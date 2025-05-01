戴幅眼镜就能支付？星纪魅族联合蚂蚁国际全球首发AR眼镜线下支付功能

【天极网家电频道】2025年4月29日，星纪魅族在香港宣布正式推出了全球首个 AR 眼镜线下支付功能，并首搭于 StarV Air2 智能眼镜。据透露，这项功能将计划于今年第三季度全面落地，且今年推出的智能眼镜新品都将标配该支付功能。

据了解，这项功能是星纪魅族与蚂蚁国际旗下Alipay+跨境支付科技团队合作开发，将Alipay+领先的支付技术与星纪魅族具备的光波导显示能力、语音降噪采集能力、摄像扫码等多项技术能力相结合，实现了支付场景的创新，原本支付需要打开手机解锁、打开支付应用扫码的繁琐步骤，现在仅通过佩戴AR眼镜并语音确认即可完成支付，解锁“一眼即付”的便捷消费体验。此外，星纪魅族还通过融合 AI 生态拓展智能眼镜的应用边界，将自研的Flyme AI 大模型与百度文心一言等多家头部第三方大模型进行合作，为用户带来更智能贴心的服务。

此次AR眼镜支付功能的实现，不仅为用户带来了前所未有的支付体验，也填补了智能眼镜行业在支付领域的空白，进一步拓展了智能眼镜的应用场景，为行业发展注入了新的活力。