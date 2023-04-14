当贝D5X Pro轻薄激光投影评测：薄至一本书 小体积也能实现高亮度

【天极网家电频道】依托高亮度、高对比度、高色彩还原度等优势，激光光源无疑是运用在家用投影中的最理想光源之一。随着近年来光学投影技术的进步，激光投影在家用场景中的普及率也在显著提升，加之视听大屏趋势的不断加强，拥有更强新鲜感以及体验感的激光投影仪成为了更多人的购买选择。

同时，在激光显示技术的加持下，激光投影仪的体积和重量能够做得更小，据相关资料显示，当亮度相同时，激光投影仪的体积可以做到比LED投影仪小30%-50%;而当体积相同时，激光投影仪的亮度则能够达到LED亮度的2-5倍。所以，凭借更加轻量化与集约化的优势，激光投影仪也满足了当代年轻人多变租房生活下的便捷娱乐观影需求。

近日，当贝推出新一代轻薄智能投影仪――当贝D5X Pro，它在前代基础上进行了全新升级，采用影院激光投影厅同源的ALPD激光显示技术，将亮度提升至1250CVIA流明;拥有厚约5cm、重约1kg的机身体积，延续轻薄化、便携化的产品设计;搭载MT9669超强芯片以及4GB+32GB超大运存内存组合方案，从而进一步优化用户配置体验。下面天极网评测室将通过详细测评，带大家一起了解这款当贝轻薄激光投影D5X Pro。

轻薄化外观设计 重量仅约一本书

当贝D5X Pro延续了前代产品的简约设计风格，机身表面以星耀灰配色覆盖，辅以细腻的磨砂材质包裹，整机观感时尚自然，能够适配不同风格的家居场景。

投影仪的机身非常轻便，其195*195*48mm的整机尺寸、约1kg的重量便于单手掌握，放置在随身携带的挎包或是双肩包内也是完全没有问题。加以新增的户外露营模式，用户可以在更多场景下解锁观影、K歌、游戏等娱乐体验。

当贝D5X Pro的正面元素也非常简约，内置激光光机的投影镜头位于左侧，用于输出投影画面。多区dToF与CMOS传感器布局在投影镜头的旁边，与右侧的摄像头一同为无感对焦、无感梯形校正、避障等功能提供支持。

音频模组分布在投影仪的两侧，内置双立体全频扬声器，搭配200ML大容量音腔，同时在DTS HD与Dolby Audio双解码认证加持下，小体积下也能为用户呈现极致声场。

机身背面是投影仪的散热与接口区域，与前代不同的是，当贝D5X Pro取消了散热模块的分栏设计，以更加简约的一体化设计组成背面的主要元素。右侧则分布着当贝D5X Pro的HDMI 2.1(eARC)接口、USB2.0接口、电源接口与3.5mm音频接口。

机身底部则是相应的参数以及产品标识，同时还设有环形防滑纹理脚垫，正中间配有标准螺纹接口，可供各类投影支架使用。

配件方面，当贝D5X Pro标配遥控器、电源适配器、电池以及说明书配件，让用户的使用更加舒心。

ALPD激光显示技术加持 亮度突破1250CVIA流明

激光光源显示技术已逐渐成为投影仪的主流光源方案。在显示技术的使用上，当贝D5X Pro将前代的LED显示替换至激光显示，它所搭载的ALPD 激光显示技术，不仅能够为投影仪带来更高的亮度、更好的色彩表现、更低的能耗以及更长的寿命，而且它从根源上杜绝了三色激光光源光源存在的散斑问题，更具护眼属性。

同时在ALPD激光显示技术的加持下，当贝D5X Pro的体积和重量能够做得更小，实现全面小型化和高效化。据相关资料介绍，当亮度相同时，激光投影仪可以比LED投影仪体积小30%-50%，而当体积相同时，激光投影仪的亮度可达到LED亮度的2-5倍。因此，在厚约5cm、重约1kg的轻量化机身下，当贝D5X Pro能够带来1250CVIA流明的高亮度表现，即使是在开着灯的室内，也能得到清晰不模糊的观影画面。

除了激光显示技术的加持，当贝D5X Pro还采用了轻薄投影少有的0.33DMD芯片，大底带来了更好的1080p分辨率表现力配合AI臻彩引擎Pro的搭载，当贝D5X Pro能够同时向上解码兼容4K画质，呈现更加清晰细腻的画面。

我们以超高清线图来测试当贝D5X Pro的清晰度表现，超高清线图放大显示，实测可见投影画面中的对焦准确，线条边缘像素清晰。解码4K视频，画面流畅不卡顿。

随后我们使用色彩金字塔测试当贝D5X Pro的色彩过渡表现，可见红蓝绿区域均有明显的色度区分，整体表现也不错。

色彩还原性方面，我们选用果蔬图进行观察。可以看到投影画面里果蔬色彩饱满贴近现实，对于鲜艳色彩的还原以及同色对比度的呈现也比较不错，果蔬表面颗粒、光泽等细节被充分保留。

在对比度方面，基于HDR10+和HLG动态优化技术的搭载，当贝D5X Pro能够呈现较好的明暗对比表现。测试图中的明暗部分均有不错的边缘区分，色彩明暗反差强，亮度、观感自然。

同时，MEMC运动补偿搭载使得当贝D5X Pro在播放体育竞技类节目画面时能够减少果冻效应、马赛克等失真现象的产生，并且动态清晰度也能得到有效提升，进一步为用户带来如临现场般的真实感。

MT9669大师级芯片 当贝OS畅快运行

除了视听层面上的良好表现，当贝D5X Pro也以超强配置满足用户的多样化娱乐需求。首先在SoC方面，当贝D5X Pro搭载了万元电视级别的MT9669芯片，配备4核A73 CPU与G52GPU，不仅能够轻松驾驭高分辨率、高码率视频解码播放，也能流畅支持音乐、游戏、会议等不同场景应用的运行。运存内存方面，当贝D5X Pro则采用4GB+32GB组合，基本能够满足用户进行更多种类的应用体验。

此外，当贝D5X Pro还拥有一个HDMI 2.1游戏接口，连接游戏主机能够实现音画无损输出，同时在WiFi 6以及高达120Hz MEMC刷新率加持下，游戏延迟低至22ms，用户可享受手操与视觉同步的响应快感。

而在操作系统的使用上，当贝D5X Pro采用了独家定制的当贝OS系统。凭借完备的软件方案、轻快流畅的体验、广泛的内容与应用支持，当贝OS系统被众多用户誉为投影界的“iOS操作系统”。

区别于传统矩阵式排列，当贝D5X Pro搭载的当贝OS系统采用了竖向大瀑布流式布局，以左侧纵向栏目导航区、右侧横向内容展示区组成左右分栏的设计，左上角有全局搜索、设置、外部存储、消息等拓展功能栏。

点击左侧纵向栏目导航区后能够进入相应的界面，此时左侧更换为二级分区，右侧内容则回归向下拓展的传统布局，方便用户进行内容查看。内容方面当贝OS整合了爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷等多家视频平台的全量资源，内容种类繁多，满足用户随心选择的需要。

此外，当贝OS还内置了当贝自研投屏APP，投屏无需观看广告，支持苹果AirPlay，安卓、华为Cast+等多种投屏方式。用户可以通过手机软件内的投屏设置直接连接当贝D5X Pro，而针对不自带投屏设置的软件，用户可以通过下载当贝家APP进行连接投屏，过程无需观看广告，畅快体验进一步拉满。

不仅如此，我们也可以选择进入氛围模式，播放喜爱歌曲，打造专属歌词墙，营造沉浸舒适居家氛围。

智能无感对焦校正 ALPD激光光源更护眼

在其他智能使用方面，对焦速度、校正功能是决定使用体验的前提条件之一。当贝D5X Pro为此采用了全知AI视觉算法，它能够通过dToF激光雷达深度感知复杂环境，实现投影画面自动无感梯形校正和对焦。同时基于此算法，当贝D5X Pro能根据用户平时使用的习惯进行深度学习，智能感应周边环境，在投影仪画面有障碍物时也能智能避开障碍物。

自动对焦

位移实时校正

除此之外，当贝D5X Pro还拥有感应护眼功能，能够实现全方位护眼。而所采用的ALPD激光光源不易产生散斑的特性，也能够有效减少眼部刺激，减弱蓝光反射，使得画面更为柔和。

值得一提的是，当贝D5X Pro的遥控器也包括了不少智能使用方面的功能，譬如分别短、长按遥控器的红色侧边键可进行手动以及自动对焦的操作;下侧边键则可以用于调出快捷菜单，内设设置、图像模式、画面校正、3D模式切换、自动对焦、手动对焦、运动补偿、亮度等全局快捷功能，实现观影过程中的实时模式调整。

而使用遥控器上的语音键，用户也可以实现语音直接操控，省去了逐步搜索的步骤，非常方便。同时，当贝D5X pro还拥有声纹识别功能，语音系统能够根据不同使用者的声音特征进行内容推荐，智能匹配不同性别、年龄人群的爱好习惯。

评测总结

作为一款“轻量级”家用智能投影仪，当贝D5X Pro以ALPD激光显示技术的搭载实现了投影仪小体积与高亮度之间的兼容。重量大小近似一本书的便携特性让它解锁了更多的室内外使用场景，无感实时对焦、梯形校正的能力让它能够时刻呈现清晰方正的画面，而1250CVIA流明、MT9669处理器、0.33DMD芯片等硬核配置则让它可以从容地为用户带来良好的视听、游戏等娱乐体验。

目前，这款当贝轻薄激光投影D5X Pro已开启预售，感兴趣的朋友不妨关注一下。