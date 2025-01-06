CES2025：石头科技将发布Saros Z70扫地机器人等全新旗舰产品

【天极网家电频道】据石头科技官微消息，石头科技将于北京时间1月8日~1月11日亮相2025 CES国际消费电子产品展并带来一系列旗舰产品，参展主题定为“Rock a New Era”，宣称将为消费者带来更高效便捷的清洁体验，一起开启智能家居清洁新纪元。

此次发布的旗舰新品之一的Saros Z70便是首款搭载机械臂的扫地机器人，可谓是又迎来一次全新的迭代升级，配备了首创五轴可折叠仿生机械手OmniGrip，且机械臂还内置了摄像头、LED灯、传感器，首次清扫时，通过AI障碍物识别技术可以检测标记可提起的物品，像袜子、纸巾、小毛巾等物件都能通过机械臂轻松拾取并将其移开，而垃圾则会丢进垃圾桶，甚至还能在第二次清扫时返回到有清洁遗漏的区域，实现全方位无死角清洁，看起来就像一个智能的家庭助手。

Saros Z70还配备了FlexiArm 系统，能灵活运作拖布和刷头，甚至是难以触及的角落缝隙也能轻松深入进行清洁，此外还采取了全新的导航和障碍物识别系统StarSight Autonomous System 2.0，借助3D ToF技术和RGB摄像头，能够快速构建更精准的地图并识别多达108种障碍物，同时新增的VertiBeam避障技术，可以精准识别并避开电缆或家具腿等倾斜物体。

更多亮点还有22000Pa的超大吸力以及升级的门槛导航、防缠绕、视觉系统等，凭借这些颠覆式创新的设计，Saros Z70真的重新定义了家庭机器人的标准，不过Saros Z70目前仍在开发阶段，有消息透露或将于2025年6月正式开售。

除了Saros Z70，此次展会还会推出另外两款旗舰扫地机器人：Saros 10R和Saros 10，与Saros Z70的主要区别在于拖地和导航技术，其中Saros 10R在规格上与Saros Z70几乎相同，同样采用了全新的导航系统，但并未搭载机械臂，而且吸力为19000Pa。

而Saros 10与上述两款新品相比则保留了激光雷达传感器，还继承了一些新技术。与此前的型号相比，Saros 10的激光雷达传感器经过了优化后，传感器虽仍位于机器顶部的旋转塔内，但在进入低矮空间时会自动下降，清理完毕后旋转塔又重新弹回恢复360°的全景视野，实现全屋无死角清洁。据消息透露，这两款产品或将于2月10日正式开售。

石头科技的展位位于金沙会展中心B馆，展位号为#52339，同时1月8日还有全球发布会同步展示直播，感兴趣的小伙伴可以关注一下。