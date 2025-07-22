º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 Ultra²âÆÀ£º1kÄáÌØÈ«ÆÁÁÁ¶È+9.1.4ÉùµÀ¼ÒÍ¥Ó°ÔºÌì»¨°å
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿°ÙÄêÀ´£¬ÈËÀà¶ÔÓ°ÏñµÄÌ½Ë÷´ÓÀ´¶¼²»ÑÇÓÚ¶ÔËÙ¶ÈµÄ×·Çó¡£µ±¶àÊýÆ·ÅÆ»¹ÔÚÎªÍ»ÆÆ´«Í³ÏÔÊ¾Æ¿¾±¶ø¿à¿à×êÑÐÊ±£¬º£ÐÅÒÑÆ¾½èÉîºñ¼¼Êõ»ýµíÓë´´ÐÂÊµÁ¦×ßÔÚÐÐÒµÇ°ÁÐ£¬´ÓµçÊÓ¡¢¼¤¹âµçÊÓµ½¼ÒÓÃÍ¶Ó°£¬º£ÐÅÖÂÁ¦ÓÚÎªÓÃ»§´òÔì¾Ó¼Ò¼´¿É³©ÏíµÄ°Ù…¼´óÆÁ¹ÛÓ°ÌåÑé¡£
ÈçºÎÚ¹ÊÍ¡°ÑÛÇ°Ò»ÁÁ¡±£¿½ñÄê5ÔÂ20ÈÕ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÐÂÆ·¡ª¡ªÌ½Ë÷X1 UltraÖØ°õµÇ³¡¡£´ÓÍ»ÆÆÐÔµÄÏÔÊ¾¼¼Êõµ½¶Ô¹ÛÓ°³¡¾°µÄÉî¶ÈÖØ¹¹£¬Õâ¿î²úÆ·µÄÃ¿Ò»´¦Éý¼¶£¬¶¼ÔÚÓ¡Ö¤×Åº£ÐÅÔÚ¼¤¹âÏÔÊ¾ÁìÓòµÄÓ²ºËÊµÁ¦Óë´´ÐÂµ×Æø¡£´Ó¼¼ÊõÖ¸±êÀ´¿´£¬ËüÒÑÈ»Õ¾ÔÚÁËÐÐÒµÖ®áÛ¡£ÄÇÃ´ÔÚÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐ£¬ËüÓÖ½«ÈçºÎµß¸²ÎÒÃÇ¶Ô¾Ó¼Ò¹ÛÓ°µÄÈÏÖª£¿ÈÃÎÒÃÇÍ¨¹ý±¾ÎÄÒ»Í¬ÉîÈëÌ½¾¿º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷ X1 Ultra µÄ×¿Ô½÷ÈÁ¦¡£
ÔÚ¼¤¹âµçÊÓÊÐ³¡Àú¾Ê®ÓàÄêµü´úºó£¬Ïû·ÑÕß¶Ô¼ÒÍ¥Ó°ÔºµÄÐèÇóÔçÒÑ´Ó³õÆÚµÄ¡°ºÃ¿´¡±Éý¼¶Îª¡°×¨Òµ¡±¡ª¡ªËûÃÇ²»½öÒª¾ß±¸Ó°Ôº¼¶µÄ»ÖÊ±íÏÖ£¬¸üÒªÊÊÅä¼ÒÍ¥¿Õ¼äµÄÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬ÒªÇó²úÆ·ÔÚÁÁ¶È¡¢É«²Ê¡¢ÊæÊÊÐÔÒÔ¼°½¡¿µ»¤ÑÛÐèÇóÖ®¼äÕÒµ½ÍêÃÀÆ½ºâ¡£ÎÞÂÛÊÇ¹ÛÓ°¿´¾ç¿´×ÛÒÕ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 Ultra¶¼Á¢×ãµçÓ°ÔºÍ¬Ô´¼¼Êõ£¬Á¦ÇóÎªÓÃ»§´øÀ´Ó°Ôº¼¶±ðÊÓÌýÌåÑé¡£Ç°¶ÎÊ±¼äÎÒÃÇÊÕµ½ÁËÕâÌ¨º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 Ultra(100Ó¢´ç°æ±¾)£¬ÄÇÃ´¾ÍÈÃÎÒÃÇÍ¨¹ýÕâÆªÎÄÕÂÒ»ÆðÀ´¸ÐÊÜÒ»ÏÂÕâ¿îÊÐÃæÉÏµÄ¶¥¼¶¼ÒÓÃ¼¤¹âµçÊÓ°É¡£
ÓÅÑÅÍâ¹Û£º¡¸º£ÉÏÃ÷ÔÂ¡¹µÍµ÷ÉÝ»ª
×÷ÎªÒ»¿î¶¥¼¶¼¤¹âµçÊÓ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 UltraµÄÉè¼Æ¼æ¹ËÁË¼¼ÊõÐÔºÍÉóÃÀ¡£º£ÐÅÎªÌ½Ë÷X1 UltraÒýÈëÁË³Æ×÷¡°º£ÉÏÃ÷ÔÂ¡±µÄµä²ØÉè¼Æ¡£
ÔÚ»úÉí¶¥²¿£¬º£ÐÅÉè¼ÆÁËÒ»Ìõ·Ç³£Æ¯ÁÁµÄ»¡Ïß£¬Ëü²ÉÓÃÁË0.618»Æ½ð±ÈÀý£¬¹¹³ÉÕâÌõ»¡ÏßÏÂ·½µÄ½á¹¹¾ÍÊÇ³ö¹â¿Ú¡£
´Ó²àÃæÀ´¿´¡°º£ÉÏÃ÷ÔÂ¡±µÄÉè¼ÆÓïÑÔ»á¸ü¼ÓÃ÷ÏÔ£¬¸Õ¸ÕÌáµ½µÄÓÅÑÅ»¡ÏßÔÚ»úÉíÖÐ²¿µÄÎ»ÖÃÔÜ¾Û³ÉÒ»¸öÓÅÑÅµÄÉ½Çð¡£
¶øÕâ¸öÉ½Çð²»½öÊÇÃÀÑ§Éè¼ÆÉÏµÄ±í´ï£¬Æä15¡ãµÄÇã½Ç»¹ÇÉÃîµØ¹¹³ÉÁË»úÉíµÄ¡°ñ·¶¥Òô²Ö¡±£¬³ÉÎªÒôÏìÏµÍ³µÄÒ»²¿·Ö£¬ºóÃæÎÒÃÇ»¹»áµ¥¶À½éÉÜÒôÏìÏµÍ³¡£
Ì½Ë÷X1 Ultra²ÉÓÃÁËÐÐÒµÄÚ×î´ó³ß´çµÄÄÉÃ×¼¶Ô²ÐÎ½ðÊôÀË¿¹¤ÒÕ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½»úÉí±íÃæÔÚ²»Í¬½Ç¶ÈµÄ¹âÏßÕÕÉäÏÂÓÐÖÖË³»¬Ë¿³ñ°ãµÄ½ðÊôÖÊ¸Ð¡£
»úÉíÒ²Éè¼ÆÁË·á¸»µÄ½Ó¿Ú±ãÓÚÓÃ»§À©Õ¹¡£4¸öHDMI 2.1½Ó¿Ú£¬ÆäÖÐÒ»¸öHDMIÖ§³ÖeARC£¬·½±ãÁ¬½ÓµçÄÔ¡¢ÓÎÏ·»ú¡¢À¶¹â²¥·ÅÆ÷µÈÉè±¸£¬ÊµÏÖ¸ßÆ·ÖÊÒôÊÓÆµ´«Êä;ÓÐÏßÍø¿Ú±£Ö¤ÍøÂçÎÈ¶¨Á¬½Ó¡£´ËÍâ»¹ÓÐ1¸öType-C½Ó¿Ú¡¢1¸öUSB3.0ºÍ1¸öUSB2.0½Ó¿Ú¡£
ÕûÌåÀ´Ëµ£¬Ì½Ë÷X1 UltraÕûÌå¿´ÉÏÈ¥´óÆøÓÅÑÅ£¬Óë¸ß¶Ë¼Ò¾Ó×°ÐÞ·ç¸ñÊ®·ÖÆõºÏ¡£ÕâÌ×Éè¼ÆÒ²ÄÃµ½ÁËIFÉè¼Æ´ó½±ÒÔ¼°ºìµãÉè¼Æ´ó½±£¬ÊÜµ½ÁËÐÐÒµµÄ¿Ï¶¨¡£
Ó°Ôº¼¶»ÖÊ£º¾Ó¼Ò´óÆÁ¹ÛÓ°ÐÂÌåÑé
½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ¾ÍÀ´ÁÄÁÄº£ÐÅÌ½Ë÷X1 Ultra»ÖÊ¡£
´Ó»Ãæ±íÏÖÀ´¿´£¬Ì½Ë÷X1 UltraÓµÓÐ³¬Ô½OLEDµçÊÓµÄÁÁ¶ÈÓëÉ«²Ê±íÏÖ£¬ÄÜ¹»´ïµ½¾ªÈËµÄ110% BT.2020É«Óò£¬ÕâÒ²¾ÍÎªÏÔÊ¾¸ü¶àÓÐ·á¸»É«²ÊµÄ»Ãæµì¶¨ÁË»ù´¡¡£
ÌØ±ðÊÇ¹Û¿´Ò»Ð©ÐüÒÉ¾ç»òÅ·ÃÀ´óÆ¬Ê±£¬º£ÐÅÌ½Ë÷X1 Ultra¿ÉÒÔ°ïÄã·¢ÏÖ¸ü¶àÒþ²ØÔÚ»Ãæ°µ²¿µÄÏ¸½Ú£¬¹Û¸Ð¸ü±ÆÕæ¡¢ÓÐ´úÈë¸Ð¡£ÎÒÃÇÄÃ¡¶ÐÇ¼Ê´©Ô½¡·µÄ¾µä»Ãæ¾ÙÀý£¬ÎÞÂÛÊÇ¸ßÁÁ¶ÈÐÇÇò±íÃæ»¹ÊÇÊÒÄÚ°µ²¿ÇøÓò¶¼ÄÜ¿´µ½×ã¹»µÄÏ¸½Ú£¬´îÅäÃ÷°µ½»ÌæµÄ¸ß¶Ô±È¶È¸üºÃµØÕ¹ÏÖÁËÓîÖæµÄÉîåä¡£
ÔÙÀ´¿´ÏÂ¡¶°Â±¾º£Ä¬¡·ÖÐµÄÔ×Óµ¯±¬Õ¨³¡¾°£¬º£ÐÅÌ½Ë÷X1 Ultra³ÊÏÖ³öÏÊÑÞÇÒ¸ß¶Ô±ÈµÄ¾ªÑÞÐ§¹û£¬Æä»ÃæÏ¸½Ú±£³ÖÍêÕû£¬Èç»ð¹â±ßÔµµÄ³ÈºìÉ«½¥±ä¶¼Î´³öÏÖ¹ýÆØ£¬»ðÑæ°µ²¿ÎÆÀíÇåÎú¿É±æ£¬ÇÒ±ßÔµ»Ãæ¿ØÖÆÓÅÐã£¬´¿¾»µÄºÚÉ«±³¾°³ÄÍÐ³öÖÐ¼äµÄ±¬Õ¨»ðÑæÓú·¢Ã÷ÁÁ¡£
ÔÚÎÒÃÇ¾ßÌåµÄ¹ÛÓ°¹ý³ÌÖÐ£¬Éè±¸µÄ¸ßÉ«Óò¸²¸ÇºÍ¸ßÉ«×¼Í¬Ñù¹Ø¼ü¡£É«Óò²»×ã»áµ¼ÖÂ»ÃæÎÞ·¨ÕæÊµ»¹ÔÉ«²Ê³ÊÏÖ»ÒÃÉÃÉµÄ¹Û¸Ð£¬¶øÉ«×¼Æ«²î(¦¤E¹ý¸ß)ÔòÒ×Òý·¢É«²ÊÒç³ö»ò¾Ö²¿É«Æ«£¬ÈÃÊÓ¾õÐ§¹û¹ý±¥ºÍ»ò²»×ÔÈ»¡£º£ÐÅÏ£ÍûÓÃ»§¿´µ½µÄÑÕÉ«²»½öÒª·á¸»£¬¶øÇÒÒª×¼È·¡£
º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 UltraÔÚÉ«×¼·½Ãæ×öµ½ÁËÐÐÒµ¶¥¼¶¡£
ÏñÕâÑùÉ«²Ê¼«Îª·á¸»µÄÆ¬¶Î£¬ÎÒÃÇÄÜ¹»¿´µ½Ì½Ë÷X1 Ultra²»½öÄÜÊµÏÖÑÕÉ«µÄ¶àÑù±í´ï£¬ÆäÏÔÊ¾Ð§¹ûÓëÔÆ¬Ò»°ãÎÞ¶þ¡£¹Ù·½Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬Ì½Ë÷X1 UltraµÄÆ½¾ù¦¤E<0.6£¬ÕâÒ»ÊýÖµÓëÆ»¹ûMacBook Pro²»ÏàÉÏÏÂ¡£¾«×¼µÄÉ«²Ê±íÏÖÒâÎ¶×ÅÕâ¿î¼¤¹âµçÊÓÉõÖÁ¿ÉÒÔÄÃÀ´×÷Îª×¨ÒµµÄµ÷É«ºÍÉóÆ¬ÏÔÊ¾Æ÷£¬½øÈëÊÓÆµ¹¤ÒµÁ÷³Ì¹ÜÏßÒ²´Â´ÂÓÐÓà¡£
Ëü»¹Ö§³Ö3D LUTÓ²¼þ¼¶Ð£É«£¬ÓµÓÐAdobe RGB¡¢DCI-P3µÈ¶àÖÖÉ«²Ê¿Õ¼ä£¬ÎªÓÃ»§µÄ×¨Òµ´´×÷Ìá¹©Ö§³Ö¡£
È«ÆÁ1000nitsÈ«ÆÁÎÈ¶¨ÁÁ¶È£¬ÊÓ¾õÐ§¹û×î´ó»¯
ºÃµÄ¼¤¹âµçÊÓÐèÒªÒ»¿éºÃÆÁÄ»À´·¢»Ó×î¼Ñ¹ÛÓ°Ð§¹û£¬º£ÐÅÌ½Ë÷X1 Ultra×Ô´øµÄÄÉÃ×¹âÆ×Ñ¡ÔñÆÁProÒ²ÊÇ¿Æ¼¼¸ÐÂúÂú¡£Ò»°ãÀ´Ëµ£¬Í¶Ó°ÀàÆÁÄ»µÄÕý¸ºÔöÒæ²»¿É¼æµÃ¡ª¡ªÍ¨³£ÊÇÖ¸Ò»¿éÆÁÄ»ÎÞ·¨Í¬Ê±¼æ¹Ë»ÃæÁÁ¶ÈºÍ¶Ô±È¶È¡£
¶øº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 UltraµÄÆÁÄ»²»½ö²ÉÓÃÁËÄÜÓÐÐ§¼õÉÙ»·¾³¹â¸ÉÈÅµÄ·ÆÄù¶û½á¹¹£¬»¹ÌØ±ðÔö¼ÓÁËÒ»²ãÄÉÃ×¹âÆ×Ñ¡Ôñ¼¼Êõ¶ÆÄ¤²ã£¬ÕâÒ²ÊÇÓÉº£ÐÅ¶À¼Ò×¨ÀûÑÐ·¢¡£Õâ²ã¶ÆÄ¤ÄÜ¹»Ñ¡ÔñÐÔµØÎüÊÕ»·¾³ÔÓ¹â¹âÆ×£¬Õë¶ÔÐÔµØ¶¨Ïò·´ÉäÖ÷»ú¹âÔ´·¢Éä³öÀ´µÄ¶ÔÓ¦¹âÆ×£¬ÏÔÖøÌáÉýÁËÄ»²¼µÄ¶Ô±È¶ÈºÍÁÁ¶ÈÔöÒæ£¬ÈÃ»ÃæÐ§¹ûµÃµ½ÁËÖÊµÄ·ÉÔ¾¡£ÆÁÄ»µÄÎÈ¶¨ÁÁ¶ÈÄÜ¹»¸ß´ï1000nits£¬ÕâÒª¸ßÓÚÊÐÃæÉÏÖ÷Á÷OLEDµçÊÓµÄÁÁ¶È±íÏÖ¡£
¶øÇÒ£¬ÆÁÄ»¿É¾íÇú¡¢¿ò¼Ü¿ÉÕÛµþµÄÌØÐÔÕýºÃ½â¾öÁË´óÆÁÉè±¸°áÔËºÍ°²×°µÄÄÑÌâ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁË¼«´óµÄ±ãÀû¡£¿¼ÂÇµ½Ä¿Ç°µÄµçÌÝ³ß´ç£¬ÄÜ¹»×°ÏÂÂã»ú100Ó¢´çµÄµçÊÓÒÑ¾ÊÇ¼«ÏÞ£¬Èç¹ûÏëÒªÔÚ¼Ò¿´100Ó¢´çÒÔÉÏµÄµçÊÓ¿ÖÅÂµÃÍ¨¹ý²ð´°µõ×°ÁË¡£¶øÔÚÕâ¸ö³ß´çÉÏ£¬ÆÁÄ»ÄÜ¹»¾íÇúµÄº£ÐÅÌ½Ë÷X1 Ultra¾Í¾ß±¸ÁËÏàµ±µÄÓÅÊÆ£¬°Ù…¼ÆÁÄ»¿ÉÕÛµþ£¬¾ÞÄ»ÇáËÉÈë»§£¬ÈÃÓÃ»§²»ÔÙÓÐ°²×°×ªÔË·½ÃæµÄÓÇÂÇ¡£
ÓÅÐã¹âÔ´£º0ÓÐº¦À¶¹â£¬Ìá¹©ÊæÊÊ¹ÛÓ°ÌåÑé
Ì½Ë÷X1 Ultra×÷ÎªÒ»Ì¨¼¤¹âµçÊÓ£¬Ëü²ÉÓÃµÄÒ²ÊÇDLP¼¼Êõ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÏÈÀ´ÁË½âÒ»ÏÂDLPµÄÔÀí¡£
DLP(Digital Light Processing£¬Êý×Ö¹â´¦Àí)¼¼ÊõÊÇÒ»ÖÖ»ùÓÚÊý×ÖÎ¢¾µÔª¼þ(DMD£¬Digital Micromirror Device)µÄÍ¶Ó°·½Ê½¡£¹âÔ´ÕÕÉäÏòÓµÓÐÊýÒÔ°ÙÍò¼ÆÎ¢Àâ¾µµÄDMDÐ¾Æ¬£¬ÔÚÐÅºÅµÄ¿ØÖÆÏÂ£¬¶ÔÓ¦²»Í¬ÏñËØµÄÎ¢Àâ¾µ¿ÉÒÔ×ÔÓÉ¿ØÖÆÆ«×ª½Ç¶È£¬ÅäºÏÉ«Æ¬ÏÔÊ¾³öÓ°Ïñ¡£
Õâ¼¸ÄêËæ×Å¹âÔ´¼¼ÊõµÄÉý¼¶£¬DLPÔÚÁÁ¶È¡¢É«ÓòºÍÊÙÃüÉÏÈ¡µÃÁËÖØ´óÐø½ø²½¡ª¡ª¶øº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 Ultra²ÉÓÃµÄÕýÊÇÈýÉ«¼¤¹â¹âÔ´£¬ÕâÒ²ÊÇËü³öÉ«»Ãæ±íÏÖµÄºËÐÄÓ²¼þ¡£º£ÐÅÌ½Ë÷X1 Ultra±¾´ÎµÄSloganÊÇ¡°Ô´×ÔÓ°Ôº£¬³¬Ô½Ó°Ôº¡±£¬Ëü´îÔØÁË2¿ÅIMAXÓ°ÔºÍ¬Ô´¼¤¹âÆ÷MCL39¡ª¡ªÓÉº£ÐÅÓëÈÕÑÇÁªºÏ¶¨ÖÆ¿ª·¢¡£MCL39µÄ¹âÆ×ºÜÕ¡¢´¿¶È¸ß£¬ÒÔËüÎª´ú±íµÄÈýÉ«¼¤¹â¾ß±¸¼«¸ßµÄÉ«Óò£¬¶øÁ½×éMCL39ÔòÊÇÌ½Ë÷X1 Ultra¸ßÁÁ¶ÈµÄ±£Ö¤¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Ò²ÕýÊÇÓÉÓÚÈýÉ«¼¤¹âµÄ¹âÆ×Õ£¬ÄÜ¹»ÍêÈ«±Ü¿ª420-455nmÓÐº¦À¶¹âµÄÇø¼ä£¬ÔÙ¼ÓÉÏÄ»²¼µÄ·´Éä£¬ÈëÑÛ¹âÊÇ·Ç³£½¡¿µµÄ£¬Õâ¶ÔÓÐº¢×ÓµÄ¼ÒÍ¥Ò²ÊÇÊ®·ÖÓÑºÃ¡£
Ç°ÃæÎÒÃÇÌáµ½µÄDMDÎ¢Àâ¾µÐ¾Æ¬£¬Ò»°ãµÄ¿ªºÏ½Ç¶ÈÎª¡À12¡ã×óÓÒ£¬¶øº£ÐÅÔò´îÔØÁËÓëIMAX GTÓ°ÌüÏàÍ¬µÄSST¼Ü¹¹DMD¿Ø¹âÐ¾Æ¬£¬µ¥Ð¾Æ¬ÓµÓÐ³¬¹ý200Íò¸öÎ¢¾µ£¬ÇÒÆ«×ª½Ç¶ÈÎª¡À14.5¡ã£¬ÄÜÊµÏÖ¸ü¸ßµÄÁÁ¶ÈÒÔ¼°ÏñËØ¼¶¿Ø¹â¡£³¬Ç¿¼¤¹âÆ÷+SST¼Ü¹¹DMD¿Ø¹âÐ¾Æ¬³ÉÎªº£ÐÅÌ½Ë÷X1 Ultra¸ßÁÁ¡¢¸ß´¿¡¢¸ßÉ«Óò»ÃæµÄ¿É¿¿±£Ö¤¡£
±È·½Ëµ¿´Ò»²¿µçÓ°´óÆ¬£¬ÉÙËµ90·ÖÖÓ£¬±È½Ï¾ÃµÄ¿ÉÄÜÖ±±¼3Ð¡Ê±¡£ÔÚÌìÈ»0ÓÐº¦À¶¹âµÄº£ÐÅÌ½Ë÷X1 UltraÉÏ¿´Íê£¬ÑÛ¾¦²»Ëá²»ÕÍ£¬±ÈÆð³¤Ê±¼ä¹Û¿´Ò»°ãÒº¾§ÆÁÉè±¸ÒªÇáËÉÌ«¶à¡£µ±È»£¬¼´±ãÊÇº¢×ÓÔÚÍíÉÏ²»¿ªµÆ¿´µçÓ°¿´¶¯»£¬ÑÛ¾¦Ò²Ã»Ñ¹Á¦£¬¹Û¿´¾«²ÊÄÚÈÝ¸ü°²ÐÄ¡£
µîÌÃ¼¶ÒôÏì¼Ó³Ö 9.1.4ÉùµÀ´øÀ´ÉùÑ§Ô½¼¶
µçÓ°Ôº¿´´óÆ¬µÄÓÅÊÆ¾ÍÔÚÓÚÆäÉùÑ§»·¾³ÊÇ¾¹ý×¨ÃÅÉè¼ÆµÄ£¬¹ÛÖÚÉí´¦Ó°ÔºÖÐÄÜ¹»¸ÐÊÜµ½ÒôÐ§Ëæ»ÃæÄÚÈÝ´Ó²»Í¬µÄ·½Î»·¢³ö£¬»·ÈÆ¸Ð¡¢³Á½þ¸ÐÊÇÒ»°ã¼ÒÍ¥µçÊÓÄÑÒÔÊµÏÖµÄ¡£Èç¹ûÒª×Ô¼º¶¨ÖÆÒ»Ì×»·ÈÆÊ½ÒôÏìÏµÍ³£¬ÆäºÄ·ÑÖ®¾Þ¿ÖÅÂÒ²ÁîÈËÕ¦Éà¡£
ÔÚÌý¹ýº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 UltraµÄÒôÏìÐ§¹ûÖ®ºó£¬ÎÒÃÇ¿ªÊ¼Àí½âÁË¡°µîÌÃ¼¶ÒôÏì¡±Ð§¹û¡£´ÓÓ²¼þÅäÖÃÉÏÀ´¿´£¬º£ÐÅÌ½Ë÷X1 UltraÓµÓÐ¹þÂü¿¨¶Ùµ÷½ÌµÄ9.1.4ÉùµÀÏµÍ³£¬Ö÷»ú¶ËÓÐ10¸ö·¢Éùµ¥Ôª£¬Ç°ÃæÌáµ½µÄÆÁÄ»»¹ÉèÖÃÁË4¸ö£¬ÔÙ¼ÓÉÏ1¸ö¶ÀÁ¢µÍÒôÅÚ£¬×Ü¼Æ15¸ö·¢Éùµ¥Ôª£¬ñ·¶¥Òô²Ö¼Ó³ÖÏÂÉùÒô³ä·Ö¹²Õñ£¬¹²Í¬´òÔì³öÁËÈ«»·ÈÆÁ¢ÌåÉù³¡£¬ÔÚÊµ¼ÊÌåÑéÖÐÒôÖÊ±íÏÖÁîÈË¾ªÑÞ¡£
º£ÐÅÌ½Ë÷X1 Ultra´îÔØµÄÆÁÄ»·¢Éù¼¼ÊõÈÃÉùÒôÖ±½Ó´Ó»Ãæ´«³ö£¬Òô»Í¬²½Ð§¹û¼«¼Ñ£¬·Â·ðÉùÒô¾ÍÊÇ´Ó»ÃæÖÐµÄÈËÎï»òÎïÌå·¢³öµÄ£¬¼«´óµØÔöÇ¿ÁË¹ÛÓ°µÄ³Á½þ¸Ð¡£ÎÞÂÛÊÇ¹Û¿´¶¯×÷Æ¬¡¢¿Æ»ÃÆ¬»¹ÊÇÌýÒ»³¡ÒôÀÖ»á£¬¶¼ÄÜÈÃ¹ÛÖÚ¸ÐÊÜµ½ÉíÁÙÆä¾³µÄÌý¾õÌåÑé£¬ÊµÏÖÁËÓëIMAXÍ¬ÉùµÄÐ§¹û¡£
²¥·ÅµçÓ°Ê±£¬µÍÒôÅÚÄÜ¹»Ìá¹©Éî³ÁÓÐÁ¦µÄµÍÒôÐ§¹û£¬ÈÃ±¬Õ¨¡¢×²»÷µÈ³¡¾°µÄÒôÐ§Õðº³ÈËÐÄ£¬ÏÂÇ±¹»Éî£¬ÔúÊµ²»Ðé¡£ÖÐÆµ²¿·Ö£¬ÈËÎï¶Ô»°ÇåÎú×ÔÈ»£¬ÉùÒô±¥Âú£¬ÄÜÈÃ¹ÛÖÚÇåÎúµØÌýµ½Ã¿Ò»¾äÌ¨´Ê¡£¸ßÆµ·½Ãæ£¬Í¨Í¸Ë¿»¬£¬ÔÚ±íÏÖÒ»Ð©¸ßÒôÀÖÆ÷µÄÑÝ×àÊ±£¬ÄÜ½«Ï¸½ÚÍêÃÀ±£Áô£¬¸øÈËÒÔÌý¾õÉÏµÄÏíÊÜ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Ì½Ë÷X1 Ultra»¹»ñµÃÁËHi-Res½ð±êÈÏÖ¤£¬¾ß±¸ÆÕÍ¨CDÒôÖÊµÄ6.5±¶½âÎöÁ¦£¬ÉùÒô´Ó¡°±êÇå¡±Ô¾Éýµ½¡°4K¡±¡£ÎÞÂÛÊÇµçÓ°¶Ô°×»¹ÊÇÌý¸ßÆ·ÖÊÒôÀÖ£¬¶¼Õ¹ÏÖ³öÔ¶³¬Ò»°ãµçÊÓµÄ³öÉ«Ìý¸Ð¡£
²âºó×Ü½á
¡°Ô´×ÔÓ°Ôº£¬³¬Ô½Ó°Ôº¡±£¬ÕâÊÇº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 UltraµÄ¶¨Î»¡£×÷Îªº£ÐÅ¼¤¹âÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ¼¯´ó³ÉÖ®×÷£¬Ì½Ë÷X1 Ultra²ÉÓÃIMAXÓ°Ôº¼¶±ê×¼£¬Í¬Ê±Õë¶Ô¼ÒÍ¥³¡¾°½øÐÐÁË200+ÏîÏ¸½ÚÓÅ»¯£¬ÓÃ¡°µçÓ°ÔºÍ¬Ô´¼¼Êõ¡±´òÔì¼ÒÍ¥Ó°ÒôÊÐ³¡ÐÂ±ê¸Ë¡£
ÌåÑéÍêº£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 Ultra£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÓÃÒ»¾ä»°¸ÅÀ¨¾ÍÊÇ¡ª¡ªËü²»ÊÇµ¥´¿µØ²ÉÓÃÁË¡°IMAXÓ°ÔºÓ²¼þ&²ÎÊý¡±£¬¶øÊÇÓÃIMAXÓ°Ôº¼¶¼¼ÊõÖØÐÂ¶¨ÒåÁË¼ÒÍ¥Ó°ÔºµÄ±ê×¼¡£ÎÞÂÛÊÇ¼¼Êõ¡¢ÅäÖÃ»¹ÊÇÊµ¼Ê±íÏÖ£¬º£ÐÅÌ½Ë÷X1 Ultra¶¼Õ¹ÏÖ³öÁË³¬Ô½Ó°ÔºµÄÒ°ÐÄÓëÊµÁ¦¡£×÷ÎªÈ«Çò¼¤¹âµçÊÓÁìÓòµÄÍ·²¿Íæ¼Ò£¬º£ÐÅÉî¶È²ÎÓëÁËÓ°Ôº¼¤¹â·ÅÓ³±ê×¼µÄÖÆ¶¨£¬Æä¼¼Êõ»ýÀÛ¸²¸Ç¼¤¹â¹âÔ´¡¢¹âÑ§ÒýÇæ¡¢É«²Ê¹ÜÀíµÈ¶à¸öºËÐÄ»·½Ú¡£Ì½Ë÷X1 UltraµÄµ®ÉúÕýÊÇ½«ÕâÌ×¾¹ýÓ°Ôº³¡¾°ÑéÖ¤µÄÓ²ºË¼¼Êõ´øµ½¼ÒÓÃÁìÓò£¬²¢Õë¶Ô¼ÒÍ¥»·¾³½øÐÐÕë¶ÔÐÔÓÅ»¯£¬×îÖÕÊµÏÖ¡°³¬Ô½Ó°Ôº¡±µÄÌåÑé¡£
¶ÔÓÚ×·Çó¸ßÆ·ÖÊÉú»î¡¢¿ÊÍûÔÚ¼ÒÖÐÏíÊÜ³Á½þÊ½¹ÛÓ°ÌåÑéµÄÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬º£ÐÅ¼¤¹âµçÊÓÌ½Ë÷X1 UltraÎÞÒÉÊÇÒ»¸ö¾ø¼ÑµÄÑ¡Ôñ¡£Õâ¿î²úÆ·²»½öÎª¼ÒÓÃ¼¤¹âµçÊÓÐÐÒµÊ÷Á¢ÁËÐÂ±ê¸Ë£¬¸ü½«×¨ÒµÓ°Ôº¼¼Êõ¼°IMAXÌåÑé´øÈë¼ÒÍ¥¡£¶ÔÓÚ×·Çó¼«ÖÂ»ÖÊµÄÓÃ»§¶øÑÔ£¬Ì½Ë÷X1 UltraÖµµÃÁÐÈë¡°±ØÈëÇåµ¥¡±¡ª¡ªÒòÎªËü²»½öÊÇÒ»Ì¨µçÊÓ£¬¸üÊÇ¼ÒÍ¥ÓéÀÖ·½Ê½µÄÖØ´óÉý¼¶¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â