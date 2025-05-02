2025Äê¡°µÚËÄ´úÒº¾§µçÊÓ¡±Ê×Ðã TCL Q10LÎªÆì½¢Mini LED´òÑù
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÔÚ¹ýÈ¥µÄ2024Äê£¬ÎÒÃÇ·¢ÏÖ¹úÄÚµçÊÓÐÐÒµµÄ¶à¿îÖØÁ¿¼¶²úÆ·Ïà¼ÌÁÁÏà£¬½«µçÊÓ³ß´ç¾íµ½°Ù…¼+£¬½«Mini LED·ÖÇøÊýÉõÖÁÊÇ·åÖµÁÁ¶Ènits¾íÉÏÁËÍò¼¶¡£ÔÚÕâÑùËÆºõ¡°¾íÎÞ¿É¾í¡±µÄ±³¾°ÏÂ£¬2025ÄêµÄµçÊÓÐÐÒµÓÖÄÜ´øÀ´ÄÄÐ©Í»ÆÆÄØ£¿
3ÔÂ£¬TCL¾Ù°ìÁË2025Äê´º¼¾µçÊÓÐÂÆ··¢²¼»á£¬ÂÊÏÈÍÆ³ö¡°µÚËÄ´úÒº¾§µçÊÓ¡±TCL Q10LÏµÁÐ£¬ÒÔÍòÏó·ÖÇø¡¢µûÒí»ªê×ÆÁ¡¢¼«¾°¡¤ÎÞºÚ±ß¡¢TSR AI ¶ÀÁ¢»ÖÊÐ¾Æ¬µÈ¶àÏî¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬ÔÚÊýÖµÄÚ¾í¾ºÕùÖÐÕ¹ÏÖÁËÌáÉýÓÃ»§ÌåÑéµÄÕýÈ··½Ïò¡£
ÆäÊµ£¬TCLÒÔ¼¼ÊõÓÅ»¯ÐÍ¬Ó²¼þÉý¼¶£¬ÌáÉýÓÃ»§ÌåÑéµÄÂ·¾¶ÔçÒÑ¿ªÊ¼Êµ¼ù¡£Ç°Ò»´úTCL Q10KÏµÁÐ¾Í´îÔØµ±Ê±×îÐÂµÄÈ«Óò¹âÔÎ¿ØÖÆ¼¼Êõ£¬½â¾ö¸ß¹æ¸ñMini LED±³¹â¹âÔÎÓ°Ïì¹Û¸ÐµÄÎÊÌâ£¬ÎªHDRÄÚÈÝÌá¹©¸üÀíÏëµÄ³ÊÏÖÄÜÁ¦¡£
¶øÔÚ2025ÄêµÄTCL Q10LÏµÁÐÖÐ£¬Ëü´îÔØ¾¹ý½øÒ»²½Éý¼¶µÄÍòÏó·ÖÇø¼¼Êõ£¬65/75/85/98…¼°æ±¾·Ö±ðÓµÓÐ1680/2176/2880/3840¸ö±³¹â·ÖÇø¡£½èÖúÐÂÒ»´ú¾ÛºË¹âÐ¾¡¢³¬¾Û¹âÎ¢Í¸¾µ¡¢»ªÐÇWHVA Pro 4K144HzµûÒí»ªê×ÆÁµÈÓ²¼þ£¬ÒÔ¼°Î¢¾àODÉè¼ÆºÍË²Ì¬ÏìÓ¦¡¢Ë«Ïò23bit¿Ø¹âËã·¨µÈÓÅ»¯£¬ÊµÏÖÔ½¼¶µÄ¿Ø¹âÐ§¹û£¬ÒÔ¸ü·á¸»µÄÏ¸½Ú²ã´ÎºÍÁ¢Ìå¸ÐÎªÓÃ»§³ÊÏÖ¸ßÆ·ÖÊ»Ãæ¡£
Ëü»¹´îÔØÁ¿×ÓµãPro 2025¼¼Êõ£¬TCLÊ¹ÓÃµÄÑ¤²ÊÁ¿×Óµã¾§Ìå¾ß±¸ÐÐÒµÖ÷Á÷²ÄÁÏÖÐ×î¸ßµÄ·¢¹âÐ§ÂÊ¡¢É«ÓòÖµÓëÎÈ¶¨ÐÔ±íÏÖ£¬ÇÒ¾¹ýÑÏ¿Á²âÊÔ£¬¿É±£ÕÏ³¤ÆÚÊ¹ÓÃ²»ÍÊÉ«¡£ÔÚ¶àÖÖÆì½¢¼¶Ó²¼þÓë»ÖÊ¼¼Êõ¼Ó³ÖÏÂ£¬TCL Q10LÏµÁÐÓµÓÐ98%DCI-P3É«Óò£¬XDR 5000nits·åÖµÁÁ¶È£¬²¢½øÒ»²½ÌáÉý±³¹â¾ùÔÈÐÔÓë¿Ø¹âÄÜÁ¦¡£
TCL Q10LÏµÁÐµÄ»ÖÊµ÷Ð£¼¼ÊõÍ¬ÑùÓÀ´ÖØ´ó´´ÐÂ£¬´îÔØTSR AI¶ÀÁ¢»ÖÊÐ¾Æ¬£¬Ê×ÍÆÔÆ¶Ë-ÖÕ¶ËÐÍ¬¼Ü¹¹£¬ÊµÏÖ¶ÔÏßÉÏ-ÏßÏÂÓ°ÊÓ×ÊÔ´µÄÈ«Ãæ»ÖÊÓÅ»¯£¬°üÀ¨Á¢ÌåÔöÇ¿¡¢Õé²ÊäÖÈ¾¡¢ÇåÎú½âÏñ¡¢Ã÷ÈñÔË¶¯µÈ¡£
TCL×ÔÑÐµÄ·üôËAI´óÄ£ÐÍ²»½öÎªµçÊÓ´øÀ´È«Î¬¶ÈµÄ»·¾³Ê¶±ð¡¢»Ãæµ÷Ð£¡¢ÓÅ»¯Æ¥ÅäÄÜÁ¦£¬»¹¼¯³ÉÁË¶àÆ½Ì¨AIÄÜÁ¦£¬Ö§³ÖAIÒô»¡¢AI½»»¥¡¢AIÄÚÈÝÉú³ÉµÈ¹¦ÄÜ£¬¸üÄÜ»ùÓÚÓÃ»§µÄÐÐÎªÊý¾ÝÀí½âÓÃ»§ÐèÇóÊµÏÖÖ÷¶¯·þÎñ¡£
Íâ¹ÛÉè¼ÆÍ¬ÑùÊÇTCL Q10LÏµÁÐ×÷Îª¡°µÚËÄ´úÒº¾§µçÊÓ¡±µÄºËÐÄÓÅÊÆ¡£ÔÚÐÐÒµÁìÏÈµÄ×ÔÑÐ·ÂÕæ¹¤ÒÕÓë¾«ÃÜ·âÆÁ¼¼ÊõµÈ22Ïî×¨Àû¼¼Êõ¼Ó³ÖÏÂ£¬TCL Q10L´îÔØÌì¹¤¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐÁËÐÐÒµÊ×´´ÇÒÎ¨Ò»µÄ¼«¾°¡¤ÎÞºÚ±ßÈ«ÆÁÏÔÊ¾ÄÜÁ¦¡£´ÓµçÊÓÕýÃæ¹Û¿´£¬³ý3-4mmµÄ½ðÊô²à±ß¿òÍâ£¬ÓµÓÐ0·ìÏ¶¡¢0ºÚ±ß¹Û¸Ð£¬ÊµÏÖ¼¸ºõ100%µÄÈ«ÆÁÏÔÊ¾¡£
´ËÍâ£¬Î¢¾àOD´øÀ´µÄ²»½öÊÇ¸üÐ¡µÄ»ì¹â¾àÀë£¬¸üºÃµÄ±³¹â¾ùÔÈÐÔ±íÏÖ£¬»¹Ê¹µçÊÓÕû»úºñ¶È½øÒ»²½½µµÍ£¬±³°å¸ü¼ÓÆ½Õû£¬Îª¼ÒÍ¥ÓÃ»§ÃÀ¹Û°²×°ÐèÇóÌá¹©¸ü¶à¿Õ¼ä¡£TCL Q10LÏµÁÐÆ¾½èÎ¢¾àODµÈÒ»ÏµÁÐ¼¼Êõ¡¢½á¹¹ÓÅ»¯£¬ÊµÏÖÕû»úºñ¶ÈÐ¡ÓÚ60mm£¬»¹´îÅä¶¨ÖÆ8mm³¬±¡´ÅÎü¹Ò¼ÜÊµÏÖÌùÇ½¹Ò×°£¬ËÜÔìÏÖ´ú¸ß¶Ë¼Ò¾ÓÃÀÑ§¡£
×îºóÊÇSoC¡¢ÒôÆµ¡¢½Ó¿ÚµÈÓ²¼þ·½Ãæ£¬TCL Q10LÏµÁÐ²ÉÓÃÐÂÒ»´úµÄMT9655Ð¾Æ¬£¬²ÉÓÃ12nmÏÈ½øÖÆ³Ì£¬½øÒ»²½ÌáÉýËãÁ¦£¬²¢´øÀ´CPU¡¢GPUÓëNPUÐÔÄÜµÄ·±¶ÌáÉý¡£Q10L ProÏµÁÐ²ÉÓÃB&OÁªºÏ¶¨ÖÆµ÷Ð£2.2.2ÉùµÀÑïÉùÆ÷£¬Q10LÏµÁÐ²ÉÓÃ°²ÇÅ2.2.2ÉùµÀÑïÉùÆ÷£¬¾ùÊ¹ÓÃ2¸öÖ÷ÉùµÀ¡¢2¸ö¶ÀÁ¢ÖØµÍÒôµ¥Ôª¡¢2¸öÌì¿Õ·´ÉäÉùµÀ×éºÏ£¬Îª¿ÍÌüÓªÔì¸ü¾ßÁÙ³¡¸ÐµÄÒôÐ§ÌåÑé¡£
µÃÒæÓÚÐÂÒ»´úSoC£¬TCL Q10LÔÚ½Ó¿ÚÅäÖÃÉÏÒ²¼ÌÐø±£³ÖÆì½¢Ë®Æ½£¬´îÔØ4Â·ÂúÑªHDMI 2.1½Ó¿Ú£¬1¸öUSB 3.0½Ó¿Ú£¬ÒÔ¼°Wi-Fi 6ÎÞÏßÁ¬½Ó¡£ÔÚÔË´æÄÚ´æÅäÖÃÉÏ²ÉÓÃ4GB+64GB´óÈÝÁ¿×éºÏ£¬ÆäÖÐ98…¼°æ±¾½øÒ»²½Éý¼¶µ½4GB+128GB¡£
Ð¡½á
¿ÉÒÔËµ£¬TCLÔÚ2025Äê´º¼¾·¢²¼»áÉÏ´øÀ´µÄQ10LÏµÁÐ£¬²»½ö³ÉÎª¿ª´´¡°µÚËÄ´úÒº¾§µçÊÓ¡±µÄÐÐÒµÏÈ·æ£¬Í¬Ê±ÒÀ¾ÉÒÔQ10ÏµÁÐµÄÉí·ÝÎªÆì½¢Mini LEDµçÊÓ¡°´òÑù¡±¡£
TCLÒÑÁ¬Ðø5Äê³ÉÎªÖÐ¹úMini LEDµçÊÓÏú¹Ú£¬²¢ÔÚ2024Äê³ÉÎªMini LEDµçÊÓÓë85…¼ÒÔÉÏµçÊÓ³ö»õÁ¿µÄÈ«ÇòµÚÒ»¡£ÎªÈ«ÇòÓÃ»§³ÊÏÖÊÓ¾õÊ¢ÑçµÄÍ¬Ê±£¬TCLÒ²ÒÔÁìÏÈµÄ¼¼ÊõÊµÁ¦ÓëÉîºñµ×ÔÌ³ÖÐø´´ÐÂ£¬ÍÆ¶¯ÐÐÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â