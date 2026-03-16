【天极网家电频道】净烟机是一种面向现代人健康生活需求的创新厨电，相比采用单一负压气流的传统油烟机，净烟机搭载的IQV多重气流组合技术深度应用空气动力学原理，在烟机至灶具、锅具的空间内制造多股强劲气流，有效吸收可见油烟，并高效捕集不规则运动的PM2.5与微小气味分子，在厨房空间中成为集传统油烟机+空气净化器效果于一身的呼吸健康解决方案。无论是呼吸道敏感的中老年群体，还是担忧油烟气味浸染衣物、头发，影响肤质的年轻用户，净烟机能够有效消除健康焦虑，让下厨变得更加舒适、轻松。

开创这一厨房呼吸健康创新品类的米家智能净烟机系列，已经推出了P2、Pro、S2等多款产品，引领行业发展方向的同时，也凭借多样设计满足不同厨房环境与用户的健康与审美需求，总有一款适合你!

新锐高端旗舰 全面感知厨房环境 米家智能净烟机P2

作为米家新一代智能净烟机旗舰，米家智能净烟机P2实现了产品的全方位重构，凭借颠覆性的三重气流防护体系，重新定义了厨房净烟标准。它延续IQV动态微粒捕集技术，以“高效捕集+强力阻隔”的立体防护，带来油烟不泄露，PM2.5全程在国标安全范围之内的健康体验。

新一代净烟技术源自空气动力学原理的深度优化：一字型狭长吸风口搭配两翼四涡气旋，精准锁定锅面油烟升腾轨迹;风速达15m/s的后倾高速气流借助康达效应，将油烟、PM2.5等有害物质沿净烟机内壁迅速吸入，远离人体，结合最大1100Pa静压实现高楼层油烟不倒灌。而双气帘防逸技术的加入，更让颠锅爆炒、侧风干扰等复杂环境影响下的油烟逃逸率有效下降。

作为米家净烟机旗舰机型，米家智能净烟机P2的全能升级表现也颇为突出。在前代内置高精度PM 2.5传感器基础上，新增一氧化碳与燃气浓度检测能力，不仅可实时检测烹饪时的空气质量，更能与米家APP联动提示燃气泄漏风险，自动进行开机换气，全天候守护家人安全。

它也新增离子抑菌功能，借助专利双碳基负离子净化装置，可在非烹饪时间段主动释放超过2100万个/立方厘米的的高浓度负离子，进一步去除空气中的PM2.5、微尘，抑制厨房台面、墙面等表面细菌滋生，减少异味，让你和家人的烹饪环境更清新。

对极致追求简单高效的现代人而言，米家智能净烟机P2也堪称“懒人神机”。整体采用无油网设计，日常烹饪使用无需拆洗清洁，背板表面采用荷叶仿生技术钻石磨砂玻璃材质，日常清洁一抹即净，更依靠高速电机与风轮表面涂层实现了油污分离、集中收集，吸力更加持久强劲。

最后是米家智能净烟机P2带来的易用性升级，表面3.1寸动态全彩液晶屏带来完整的时间、档位、PM2.5检测等信息展现，并加入贴心的倒计时功能辅助烹饪时的火候把控。顶部新加入79932mm²大面积柔光照明，可均匀照亮烹饪区，更好看清锅中食材状态。烟灶联动、挥手智控与米家生态的语音联动，让初次上手的中老年用户也能轻松掌控厨房。还有全机身表面圆角设计，丰富而贴心的细节优化，让这台米家智能净烟机P2成为更有温度的厨房科技装备。

不一样的低噪烹饪体验 米家智能净烟机Pro

作为米家智能净烟机初代旗舰P1的升级款，米家智能净烟机Pro的升级方向与新款旗舰P2有所不同，在延续P1结构设计的基础上，它带来了更高风速、更高静压，同时却实现了工作噪音仅62dB，声强降低68.4%的“适耳”体验。同时结合系列标志性的IQV动态颗粒捕集技术，带来净烟无味，同时更加安静舒适的下厨感受。

动态微粒捕集技术采用三重气流配合，一对一解决传统油烟机面临的油烟产生区、扩散区、泄漏区三大难题。其中四涡气旋锁烟专利技术采用四个两两对转的强力气旋，从锅口产生区捕捉油烟、PM2.5、气味等烹饪时产生，并不规则向外扩散的污染颗粒。后倾高速气流专利技术以高达14m/s风速的超强气流，沿净烟机内腔迅速带走扩散区油烟，为用户创造健康呼吸的“黄金三角区”。最后是传统油烟机顶部的易泄漏区，米家智能净烟机Pro采用左右侧翼+顶部气帘，三面阻断油烟逸散，即使在颠勺、侧风等导致油烟暴起的情况，仍然可以有效阻隔油烟、PM 2.5等漏出。

米家智能净烟机Pro通过了中国家电研究院“双1级”防护认证，在爆炒时也能使烹饪者口鼻处油烟产生的PM2.5浓度≤37微克/立方米，优于国标对室内空气质量的24小时平均标准。

借助这款净烟机，用户能够轻松摆脱“一个人闷在厨房里”的烹饪状态，敞开门与家人一起分工下厨，并共享客厅空调带来的舒适清凉。而在开放式厨房环境中，米家智能净烟机Pro更是能有效阻隔烹饪过程产生的油烟、PM2.5等污染物，让中老年、母婴家庭与鼻炎等呼吸敏感人群也能放心下厨，守护全家人呼吸健康。

值得一提的是，米家智能净烟机Pro还从底层全面重构风机与风道设计，从源头抑制气流噪声产生，降低声强。在整机多重降噪优化下，米家智能净烟机Pro最高转速档噪声相比前代降低5dB，仅相当于一般对话音量，低转速档位噪声仅54dB，约等于室内环境噪声，不打扰家人正常交谈。

打造厨房纯白美学 米家智能净烟机S2「小白净」

你见过通体纯白的油烟机吗？你觉得这样的油烟机能够适应中式厨房吗？在猛火、重油的烹饪习惯下，厨房内的任何“白色电器”似乎都难逃被油烟浸染发黄，表面积聚污渍的结局。但米家智能净烟机系列就带来了这样一款敢于使用纯白色的产品，借助尖端的净烟技术，让个性厨房美学无需妥协。

作为米家首台白色净烟机，米家智能净烟机S2「小白净」成为开放式厨房与白色系家装风格的首选，其中的核心原因，自然是它搭载的专利IQV动态微粒捕集技术。IQV技术首先应用了作用于锅具处的四涡捕集气旋，从油烟产生的源头处形成四涡气旋，有效捕集油烟与PM2.5颗粒。随后，米家智能净烟机S2「小白净」采用的一字型吸风口可形成12m/s高速后倾气流，利用康达效应使油烟颗粒沿内壁高速上升并吸走，在用户面部附近形成安全呼吸的黄金三角区。最后是净烟机外侧前置BLDC风机产生的防逸阻隔气帘，能够协同侧翼有效减少环境侧风干扰，并阻隔用户手部动作如翻炒、颠勺等带出的少量油烟，即使猛火爆炒也能为用户的呼吸健康建立可靠防线。

此外米家智能净烟机S2「小白净」也内置系列高端机型同款PM2.5检测仪，可实时检测厨房内空气状态，在PM2.5超标时自动开启风机。借助米家生态的多传感器互联与远程智控功能，甚至能够带来联动烟雾报警、燃气报警等多重健康守护，让健康生活拥有前所未见的智能体验。

这样一款“漂亮”的净烟机日常需要怎样维护清洁？借助无油网免拆洗的便捷设计，米家智能净烟机S2「小白净」可一擦即净，轻松实现日常清洁，同时烟机内部超高风轮转速与整流风道协同工作，能够高效分离油污并收集。风轮表面经过特殊涂层处理，并以高速风膜保护，不易粘附油污，得以进一步延长其维护周期，实现持久强劲的吸力表现。

此外，米家智能净烟机S2「小白净」整机最大静压可达900Pa，同时搭载智能感知新品，可根据烟道风阻自适应调节风力风压，做饭高峰时段也能顺畅排烟不倒灌。

这样一款白色系净烟机，对于追求家居空间审美的年轻用户而言，可能带来比净烟机家族中旗舰型号更大的“情绪价值”。而它同时能够有效阻隔烹饪过程产生的油烟、PM2.5等污染物，守护全家人呼吸健康，净烟实力相比传统油烟机更形成了“降维打击”。

2026年，无论你想要厨电换新还是新居装修，都无需再为烟机选择而感到纠结，米家净烟机凭借更高效的净烟除味、吸除PM2.5能力，能够成为厨房呼吸健康的专业守护者，为自己和家人的日常生活带来更多健康与舒适体验。