Ç§Ôª¿Õµ÷ºÍÍòÔª¿Õµ÷µ½µ×²îÔÚÄÄ£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ã¿ÄêÏÄÌì£¬¿Õµ÷¶¼ÊÇ¼ÒµçÊÐ³¡Àï×îÈÈÄÖµÄÕ½³¡¡£·¿ªµçÉÌÆ½Ì¨£¬»á·¢ÏÖÓÐµÄ¿Õµ÷Ö»ÒªÒ»Á½Ç§£¬ÓÐµÄÈ´ÒªÆß°ËÇ§ÉõÖÁÉÏÍò¡£Íâ¹Û¿´ÉÏÈ¥¶¼²î²»¶à£¬¶¼ÄÜÖÆÀä£¬¶¼ÄÜÖÆÈÈ£¬¼Û¸ñÈ´²îÕâÃ´¶à¡£ÕâÖÐ¼äµÄ²î¾à£¬¾¿¾¹ÔÚÄÄÀï£¿
ºÜ¶àÈËµÄµÚÒ»·´Ó¦ÊÇ"Ò»·Ö¼ÛÇ®Ò»·Ö»õ"£¬µ«Õâ¾ä»°Ì«ÁýÍ³£¬ËµÁËµÈÓÚÃ»Ëµ¡£Ò²ÓÐÈË¾õµÃ"¹óµÄ¶¼ÊÇÆ·ÅÆÒç¼Û£¬ÂòÇ§Ôª»úÍêÈ«¹»ÓÃ"£¬Õâ»°Ò²²»È«¶Ô¡ª¡ªÒòÎª"¹»ÓÃ"±¾Éí¾ÍÊÇ¸öÒòÈË¶øÒìµÄ±ê×¼¡£ÎÔÊÒÀïÃ¿Ìì¿ª×ÅË¯¾õµÄ¿Õµ÷£¬ºÍ³ö×âÎÝÅ¼¶ûÓÃÒ»ÏÂµÄ¿Õµ÷£¬¶Ô"¹»ÓÃ"µÄÒªÇó¸ù±¾²»ÔÚÍ¬Ò»¸öÎ¬¶È¡£ËùÒÔ½ñÌìÕâÆªÎÄÕÂ²ð½âÄÇÐ©ÕæÕý¾ö¶¨¼Û¸ñµÄºËÐÄ²îÒì£¬°ïÄã¸ãÇå³þ£ºÕâ±Ê²î¼Û£¬µ½µ×Öµ²»ÖµµÃ»¨¡£
ºËÐÄÓ²¼þ£¬¾ö¶¨ÁË"ÄÜ²»ÄÜ¿¸"
¿Õµ÷×îºËÐÄµÄÁã¼þÊÇÑ¹Ëõ»ú£¬Æä´ÎÊÇ»»ÈÈÍ¹Ü£¬ÕâÁ½Ñù¶«Î÷µÄ¹æ¸ñ£¬»ù±¾¾ö¶¨ÁËÒ»Ì¨¿Õµ÷µÄÉÏÏÞ¡£
Ç§Ôª»úÎªÁË°Ñ¼Û¸ñÑ¹ÏÂÀ´£¬Í¨³£²ÉÓÃµ¥×ª×ÓÑ¹Ëõ»ú£¬Åäµ¥ÅÅÍ¹Ü»»ÈÈÆ÷¡£ÕâÌ××éºÏÔÚÕý³£ÊÒÎÂÏÂÅÜµÃ¶¯£¬µ«Ò»µ©Óöµ½ÄÏ·½ÏÄÌì³ÖÐø¸ßÎÂ¡¢ÊÒÍâ»ú±©É¹µÄÇé¿ö£¬ÖÆÀäÐ§ÂÊ¾Í»áÃ÷ÏÔÏÂ»¬£¬ºÄµç·´¶øÉÏÈ¥ÁË£¬ÑÏÖØÊ±»¹»á´¥·¢ÈÈ±£»¤×Ô¶¯Í£»ú¡£
ÍòÔª»úÔÚÕâÁ½¸öºËÐÄ²¿¼þÉÏµÄÍ¶ÈëÒªºñÊµµÃ¶à¡£ÒÔÄ¿Ç°ÊÐ³¡ÉÏµÄ¸ß¶Ë»úÐÍÎªÀý£¬²¿·Ö²úÆ·´îÔØË«×ª×Ó´óÅÅÁ¿Ñ¹Ëõ»ú£¬ÅÅÁ¿¿ÉÒÔ´ïµ½10.6cc£¬ÅäºÏË«ÅÅÉõÖÁÈýÅÅ´¿ÍÄÚÂÝÎÆ¹Ü£¬»»ÈÈÃæ»ý´ó·ùÌáÉý¡£Êµ²âÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬ÕâÀà»úÐÍÔÚÊÒÍâÎÂ¶È¸ß´ï70¡æµÄ¼«¶Ë»·¾³ÏÂÈÔ¿ÉÎ¬³ÖÕý³£ÖÆÀä£¬²»½µÐ§¡¢²»Í£»ú ¡£
´ËÍâ£¬¸ß¶Ë»úÆÕ±éÅä±¸µç×ÓÅòÕÍ·§£¬¿ÉÒÔ¾«×¼µ÷½ÚÀäÃ½Á÷Á¿£¬¿ØÎÂ¾«¶ÈÄÜ×öµ½¡À0.2¡æÒÔÄÚ;¶øÇ§Ôª»ú´ó¶àÊ¹ÓÃÃ«Ï¸¹Ü½ÚÁ÷£¬ÎÂ¶È¿ØÖÆÏà¶Ô´Ö·Å£¬ºöÀäºöÈÈµÄ¸Ð¾õ¾ÍÊÇ´ÓÕâÀïÀ´µÄ¡£
²ÄÖÊÓÃÁÏ£¬¾ö¶¨ÁË"ÄÜÓÃ¶à¾Ã"
³ýÁËºËÐÄÐÔÄÜ£¬¸ß¶Ë»úºÍÇ§Ôª»úÔÚÕû»úÓÃÁÏÉÏµÄ²î¾à£¬Í¬Ñù²»¿ÉºöÊÓ¡£
ÓÃÁÏ·½Ãæ£¬¸ß¶Ë»úµÄÍâ»úîÓ½ðÆÕ±é¸üºñ(²¿·ÖÆ·ÅÆ´ïµ½1.2mm)£¬¿¹¸¯Ê´¡¢¿¹±äÐÎÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬ÔÚÑØº£¸ßÊª»·¾³»ò³¤ÆÚ»§Íâ±©É¹µÄÌõ¼þÏÂ£¬Íâ»úµÄÊ¹ÓÃÊÙÃü²î¾à»áÖð½¥ÏÔÏÖ¡£¸ü¹Ø¼üµÄÊÇ£¬²¿·ÖÈëÃÅ¿î¿Õµ÷ÎªÁË½µµÍ³É±¾£¬»á½«Í¹Ü»»ÈÈÆ÷Ìæ»»ÎªÂÁ¹Ü£¬µ¼ÈÈÐ§ÂÊºÍÄÍÓÃÐÔ¶¼´òÁËÕÛ¿Û£¬ÓÃ¼¸ÄêÐÔÄÜ¾Í¿ªÊ¼ËõË® ¡£Ñ¡¹ºÊ±ÈÏ×¼"´¿ÍË«ÅÅÀäÄýÆ÷"ÊÇ±Ü¿ªÕâ¸ö¿ÓµÄ×î¼òµ¥·½·¨¡£
ÊæÊÊ½¡¿µÊÇÀ¿ªÌåÑé²î¾àµÄ¹Ø¼ü¡£
¹¦ÄÜ·½ÃæÇ§Ôª»ú´ó¶àÊÇ´«Í³Ö±´µ·ç£¬Àä·çÓ²ÉúÉúÅÄÔÚÁ³ÉÏ£¬ÈÝÒ×µÃ¡°¿Õµ÷²¡¡±¡£¶øÇÒÔÚ¾²Òô¿ØÖÆÉÏ±È½Ï»ù´¡£¬Ñ¹Ëõ»úµÄµÍÆµ¹²Õñ¡¢·çµÀµÄ·çÔë£¬ÔÚÒ¹ÉîÈË¾²Ê±ÓÈÎªÃ÷ÏÔ£¬ÔëÒôÒ»°ãÔÚ20-25·Ö±´×óÓÒ¡£
ÍòÔª»úÔò°Ñ¡°·ç¸Ð¡±Íæ³öÁË»¨¡£Í¨¹ý¶àÎ¬µ¼·ç°å¡¢Î¢¿×Èá·ç¼¼Êõ£¬ÊµÏÖ¡°Àä·ç·ÀÖ±´µ¡¢Å¯·ç´Ó½ÅÆð¡±¡£ÔÚ¾²Òô·½Ãæ£¬´Óµç»ú¼õÕðµ½·çÒ¶ÓÅ»¯£¬¸ß¶Ë»úÄÜ°ÑÔëÒôÑ¹µ½16-18·Ö±´¡£
Ç§Ôª»ú»ù±¾Ö»ÓÐÖÆÀäÖÆÈÈ£¬¶¥¶à¼Ó¸ö¼òµ¥µÄÂËÍø·À³¾¡£¶øÍòÔª»úÍùÍù¼¯³ÉÁËÐÂ·ç¡¢³ýÊª¡¢¿ÕÆø¾»»¯¡¢³ý¼×È©¡¢56¡æ¸ßÎÂ×ÔÇå½àµÈ¹¦ÄÜ ¡£ÓÐÐ©ÉõÖÁ´îÔØÁËAIÀ×´ï£¬ÄÜÊ¶±ðÈËµÄÎ»ÖÃ£¬ÊµÏÖ¡°·ç±ÜÈË´µ¡±¡£¶ÔÓÚ¼ÒÀïÓÐÓ¤Ó×¶ù¡¢ÀÏÈË»ò¹ýÃôÌåÖÊ³ÉÔ±µÄ¼ÒÍ¥£¬ÕâÐ©¹¦ÄÜµÄÊµÓÃ¼ÛÖµÊÇÕæÊµ´æÔÚµÄ¡£
Ñ¡¹º½¨Òé£º¶ÔºÅÈë×ù£¬¾Ü¾øÃ¤Ä¿Ïû·Ñ
Ëµµ½µ×£¬Ã»ÓÐ×îºÃµÄ¿Õµ÷£¬Ö»ÓÐ×îÊÊºÏÄãµÄ¿Õµ÷¡£ÕâÀï¸ø³ö¼¸ÌõÊµÔÚµÄÑ¡¹º½¨Òé£º
1.×â·¿µ³ / ´ÎÎÔ / Ô¤ËãÓÐÏÞ(1500-2500Ôª)£ºÈç¹ûÄãÊÇ×â·¿£¬»òÕß¿Õµ÷×°ÔÚ´ÎÎÔ¡¢Êé·¿£¬Ã¿ÌìÖ»¿ªÒ»Á½¸öÐ¡Ê±£¬Ö±½ÓÑ¡Ò»ÏßÆ·ÅÆ(ÃÀµÄ¡¢¸ñÁ¦¡¢º£¶û¡¢»ªÁèµÈ)µÄ»ù´¡¿îÐÂÒ»¼¶ÄÜÐ§¹Ò»ú¡£ÈÏ×¼¡°Ë«ÅÅÀäÄýÆ÷+µç×ÓÅòÕÍ·§¡±£¬ÍêÈ«¹»ÓÃ£¬ÐÔ¼Û±È¼«¸ß¡£
2.Ö÷ÎÔ / ÀÏÈË¶ùÍ¯·¿ / Ë¯ÃßÃô¸ÐÈËÈº(3000-6000Ôª)£ºÎÔÊÒ¿Õµ÷Ç§Íò±ðÊ¡Ç®¡£Ç¿ÁÒ½¨ÒéÑ¡ÔñÖ÷´ò¡°ÎÞ·ç¸Ð¡±¡¢¡°³¬¾²Òô¡±µÄÖÐ¸ß¶Ë»úÐÍ(ÈçÃÀµÄ·ç×ð¡¢¿¨ÈøµÛ¡¢ËÉÏÂµÈ)¡£
3.´ó¿ÍÌü / ¸ÄÉÆÐÍ×¡·¿ / ×·Çó¼«ÖÂÌåÑé(8000-10000Ôª+)£ºÈç¹ûÄã¼ÒÊÇ´óÆ½²ã£¬»òÕß¼ÒÀïÓÐÔÐ¸¾¡¢Ò×ÃôÌåÖÊÈËÈº£¬ÇÒÔ¤Ëã³ä×ã£¬¹û¶ÏÉÏ¸ß¶Ë¹ñ»ú»òÖÐÑë¿Õµ÷(Èç¸ñÁ¦¸ß¶ËÏµÁÐ¡¢´ó½ð¡¢ÈýÁâµç»ú)¡£ÕâÀà²úÆ·ÔÚÎÂ¿Ø¾«×¼¶È¡¢È«ÎÝÆøÁ÷×éÖ¯¡¢¿ÕÆø¾»»¯·½ÃæÊÇ½µÎ¬´ò»÷£¬ÄÜ´øÀ´ÕæÕýµÄ¡°È«ÎÝÊæÊÊÎ¢Æøºò¡±¡£
×Ü½á£º
Ç§Ôª»úºÍÍòÔª»úµÄ²î¾àÊÇÕæÊµ´æÔÚµÄ£¬µ«Õâ¸ö²î¾àÖµ²»ÖµµÃÄã»¨Ç®£¬È¡¾öÓÚÄãµÄÊ¹ÓÃ³¡¾°ºÍÊ¹ÓÃÆµÂÊ¡£Âò¿Õµ÷²»ÊÇÔ½¹óÔ½ºÃ£¬¶øÊÇÒªÂòÄÇÌ¨ÔÚÄãµÄÊ¹ÓÃÌõ¼þÏÂÄÜ·¢»Ó×î´ó¼ÛÖµµÄ»úÆ÷¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â