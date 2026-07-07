¼ÓÊªÆ÷ÓÃÁËÕâÃ´¶àÄê£¬ÄãÕæµÄÓÃ¶ÔÁËÂð£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿×î½üÎ÷±±µØÇøÆøÎÂÍ»ÆÆ40¡æ£¬¸ÉÈÈµÄ¿ÕÆøÏñ¸öÎÞÐÎµÄ¿¾Â¯¡£ºÜ¶àÈËÑ¡Ôñ¶ãÔÚ¿Õµ÷·¿Àï£¬µ«´ý¾ÃÁË£¬ÑÊÑ×¡¢±ÇÑ×½Óõà¶øÖÁ£¬ÉõÖÁ»¹»áÄªÃûÆäÃîµØÁ÷±ÇÑª¡£ÕâÊ±ºò£¬¼ÓÊªÆ÷³ÉÁËÎ÷²¿µØÇø¼ÒÍ¥µÄ¡°ÐøÃüÉñÆ÷¡±¡£È»¶ø£¬ÕâÌ¨¿´ËÆÈËÐóÎÞº¦µÄÅçÎíÐ¡¼Òµç£¬Èç¹ûÊ¹ÓÃ²»µ±£¬¿ÉÄÜ±È¸ÉÔïµÄ¿ÕÆø»¹ÒªÖÂÃü¡£
ÄãÒÔÎªËüÔÚÎªÄã¡°¼ÓÊª¡±£¬ÆäÊµËü¿ÉÄÜÔÚÏòÄãÅçÈ÷¡°¶¾Îí¡±¡£
¡°¼ÓÊªÆ÷·ÎÑ×¡±£ºÇ±·üÔÚ°×ÎíÖÐµÄÒþÐÎÉ±ÊÖ
Ò½Ñ§½çÓÐÒ»¸ö×¨ÃÅµÄÃû´Ê½Ð¡°¼ÓÊªÆ÷·ÎÑ×¡±(Humidifier lung)£¬ËüÊôÓÚ¹ýÃôÐÔ·ÎÑ×(Hypersensitivity pneumonitis)µÄÒ»ÖÖ¡£ÆäºËÐÄ³ÉÒò£¬¾ÍÊÇ¼ÓÊªÆ÷Ë®ÏäÖÐ×ÌÉúµÄÃ¹¾ú¡¢Ï¸¾úÉõÖÁ»¯Ñ§ÎïÖÊ£¬Ëæ×Å³¬Éù²¨Õðµ´±»Îí»¯³ÉÆøÈÜ½º¿ÅÁ££¬Ö±½ÓÎüÈëÈËÌå·Î²¿¡£
ÊÔÏëÒ»ÏÂ£¬Ò»Ì¨³¤ÆÚ²»ÇåÀíµÄ¼ÓÊªÆ÷£¬ÀïÃæ²¼ÂúÁË»¬ÄåµÄË®¹¸ºÍÃ¹¾ú¡£Äã¿ªÆôËüµÄÄÇÒ»¿Ì£¬¾ÍÏàµ±ÓÚÔÚ·¿¼äÀïÅçÈ÷Ï¸¾úÅàÑøÒº¡£³¤ÆÚÎüÈëÕâÐ©±»ÎÛÈ¾µÄÎ¢Á££¬²»½ö»áÒý·¢¿ÈËÔ¡¢·¢ÈÈµÈÀàËÆÁ÷¸ÐµÄÖ¢×´£¬ÑÏÖØµÄÉõÖÁ»áµ¼ÖÂ²»¿ÉÄæµÄ·ÎÏËÎ¬»¯¡£
º«¹ú¡°¼ÓÊªÆ÷É±¾ú¼Á²Ò°¸¡±£º´ú¼Û²ÒÍ´µÄ½ÌÑµ
Èç¹ûÄã¾õµÃ¡°¼ÓÊªÆ÷·ÎÑ×¡±Ö»ÊÇËÊÈËÌýÎÅ£¬²»·Á»Ø¹ËÒ»ÏÂÕð¾ªÈ«ÇòµÄº«¹ú¡°¼ÓÊªÆ÷É±¾ú¼Á²Ò°¸¡±¡£
ÎªÁË±£³Ö¼ÓÊªÆ÷ÄÚ²¿Çå½à£¬²¿·Öº«¹úÏû·ÑÕßÏ°¹ßÔÚË®ÏäÖÐÌí¼ÓÉ±¾ú¼Á¡£È»¶ø£¬ÕâÐ©É±¾ú¼ÁÖÐº¬ÓÐÒ»ÖÖÃûÎª¾ÛÁùÑÇ¼×»ùëÒÑÎËáÑÎ(PHMG)µÄ»¯Ñ§ÎïÖÊ¡£ÕâÖÖÎïÖÊÔÚÒºÌ¬ÏÂ¶ÔÈËÌåÎÞº¦£¬µ«Ò»µ©±»¼ÓÊªÆ÷Îí»¯ÎüÈë·Î²¿£¬¾Í»áµ¼ÖÂÑÏÖØµÄºôÎüÏµÍ³¼²²¡£¬ÉõÖÁÖÂËÀ¡£
¸ù¾Ýº«¹úÉç»áÔÖÄÑµ÷²éÌØ±ðÎ¯Ô±»áµÄÍ³¼ÆÊý¾Ý£¬ÔÚ1994ÄêÖÁ2011Äê¼ä£¬ÊÜÌí¼ÓÁË¸Ã»¯Ñ§ÎïÖÊµÄÉ±¾ú¼ÁÓ°Ïì£¬Êµ¼ÊËÀÍöÈËÊý¸ß´ï2ÍòÓàÈË(º«¹úÕþ¸®¹Ù·½È·ÈÏÎª1814ÈË)£¬Ô¼95ÍòÈË½¡¿µÊÜËð¡£ÕâÆð²Ò°¸ÓÃÑªÁÜÁÜµÄÊý×Ö¸æËßÎÒÃÇ£º¼ÓÊªÆ÷Àï£¬¾ø¶Ô²»ÄÜÂÒ¼Ó¶«Î÷¡£
ÎÞÂÛÊÇ¾«ÓÍ¡¢ÏãË®£¬»¹ÊÇËùÎ½µÄ¡°É±¾ú¼Á¡±¡¢¡°°åÀ¶¸ù¡±£¬ÕâÐ©»¯Ñ§ÎïÖÊÒ»µ©±»Îí»¯ÎüÈë£¬¶¼»áÇ¿ÁÒ´Ì¼¤ºôÎüµÀ£¬ÉõÖÁÒý·¢ÑÏÖØµÄ·Î²¿ËðÉË¡£
ÄÇÃ´£¬¼ÓÊªÆ÷¾¿¾¹¸ÃÔõÃ´ÓÃ£¿
µÚÒ»£¬Ë®Ô´ÊÇ¹Ø¼ü¡£±ØÐëÊ¹ÓÃ´¿¾»Ë®»òÕôÁóË®¡£ÑÏ½ûÊ¹ÓÃ×ÔÀ´Ë®£¬ÒòÎª×ÔÀ´Ë®ÖÐº¬ÓÐ¸ÆÃ¾Àë×ÓºÍÓàÂÈ£¬±»³¬Éù²¨¼ÓÊªÆ÷Îí»¯ºó£¬»áÔÚ¿ÕÆøÖÐÐÎ³É°×·Û(PM2.5)£¬²»½öÎÛÈ¾ÊÒÄÚ¿ÕÆø£¬»¹»á´Ì¼¤ºôÎüµÀ¡£
µÚ¶þ£¬¿ØÖÆÊª¶È¡£¼ÓÊªÆ÷²»ÊÇ¿ªµÃÔ½¾ÃÔ½ºÃ¡£ÊÀ½çÎÀÉú×éÖ¯(WHO)¼°¶àÏîÑÐ¾¿±íÃ÷£¬ÊÒÄÚÏà¶ÔÊª¶ÈÓ¦±£³ÖÔÚ40%¡«60%Ö®¼ä¡£ÔÚÕâ¸ö·¶Î§ÄÚ£¬ÈËÌå¸Ð¾õ×îÊæÊÊ£¬ÇÒÏ¸¾ú¡¢²¡¶¾ºÍÃ¹¾úµÄ´æ»îÂÊ×îµÍ¡£½¨ÒéÅäºÏÊª¶È¼ÆÊ¹ÓÃ£ºµ±ÊÒÄÚÊª¶ÈµÍÓÚ40%Ê±¿ªÆô¼ÓÊªÆ÷£¬Ò»µ©Êª¶È´ïµ½»ò³¬¹ý60%£¬Ó¦Á¢¼´Í£Ö¹¡£Êª¶È¹ý¸ß²»½ö»áÈÃÈË¸Ðµ½ÃÆÈÈ²»ÊÊ£¬»¹»áÈÃ·¿¼ä±ä³ÉÃ¹¾úºÍ³¾òýµÄÎÂ´²¡£
µÚÈý£¬¶¨ÆÚÇå½à¡£¼ÓÊªÆ÷Ë®Ïä±ØÐëÃ¿Ìì»»Ë®£¬Ã¿ÖÜÖÁÉÙ½øÐÐÒ»´Î³¹µ×µÄÇåÏ´ºÍÏû¶¾£¬È·±£ÄÚ²¿Ã»ÓÐË®¹¸ºÍ»¬ÄåµÄÉúÎïÄ¤²ÐÁô¡£
ÔÚÕâ¸ö¿áÈÈÄÑÄÍµÄÏÄÌì£¬¼ÓÊªÆ÷È·ÊµÊÇÎÒÃÇ¶Ô¿¹¸ÉÈÈµÄµÃÁ¦ÖúÊÖ¡£µ«Çë¼Ç×¡£¬¼ÒµçÊÇÓÃÀ´ÌáÉýÉú»îÖÊÁ¿µÄ£¬¶ø²»ÊÇÓÃÀ´ÖÆÔì½¡¿µÒþ»¼µÄ¡£±ðÈÃÕâÌ¨ÍÂ×Å°×ÎíµÄÐ¡»úÆ÷£¬³ÉÎªÇ±·üÔÚÄã´²Í·µÄ½¡¿µÉ±ÊÖ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â