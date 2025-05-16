TCLµçÊÓ²õÁª¹úÄÚ³ö»õÁ¿Ê×Î» 618ÄêÖÐ¹ºÎï¼¾¶à¿îÐÂÆ·Õ¹¿ª´ÙÏú¹¥ÊÆ

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TCL T6L Pro ¹ú²¹ºóµ½ÊÖ¼Û£º2935-5039Ôª
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TCL T6L ProµçÊÓ´îÔØ´ËÇ°Æì½¢¼¶²úÆ·Í¬¿îµûÒíÐÇê×ÆÁ£¬×÷Îª¸ßÆ·ÖÊHVAÆÁ²»½öÓµÓÐÐÐÒµ×î¸ßµÄ7000:1ÔÉú¶Ô±È¶È£¬ÇÒÍ¬Ê±Åä±¸ÁË0.5%LRµÍ·´ÉäÄ¤Óë89¶ÈÒº¾§ÄÚµÍ·´µÄÄÚÍâË«µÍ·´Éè¼Æ£¬ÊµÏÖÕû»ú·´ÉäÂÊµÍÖÁ1.8%£¬ÔÚ»§Íâ¹âÏßÓëÊÒÄÚµÆ¹âÏÂ±£³ÖÁ¼ºÃ»Ãæ¹Û¸Ð¡£
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TCL T7L Pro ¹ú²¹ºóµ½ÊÖ¼Û£º3655-9899Ôª
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TCL Q9L Pro ¹ú²¹ºóµ½ÊÖ¼Û£º3255-13899Ôª
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TCL Q10L/Q10L Pro ¹ú²¹ºóµ½ÊÖ¼Û£º5599-23899Ôª
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¿ÉÒÔËµ£¬TCL Q10LÏµÁÐÆ¾½èÐÂÒ»´úÍòÏó·ÖÇø¼¼Êõ¡¢¼«¾°¡¤ÎÞºÚ±ßÉè¼Æ£¬ÒÔ¼°µûÒí»ªê×ÆÁ¡¢TSR AI¶ÀÁ¢»ÖÊÐ¾Æ¬µÈ¶àÏî¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬ÖØÐÂÎªÆì½¢Mini LEDµçÊÓÊ÷Á¢±ê¸Ë£¬Îª¼ÒÍ¥ÓÃ»§´øÀ´Ç°ËùÎ´¼ûµÄÁÁ¶È¡¢É«²Ê¡¢¶Ô±È¶È±íÏÖÓë¼«ÖÂµÄ»Ãæ»¹ÔÓë¿Ø¹âÄÜÁ¦¡£ÓÃ»§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíÔ¤ËãÓëÊµ¼ÊÐèÒªÔÚÁ½ÖÖ°æ±¾¡¢ËÄÖÖ³ß´çµÄ×éºÏÖÐ½øÐÐÑ¡Ôñ¡£
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