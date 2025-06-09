竞争白热 爆品频出：618扫地机器人选购指南&推荐

【天极网家电频道】扫地机器人向来成为帮助年轻Z世代等多种群体解放双手，以科技赋能家庭清洁的解决方案。来到2025年，扫地机器人行业正不断突破技术边界，以颠覆性的创新技术与用户洞察，为更多场景创造新体验。

恰逢年中618购物狂欢季，2025上半年各品牌发布的扫地机器人新品都进入了大促冲刺阶段，可搭配多种优惠、权益与赠品福利，在此基础上更有国补叠加，可以说是入手一台新品扫地机器人，提升居家生活品质与幸福感的最佳时期。

选择扫地机器人既要看清洁能力、自清洁效果、智能化表现，也要看外观设计与使用场景，我们精选来自科沃斯、追觅、MOVA三个品牌的新品主力，分别具备不同的定位、场景与价位段，期待能够成为各位读者的理想选择。

普及滚筒活水洗涤技术 科沃斯地宝T80，京东到手价：3999元起(补贴后3400元起)

科沃斯地宝T80搭载来自科沃斯旗舰X系列的OZMO ROLLER恒压活水洗地专利技术，能够在清洁效果上超越圆盘式、履带式等传统方案，发挥堪比洗地机的硬核实力，帮助用户更进一步解放双手，回归日常生活。身处主流价位的它也开启了机器人滚筒洗地技术的普及之年。

地宝T80机器人本体采用圆盘形设计，延续了包含dToF、TruEdge 3D沿边双结构光、AI摄像头在内的全嵌入式传感器，并配备环境补光灯。这使得地宝T80拥有平整的顶盖，并有效降低机身高度至98mm，使其能兼顾机身内空间，以及在家庭环境中的通过性。

在机身底部，地宝T80配备了新设计的螺线型防缠绕边刷与位于驱动轮后部的洗地滚筒，其中滚筒支持向机身右侧外扩，无极悬停;边刷则通过全新螺线设计实现恒定贴边，无需外扩直达边角。配合地宝“灵隙”技术和感知能力实现清洁范围的拓展。

相比圆盘形拖布与更大的履带式拖布，滚筒形态更易于利用自身重量、智能抬升与压控技术均匀提升对地压强。地宝T80搭载的洗地滚筒拥有3700Pa对地压强，相当于此前双圆盘拖布的16倍，结合200转/分钟的高转速，更有利于去除地表顽固污渍。同时滚筒旋转轴上方配备8个清水喷淋口，结合恒压刮条与内置污水箱，能够确保滚筒恒湿，并避免“以脏拖脏”。

基站配置方面，基站提供75℃智能控温热水洗、45℃热风烘干、水路除菌消毒/风路持久抗菌、150天免维护清洁槽、基站自清洁、机身水箱自动换水等多项实用功能，也提供自动上下水版本供消费者选择，整体高度低至36.8cm，满足嵌入、隐藏式安装需求。

可以说，地宝T80作为主流价位机器人产品，在各项功能配置上表现全面，几乎与旗舰无异，能够满足家庭用户日趋复杂的清洁需求与解放双手的便捷体验。

LOFT必备潮流扫拖机器人 科沃斯地宝mini，京东到手价：1979.1元(补贴后1683元起)

当代初入社会的年轻Z世代不仅每天奔波于繁忙的工作，多数还居住在小户型空间中，应对这种年轻群体日常、轻量的家庭清洁需求，也许需要更有特点的扫地机器人产品。

科沃斯精准捕捉到这一需求，推出了专为LOFT等小户型用户打造的扫拖机器人地宝mini，它不仅具备小尺寸、低占地面积等特点，还拥有5种多巴胺配色与精致颜值，打破了黑白灰的传统扫拖机器人外观风格。在清洁能力上更是毫不逊色，能够从内而外为潮流青年带来使用与审美体验。

地宝mini在颜值方面就狠狠拿捏了年轻人审美，采用“绝绝紫、不怕蓝、正当红、全能橙、不焦绿”这五种多巴胺色系，适配小户型空间多样化的装修风格。其机身直径仅 28.6cm，能够灵活穿梭于家具空隙与狭窄角落，精准解决小户型和复杂家居环境的清洁难题，顶部还设计有轻便把手，方便LOFT住户实现跨楼层清洁，方便不脏手。同时，它的全能基站占地仅 0.12m²，放置灵活，不占过多空间，十分契合年轻人多样化的居住场景。

全能基站采用可视化透明水箱，用户无需开盖即可实时掌握水位余量，清水箱和污水箱合二为一的设计也减少了增添清水和倾倒污水的次数。同时，不同于行业常规的方正造型，地宝mini的全能基站采用R角流转曲面设计，线条流畅圆润，整体看起来更具美感。

导航避障方面，地宝mini采用LDS雷达+线激光双重融合的避障系统，可以进行精准的智能导航，强光昏暗环境也能精准判断，轻松避障。

在清洁力方面，地宝mini同样毫不逊色，拥有自研高效风道系统搭配9000Pa强大吸力，并搭载ZeroTangle 灵缠2.0防缠绕技术，有效解决年轻养宠群体的毛发清洁问题。借助OZMO TURBO 2.0双旋下压拖地系统与高吸水性拖布，地宝mini能够有效擦除地面的顽固污渍，并由全能基站进行自动洗拖布与45℃热风烘干，实现解放双手的全链路清洁体验。

近几年，科沃斯不断探索品牌年轻化方向，从产品设计到线下的快闪活动，无不直指更加年轻化的用户洞察与互动形式，而地宝mini就是一款属于年轻人，兼具实用性与潮流属性的家居清洁伙伴。

履带热活水洗地旗舰 追觅X50 Pro履带版，京东到手价：5999元(补贴后5000元起)

追觅X50系列发布于2024年9月，在发布会上重磅推出全球首创的“仿生机械足越障技术”，可通过双节摆臂系统模拟人类大腿和小腿的协同工作，使得机器人最高能够跨越6cm高度障碍物，能够轻松翻越阳台门滑轨、卫生间下沉台阶等家庭环境常见障碍，并进一步提升机器人脱困能力，增强家庭清洁覆盖率。

而在2025年，追觅带来了X50系列增强清洁力的尖端旗舰产品：X50 Pro履带版。它在延续了仿生机械足越障能力同时，采用独特的履带式拖布设计，不仅增加了16倍的触地面积，且能够提供18N的下压力，结合边刷+履带的自动外扩贴边清洁设计，极大提高了清洁效率与边角覆盖能力，据称拥有30倍于滚筒的清洁力，可轻松擦除咖啡渍、厨房油渍、阳台泥垢等地面污渍类型。

追觅X50 Pro履带版还配备了首创的履带热活水洗地技术，借助内置清污水箱、加热模块、24孔喷淋、刮洗条等，能够实现45℃恒温热水活水洗地。此外，它在履带内侧配备了主动式梳齿防缠毛技术，专为养宠家庭打造，有效避免履带缠绕问题。

在感知与避障能力方面，追觅X50 Pro履带版搭载主动式双目避障与自升降全景激光雷达组合，成为全向超感系统，实现全向无盲区、可应对低矮全黑场景的精准避障能力。追觅首创主动投射激光点阵，形成的密集点云在极端环境下也可精准测量物体边缘，甚至包含常规扫地机器人难以识别的透明玻璃与深色物体。双目RGB AI摄像头可精准识别障碍物类型，并搭配侧向线激光实施更加精准的贴边清洁策略。

追觅X50 Pro履带版还配备免拆卸维护的全能自清洁基站，新升级全包围式高温煮洗自清洁技术，确保大面积履带拖布能够实现高效去污除菌，有效避免细菌滋生与异味产生。

可以说，追觅X50 Pro履带版是2025年令人印象深刻的旗舰扫拖机器人产品之一，在清洁效率、越障能力、感知智能等方面都展现出创造性与高端表现，适合追求高品质生活的用户选择。

全地形越障能力更胜一筹 MOVA P60 Pro，京东到手价：3329元起(补贴后3016元起)

MOVA作为2024年成立的年轻品牌，同样主推家庭智能清洁解决方案，不断以技术突破和设计创新，赋予现代生活简约之美，为用户创造更美好的家具生活。

作为MOVA新一代旗舰级扫地机器人，P60 Pro首创灵动增压贴地系统、旋风0缠绕系统以及7cm全地形越障等多项技术，提升对用户多样家居环境的适应能力，并可轻松跨越台阶、门槛等复杂地形。

灵动增压贴地系统与边刷、主刷、拖布的三重升降能力，是MOVA P60 Pro提升地形适应性的核心。灵动增压贴地系统能够实现如同越野车悬挂系统般贴合地形能力，带来5°自适应拖布盘角度调整，并可根据智能识别、实时感知的地面污渍状态，实现动态的12N增压擦地，有效清除顽固污渍。

MOVA P60 Pro配备仿生双机械臂，支持边刷、拖布双外扩，深入全屋的边角缝隙，搭配其82mm超薄机身，可自由穿梭于床底、沙发等低矮盲区，进一步增强全屋清洁覆盖率。

在感知与避障能力方面，MOVA P60 Pro采用灵探™全维超感智航系统，结合3D全景巡航激光雷达与双目AI视觉导航，在MOVA自研高阶算法下形成精准的感知与路径规划能力。MOVA P60 Pro还配备了宠物关怀模式，双目AI能够智能识别宠物周边区域，实现精准动态躲避宠物，避让宠物粪便，并对宠物高频活动区域自动进行深度清洁，还有远程视频管家、逗宠音效、AI智能抓拍等功能，为养宠用户带来充足情绪价值。

MOVA P60 Pro同样拥有全能免维护基站，且提供水箱版与自动上下水版选择。基站集自动集尘、自动添加清洁液、80℃热水洗拖布、热风烘干等功能于一体，且具备低噪集尘、抗菌尘袋、污水箱除菌除臭模块(需选配)等配置。

小结

以上就是我们本次在618来临之际盘点的四款2025年新品扫地机器人，它们可以说各具特色，拥有不同的目标人群，在价格上也涵盖了2000元至5000元档，相信多数想要入手一台最新扫地机器人，提升日常生活品质感的消费者，都能找到更加匹配自身需求的选择。

值得一提的是，四款新品扫地机器人在618大促活动期间不仅能够享受平台券与国补优惠，还有更多扫地机器人配件赠品福利，承包了用户未来很长一段时间的维护成本，更显超值。国补即将进入末班车，感兴趣的消费者尽快动手抢购吧!