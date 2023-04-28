对话惠而浦（中国）：敏锐洞察，敢于创新 赋能家电消费新前景

【天极网家电频道】4月25日，“破而后立 聚势行远“――2023惠而浦(中国)股份有限公司中国市场营销年会在上海隆重举行。会上汇集行业大咖、专家媒体以及各渠道经销商，就家居家电一体化趋势等话题进行深度解读，进一步赋能家电消费新前景。会后，天极网有幸采访到了惠而浦中国销售副总裁辛家宁以及惠而浦中国研发副总裁王红强，一同对惠而浦中国的未来发展进行更深入的探讨。

多渠道市场布局 让更多人听到惠而浦的声音

据《2022年中国家电市场报告》显示，2022年中国线上渠道零售额占比达到58.2%，同比增长4.24%;线下渠道零售额则在占比少于50%态势下，同比下滑15.8%。在线上销售市场的猛烈冲击下，消费渠道的碎片化、分散化趋势愈加明显，家电企业在触达消费者的过程中，所需要布局的渠道资源也在发生着变化。

作为在家电行业已乘风破浪百余年的品牌，面对消费渠道的碎片化、分散化趋势，惠而浦没有选择坐以待毙。对此，惠而浦中国销售副总裁辛家宁表示：“之前惠而浦中国的渠道相对比较单一，只是局限在传统的连锁卖场，做比较大的份额。通过去年一年的变化，我们把整个渠道进行了改革、细化，开拓了很多新的渠道。”据了解，综合自身运营模式的优势以及大众消费端的变化，惠而浦中国划分出自有商城、专卖店、地方零售、定制渠道等九大细分渠道。其中针对线上市场，惠而浦中国以‘传统电商+新兴电商+自有商城’三大渠道进行布局，在自营商城稳步发展的基础上，扩大授权代理规模，进一步高效触达消费者。而针对定制渠道，惠而浦中国专门成立定制与整装业务部，进一步推动与家居企业的跨界合作，赋能家电前置化布局。同时，惠而浦中国还聚焦优势资源，在全国多座城市落地专卖店建设，打造核心样板门店，协同经销商重塑渠道价值链，更好地满足消费需求。

辛家宁也表达出对惠而浦多渠道市场布局的信心，“通过这些具体的做法，惠而浦在各个渠道的反映现在声音已经有了，以前是单一渠道，现在不管是定制还是装饰公司还是设计师都已经听到惠而浦在做的事情了，大家都是想了解惠而浦现在的一些动向，他们对惠而浦抱有很大希望，这是很好的趋势，市场一定是向好的。”

立足创新积淀 进行高端化品牌升级

品牌的发展离不开创新这一核心要素，作为拥有百年历史的惠而浦品牌，始终立足于对中国消费者的深刻洞察，与时俱进不断完善产品结构，深化健康理念、智能体验、美学设计等多重维度，在既有产品线上丰富新品类、新技术。当谈及产品的研发设计时，惠而浦中国研发副总裁王红强也表示：“我们品牌理念是百年创新，我们在这个核心点上一直在做一些工作。”

在洗衣机、干衣机等惠而浦传统强势品类，王红强向我们例举了一些相关技术创新点。“洗烘一体机在使用过一段时间后，会有很多污垢沉淀在机器内部，长期不清理是会影响机器的烘干效率和体验的。但是这对于很多消费者来说，他们在购买时却很难关注到这个问题。我们作为开发的团队和产品的提供商，即使是用户关注不到，我们也要解决这个潜在痛点。对此我们优化了一个烘干自洁技术，它能大大提高我们机器的一个烘干效率，也能将用户看不到的细菌彻底解决掉。我们的原则就是用创新的科技去解决用户的痛点，不管是现有的还是潜在的。”

而在干衣机的产品研发上，惠而浦中国也拥有一个专研的创新思路。“烘羊毛不变形是我们干衣机的一个突破创新点。当然在这背后我们也下了很多功夫，羊毛是一个很柔弱的材料，想要做到烘干不变形需要解决震动、转速、温度控制的问题。如果把羊毛做好了，其他的材质就完全没有问题。”惠而浦产品经理介绍到。

不仅在既有产品，惠而浦中国新品类产品的研发方面进行大力创新，进一步满足用户的细分需求。王红强说：“今年我们新发布了一个跨品类的产品――衣物护理机，它采用了我们首创的发泡技术。与行业内的框架式结构相比，我们的衣物护理机可以做到内部保温性更好，熨烫、护理的效果也更为妥帖。”

把握家电家居一体化发展前景 大力发展套系家电

当整装定制成为热门赛道，家电前置化需求愈发强烈，家电、家居的一站式服务受到热捧。对此辛家宁表示：“家电家居一体化，其中家电在家居承担着重要的角色。而细分到阳台和厨房，我们惠而浦中国有着很强大的基因。像是阳台场景的洗护套装，厨房场景的烹饪清洁套装，在我们的销售端一直都有。”

在与我们的交谈中，辛家宁的自信一直表现在脸上，我们相信，这是惠而浦自身强大的产品实力给予他的足够信心支撑。本次惠而浦(中国)市场营销年会上，我们看到了多款惠而浦2023年重点新品的发布。套系化家电是本次新品家电的主旋律，在前面说到的阳台场景，惠而浦带来了W7系列洗烘套装，它满足了用户健康除菌、12KG大容量高效洗烘等多元需求;而W9系列衣物护理机主打高端衣物护理，为羊毛、丝绸等材质衣物提供专属呵护程序，通过蒸汽除皱、热泵柔烘、除菌净味等多重科技实现精致护衣。在厨房场景，我们也能看到诸如W5系列嵌入式微蒸烤套装等套系厨电产品的出现，在格兰仕集团的帮助下，惠而浦中国迸发出了在厨电领域进行套系化、高端化、嵌入式布局的巨大潜力。

在家电家居一体化的融合趋势中，除了产品的套系化发展，惠而浦还以场景为原点联动品牌跨界合作，与博洛尼、欧派等家居企业共创美好家居空间，并启动“阳台焕新计划”，以丰富高端家电的卓越性能、美学外观，释放个性家居场景的万千巧思。辛家宁表示：“我们还有更多家居场景下的产品即将出现!通过惠而浦百年的知识沉淀，我们在合肥开发，在格兰仕集团中山基地生产，借助生产端到研发端的优势整合，创新性的项目联合开发，我们相信在产品最终落地时，会给消费者带来更高的品质，更领先的技术呈现。”

从这次采访中，我们可以感受到惠而浦中国时刻把握行业动向的敏锐、敢于创新挑战的勇气以及高瞻远瞩的眼界。在未来，让我们一同期待惠而浦中国所带给我们的无限可能。