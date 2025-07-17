12重除菌、0弯腰、0死角，MOVA M50 Ultra洗地机，一机封神！

【天极网家电频道】目前洗地机虽已逐渐替代传统拖把，成为地面清洁的主力，但在实际使用中却仍遭到不少用户吐槽：比如受滚刷圆柱体结构的限制，墙角、家具边缘的缝隙往往有残留的污渍;其次是水渍残留问题，湿拖地面后仍有满地的水印;部分洗地机助力效果不佳，操作比较费劲，且面对床底沙发底等低矮空间，用户也不得不弯腰屈膝甚至跪着清洁，不仅没有提升幸福感，还需要进行二次清洁，可谓是让人又爱又恨。针对上述痛点，MOVA推出的全新M50 Ultra洗地机便给出了系统性的解决方案，为用户带来高效、便捷、舒适的清洁体验。

MOVA M50 Ultra洗地机创新采用了灵鳍升降机械臂技术实现双程增压刮洗，彻底消除清洁死角和水渍残留的问题，其搭载的Flex伸缩折叠臂搭配AI全域无极助力，无需费力弯腰也能轻松伸入低矮空间清洁，外加100℃沸水全舱灭菌洗技术让后期维护更省心省力，下面就开始进行详细的评测看看它各方面的表现究竟如何。

外观及功能设计

MOVA M50 Ultra机身采用银黑配色，整体线条流畅自然，搭配少量金色的点缀，看着高端大气且富有科技感。手柄很符合人体工学，同时表面采用了磨砂材质，握持舒适不打滑，且手柄上的按键布局也合理，操作起来十分趁手。包装箱内除了手柄、机身、充电底座组合成整机外，还有说明书、清理刷。

这次外观上最大的变化要属手柄部分，与普通洗地机固定手柄不同，M50 Ultra搭载了MOVA首创的Flex伸缩折叠臂，手柄背后有两个折叠伸缩按键。

用户可控制机身实现0~90°自由折叠以及107mm的伸缩调节，且手柄伸缩长度可适配120-180cm的身高人群。

另外，机身控制按键也集中在手柄处，包括电源、模式切换(智能、溶液、除菌以及吸水模式)、自清洁按键。

清水箱容量为800ml，并搭配一个100ml的清洁溶液仓，拖地时会自动按比例添加清洁液，加满一次还能用60天，省去手动添加的麻烦。

污水箱内置的祛味棒还能够释放活性祛味因子中和臭味，抑制细菌滋生，可实现长达90天长效抗菌，解决了普通洗地机在清洁后容易忘倒污水箱散发的异味问题。

地刷的尺寸大小约27.5*23*9.8cm，可方便地伸入家庭中大部分角落进行清洁。

机身平躺时的高度约为13cm，可方便伸入大部分沙发、床底等低矮空间，轻松将藏污纳垢的死角空间进行清洁。

伸缩折叠臂搭配13cm超薄机身，无需屈膝弯腰甚至趴伏地面也能轻松清洁，且躺平模式下也依旧能保持22000Pa大吸力，将顽固污渍垃圾一吸而净。

MOVA M50 Ultra洗地机搭载的AI智能轮还能智能感知推拉速度变化，推拉转向也会提供助力，面对S形弯道的测试，左右扭转0阻力，操作更丝滑，久用也不累手。

我们还在桌椅腿旁边撒上瓜子壳进行测试，拐弯转向灵活，轻松吸净垃圾。

极限测试清洁

本次我们将模拟家庭中常见的地面清洁场景，不仅针对性设置了难以清理的墙角边和水渍清洁的测试，还设置了干垃圾、湿垃圾、顽固污渍三种不同清洁难度的测试。

首先是墙角边清洁测试，我们将咖啡洒在墙角边，当M50 Ultra推行到边角时，可以看到机械臂主动贴边下压，刮除墙角缝隙污渍，一来一回就轻轻松松拖干净了。

我们继续用小沙石来模拟墙角干垃圾的场景，M50 Ultra洗地机还是轻轻松松一拖而过，墙角缝隙没有一粒沙石残留。

M50 Ultra洗地机之所以能做到如此出色的边角清洁效果，关键在于其搭载的灵鳍升降机械臂技术，当我们前推机器时，机械臂会主动下沉，深入边角缝隙抓取污渍，回拉时又会在0.2秒内迅速下压紧贴地面，刮除残留的水渍，真正做到0贴边0水渍的清洁体验，解决传统洗地机因滚刷圆柱体结构的限制而无法完全贴合边角的问题。

我们还顺带测了一下M50 Ultra洗地机在水渍处理方面的能力，在地面撒上大片水渍模拟浴室积水的场景，开启吸水模式清洁，可以看到地面即拖即干，没有水痕遗留，之后用纸巾擦拭地面检验，纸巾依旧是干燥的，一吹就飞。

毛发缠绕一直许多用户吐槽最多的问题，尤其是在长发或养宠家庭里，毛发容易卡在洗地机上，不仅影响清洁效果，还要清理缠毛的滚刷或是堵塞在吸污口的毛发，增加后期维护工作。而MOVA M50 Ultra洗地机此次搭载了新升级的瑞士PPA割毛齿刃Pro，通过加密加长的齿刃深入滚刷根部，精准捕捉拦截干湿毛发、宠物毛发并将其割断，同时搭配22000Pa大吸力将毛发吸进污水箱，最后配合720°正反转洗滚刷技术，将毛发疏松开来防止缠绕，就算遇到2000根50cm湿长发也能实现0缠效果。

那么接下来的测试环节，我们在地面依次放置了宠物毛发和长发，模拟家中掉发掉毛场景，将M50 Ultra洗地机缓慢向毛发推过去后，可以看到地面拖得十分干净。

我们再打开滚刷盖板，可以看到滚刷没有缠毛，查看吸污口里面也没有毛发堵塞。

再取下污水箱，可以看到污水箱收集着大量的毛发，里面的干湿垃圾分离设计也很贴心，清理完后可以把毛发等干垃圾倒进垃圾桶，液体垃圾就直接进马桶冲走。

干垃圾的清洁测试中，我们在地面放置了不同颗粒大小的面粉、饼干碎和咖啡豆，M50 Ultra洗地机是一遍就推干净了，同时地面也没有任何残留的颗粒，干净利落。

湿垃圾的清洁测试中，我们在地面撒上了酱油、番茄酱和泡面进行清洁，基本也是一遍就清干净了，地面没有污渍或面条残留，面条也都被吸到污水箱里，这清洁效果确实很给力。

我们再取下机械臂，可以看到滚刷、吸污口都很干净也没有面条堵塞残留。

大面积顽固污渍测试中，我们在地面撒上大片的酱油，并待其自然风干完全凝固后清洁，基本十几个来回就能完全清理干净，比自己手动拖地和反复洗拖把强。

经过几轮测试，MOVA M50 Ultra洗地机都顺利完成了清洁挑战，那自清洁效果如何？如今市面上不少洗地机虽然有自清洁功能，但其效果却不够干净彻底，自清洁过后的滚刷或管道总有残留些黏腻脏污或顽固污渍，不仅容易滋生细菌和异味，而且在下一次拖地使用时还会返一屋子的臭味，这种使用体验实在算不上能解放双手。

接下来我们就测试一下M50 Ultra洗地机的自清洁效果，我们把酱油涂抹在滚刷上，并铺上一些宠物毛发，在进行自清洁过后，滚刷上的酱油污渍成功去除干净，取下滚刷也没有看到毛发残留，烘干后的滚刷也很干燥蓬松，避免了晾晒滚刷的麻烦。将机械臂、滚刷都拆下来查看内部清洁情况，也都没有一点污垢残留，自清洁效果很彻底。

据官方资料，这是MOVA首创的100℃沸水全舱灭菌洗技术，自清洁时通过100℃沸水高速冲洗滚刷、刮条或吸污口，配合正反滚洗模拟人手揉搓的动作，实现滚刷纤维、地刷死角等全方位透洗，同时还有智能复洗功能直至滚刷彻底洗净，无需用户手动干预。

APP操控体验

如果想进行更多更详细的设置，可以下载官方APP“MOVAhome”进行操控。

显示电量，快捷的自清洁功能

洗烘设置，可自行调节清洁力度、自清洁模式及洗烘偏好

助力轮力度设置

音量设置，清洁记录，耗材显示

比较有意思的是，MOVA M50 Ultra洗地机还有个躺平智驾功能，在APP主界面就可以看到一个类似遥控器的按钮。用户通过手机控制洗地机前进后退，可让它钻进床底或沙发底打扫，让清洁更智能化。

其他功能

除菌方面，M50 Ultra洗地机通过电解水与清洁液双效除菌，深入滚刷、管道、污水箱等12重全链立体除菌系统，全方位守护家庭健康。

体验视频，评测总结

通过以上内容，相信大家对MOVA这款M50 Ultra洗地机的功能已经有了大致的了解。下面我们通过一段视频来回顾下体验过程。MOVA基于用户真实的清洁需求出发，从精准解决边缘死角、水渍残留等实际问题，到通过Flex伸缩折叠臂等人体工学设计减轻了用户操作负担，M50 Ultra洗地机真正实现了高效清洁与舒适体验的完美融合，重新定义了家庭地面清洁的标准，为用户带来了前所未有的清洁新体验。