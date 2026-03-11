27.9mm×î±¡ÎÞ±ß¿ò£¡´´Î¬·¢²¼±ÚÖ½µçÊÓA10HÏµÁÐ´òÔì¸ß¶ËµçÊÓ³¬Æì½¢±ê¸Ë
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿3ÔÂ11ÈÕ£¬´´Î¬ÔÚÉÏº£¾Ù°ì´´Î¬2026ÄêÈ«Æ·Àà¿Í»§´ó»áôßÐÂÆ··¢²¼»á£¬ÕýÊ½ÍÆ³ö¡°2026³¬Æì½¢µçÊÓ±ê¸Ë¡±´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓA10HÏµÁÐ¡£·¢²¼»áÏÖ³¡»ã¾Û³¬600Î»Ã½Ìå¼Î±ö¡¢ÐÐÒµ´ïÈË¼°ºÏ×÷»ï°é£¬¹²Í¬¼ûÖ¤ÕâÒ»Àï³Ì±®Ê±¿Ì¡£
½ØÖÁÄ¿Ç°£¬´´Î¬±ÚÖ½µçÊÓÒÑÀÛ¼ÆÊÕ»ñ³¬70ÍòÓÃ»§ºÃÆÀ£¬ÊÐ³¡±íÏÖ³ÖÐøÁìÅÜ£¬ÊµÏÖ¡°ÖÐ¹úÃ¿Âô2Ì¨ÒÕÊõµçÊÓ£¬¾ÍÓÐ1Ì¨À´×Ô´´Î¬¡±µÄ¼Ñ¼¨¡£Ê®ÄêÉî¸û£¬´´Î¬Ê¼ÖÕ¼á¶¨¡°±ÚÖ½µçÊÓ£¬ÈÃ¼Ò¸üÃÀ¡±µÄ²úÆ·Ê¹Ãü£¬ÍÆ¶¯È«Á´Â·ÈíÓ²¼þµü´ú£¬¹¹½¨È«³¡¾°ÖÇ»Û½»»¥£¬ÍêÉÆÈ«ÓòÄÚÈÝÉúÌ¬£¬ÔÚÈ·Á¢ÐÐÒµ±ê×¼µÄÍ¬Ê±£¬³ÖÐøÒýÁì±ÚÖ½µçÊÓÕâÒ»¸ß¼ÛÖµÈüµÀµÄ·¢Õ¹·½Ïò¡£
ÁªºÏ·¢²¼¡¶ÖÐ¹ú±ÚÖ½µçÊÓÐÐÒµ±ê×¼¡·£¬ÒýÁìÐÐÒµ¹æ·¶»¯·¢Õ¹
·¢²¼»áÉÏ£¬´´Î¬Ð¯ÊÖÐÐÒµÈ¨Íþ»ú¹¹Ì©Î¬ÌØÁªºÏ·¢²¼¡¶ÖÐ¹ú±ÚÖ½µçÊÓÐÐÒµ±ê×¼¡·¡£×÷Îª±ÚÖ½µçÊÓÆ·ÀàµÄ¿ª´´Õß£¬´´Î¬»ùÓÚÊ®Äê¼¼Êõ»ýµíÓëÊÐ³¡Êµ¼ù£¬Ê×´ÎÏµÍ³ÊáÀí²¢¶¨Òå±ÚÖ½µçÊÓÔÚÉè¼ÆÃÀÑ§¡¢ÏÔÊ¾ÐÔÄÜ¡¢É¢ÈÈÏµÍ³¡¢Òô»ÌåÑé¡¢³¬±¡½á¹¹µÈÎ¬¶ÈµÄÊ®´óºËÐÄÖ¸±ê¡£¸Ã±ê×¼ÒÔ¼«ÖÂÌåÑéÎª±ê³ß£¬ÒÔ¼¼Êõ´´ÐÂÎªÄÚºË£¬ÎªÐÐÒµÊ÷Á¢ÁË¿É²ÎÕÕµÄ¼¼Êõ¹æ·¶£¬Ò²ÎªÏû·ÑÕßÑ¡¹º¸ßÆ·ÖÊ±ÚÖ½µçÊÓÌá¹©ÁËÃ÷È·ÒÀ¾Ý£¬±êÖ¾×ÅÖÐ¹ú±ÚÖ½µçÊÓ²úÒµ´ÓÆ·Àà´´ÐÂÂõÏò±ê×¼»¯·¢Õ¹µÄÐÂ½×¶Î¡£
27.9mmÆù½ñ×î±¡¡¢ÐÐÒµÊ×·¢ËÄÃæÎÞ±ß£¬´´Î¬A10HÏµÁÐÍâ¹ÛÈç»ÌìÉú¸ß¼¶
´´Î¬³¬Æì½¢±ÚÖ½µçÊÓA10HÏµÁÐÔÚ·¢²¼»áÉÏÕýÊ½ÁÁÏà¡£²úÆ·ÑÓÐø´´Î¬Ò»¹áµÄ¡°¿Æ¼¼ÈËÎÄÖ÷Òå¡±Éè¼ÆÕÜÑ§£¬¾Ü¾øÎÞÎ½ìÅ¼¼£¬×·ÇóÈÃµçÊÓ¡°ÏûÊ§¡±ÓÚÇ½ÖÐ£¬ÒÔÇ«Ñ·¡¢ÒþÐÎ¡¢¹²ÉúµÄ×ËÌ¬ÈÚÈë¼Ò¾Ó¿Õ¼ä£¬ÊµÏÖ¿Æ¼¼ÓëÉú»îµÄÉî¶ÈÈÚºÏ¡£
´´Î¬A10HÏµÁÐÊÇ2026ÄêÆù½ñÎªÖ¹×î±¡µÄ³¬Æì½¢±ÚÖ½µçÊÓ£¬´´Î¬Í¨¹ý×ÔÑÐ³¬±¡Ç¬À¤¼Ü¹¹£¬ÔÚ¹âÑ§Éè¼Æ²ãÃæÊµÏÖ¼«ÖÂÍ»ÆÆ¡£²úÆ·²ÉÓÃÍ¬¼¶×îÐ¡µÄ³¬Î¢¾àOD6Éè¼Æ£¬ÊµÏÖ»úÉíºñ¶È¼õ±¡12mm£¬×îÖÕ´ïµ½27.9mmµÄ¼«ÖÂÏË±¡£¬½ÏÉÏÒ»´ú¼õ±¡47%£¬Í¬Ê±¹âÔÎ¼õÉÙ72.7%¡£ÅäºÏ¡°³¬ÄÜ¾Û¹âÐ¾Æ¬¡±µÄÓ¦ÓÃ£¬¹âÐ§ÌáÉý80%£¬·¢ÈÈÁ¿½µµÍ30%£¬ÒÔ¿Æ¼¼´´ÐÂÖØÐÂ¶¨Òå¡°±¡¡±Óë¡°»ÖÊ¡±µÄÆ½ºâ¡£
´´Î¬A10HÏµÁÐ»¹ÔÚÆÁÄ»±ß¿òÉè¼ÆÉÏÊµÏÖÁË±êÖ¾ÐÔÍ»ÆÆ¡£³¤ÆÚÒÔÀ´£¬ÓÉÓÚ¼¼ÊõÄÑ¶È´ó¡¢ÑÐ·¢³É±¾¸ß£¬È¥³ýµçÊÓ±ß¿ò³ÉÎªÐÐÒµÄÑÒÔ¿çÔ½µÄ¿¨µã¡£´´Î¬ÈÏÎª£¬±ß¿òµÄ´æÔÚÓë±ÚÖ½µçÊÓµÄ¼«ÖÂÃÀÑ§ÀíÄîÏàã££¬¡°ÖÕ½á¡±µçÊÓËÄÃæ±ß¿òÊÆÔÚ±ØÐÐ¡£´´Î¬ÒÔÐÐÒµÁìº½ÕßµÄµ£µ±¹¥¼á¿ËÄÑ£¬Í¨¹ýµÚÎå´úÆÁÄ»·â×°¹¤ÒÕ£¬ÔÚ´´Î¬A10HÏµÁÐ²úÆ·ÉÏÊ×·¢¡°ËÄÃæÎÞ±ßÉè¼Æ¡±£¬ÈÃ±ß¿òÒþÓÚÊÓÒ°£¬Õý¿´²à¿´½ÔÈç»£¬³¹µ×ÏûåôÁËÊÓ¾õ±ß½ç¡£
ÁªºÏBOEÈ«ÇòÊ×·¢»½çÆÁ£¬ÏÔÊ¾Èç»Öý¾ÍÔÉú¹Û¸Ð
´´Î¬Ê¼ÖÕ¼á³Ö¡°»¹ÔÕæÊµÓ°Ïñ¡±µÄ»ÖÊÖ÷ÕÅ£¬´´Î¬µçÊÓÏßÉÏ²úÆ·Æó»®¸ºÔðÈËÌÆÉÙÎ°ÔÚ·¢²¼»áÉÏ±íÊ¾£º¡°ÈËÃÇÖ®ËùÒÔÐèÒªÒ»Ì¨ºÃµçÊÓ£¬ÊÇÒòÎªÔÚ¼ÒÀïµÄÉ³·¢ÉÏ£¬¾ÍÄÜ¿´¼ûÄÇ¸öÕæÊµµÄÊÀ½ç¡£¡±»ùÓÚÕâÒ»ÀíÄî£¬´´Î¬A10HÏµÁÐÔÚÏÔÊ¾¼¼ÊõÉÏÈ«ÃæÍ»ÆÆ¡£
´´Î¬ÁªºÏÈ«ÇòÏÔÊ¾ÆÁ³ö»õÁ¿µÚÒ»µÄ¾©¶«·½£¬¹²Í¬ÍÆ³ö¡°»½çÆÁ¡±£¬¸ÃÆÁÄ»¼¯ËÄÃæÎÞ±ß¡¢·ÀÑ£¹â¡¢µÍ·´¹â¡¢¹ãÊÓ½ÇºÍ¸ßÉ«ÓòÓÚÒ»Éí£¬½â¾öÁË»·¾³¹âÏß¸´ÔÓ¡¢·´¹âÑÏÖØ£¬»ÖÊÄÑÒÔÔÖÔÎ¶µØÕ¹ÏÖ¸ß¹æ¸ñÓ°ÊÓÄÚÈÝ£¬´ó¿ÍÌü¶àÈË¶àÊÓ½Ç¹ÛÓ°Ê±²à¿´Æ«É«·º°×µÈºËÐÄ¹ÛÓ°Í´µã£¬ÈÃ¾Ó¼Ò¹ÛÓ°³¹µ×°ÚÍÑ»·¾³Êø¸¿£¬»¹ÔÓ°Ôº¼¶ÎÞ¸ÉÈÅÔÉú»ÖÊ£¬ÊµÏÖ¡°Ëù¼û¼´ËùÅÄ¡±µÄÊÓ¾õÏíÊÜ¡£
ÐÐÒµÊ×·¢µÚ¶þ´ú³¬¼¶Á¿×Óµã¼¼Êõ
´´Î¬A10HÏµÁÐ´îÔØ´´Î¬Ê×·¢µÄSQD-Pro¼¼Êõ£¬Çø±ðÓÚÐÐÒµÆÕÍ¨µÍÅ¨¶ÈÁ¿×Óµã£¬¸Ã¼¼Êõ²ÉÓÃÈ«Å¨¶È³¬¼¶Á¿×Óµã²ÄÁÏ£¬´øÀ´¸ü¸ßÐ§µÄ·¢¹â£¬¹âÉ«¸ü´¿¾»£¬É«²Ê¸üÏÊ»î£¬ÈÃÃ¿Ò»ÖÖÑÕÉ«¶¼Èç´Ó×ÔÈ»½çÖ±½ÓÌáÈ¡°ãÕæÊµ¡¢±¥Âú¡¢²»¸¡¿ä¡£ÅäºÏÍ»ÆÆÐÔµÄSQD-MiniLED±³¹â·½°¸¼°¸ß´ï11520¸ö¶ÀÁ¢±³¹â·ÖÇø(100…¼)£¬ÊµÏÖ¹âÓ°µÄ¾«×¼µñ×Á£¬´ïµ½ÐÐÒµÍ¬¼¶×î¸ßË®Æ½¡£
ÐÐÒµÊ×·¢ÎåÏò·¢Éù¶¨Î»£¬ÅìÅÈÒôÖÊÈÚÈëÏË±¡»úÉí
ÔÚÒÆ¶¯¶Ë×ÊÔ´ÈÕÒæ·á¸»µÄ½ñÌì£¬ÈËÃÇÒÀÈ»ÈÈÖÔÓÚ×ß½øµçÓ°Ôº£¬ÕýÊÇÎªÁË¡°·ÕÎ§¸Ð¡±¡°ÒÇÊ½¸Ð¡±¡°²ã´Î¸Ð¡±Óë¡°ÁÙ³¡¸Ð¡±¡£ÎªÈÃÓÃ»§ÔÚ¼Ò¾ÍÄÜÏíÊÜµ½Ó°Ôº¼¶ÒôÖÊÌåÑé£¬´´Î¬Óë¹þÂüÁªºÏ´´ÐÂÉùÑ§½á¹¹ÏµÍ³¼°Èí¼þËã·¨£¬ÔÚ´´Î¬A10HÏµÁÐÉÏÊ×´ÎÊµÏÖÎåÏò·¢Éù¶¨Î»£¬¾«×¼»¹ÔÉùÒôµÄ²ã´Î¸Ð¡¢¿Õ¼ä¸Ð¼°ÕæÊµ¸Ð£¬ÁîÓÃ»§ÈçÁÙÆ¬³¡¡£ÄÚÖÃ¹þÂüË«»ØÒô±ÚÏµÍ³£¬Åä±¸130W³¬´ó¹¦ÂÊ·¢Éùµ¥Ôª£¬ÔÚ¼«ÖÂÏË±¡µÄ»úÉíÖÐ£¬ÍêÕû³ÊÏÖÒ»ÕûÌ×¼ÒÍ¥Ó°Ôº¼¶ÒôÏìÏµÍ³µÄÐ§¹û¡£
È«³¡¾°AI½»»¥£¬ÄÚÈÝÓë·þÎñ¡°Ç§ÈËÇ§Ãæ¡±
µ±ÏÂ£¬ÊÖ»ú¡¢PadµÈÐ¡ÆÁÉè±¸Õ¼¾ÝÓÃ»§ËéÆ¬»¯Ê±¼ä£¬²ÊµçÐÐÒµÃæÁÙµÄºËÐÄÌôÕ½ÔÚÓÚ¶ÔÓÃ»§ÕæÊµÐèÇóµÄ¡°Ðé½¹¡±¡£µ¥´¿±ÈÆ´Ó²¼þ²ÎÊýµÄÊ±´úÒÑ¾½áÊø£¬Î¨ÓÐÓëÊ±´úÍ¬Æµ£¬»Ø¹éÓÃ»§ÌåÑé±¾Éí£¬ÍØÕ¹¼ÒÍ¥³¡¾°µÄÐÂ±ß½ç£¬²ÅÊÇÐÐÒµÎ´À´µÄ·½Ïò¡£»ùÓÚÕâÒ»¶´²ì£¬´´Î¬ÒÀÍÐ¿á¿ªAI³¬¼¶ÖÇÄÜÌå¼°³ÖÐø½ø»¯µÄ´óÄ£ÐÍÄÜÁ¦£¬ÍÆ¶¯µçÊÓ´Ó±»¶¯½ÓÊÕÖ¸ÁîµÄ¹¤¾ß£¬Ïò¡°Ö÷¶¯¸ÐÖªÓëÔ¤ÅÐÐèÇó¡±µÄÖÇ»Û»ï°éÑÝ½ø¡£Í¨¹ýÉî¶ÈÑ§Ï°ºÍ¶àÄ£Ì¬½»»¥£¬´´Î¬A10HÏµÁÐÄÜ¹»ÎªÓÃ»§Ö÷¶¯ÍÆ¼öÆõºÏµÄÄÚÈÝÓë·þÎñ£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°Ç§ÈËÇ§Ãæ¡±µÄ¸öÐÔ»¯¹ÛÓ°ÌåÑé¡£
´´Î¬A10HÏµÁÐÊ÷Á¢Æð2026Äê³¬Æì½¢µçÊÓÐÐÒµ±ê¸Ë£¬ÔÙ´Îº»ÊµÁË´´Î¬ÔÚ±ÚÖ½µçÊÓÐÐÒµµÄÁìµ¼µØÎ»£¬²¢À¸ßÁËÈ«Çò±ÚÖ½µçÊÓµÄÎ´À´¡°Ìì»¨°å¡±¡£Ç¿º·µÄ²úÆ·Á¦ºÍ¼«¸ßµÄÐÐÒµÈÏ¿É¶È£¬Ô´×Ô´´Î¬¶ÔÓÃ»§ÐèÇóµÄ¾«×¼Àí½â£¬ÒÔ¼°³ÖÐøÁìÏÈµÄ¼¼ÊõÓ²ÊµÁ¦¡£´Ó2017ÄêÍÆ³öÖÐ¹úÊ×¿î±ÚÖ½µçÊÓW9£¬µ½2024ÄêµÇ¶¥¡°ÖÐ¹ú°Ù…¼Òº¾§µçÊÓ+±ÚÖ½µçÊÓ¡±Ë«ÁÏ¹Ú¾ü£¬ÔÙµ½Èç½ñÀÛ¼ÆÍÆ³ö30¸öÏµÁÐ¡¢100¿î±ÚÖ½µçÊÓ²úÆ·£¬½üÄêÀ´ÄêÏúÁ¿ÎÈ¶¨ÔÚ20ÍòÌ¨ÒÔÉÏ£¬´´Î¬ÒýÁìÖÐ¹ú±ÚÖ½µçÊÓÐÐÒµ´Ó¡°0¡±µ½¡°1¡±¡¢¿çÔ½½ø»¯£¬Ò²½«ÔÚÎ´À´¼ÌÐøÁìÅÜÐÐÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹£¬´òÔìÈ«ÇòÁìÏÈµÄ¼ÒÍ¥ÖÇ»ÛÊÓÌýÐÂÉúÌ¬¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â