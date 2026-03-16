【天极网家电频道】油烟机一直是居家必备的基础厨房电器，帮助家庭用户在日常烹饪中调节厨房环境，应对重油猛火的烹饪场景中油烟呛鼻、刺眼等问题。中国疾病预防控制中心发文[1]指出，烹饪油烟包含的醛酮类化合物、多环芳烃、挥发性有机物、PM2.5细颗粒物、一氧化碳等主要成分是威胁大众健康的“隐形杀手”。而传统油烟机的中央负压技术，仅能通过单一气流处理部分可见油烟，但无法有效抑制PM2.5等健康危害更大的物质扩散至整个空间，因此采用IQV动态微粒捕集技术的净烟机应运而生，借助三重气流组合技术，实现更高效的净烟除味，吸除PM2.5，呵护烹饪者的呼吸健康。

对家庭用户而言，亲自动手烹饪免不了一通“折腾”。油烟味、调料味弥漫在整个厨房空间，不仅呛鼻，还会沾染衣物、头发，让全身都“熏入味”;有时需要关上门避免油烟扩散到客厅影响家人，密闭的空间还会使体感更加闷热;传统油烟机难以妥善处理的PM2.5浓度更是爆表，像这样的“烟火气”值得提高警惕。净烟机与油烟机有哪些不同？首先是在现行标准基础上的定义升级。

1. 吸油烟机国家标准GB/T 17713-2022将风量、静压、气味降低度与油脂分离度等项目作为核心规范，对空气中颗粒物暂无明确规定。但在室内空气质量领域，悬浮颗粒物已成为与甲醛并列的重点监测项目，国家标准GB/T 18883-2022针对PM10与PM2.5作出了明确规定：24小时平均浓度分别不超过100 ug/m³与50 ug/m³。

来自复旦大学的研究团队追踪了烹饪油烟颗粒物对人体的影响[2]，PM2.5能够深入肺部，刺激并引发呼吸道炎症，加重哮喘与COPD症状，长期暴露更有可能提升心脏与肺部问题风险。对下厨频率更高的中老年人而言，烹饪油烟中弥散的PM2.5很有可能在相对密闭的厨房环境中形成较高浓度，危害此类敏感人群的呼吸健康。而净烟机的诞生旨在解决厨房油烟中可吸入颗粒物PM10与细颗粒物PM2.5的危害，使其符合室内空气质量的国标要求，更能适应现代人对健康生活方式的追求。

2. 净烟机与油烟机的技术原理不同。相比采用单一负压气流，“油烟先扩散、再换气”的传统油烟机，净烟机搭载的IQV动态微粒捕集技术深度应用空气动力学原理，在烟机-锅具间操控三种气流，有效吸收可见油烟，并高效捕集不规则运动的PM2.5与更微小的气味分子，以油烟污染的源头控制能力，实现相当于大吸力油烟机+空气净化器的效果，为厨房环境下的呼吸健康守护树立新标杆。

3. 净烟机与油烟机带来的使用体验不同。借助IQV三重气流技术，净烟机能够实现爆炒无油烟刺鼻，减少环境侧风、手部动作干扰带出少量油烟。净烟机也内置多种传感器，可实时感知厨房空间内PM2.5等空气质量数值，并主动进行控制。此外，净烟机还采用无油网高转速风机设计，表面一擦即净，日常使用无需拆洗，相比传统油烟机更轻松省心。

4. 净烟机与油烟机的使用方式不同。相比传统油烟机关门开窗使用，将厨房门用作阻隔油烟最后防线的无奈，净烟机更推荐关窗开门使用，可减少气流扰动，借助开门补气更好发挥净烟机的高效油烟捕集能力，还可让烹饪者享受客厅空调带来的冬暖夏凉环境，与家人充分互动分工，下厨体验更加舒适、自由。

目前，开创这一厨房呼吸健康创新品类的米家净烟机已经推出了P2、Pro、P1、S1、S2等多款产品，以适应不同用户群体的健康与审美需求，同时以创新的多重气流组合技术引领行业发展方向。可以说，净烟机不仅以IQV技术带来超越传统油烟机的多重防护，更能让家庭用户“敞开门、放心炒”，在开放式厨房环境、饮食习惯重油重辣等场景，以及面向女性、中老年人等呼吸敏感群体下厨需求时都能带来舒适而贴心的体验。

参考资料：

[1] 这种厨房里的“隐形杀手”能致癌!很多人天天面对却不知道，快提醒家人――中国疾病预防控制中心 2025-04-23

https://www.chinacdc.cn/jkkp/hjjk/snhj/202504/t20250423_306184.html

[2] Liu B, Wang G, Wang L, Yan J, Zhu K, Liu Q, Zhao J, Jia B, Fang M, Rudich Y, Morawska L, Chen J. Unraveling Cross-Organ Impacts of Airborne Pollutants: A Multiomics Study on Respiratory Exposure and Gastrointestinal Health. Environ Sci Technol. 2024 Sep 3;58(35):15511-15521. doi: 10.1021/acs.est.4c06035. Epub 2024 Aug 15. PMID: 39145585.