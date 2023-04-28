打造极致清晰流畅显示 长虹多款8K超高刷新品电视亮相AWE2023

【天极网家电频道】4月27日至30日，以“智科技，创未来”为主题的2023年中国家电及消费电子博览会在上海新国际博览中心举办。作为国内领先的家电制造商，长虹携5G成套家电、智慧家庭解决方案及新兴产业最新成果参展，向消费者展现智慧场景下的未来生活新体验。

在本次展会上，以8K显示为代表的长虹系列新品电视，给现场观众带来不少的惊喜。从用户角度上看，当下大屏已经是消费者首选，8K显示由“尝鲜”逐渐走向普及。从中国电视产品发展趋势来看，电视的演变除了一直朝着大尺寸、高分辨率的方向发展以外，近年来市面上主流彩电品牌也在纷纷加速布局并推出8K产品。其实，早在2019年，国家相关部门就指出“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线。政策利好之下，8K电视已然成为一种发展信号，推动着产业的持续升级。一直在5G+8K赛道上积极布局深耕的长虹，就正在引领着此轮超高清电视新革命。据奥维云网相关数据显示，2022 年长虹8K电视在8K电视市场中销售份额达85.8%，并获得中国首家“8K全产业链引领者”荣誉。

除了在8K显示方面的布局，依托5G网络速度提升所带来的高刷体验需求，长虹在本次AWE2023展会上推出了全新的288Hz超羽速系列电视，它包含Q9R MAX/Q9N/D8 MAX/ D7 PRO四大系列产品，首次在大屏端实现了从288Hz信号输入，到288Hz信号输出，全程满帧288Hz的无损显示，并能够向下兼容240Hz、144Hz、120Hz等刷新率规格。

其中，Q9R MAX作为XDR MiniLED 电视，8K Mini-LED高分区加持下，能够实现普通Mini1.5倍的背光分区，达到像素级精准控光，明暗对比突破，使画质再提升。搭载16000+Mini微晶芯片，使得控光更精准、更高效、更灵敏，色彩对比更鲜明;拥有1000+nits XDR，能在黑暗中精准捕捉细节，还原真实视界所见;采用光学透镜，使光线穿透力更强，让画面更真实自然。

多年来，长虹始终引领着中国彩电业的发展，也是8K高刷领域发力最快的企业之一。本次AWE2023就集中展示了长虹的

品牌及产品实力，在未来，长虹还能带来怎样突破与发展，让我们一起期待。