CES2025µ¹¼ÆÊ±£ºÕ¹ÍûËÉÏÂ¼¯ÍÅ¿ªÄ»Ö÷ÌâÑÝ½²¼°´´ÐÂ»Ø¹Ë

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2025-01-07 10:34:18 YeskyÊý×Ö¼ÒÍ¥ÆµµÀ

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Photo: Kusumi CEO speaking at the October 1 event

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Photo: Panasonic Exhibition Booth at CES 2024

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Photo: From right: Megan Myungwon Lee, Chairwoman & CEO, Panasonic Corp. of North America; Yuki Kusumi, Panasonic Holdings Corporation CEO; Kinsey Fabrizio, President of CTA; and Megan Pollock, VP, Branding & Strategic Communication at Panasonic North America

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  Website: https://www.ces.tech/

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