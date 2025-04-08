AI超级筒加持 TCL「大眼萌」T7R Pro洗衣机再创洗净比新高

【天极网家电频道】洗衣机毫无疑问是我们家中使用频率很高的电器，就像冰箱、空调等，用途更加专一且难以替代。但我们对于洗衣机的功能定位在过去往往在于“日常洗衣”，也就是洗去每日穿着沾染的汗液、浮尘等少量轻度污渍，对于饮料、笔墨等更加重度的污渍，很难第一时间去信任洗衣机的清洁实力。

这也是因为在过去，洗衣机在“洗净比”这个核心性能参数上没有突飞猛进的表现。洗净比是国家标准中衡量洗衣能力的核心性能参数。市面上销售的洗衣机产品，在机身上都贴有注明洗净比的能效标签。以滚筒洗衣机为例，国标规定其洗净比必须达到1.03，在行业中，常见滚筒洗衣机则多为1.07上下，能够达到1.10已经是优秀水平。

在2024年，TCL就推出一系列采用超级筒技术，洗净比高达1.20的滚筒洗衣机产品，在内筒的筒径、提升筋、纹路等硬件升级，电控算法提供的多种水流模式，洗衣液的预混、喷淋等方面进行全方位优化，实现了洗衣效率与清洁效果的双提升。

而在2025年，TCL再次带来AI加持的超级筒新成员T7R Pro，凭借1.31洗净比再创行业新高，帮助用户更加有效应对各类顽固污渍、衣物难清洗部位、高端材质洗护等痛点。

TCL本次将自研伏羲AI大模型的能力融入AI超级筒洗衣机T7R Pro，搭配多种内置传感器，将智能算法的控制能力渗透进衣物材质判断、电控、洗衣、甩干等流程，能够根据不同家庭、不同用户、不同衣物类型的需求智能优化模式，帮助用户解决选择模式的烦恼。

全链路AI加持的智慧洗护能力也要结合“超级筒”硬件实力。TCL AI超级筒洗衣机T7R Pro拥有行业最大的540mm筒径，不仅提升水流离心旋转与衣物摔打力度，还更能适应大件、大量衣物洗护的需求。借助6根长短交错布置的鲨鱼鳍提升筋，T7R Pro在洗衣工作中能够使衣物更高频次翻转交错，起到如手动揉搓般仿生效果，同时高频翻转摔打有助于大量衣物解开缠绕，减少清洁死角。

此外，TCL AI超级筒洗衣机T7R Pro延续海波纹内筒设计，将脱水孔设计在纹路间下沉区域，这使得洗衣机工作中水流能够顺纹路运动，并在衣服和内壁之间形成水膜层，减少对衣物的机械损伤，适合既要干净、又要护衣的现代用户需求。

洗衣液是洗衣机工作中的另一个重要环节，TCL AI超级筒洗衣机T7R Pro配备超净泡精华洗技术，在进水链路中产生亿万级微气泡，并融入洗衣液、柔顺剂的智能投放、速溶预混工作中，实现洗涤剂有效成分的均匀混合、快速激活并深入衣物脏污处。搭配全新的净雨喷淋技术，通过变循环水泵将筒内充分溶解的洗衣液再次喷淋至衣物表面，大大提高漂洗效果与均匀度，进一步提升清洁效率。

TCL AI超级筒洗衣机T7R Pro也提供洗烘一体版本供用户选择，它能够提供50℃-55℃更加温和、护衣的烘干环境，并通过NTC感温探头与算法精准控制烘干时间，用户可自主选择四种干度模式，衣干即停、自动开舱。同时支持微蒸汽空气洗，呵护皮草、羊绒、羽绒服等难洗衣物。

外观与内构设计方面，TCL AI超级筒洗衣机T7R Pro借助内外结构优化实现了10kg+9kg洗烘大容量与570mm超薄机身的兼顾，轻松嵌入标准600mm柜体，并为水电管路留出30mm空间。内部昆仑减震结构实现有效隔音止震，日常工作不打扰。

小结

在2025年AI大模型能力的加持下，TCL AI超级筒洗衣机T7R Pro不仅能够为用户解决衣物清洗模式、洗衣液投放量选择的烦恼，还结合领先超级筒硬件技术，将洗净比再次推高至1.31的行业天花板水平，综合洗衣效率提升40%，同时实现了节水38%、节电77%，堪称为家庭用户实现全面升级的的洗衣解决方案。

在国补加持下，TCL AI超级筒洗衣机T7R Pro的价格更是吸引力十足。在TCL京东自营等多个线上渠道，TCL AI超级筒洗衣机T7R Pro标准版售价3499元，洗烘版售价3999元，叠加国补后分别低至2759元与3159元。预算在3000元上下即可喜提4000元级功能全面，洗净比达1.31的高端洗烘一体机，感兴趣的家庭用户即刻参与预售活动，还可享小黄人IP赠品等多种福利。