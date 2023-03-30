不止于洗地！一机实现全屋便捷清洁 追觅M13 Beta无线智能洗地机评测

【天极网家电频道】地面清洁是国人进行日常家务劳动时的主要场景，但是受地板材质组成以及“内外环境”界限分明的影响，中国家庭的地面清洁过程更加具有针对性。

在扫地层面上，中国家庭以瓷砖和木质地板为主的硬质地面让大颗粒垃圾的清扫变得简单，但是硬质地面易扬尘的特性增加了细小灰尘的清扫难度。在“清扫干净”的前提下，中国家庭扫地层面上的清洁需求或许需要增加“吸”的辅助。

而相较于清扫，中国家庭拖地的“任务”更为繁重。首先拖地的整体劳动强度非常大，拖地前后的湿润、拧干、清洗、晾干等过程无不需要人力参与。在一些诸如油污、水渍等顽固污渍的清理上，我们更是需要施加更多的体力进行擦拭清洁。因此在拖地层面上，一个便捷省力的湿拖方案为中国家庭所需要。

综合以上痛点，洗地机或许能够成为解决中国家庭地面清洁难题的最佳解决方案。作为一款人工轻辅助的清洁工具，洗地机一机集成吸、拖、洗等特性，启动后一次就能完成多项地面扫拖任务，与传统先扫后拖的地面清洁相比，清洁效率能够大幅提升。同时，相较于吸尘器与扫地机器人，洗地机弥补了吸尘器只能吸扫不能拖、扫地机器人对湿垃圾或强污垢的清洁效果差的缺点，加以手持的特性，使得洗地机能够有效地应对多样化的地面深度清洁。

近日，洗地机行业头部品牌追觅科技推出新一代中端旗舰产品――追觅M13 Beta无线智能洗地机。它不仅以16000Pa澎湃吸力、滚刷双侧零贴边、快速热风烘干等功能设计强化地面清洁力，而且还能够通过配备的电动除螨刷、二合一扁吸刷等组件协助完成沙发、台面、窄小缝隙等位置的清洁，一机实现更便捷的全屋清洁体验。下面天极网评测室将通过详细测评，带大家一起了解这款追觅M13 Beta无线智能洗地机。

外观设计

追觅M13 Beta延续了追觅M系列洗地机的家族化设计风格，整机线条柔和简约，各功能分区布局清晰，辅以黑灰色调的混搭设计，使其能够适配大部分家庭的家居设计风格。

机身的手柄采用了可拆卸的结构设计，其中的握持区域结合把手按键操作的分区进行了创新性的多边形处理，按键操控不仅顺手自然，握持起来也相当舒适便携。

手柄

为了能够解锁洗地以外的更多清洁功能的使用，主机部分同样采用了可拆卸的结构设计，我们可将其与不同的清洁配件进行组装，选择进入相应的随手吸模式。同时，主机上方还拥有一个实时显示洗地机功能场景的LED显示屏，配合主机背部实时播报运行状态的语音喇叭，在使用时能够给予我们清晰易懂的屏显、语音双重提示。

配件组装

二合一扁吸刷

在水箱设计方面，追觅M13 Beta将清水箱和污水箱进行了前后分列式排布，让机身形态更加纤长的同时，也使洗地机的形态更加具有层次感。前端的污水箱拥有700ml的大容量，其中内置银离子除菌模块，在浸水后能够缓慢释放银离子，结合清洁水可以对基站管路、清洁底座、污水箱进行抑菌杀菌。后端清水箱的容量则达到900ml，其中配备了自制电解水除菌模块，清洁过程中不添加除菌剂也能做到全程自动除菌地面。

清水箱、污水箱

水箱下方是追觅M13 Beta的滚刷模组，其中滚刷盖板支持拆卸，同时握住滚刷盖板卡扣轻轻按压后向上提拉，即可打开盖板。盖板下我们可以看到追觅M13 Beta大直径软绒滚刷，它同样支持自行安装拆卸，按下右侧的滚刷释放按钮，滚刷提手便可弹出，我们可以定时取出滚刷进行保养清洁。

滚刷盖板

滚刷释放按钮

接下来是追觅M13 Beta的充电底座，标配自清洁以及热风烘干功能。除此之外，追觅M13 Beta还配备了一个立式收纳底座，当各清洁配件不使用时，可按说明书图示有序放置在收纳架上，避免配件散落在地或丢失的烦恼。

立式收纳座、充电底座

功能配置

一机多能 五大清洁模式致力实现全屋清洁

在家庭清洁领域，精细化的家庭清洁需求往往需要多样化的清洁工具来提供支持，而繁杂的工具负担又在一定程度上制约了人们深度清洁的欲望，一款集成多项清洁功能的家庭清洁产品为人们所需要。

为了解决用户全屋清洁需求下的工具痛点，追觅M13 Beta实现了“一机多用”的功能配置。除了具备“吸、拖、洗”的基础洗地功能以外，追觅M13 Beta还能够通过配备的尘杯组件、软绒滚刷吸头、二合一扁吸刷以及电动除螨刷实现更多清洁场景下的便捷使用。

譬如，我们可以使用二合一扁吸刷对门窗边角、墙角、楼梯等狭小缝隙的灰尘进行扫吸，天花板、门框等较高的位置则可以配合延长杆来进行清扫。除此之外，我们也可以把二合一扁吸刷的刷头下移，将其化身一个小软毛刷，便捷清洁键盘缝隙、桌面等位置。

扫吸天花板

扫刷键盘

对于新生儿家庭来说，如何减少周遭环境对婴儿健康成长的影响是家长普遍关注的问题，即使是在家中也不例外。其中，床单被褥是对婴儿健康造成威胁的“重灾区”，附着在上面的尘螨及其排泄物容易引起皮肤过敏等症状，这时候我们就需要专门的除螨设备来保障床单被褥的足够清洁。为此，追觅M13 Beta配备了一个电动除螨刷头，将其与主机以及尘杯组件进行连接，我们就能用来深度清理床单被褥上的灰尘、残留毛发以及深层污垢，进一步保障婴儿以及全家的卫生健康。

被褥除螨

在西式文化的熏陶下，不少家庭也在家居设计上融入了“西方元素”，各式各样的地毯成为了众多家庭地面的重要组成部分。地毯的加入虽然增加了地面的层次感以及美观度，但是如何对地毯进行清洁一直是困扰我们的难题，特别是它不便于水洗的特性，让地毯上往往积聚着许多“看不见”的灰尘。针对地毯的清洁，追觅M13 Beta可配合使用软绒滚刷吸头，在不浸润滚刷的前提下，化身吸尘器对地毯进行高效扫吸，充分应对不同地面环境、材质的清洁。

地毯扫吸

值得一提的是，以上清洁方式都需要配合安装追觅M13 Beta的主机来完成，考虑到有些用户需要使用其进行较高位置的清洁工作，我们对追觅M13 Beta的主机进行重量测量，测得它的重量为1.285kg，抬起时还是可以适配家中大部分成员的正常使用。

主机重量

组件安装

16000Pa大吸力 超强配置强化地面清洁力

吸力是衡量洗地机清洁能力的重要指标，据官方介绍，追觅M13 Beta配置了一个98000转/分钟的高速无刷马达，最大吸力可达到16000Pa。辅以13000转/分钟滚刷驱动马达以及520转/分钟高扭矩滚刷转速，能够为用户带来更彻底更安心的清洁力。

我们分别用干垃圾以及湿垃圾对追觅M13 Beta的吸力进行测试，可以看到不论是地面上的纸屑还是瓜子壳，一次来回推拉基本就能将地面的垃圾清理干净，追觅M13 Beta的清洁效果还是非常不错。

双侧“零贴边”设计 贴住边边角角的深度清洁

墙边窄角位置的清洁，一直是洗地机所面临的“工作难点”。受限于滚刷轴承的侧边设计，洗地机其中一侧的贴边距离会比较大，导致滚刷无法实现全覆盖边角，进而影响清洁效果。

追觅M13 Beta则凭借滚刷双侧“零贴边”的设计有效解决了这个难题，它的滚刷在沿墙或沿边清洁时能够做到不留缝隙，并在16000Pa超强吸力的加持下，使滚刷两侧都可以有效地进行贴边清洁。

我们使用两条木纸板平行放置在追觅M13 Beta的两侧，在预留一定的前进路线的基础上尽可能地使木纸板贴近追觅M13 Beta的滚刷，形成一个“清洁通道”。随后我们在木纸板两侧洒下细状颗粒物，启动追觅M13 Beta进行清洁。可以看到，不管是在滚刷的左边还是右边细状颗粒物都被有效清理干净，可见追觅M13 Beta滚刷的双侧“零贴边”清洁效果明显。

自制电解水除菌 省时、省心、环保的地面卫生守护

除了可见的垃圾灰尘，地面中的一些“看不见”细菌其实也容易在无形中对我们的健康产生威胁，这对于时常与地面进行“亲密接触”的儿童来说更是如此。在健康意识进一步完善的当下，地面除菌的需求也越来越被消费者所看重。

在除菌功能上，追觅M13 Beta特别配备了电解水除菌模式，它能够通过电解释放出市政自来水中的次氯酸、臭氧等化学物质，深度抑制去除地面细菌，对常见的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌更是能够做到99.99%的杀灭效果。与其他除菌方式相比，电解水除菌的过程无需添加额外的除菌液就能达到不错的除菌效果，运用在使用频率高的洗地机上面可谓是经济实惠、省时省心。

制备电解水的过程也无需太多的人手参与，我们只需通过手柄上的功能按钮选择进入除菌模式，随后追觅M13 Beta开始自行制备电解水，制备进程会在LED屏实时显示，制备完成后我们便可以使用追觅M13 Beta在除菌模式下进行地面清洁。

活水正反转自清洁 30分钟高效热风烘干

自清洁已逐渐成为地面清洁电器的必备功能，然而自清洁不彻底、烘不干、耗时长等问题也一直存在。为了让用户得到更好的使用体验，追觅M13 Beta升级了滚刷的自清洁方案。首先，追觅M13 Beta的滚刷会以正反交替旋转的方式进行自清洁，即滚刷朝着顺时针旋转一段时间后，会反过来进行逆时针旋转。正反交替旋转的方式不仅能够确保滚刷得到充分清洁，也能保证内部吸污口的畅通，避免堵塞影响自清洁效果。

不仅如此，追觅M13 Beta还搭载了双驱立体活水清洁系统，滚刷自清洁模组在实现双水路喷淋清洗滚刷的同时，能够将产生的污水实时回收污水箱。这一过程能够保持滚刷的时刻干净，也能避免携带的“二次污染”影响下一次清洁进程。

为测试追觅M13 Beta的自清洁能力，我们使用番茄酱涂抹在滚刷表面作自清洁前后对比。约3分钟后，自清洁程序结束，我们取出滚刷进行观察，可见此前涂抹的番茄酱基本已被清洗干净，充电底座也没有太多的污水水渍残留。

而在烘干功能上，区别于其他品牌洗地机所采用的离心甩干、冷风风干、热风烘干等单一方式，追觅M13 Beta将离心甩干与热风烘干的优势结合，它先在自清洁过程中通过超高转速的马达以离心力方式将水渍甩干，然后在洗地机底座上通过配置的热风发生器以持续、全方位热风对滚刷进行均匀烘干。

在离心甩干与热风烘干共同作用下，追觅M13 Beta烘干时间和能耗大大降低。我们实测发现，烘干功能在自清洁进程结束后自动开启，约30分钟后热风烘干进程就已经结束，半个小时就能完成的热风烘干进程实属让人感到惊讶。我们取出滚刷观察，可以感觉到滚刷表面没有湿漉漉的感觉，用力按压也没有出水，追觅M13 Beta的烘干效果确实不错。

考虑到烘干时长的大大缩短可能会在其他方面影响用户体验，我们顺带测试了追觅M13 Beta在烘干进程中的噪音表现以及烘干温度。实测得到，烘干进程中的温度为41.2°C，噪音为51.6dB，不管是温度还是噪音，都是在我们日常可接受的范围之内，不会出现因温度过高损坏地面或是噪音太大影响起居生活的情况。

进阶清洁测试

随后我们通过一些进阶清洁项目测试追觅M13 Beta是否具备对地面进行深度清洁的能力。首先是对较大固体颗粒物的清洁效果，我们在地面上放置几颗红枣干，测试它们是否能够被洗地机有效吸附。

通过测试我们可以看到，地面上的红枣干在在几个推拉来回后便被吸入洗地机内，而且推拉过程中也没有出现被打飞的情况，可见追觅M13 Beta对固体颗粒物的清洁效果不错。

接下来测试追觅M13 Beta对粘稠液体污渍的清洁效果。在地面倾倒些许八宝粥，我们可以看到追觅M13 Beta也很快地就将地面上的八宝粥拖洗干净，地面上基本没有污渍残留，近距离观察没有发现明显的水痕。

然后是针对养宠场景下的清洁测试，宠物毛发的清理一直让我们头疼，特别是粘在地毯上，更是难以清洁。我们更换适合清洁硬质短毛地毯的软绒滚刷洗头，配合延长杆将其连接洗地机主机，这时追觅M13 Beta化身为一台吸尘器。我们将收集到的宠物毛发放置在地毯上，可见追觅M13 Beta对地毯上的毛发也具有非常好的清洁效果，轻轻推拉就能将毛发吸净。

人性化功能设计

在上文中我们说道，在拖地层面上，一个便捷省力的湿拖方案为中国家庭所需要。那么，洗地机是如何做到省力的呢？这款追觅M13 Beta自带牵引助力，在520转/分钟高扭矩滚刷的加持下，能够提供稳定的自驱式牵引力。在实际的体验过程中，追觅M13 Beta不管是前推还是后拉都不需要耗费太多的力气，而且滚刷刷头能够实现灵活转向，对一些桌椅也能轻松进行绕腿清洁。

除此之外，为了让我们更便捷的收纳清洁配件，追觅M13 Beta配备了一个收纳底座，我们可以将各种吸尘配套刷头收纳在内，增加整体观感的整洁美观之余，也能避免工具丢失不见的烦恼，非常方便。

略带遗憾的是，目前追觅M13 Beta尚未支持APP操作功能，更多的操作需要协同说明书在机身按键上完成，期待接下来追觅M13 Beta的更完备升级。

评测总结

在家电集成趋势越来越明显的当下，一款拥有多项功能的产品无疑更受消费者的青睐。通过不同配件的加持，追觅M13 Beta将清洁能力拓展至面向全屋的清洁，一机实现吸尘、除螨、除垢等清洁需求。而在地面清洁层面上，追觅M13 Beta则以16000Pa超强吸力、滚刷双侧零贴边、快速热风烘干等功能设计强化地面清洁力，让用户省时、省力、省心地应对地面的深度清洁。

目前，追觅M13 Beta官方售价3499元。在3千元价位就能拥有一台清洁力强悍、一机集成多种清洁功能的洗地机产品，性价比可谓十足，感兴趣的朋友不妨关注一下。