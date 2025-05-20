海信U7Q体验评测：“六边形战士”，闭眼可入的电视爆款王

【天极网家电频道】电视，这位每个家庭再熟悉不过的老朋友，伴随着数字娱乐高度渗透，已经有了翻天覆地的变化。高品质电视不仅是通向另一个维度的“感官之窗”，更能吸引人主动靠近，来享受巨幕的沉浸式体验。特别是随着电视与AI的深度融合，这块大屏的操控体验也更加得心应手，一个又一个用户痛点被攻克解决。

那么，拥有大尺寸爆款电视后会发生什么？

从追剧追番，到游戏娱乐，来到评测室不久的海信U7Q迅速成为新任“团宠”。午休甚至下班后，都会有小伙伴过来感受家庭影院级的视听体验，或与好友踢上一局球赛、玩会儿《双人成行》，又或者启动《黑神话：悟空》短暂变身“天命人”，总之是选择了各自喜欢的方式从紧张的工作中抽身出来。

回到正题，作为海信U7N的迭代款，海信U7Q在芯片、屏幕、刷新率、分区控光、音响等方面带来全面升级，提供更加出色的视听体验，“屏”实力延续了该系列一贯的爆款表现，畅销全球75国。在国内市场，奥维云网(AVC)线下整体市场销售快报显示，海信电视85U7Q上市第4周销额即冲上TOP1，成为名副其实的“闭眼买爆款王”。

那么为什么海信U7Q能够快速获得用户青睐，成为2025“闭眼买的全球爆款王”？接下来就结合体验感受来为大家揭晓。

海信U7Q拥有四种尺寸――65英寸、75英寸、85英寸、100英寸，本次体验的产品为85英寸版本(内存4GB +64GB，3840×2160分辨率)。从外观来看，拥有极窄边框的海信U7Q颇具辨识度。其外观设计灵感源自阿联酋的地标性建筑――“迪拜之框”，简约优雅且展现高品质感。

金属边框、钻石切割工艺让视觉观感更加纤薄。85英寸海信U7Q机身最薄处仅46mm，可8mm贴墙，安装后可以更好地融入家居风格，成为融合时尚与科技感的点缀。

底部倒角设计的音箱等亮点，增强了画框的视觉观感，配合“声浪窗口”，让电视在开机后成为带领用户视线穿越到另一个空间的“窗口”，兼顾美观与实用。

海信U7Q的机身右侧提供了丰富的扩展接口，包括有线/天线输入、同轴接口、4个4K@150Hz的HDMI 2.1接口、USB 3.0、USB 2.0以及网线接口、音视频输入接口。

内凹槽更方便插拔，而且齐全的接口可以同时接入机顶盒、移动硬盘、游戏主机、电脑等多个设备，无论拓展影音体验，还是解锁超大屏游戏娱乐，都很轻松。

了解了外在，下面我们重点说说海信U7Q的内在与体验。

强核“芯”输出高画质

尽管该系列并非海信电视的顶级旗舰产品，但作为家族爆款，海信又一次诚意满满，将更多旗舰能力赋予海信U7Q，让更多用户有机会解锁旗舰级别的视听体验。先来看其中一项关键提升――画质。

就海信U7Q而言，出众的画质也是其确立“爆款”人设的核心能力。海信U7Q搭载RGB-Mini LED旗舰同款芯片――信芯AI画质芯片H7，基于算力升级、星海大模型深度训练加持，这颗经过三年研发的芯片支持AI光色同控――首次实现“控光+控色”协同优化，从而让画质更进一步。

信芯AI画质芯片H7做到了26bit灰阶控制、15680点位色彩管理控制，简单来说就是在观看影视内容时画面包括更有层次的过渡、明暗部细节以及更精准的色彩与饱和度把控。特别是观看一些悬疑剧或欧美大片时，海信U7Q可以帮你发现更多隐藏在画面暗部的细节，观感更逼真、有代入感。就比如《星际穿越》中飞船爆炸的经典画面，高亮度星球表面、火光区域都能看到更多纹理和结构，同时暗部也不是漆黑一片，搭配明暗交替的高对比度更好地展现了宇宙的深邃和个人的渺小，那种漂泊其中的感觉更加强烈了。

所以这颗国产电视唯一高端画质芯片，也被称为电视端的“5090”独显，解决了色彩断层、暗场模糊和动态画面拖影等多项观看痛点。

不仅是夯实画质这项硬实力，搭载信芯AI画质芯片H7的海信U7Q具备了更丰富的AI特性，让用户观看体验更省心。比如，启用AI功能后，海信U7Q根据场景不同(剧集、电影、游戏、综艺)可以自动适配最佳观看模式，无需用户操作就能“零成本”优化视听感受。

在下面的实拍样张中可以看到，开启AI模式后画面暗部提亮，展现了左侧网格的细节;食材展示中，AI让虾的色彩更加艳丽、鲜活。



图左为开启AI画质



图左为开启AI画质

还有AI超清晰解构Pro、AI人眼景深追焦Pro、AI智慧视觉Pro等功能，不仅观感升级，还能对一些片源画质优化，达到2K提升4K的视觉享受。其中AI智慧视觉Pro结合大模型、亿万影像数据库，海信U7Q可以智能识别当前画面内容，并优化画质，增强画面的层次感。可以看到在人物出现时，系统判定当前场景就可以自动调整景深等细节，突出画面主体。

如果想要偷懒，可以直接选择“AI画质”“AI音质”模式，主打一个省心好用。当然海信U7Q的AI能力远不止这些，后面会和大家详细聊聊这款AI电视在交互、智能体等方面的创新体验。

不仅具备“强芯”，海信U7Q的画质参数等实力也是旗舰水准，搭配信芯AI画质芯片H7发挥“1+1>2”的效果。海信U7Q搭载2640分区U+Mini LED技术(100英寸版)，结合XDR Pro 3000nits的峰值亮度、高达95%的DCI-P3广色域与光晕控制系统解决方案，提升画面的明暗细节表现，让画面过渡更自然，避免边界模糊化和过曝，观看体验更进一步。

在保障画质方面，海信U7Q还有一个“黑”科技――黑曜屏Pro，1.8%超低反射率、0.2%抗眩光率，面对室内复杂光线、侧向日光等挑战也可以保障画面效果，减少反光倒影让人“出戏”。我们选择一些夜景视频进行测试，在评测室内光照条件下，海信U7Q屏幕上几乎没有灯光反射。如果通过强光源进行照射测试，其反射光也要更弱一些，减弱了突然出现眩光对于观看的影响。

另外，黑曜屏Pro支持行业独有的178°广视角以及领先普通屏幕3倍的黑度，避免传统VA屏电视画面泛白等痛点，也增强了画面对比度，意味着在家庭聚会、多人游戏等场景中坐在屏幕侧方位的用户也能有更好的观看体验，

游戏场景大提升!

从红白机开始，电视与游戏就建立了更紧密的联系。海信对于游戏场景的深耕可不仅仅是让电视作为呈现游戏画面的大屏，更凭借细心准备的软硬件特性，让海信U7Q等电视在游戏场景下的表现迎来巨大提升。

画质刚刚已经介绍很多了，无论是分辨率、色域都不会让人失望，刷新率作为影响游戏体验的另一个关键因素，海信U7Q也有惊喜!凭借整合芯片与屏幕能力，海信U7Q做到了全链路芯光协同0延迟，在保障高刷新率的同时，避免画面撕裂或不同步，其中100英寸版支持最高原生4K 170Hz(85英寸为4K 150Hz)，并可支持最高330Hz系统级高刷(85英寸为300Hz)，无论FPS游戏，还是观看球赛，都能带来极致体验。

而且在线、HDMI、外置存储、投屏等各种模式下海信U7Q均支持HSR 240Hz显示，更有运动补偿技术(MEMC)，让运动画面的表现更为流畅。

海信面向游戏场景的准备还不止这些。海信U7Q提供了4路满血HDMI 2.1接口，支持达到4K 170Hz的无损传输，游戏主机、电脑轻松接入，解锁“影院级”画面的冲击力。而且在天极网之前的评测中也提到，海信对《黑神话：悟空》的支持!

海信U7系列作为《黑神话：悟空》官方定制电视，通过与游戏科学合作，开发了悟空专属开机画面+悟空专属游戏妙控台，游戏主美与海信画质工程师联合调校了游戏专属调色，增加玩游戏的代入感、氛围感。

当然，不仅是提供震撼、流畅且沉浸的超大屏幕游戏体验，有了AI加持，海信U7Q甚至也是一位自带攻略的“游戏大拿”。还是以《黑神话：悟空》为例，很多萌新小白面对幽魂时那叫一个溃不成军，但不要慌，按下遥控器上AI键或者语音询问“幽魂该怎么打？”海信U7Q的AI游戏专家智能体会给出详细的BOSS介绍、攻略技巧，玩家还能同步观看视频教学，在电视弹出的画中画小窗口里跟着讲解操作，包教包会。

海信+帝瓦雷：声临其境

除了画面，音质方面海信也带来提升。海信U7Q的音响经过帝瓦雷声学专家联合调校，拥有10个发声单元，最高支持134W大功率、7.8L音响总容积(85英寸版为109W功率、3.6L大腔体)，配合前导音音瀑式设计、首次应用到U7档位的剧场式360度环抱出音技术，还有4.1.2多声道、杜比全景声音效等特性，增强沉浸感、临场感。

海信U7Q还支持Hi-Sound 天籁引擎，可提供更清晰音质，让高频延展提升至20kHz，失真低于0.01%;低频下潜最低至50Hz，动态效果提升100%，进而声音更有层次且震撼。

此外，海信U7Q在音频方面也融合AI技术，支持AI音画自适应，可根据用户安置机器环境、安装方式的差异，智能实时优化音效，从而在观看时提供更出色的听觉体验。

有AI的电视更懂你

2025年AI持续加速与终端融合，海信则在电视领域成为引领者之一，不仅以创新的AI技术推动画质、音质等升级，更在行业中首个接入、首个深度融合DeepSeek智能体，让作为家中核心大屏的电视获得智能升级，丰富便捷交互方式的同时，使用场景也更加多元化。

海信U7Q内置多个智能体，覆盖影视、旅行、游戏、体育等众多领域，既可以帮助用户调整电视设置，也可以推荐精彩内容，或者在观看影片、剧集时帮助用户了解演员信息，甚至还可以变身“专家高玩”给用户提供游戏攻略和技巧。除了已经介绍的AI游戏攻略专家外，再安利几个体验过程中印象很深的场景：

小聚识屏：和亲朋好友看电视时经常会有“这个演员好眼熟、他演技不错、她还演过XXX”等类似的对话，这时候只需要按下遥控器的AI键或者向智能体提问(通过“海信小聚”唤醒)，就可以识别出画面中演员信息，并给出相关资料，如果想看由他/她主演的其他影片，也可以直接播放，相比翻出手机查找省去很多步骤。当然这项功能在体育赛事等内容中也同样适用。

AI影视专家：不清楚原著背景，改编电影看得一头雾水？悬疑烧脑看了三遍还没理清头绪？这些问题对于海信U7Q的AI影视专家都是小菜一碟，轻松回答你《沙丘》电影与原著的差异，更好地理解剧情，提升观影体验。

AI体育智能体：对于关注体育竞赛的用户而言，这个智能体可以为你列出近期即将举办的众多体育赛事，并可以快速预约、观看。也可以询问AI某个大型赛事的赛程安排，不用自己辛苦上网查看关注的球队哪天会有比赛了。还有一点值得期待，作为世俱杯官方定制电视，海信U7Q在世俱杯期间也将提供更多赛事相关的体验优化。

AI多指令控制：用虚拟键盘搜片源太麻烦？找不到应用入口在哪里？这些交给AI助手就是一句话的事。在告诉电视自己想要观看内容的同时，还可以同步调整音量、屏幕亮度，以及观看模式等等。也可以让AI帮你下载喜欢的平台软件，或者想要玩游戏就会自动找到连接电视的游戏主机，并切换到对应信号源。

可以说，AI与电视深度融合，让体验更便捷，让电视“更懂”用户，尤其是对于儿童、老人，操作门槛大幅降低。

写在最后

信芯AI画质芯片H7光色同控加持下的旗舰级画质;黑曜屏Pro支持的1.8%超低反射率、178°广视角;高达4K 170Hz原生与330Hz系统级刷新率、满血HDMI 2.1等赋能的畅快游戏体验;海信联名帝瓦雷调校的震撼声场;深度融合DeepSeek的多领域智能体，丰富好用的AI功能、专业攻略大师;源自“迪拜之框”的简约时尚设计等拥有众多亮点的海信U7Q就是能够将参数党和体验党一网打尽的“六边形战士”，“屏”实力成为畅销75国的爆款。

当然，还不止这些!海信U7Q还有一些用户值得关注的“buff”，比如一级能效、享至高2000元补贴、世俱杯合作彩蛋，还有已经到来的618。如果你正准备入手一款能追剧，能看球，能玩游戏，甚至还能聊天的高品质电视，那么近期就是闭眼购入“爆款王”海信U7Q的黄金时机，定制你专属的家庭娱乐中心。