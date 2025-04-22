LOFT小户型必备的潮流扫拖机器人！科沃斯地宝mini快乐体验

【天极网家电频道】在这个快节奏的生活中，当代年轻人每天都在工作中奔波忙碌，结束一天的劳累后根本没精力打扫卫生，且大部分年轻人居住的小户型空间有限，传统清洁家电不仅占地也很难施展。在此背景下，催生了对清洁家电的双重需求，既要满足高效便捷的清洁性能，又要兼顾空间适配性与家居美学。作为扫拖机器人行业领导者的科沃斯，精准捕捉到这一需求，推出了专为LOFT等小户型用户打造的扫拖机器人地宝mini，仅28.6cm超小机身、0.12m2占地大小的基站，其清洁能力也毫不逊色，更绝的是它还有超好看的5种多巴胺配色，打破了传统扫地机器人清一色的黑白灰外观，在满足小户型用户清洁需求的同时，还能融入个性化家居风格，成为装饰的一部分，为蜗居青年带来全新的清洁体验。

外观设计与技术介绍

不得不说科沃斯地宝mini在颜值这块真的狠狠拿捏住年轻人的审美，摒弃了非黑即白的单调配色，采用“绝绝紫、不怕蓝、正当红、全能橙、不焦绿”这五种多巴胺色系，不管是你家是极简风还是原木风等装修风格，都能完美适配。

本次我们收到科沃斯地宝mini是这款绝绝紫配色，摆放在原木风的LOFT里面真的超亮眼，给家里清洁的同时还能为家居颜值加分，享受双倍快乐。

科沃斯地宝mini还采用可视化透明水箱，用户无需开盖即可实时掌握水位余量，清水箱和污水箱合二为一的设计也减少了增添清水和倾倒污水的次数。而且不同于市面上扫地机器人方正的水箱造型，地宝mini采用R角流转曲面设计，线条流畅圆润，整体看起来更具美感。

地宝mini还采用28.6cm直径超小尺寸，可轻松进入窄过道、紧凑杂乱等狭窄空间，不留清洁死角，特别是对于居住在LOFT小户型等空间有限的用户来说，地宝mini会比一般扫地机器人更加灵活。

在机身顶部，地宝mini还特别设计了全新轻便把手，可以随意提拎跨楼层或移动位置清洁，既方便也不会弄脏手。

而在机身底部，地宝mini还配备了ZeroTangle™灵缠™2.0气旋梳齿防缠绕技术，采用45°斜植毛滚刷，通过气旋和梳齿将毛发聚拢并梳顺解缠，最后吸入尘盒，避免缠绕卡顿，对养宠家庭更友好。

地宝mini的基站也仅占地0.12m²，可随意摆放在电视柜旁或玄关角落等，与传统扫地机器人基站相比可节省更多占地空间。基站虽小，但功能配备依旧全面，提供了45°C自动热风烘干、自动集尘、自动洗拖布、全链路抗菌等功能，让清洁更加轻松便捷。

清洁体验

对于居住小户型的用户来说，家具摆放较为紧凑，通常会遗留较多的卫生死角，本次我们将在狭窄区域体验地宝mini的清洁能力。凭借其超小机身，地宝mini在桌椅腿灵活穿梭清洁，在狭窄过道处也能行动自如。

桌椅腿清洁

狭窄过道清洁

沿边清洁

在遇到边角时，还能进行甩尾清洁，将角落里的灰尘污渍彻底清除干净。在整个清洁中，地宝mini都展现出了极高的灵活性，实现更广的覆盖率和更少的清洁死角。

沿边甩尾

针对掉发星人和养宠家庭的清洁问题，我们还模拟了用户日常梳头脱落的头发以及宠物掉落的毛发进行测试，通过高速旋转的滚刷和梳齿，轻松将毛发梳顺并吸入尘盒。清洁完毕，打开滚刷查看，发现表面也没有任何毛发缠绕，效果非常出色。

在扫地过程中，我们还顺便用分贝仪测试了它工作噪音大小，实测结果显示噪音值基本都在55分贝左右波动，即使夜间清洁也不会打扰追剧或休息，为用户提供安静的清洁体验。

在扫拖性能方面，我们还设置了半干咖啡渍作为测试对象，地宝mini借助OZMO TURBO 2.0双旋下压拖地系统，有效擦除了地面的顽固污渍，配合高吸水性拖布，清洁完后地面也没有水渍残留，看来不仅外观绝绝紫，清洁性能更是绝绝子!

在完成半干咖啡污渍清洁后，我们还让地宝mini返回基站开启拖布清洁对比清洗前后的效果，经过自动洗拖布、45℃热风烘干功能后，拖布明显洁净了许多，同时也恢复了蓬松干燥的状态。

评测总结

经过一系列的评测，科沃斯地宝mini在小体积与功能全面之间实现了完美平衡，无疑是小户型清洁的宝藏神器。它兼具强大性能与潮流美学，即超小且灵活的机身完美适配小户型人群，精致高颜值的外观又符合年轻人的审美，强大的清洁能力和全能的基站功能更是满足其高效的清洁需求，还有低噪音和把手等人性化设计又带来舒适的体验等，不仅为小户型用户开启高效洁净的家居清洁体验，也推动了扫地机器人行业向“美学和性能”双维度发展。

科沃斯地宝mini目前已在各渠道开启预售，以京东渠道为例，地宝mini原价2199元，现在国家补贴后到手仅需1836元，如此亲民的价格却能获得出色的清洁体验，性价比超高，如果有感兴趣的用户不妨可以考虑入手!