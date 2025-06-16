家庭娱乐好选择：2025年618新一代主流75英寸电视选购指南&推荐

【天极网家电频道】2024年底至今，国内电视市场出货量在多种因素作用下实现连续增长，其中Mini LED电视的表现尤为突出，凭借更强的显示规格、更大的尺寸，以及各品牌在显示优化技术领域的持续创新，使这类高画质电视产品在消费者心目中获得更加深刻的认知。

另一方面，各大电视品牌也普遍借力AI技术，赋能智能电视系统UI的人机交互与内容推荐体验，努力在2025年打造老少皆宜、操作更简便的电视产品。

在电视尺寸的选择上，75英寸在2024年超越65英寸，成为国内市占比例最高，并且在2025年第1季度以21.5%的销量继续保持首位。在今年的618来临之际，我们也首先带来这一新主流尺寸的电视推荐，涵盖几大主流品牌，不同价位与定位的电视产品，期待能够为读者的选择带来帮助。

TCL Q10L 75英寸 参考售价：9499元，补贴后到手价：7599元

我们前段时间就体验了这款TCL极景QD-Mini LED电视Q10L系列，它作为“第四代液晶电视”，配备了新一代万象分区、WHVA Pro蝶翼华曜屏等技术，搭载TSR AI独立画质芯片、安桥/B&O 2.2.2声道Hi-Fi音响等旗舰硬件，并采用前所未见的极景・无黑边设计，在Mini LED电视的数值内卷竞争中，展现对用户需求的洞察与提升视觉体验的新方向。

TCL Q10L系列搭载新一代“蝶翼华曜屏”旗舰屏幕技术组合，在蝶翼星曜屏超高原生对比度、低反设计的基础上增加了广色视角层与极景・无黑边真全面屏设计，从电视正面观看，除3-4mm的金属侧边框外，拥有0缝隙、0黑边观感，实现几乎100%的全屏显示，带来全行业首创且唯一的极致体验，展现独属于“第四代液晶电视”的震撼视效。

而在画质表现方面，TCL Q10L系列同样搭载“一区顶多区”的万象分区技术，包含多种底层技术支持，从新一代聚核光芯、超聚光微透镜到微距OD设计、瞬态响应、双向23bit控光算法等优化，带来越级控光效果。从规格与实际表现上看，TCL Q10L的65-98英寸四种尺寸版本分别配备1680/2176/2880/3840个万象分区，峰值亮度达到绚彩XDR 5000nits，在我们的实测体验中甚至达到6000nits以上。

可以说，TCL Q10L系列凭借新一代万象分区技术、极景・无黑边设计，以及蝶翼华曜屏、TSR AI独立画质芯片等多项技术突破，重新为旗舰Mini LED电视树立标杆，为家庭用户带来前所未见的亮度、色彩、对比度表现与极致的画面还原与控光能力。

雷鸟 鹤7 PRO 25款 75英寸 参考售价：6299元，补贴后到手价：5039元

TCL旗下的“新极客电视”品牌FFALCON雷鸟，创立数年来持续为家庭电视用户与极客玩家推出超高质价比与创新可玩性的电视产品，同时紧随高画质电视普及推广的时代潮流，每年旗下的多条产品线带来升级。

其中，鹤7 PRO 25款就在4月正式发布上市，它同样采用QD-Mini LED背光与华星高阶HVA屏的最佳硬件搭档，提供98%DCI-P3影视级量子点广色域，高达7000:1静态对比度，4K 144Hz超高刷新率表现。而在具体分区数规格上，65英寸版本为1680分区，75英寸达到2176分区，85英寸更是高达2448分区。高分区数搭配新一代聚核光芯、超聚光微透镜带来的精准控光能力，能够充分发挥高达4200nits峰值亮度性能，从色彩、控光双维度实现画质跃升。

值得一提的是，鹤7 PRO 25款也采用了旗舰级体验必备的屏幕抗反射技术，借助0.5%LR低反膜与屏体内反射优化，实现低至1.8%的整机反射率，并进一步实现能耗降低16%。据了解，LR低反膜方案虽然相比AG磨砂膜方案成本较高，但同时也带来更好的抗反射效果，不仅能够有效消除屏幕暗部倒影，在强光侧入射环境下也能够避免磨砂膜的漫反射泛白现象，在抗反射与画质体验上拥有均衡表现。

其它硬件方面，鹤7 PRO 25款采用新一代旗舰电视SoC，搭配4+64GB运存内存组合，不仅带来全满血的HDMI 2.1、USB 3.0、Wi-Fi 6与蓝牙5.4等连接能力，还支持MEMC运动补偿、VRR可变刷新率、Freesync Premium Pro同步等技术，并支持全生态HDR大满贯认证，为电影、游戏等娱乐应用带来流畅清晰体验。

创维A6F Pro 75英寸 参考售价：6199元，补贴后到手价：4959元

5月，创维举办2025年新产品/新技术发布会，并带来高端旗舰新品创维A6F Pro首秀。这款“为发烧友而生的Mini LED电视”重视观影体验的极致需求，通过音质、画质、内容的全链路技术革新，专注于为影音发烧友解决传统电视痛点，同时以万元内价格提供堪比高端家庭影院的体验。

高画质是影音体验的核心，创维A6F Pro首发搭载创维&BOE联合定制的极黑广角类纸屏，在行业内首次将LR减反层、STW全视角补偿层、AG防眩层三大核心技术融为一体，让电视拥有如OLED般深邃黑场，同时实现全视角不偏色、减少环境光反射，解决传统屏幕的眩光与案场细节缺失问题。为了更好的还原本真色彩，创维A6F Pro还采用高达99%DCI-P3色域覆盖的六元蓝光量子点技术，ΔE≤0.7的色准更是达到了好莱坞监看级标准。

同样，创维A6F Pro也搭载了规格突出的Mini LED背光，75英寸版配备2304分区，峰值亮度达XDR 4000nits，并通过优化LED Pitch与模组OD及IED光型等参数，实现背光系统的跨越式升级，创维独家专利的自适应互补式调光技术(ACD)和高动态幅值调光技术(HDD)，创新性地解决了传统Mini LED背光的频闪和控光精度难题。

与此同时，创维与国际音响品牌哈曼卡顿进行合作调校，为A6F Pro 配备行业唯一的内置7.1.2杜比全景声回音壁。借助独立侧环绕声道、前出号角高音、独立重低音与天空声场，共15颗高品质声学单元的三分频音响系统，让影音发烧友可以仅用一台电视，就能拥有更立体、层次更分明的影院级音效，无需再外置昂贵的音频外设。

可以说创维A6F Pro以一台电视整合影音发烧友级音质、画质、海量内容，以及行业领先的智能交互体验，彻底替代传统“电视+回音壁+播放器+NAS”的复杂方案，重新定义了行业家庭影院的标准。

酷开K6 Pro 75英寸 参考售价：4299元，补贴后到手价：3439元

创维集团旗下品牌COOCAA酷开近期也持续发力高规格Mini LED电视，带来K6系列主打高分区数、高画质与巨幕体验的新品。其中酷开K6 Pro堪称千级分区的质价比新锐，在4000-5000元档位带来越级体验。

酷开K6 Pro采用“极亮透万象 至黑纳千景”的墨晶屏，将内部液晶低反层与表面AG1防眩层结合，创造无惧杂光的沉浸体验，使Mini LED高对比度的惊艳画面得到更加鲜活的呈现。75英寸版本配备1152个分区，拥有2400nits峰值亮度的同时应用了16晶Mini LED发光芯片、晶钻超聚光透镜与24bits像素级控光技术，进一步提升发光效率与控光精细度，并让明暗色彩过渡更加清晰自然。

色彩方面，酷开K6 Pro拥有98%DCI-P3量子点广色域，借助更加稳定持久的六元量子晶体材料实现更准、更纯、更真实的色彩显示，拥有Delt E<1的专业级色准表现与10万小时不褪色的超高耐久度。

音频硬件方面，酷开K6 Pro配备2.1声道10单元140W声学系统，采用高频+中频+双低音单元的三分频设计，并支持AI增强算法与杜比全景声技术，带来媲美影院般空间音效体验。

值得一提的是，酷开K6 Pro也借助“酷开AI超级智能体”，带来了超越传统电视的智能化交互方式。深度融合DeepSeek R1满血版、豆包大模型、文心一言、通义千问等行业主流大模型，提供超强的智能交互、内容生成、用户匹配与场景适配能力，让电视成为贯穿影音、健康、娱乐、生活、教育等全场景的AI智能生活助手。

长虹Q10Air 75英寸 参考售价：11997元，补贴后到手价：9997元

了解完上文处在不同价位段，各自具备独家技术与场景定位的Mini LED电视产品，最后我们再来看一款更加独特，主打“情感智能”的AI TV产品。

长虹在2025年AWE展会上推出了行业首款治愈系AI TV――追光系列Q10Air，这款具有创造性与革命性的电视产品首创贯穿式漫反射AI光翼、27mm极致纤薄、AI画质修复、三腔有源重低音、AI沧海智能体、魔方桌面、四边平嵌0距贴墙等功能和技术。以“情感伙伴”的身份重塑用户观影环境，为电视在家庭、客厅场景中的角色带来新的诠释。

长虹Q10Air最具特色之处在于其首创的贯穿式漫反射AI光翼，它采用DRCBS双侧漫反射环境光补偿技术，使人眼不会明显感受到“光感”，但能清晰捕捉到“色彩”。292颗独立光电芯片与120°超广角发光能力实现均匀补偿环境光、渲染氛围色的效果，将色彩洒满整个墙面与空间，打造立体的全屋氛围与更加护眼舒适的光环境。

在形态上，Q10 Air厚度仅为27mm，实现前后纯平、极致纤薄与0距离贴墙，同时它还采用4000T大压铸技术实现一体成型，以无拼接的超高强度支撑纤薄纯平质感。电视边框采用50道工序+2000目钛金砂处理，带来丝绸般细腻触感。

它也拥有一块划时代的好屏幕：黑晶广角无影屏，由长虹电视&BOE携手打造，搭载AG25柔光护甲、STW广角真彩、LR极黑护盾等技术，大幅提升环境光对比度，并打破观看角度限制，正看侧看无惧反射、眩光打扰，久看也能减轻用户的视觉疲劳感。

好的音质加持同样是重要加分点，Q10Air成为30mm内唯一内置三腔独立重低音的电视。三腔有源重低音相比普通电视音响，在震动面积上增加了3倍、响度提升30%、重低音发声容积也提升30%，搭配定制R6曲率声学设计，让它发出的不仅仅只是“声音”，更是从四面奔涌而来的“音瀑”。

AI技术带来的内容呈现与交互能力是长虹Q10Air的一大亮点，它搭载全新魔方桌面交互系统与沧海智能体，采用高度自定义的卡片式内容UI，支持多种智能交互方式，并可自主构建用户画像，实现高品质内容主动推荐与布局，创造更多“懒人玩法”。不仅如此，它也将更加主动、细腻的适老化设计，以及熊猫应用等独家内容融入电视，为全家创造治愈系陪伴体验。

综合来看，长虹将Q10Air打造成治愈系“光影魔法师”，既能以色彩渲染氛围、具象化情绪，更能将光翼色彩与内容、场景联动，成为你的“情绪合伙人”。

小结

2025年的中国电视市场相比往年更加“百花齐放”，无论你是追求极致的视效体验，还是尝试以客厅大屏为载体，获得更多“情绪价值”，都能找到与之匹配的产品与功能。这从一个侧面表明，电视市场的发展不仅仅在于硬件的规格数值内卷，更在于对用户需求的精准定位和对场景的发掘。相信随着各电视品牌核心技术的进步，以及AI应用的广泛覆盖，电视能够为千人千面的用户场景创造更多可能。

最后笔者也提醒一下，各地国补正处于陆续下线阶段，后续可能完全结束，或转为抽选等领取方式，想要在618大促期间选购电视等家电数码产品的读者们可以关注实时动向，及时进行选购。