±Ïò¡°½¡¿µ¹¦ÄÜÒûË®¡±Éý¼¶µÄÏ¸·ÖÇ÷ÊÆ¡£ÔÆÃ×À¥ÂØ4ProÆ¾½èÆä¶ÀÌØµÄ¿ó»¯¼¼Êõ£¬ÎÞÒÉÊÇ×·Çó¡°ÌìÈ»¿óÈªË®¡±¿Ú¸ÐÓëÆ·ÖÊ¼ÒÍ¥µÄÓÅÏÈÑ¡Ôñ£¬ÓÈÆäÊÊºÏÓÐÄ¸Ó¤ÐèÇóµÄÓÃ»§¡£´´Î¬¼ÓÈÈÖ±ÒûÒ»Ìå»úÒÔ¼«¸ßµÄÐÔ¼Û±ÈºÍ¼´ÈÈ¶à¹¦ÄÜ£¬¾«×¼½â¾öÁËÅÝ²è¡¢³åÄÌµÈ¶ÔË®ÎÂÓÐ¼´Ê±ÒªÇóµÄ¼ÒÍ¥Í´µã¡£
ÇßÔ°Ë«×ÓÐ¾ÒÔÆä¡°³¤Ð§Ê¡ÐÄ¡±ÎªºËÐÄÂôµã£¬ÓÃ8ÄêROÄ¤ºÍÒ»¼¶Ë®Ð§ÎüÒý×¢ÖØ³¤ÆÚÊ¹ÓÃ³É±¾ºÍÊµÓÃÐÔµÄÎñÊµ¼ÒÍ¥¡£ÃÀµÄÐÇºÓ3.0Í¨¹ý¡°ÈýË®Ö±Òû¡±ºÍ¡°0×è¹¸¼Á¡±Éè¼Æ£¬Âú×ãÁË¼ÈÏëÒª¶àÑù»¯Ë®ÖÊÓÖ¹Ø×¢³É·Ö°²È«µÄÆ·ÖÊÉú»î¼Ò¡£¶øÊ·ÃÜË¹¼ÑÄáÌØÀ¶¾¨ÔòÆ¾½èÆäÆ·ÅÆÐÅÓþ¡¢7Äê³¤Ð§Ä¤ºÍÎÈ¶¨µÄ1200G´óÍ¨Á¿£¬³ÉÎª×·Çó¿É¿¿¡¢¸ßÐ§»ù´¡ÐÔÄÜÓÃ»§µÄÎÈ½¡Ö®Ñ¡¡£
Ñ¡ÔñÄÄÒ»¿î£¬×îÖÕÈ¡¾öÓÚÄú¼ÒÍ¥µÄºËÐÄ³¡¾°£ºÊÇÆ«°®¿óÈªË®°ãµÄ¿Ú¸Ð£¬ÊÇÐèÒªËæÊ±È¡ÓÃÈÈË®£¬ÊÇ¿´ÖØ³¤¾ÃµÄÊ¡ÐÄµÍºÄ£¬»¹ÊÇ×·Çó¹¦ÄÜÓë°²È«µÄÆ½ºâ¡£ÔÚ¡°¹ú²¹¡±Õþ²ßµÄ´°¿ÚÆÚ£¬½áºÏ×ÔÉíÐèÇó×ö³ö¾ö²ß£¬²»½öÊÇÒ»´Î¼ÒµçÉý¼¶£¬¸üÊÇ¶Ô¼ÒÈË½¡¿µµÄÒ»·Ý³¤Ô¶Í¶×Ê¡£ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â