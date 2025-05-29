一台顶三台！云鲸逍遥002 AI活水履带洗地机器人让你彻底“躺平”清洁~

【天极网家电频道】如今，不少家庭为了让清洁工作更轻松高效，纷纷购入多款智能清洁产品，比如扫地机，可自主规划清洁路线自动清扫，自动化程度高，非常方便;洗地机则凭借强大的去污能力，对各种顽固污渍有着不错的清洁效果;吸尘器吸力强劲，能快速吸走地面大小颗粒物垃圾或地毯深处的灰层。看似能应对各种清洁场景，但实际使用中也存有诸多痛点：扫地机避障能力有限、毛发缠绕严重且遇到大片的顽固污渍可能清洁不到位，洗地机则无法解放双手，在清洁面对大面积脏污或是家具底部等狭窄空间时会相对费劲;而吸尘器在处理液体污渍时更是无能为力。针对上述清洁难题，云鲸推出了一台集洗地机、扫地机、吸尘器优势的全能型清洁设备――逍遥002 AI活水履带洗地机器人，为用户带来了更高效的全屋地面清洁的体验。

云鲸此次带来的逍遥002洗地机器人，创新采用履带热活水循环洗地清洁方案，真正做到即拖即净，告别拖布以脏拖脏的尴尬，其搭载的全智能仿生人眼感知技术不仅能精准识别地面脏污，避障能力也是超强，同时具备4cm安全越障功能，轻松跨越门槛等障碍，做到全屋清洁0盲区，外加22000Pa大吸力和首创地毯深度清洁模式，即使地毯深处的垃圾也清的一干二净，下面就开始进行详细的评测看看它各方面的表现究竟如何。

外观设计与技术介绍

云鲸逍遥002整体机身采用圆润的曲线设计，搭配星光银配色，看着简约且极具科技感，同时还能完美融入各种家居装修风格。

基站两旁还贴心的配备了隐藏式把手，方便移动调整基站位置。

2.5L超大尘袋还能减少更换尘袋的频率，最长120天免维护，特别适合大户型家庭。值得一提的是，尘袋还具备40℃的抑菌风干功能，避免尘袋潮湿产生异味和细菌。

尘盒则采用了可替换内胆设计，无需费力清理尘盒内部，直接取出内胆即可更换，方便快捷。

就连基站托盘也是配备了可替换清洁滤网，大大简化了清洁维护流程。

云鲸逍遥002扫地机器人还拥有95mm超薄机身，这个厚度几乎与手机宽度相当。

纤薄的机身使其能够在低矮空间无障碍穿行，彻底解决清洁盲区问题。

来到底盘，亮点最大的就是它的履带式拖布结构了，与传统圆盘拖布和滚筒拖布相比，对地接触面积更大，搭配超纤吸水材质和12N拖地下压力，更能有效去除顽固污渍。

云鲸逍遥002的履带拖布在检测到墙边时还会进行无级沿边外扩，实现毫米级贴边清洁，外扩的同时也依旧保持12N下压力不变。

机身还内置了清污水箱、16个倾斜的喷水孔、恒压污水刮条，在清洁过程中，清水箱会实时喷洒清水，通过16孔均匀润湿拖布，搭配恒压污水刮条，刮洗分离拖布脏污，最后通过高压气泵实时回收脏污到污水箱，从而构成一套热活水循环清洁系统，确保拖布全程洁净，避免了“以脏拖脏”的问题。而针对滚筒、履带式产品的自清洁难题，逍遥002在机器人污水箱内置搅拌电机，在基站自清洁过程中，多次冲刷并搭配电机搅拌，有效防止脏污挂壁;采用易清洁刮条结构，增加刮条自清洁功能，在清洁拖布的同时也会清洁刮条，长期重污清洁也无需担心履带拖布发臭。

在解决毛发缠绕问题上，云鲸逍遥002还搭载了整机毛发零缠绕技术，包括气旋导流式滚刷和主动解缠绕边刷，气旋导流式滚刷采用单悬臂锥形结构，可以确保毛发从滚刷另一端自然脱落。

主动解缠绕边刷的设计更是巧妙，右边边刷有一根较长的刷子，可以正转张开、反转合并，这样在识别到边角的时候会将活动边刷反转，使其清洁半径延长，配合22000Pa大吸力，将边角垃圾收拢吸入尘仓，真正做到边角清扫不遗漏。

我们进行了简单的测试，在边角处撒上大颗粒的咖啡豆，可以清晰地看到边刷在识别到边角的时候迅速反转，精准将垃圾聚拢。

回到机身正面，云鲸逍遥002还配备了AI双目视觉识别技术，通过两颗高清RGB摄像头搭配自动驾驶级8核10TOPS的AI算力芯片，可以精准识别脏污和超过200种物品种类。

我们往地面摆放了各种大小不同的物品，模拟复杂的家居环境，可以看到云鲸逍遥002很精准的避开了每个障碍物，就连数据线、纸巾这样细小的物品也能轻松避开，同时它还能进行贴障清洁，有效减少卫生死角。

除了避障，它还具备出色的越障功能，在识别到可跨越的障碍物后，会主动减速将底盘抬升越过障碍物，最高可实现4cm的越障高度。(图中障碍物大约有2.5cm高)

基站配置方面，提供了45-80℃动态热水洗、80℃全链路高温洗、热风烘干、创新污水盒及刮条自清洁、120天长效免维护、自动添加清洁液等多项实用功能，为用户带来了省心的清洁体验。

清洁测试挑战

接下来我们将进入清洁测试环节，针对扫、拖、吸以及自清洁这四个方面来全面测试，首先是干垃圾的清洁测试，我们往地面撒上咖啡豆这类大颗粒物，并将逍遥002调整到最大吸力后，所到之处咖啡豆被轻松吸入尘盒，部分因碰撞滚到边缘的颗粒，随着逍遥002的折返清洁得到清除。

逍遥002还具备首创的地毯深度清洁模式，识别到地毯后自动抬升拖布，并将滚刷盖板下压增吸，将地毯深处的垃圾碎屑彻底吸除。我们拿来一块地毯，往上面撒上装饰沙，开启地毯深度清洁模式后，可以看到逍遥002在地毯识别到颗粒物后进行缓慢移动并扫吸，经过两三个来回，清扫后的地毯干干净净。

我们还往地面倒了大片的咖啡渍，模拟日常生活中常见的液体污渍清洁场景，可以看到逍遥002在识别到大面积脏污后，采取倒退清洁，不仅有效避免污染滚刷和边刷，清洁效果也是非常出色，且无水痕残留。

接下来难度加大，测试一下逍遥002应对顽固污渍的能力，提前往地面上涂抹大量老抽，待其完全风干凝固后让其开始拖地，逍遥002在识别到重污区域后开始反向倒退清洁，经过几个来回，干酱油渍已经全部被清理干净没有残留。

针对掉发星人和养宠家庭的清洁问题，我们还模拟了用户日常梳头脱落的头发以及宠物掉落的毛发进行测试，可以看到逍遥002很轻松就将大团毛发吸入尘盒。清洁完毕，打开滚刷查看，发现表面也没有任何毛发缠绕，清洁表现不错。

最后，针对基站的拖布清洁和烘干功能进行了体验，依旧使用咖啡污渍沾染拖布，随后开启洗烘拖布功能，基站会检测脏污程度，进行动态调节水温和脏污复洗，直到把拖布完全洗净后，再通过40℃热风烘干。与清洁前相比拖布明显干净了许多，同时也恢复了蓬松干燥的状态。

APP操控页面及智能交互

如果想进行更多更详细的设置，可以下载官方APP“云鲸智能”进行操控。主页面提供了多种清洁模式选择，还可从右上角“设置”进入调节更多参数功能。

基站自清洁功能设置以及耗材部件使用寿命显示。

鲸灵托管模式支持一键托管，全程由逍遥002完成扫、拖、自清洁，彻底解放用户双手。

此外，逍遥002还全面接入了Deepseek-R1大模型，搭载NarGPT AI全智能语音助手，不仅可以理解更复杂的语音指令，还能在APP设置“暗号”对其进行任务控制。

评测总结

云鲸逍遥002深度融合了扫地机、洗地机、吸尘器的核心优势，从强大的扫拖吸清洁能力到免维护的全能基站，从精准的避障越障功能到智能化的交互体验，每个功能都以用户的需求体验为核心，不仅为用户带来更加高效省心的全屋地面清洁体验，还重构了扫拖行业清洁的新标准。