从用户痛点出发：洗地机自清洁技术如何革新用户体验？

【天极网家电频道】洗地机凭借“吸拖洗一体”的特点，成为了绝大多数家庭应对地面顽固污渍的首选，但在实际使用中，其自清洁效果却不尽人意，打开社交平台，关于洗地机自清洁的吐槽随处可见：“自清洁就是个摆设，只能清理滚刷，内槽、盖板和底座堆积的脏东西还得手动清理”、“自清洁完了，毛发还在滚刷那堵得死死的”、“滚刷烘不干发霉发臭，拖完的地满屋子臭味”等等，让用户直呼洗地机本身比地面还要难清洁，所谓的懒人神器，结果却带来了不少的隐形家务。

市面上传统洗地机的自清洁技术，核心问题总结下来无非就这三个：一是常温的水流一般只能冲掉滚刷表面的污渍，对于缝隙里毛发、干涸的酱料等顽固污渍难以彻底清除;二是结构设计存在清洁死角，简单的水流冲洗无法洗干净滚刷深层、盖板、刮条和管道内部的污垢;三是烘干效率低，滚刷容易受潮发霉。时间一久，不仅影响后续的地面清洁效果，散发出难闻的异味和细菌，需要用户定期去清洗晾晒滚刷和滤网、缠绕的头发也得自己手掏干净、手动刷干净管道、吸口等位置，这体验还不如拖把来的实在，与其“解放双手”的初衷相违背。

不过，随着技术迭代，一些头部品牌也通过创新技术给出了不同的解决方案，下面我们就通过追觅、添可、石头三个品牌的旗舰机型，了解各自的自清洁技术能实际解决哪些问题。

追觅：100℃火山湖浸泡洗技术

以追觅最新推出的T50 Ultra洗地机为例，搭载的100℃火山湖浸泡洗技术是由泡洗、滚洗、透洗这三个环节组成。其底座采用堤坝式储水结构，水量可达到240ml高水位，泡洗时，底座PTC将清水加热至100℃，可深度浸泡地刷、挂条、吸污口、内壁等部件。在浸泡过程中，滚刷变频正反转模拟人手揉搓的动作，同时沸水翻滚形成“海浪式”拍打，进一步清除地刷内腔的深层顽固污渍。在滚刷搅动时，利用生成的超微分子活性气泡，持续深入滚刷纤维、地刷死角带走顽固污渍。

配合100℃远红外轻音透烘技术，可实现全链路烘干，覆盖刷毛表面、刷毛根部、吸污口、吸污通道和滤芯，避免发霉。

添可：洗碗机级净洗三重自清洁

以添可芙万Art Station洗地机为例，其自清洁技术则是模拟洗碗机净洗三重奏，通过预洗、精洗、自洁三个步骤从外到内深度自清洁。第一遍预洗，主要是用热水对洗地机的滚刷、管道等部件进行初步冲洗溶解油污，利用水张力带走内壁毛发等脏污灰尘。第二遍细节精洗，通过15孔高压水枪，对污水桶进行30kPa加压冲洗，实现100%全壁覆盖，接着用60℃热水对滚刷、盖板等各个部件都进行更细致的清洗，避免藏污纳垢。第三遍是空间站自洁，通过急流包裹强冲刷，对洗地机到空间站整体进行全方位的冲洗和杀菌。

在烘干功能上，采用5分钟高温全链速干技术，快速烘干滚刷、管道等部件，除菌温度达85℃。

石头：蒸汽+热水洗双模式自清洁

以石头推出的A30 Pro Steam机型为例，则主打150℃蒸汽洗+86℃热水洗双向自清洁模式，通过150℃的蒸汽深入基站，软化滚刷、管道、盖板等部件上面的污垢，并去除细菌，再通过86℃高温热水，配合双向搓洗功能，带走各种顽固污渍，自清洁后，滚刷再高速旋转甩干水分。

烘干功能上，采用95℃聚风烘干技术，搭载的全新涡流无刷风机，其风速高达18.5米/秒，快速带走滚刷水分。

总的来说，这三大品牌的自清洁技术各有侧重，追觅主要通过大水量和高温浸泡实现全舱深度清洁，类似“煮洗+冲洗”，应对多种污渍的清洁效果较好;添可则模仿了洗碗机级净洗，通过多步骤精细清洁滚刷、管道和空间站等，保障整机干爽卫生;石头则依托蒸汽软化污渍结合热水冲洗进行双向自清洁，类似 “蒸洗+搓洗”，处理顽固干涸污渍可能更有优势。

消费者在选择时，可以根据自身对清洁深度、除菌需求及智能化程度等需求挑选最适合自己家庭清洁的洗地机，不过也需要注意的是，任何自清洁技术都不能完全替代定期深度维护，比如长期使用后污水箱的边角缝隙可能会残留污垢，仍需用户手动清理;滚刷等耗材在经过多次使用和清洁后，可能会出现磨损导致清洁力变差的情况，应定期检查及时更换，才能让洗地机始终保持良好的清洁状态和使用寿命。