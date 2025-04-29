铲屎官必看！这3款宠物空气净化器让家里告别浮毛异味

【天极网家电频道】养宠物虽然能给我们带来欢乐和陪伴，但随之而来的卫生清洁问题也让不少铲屎官头疼，比如沙发缝隙堆积的宠物毛发、空气中飘散的浮毛、宠物的唾液、排泄物带来的异味、或是掉落的皮屑等过敏原等，特别是对于易过敏人群来说，一旦吸入这些过敏原，容易引发鼻塞、打喷嚏、咳嗽等症状。另外宠物身上携带的各种细菌病毒也不容忽视，免疫力较弱的老人、小孩和孕妇更容易受到感染。虽然普通的空气净化器可以对家中的灰尘异味进行净化，但要想解决以上问题，宠物空气净化器才是更优的选择，它针对性强，不仅能高效吸附空气中的浮毛皮屑，有效过滤常见的过敏原，还能除味杀菌消毒，为养宠家庭打造更清新健康的生活环境。

所以本次将会给大家推荐市面上三款口碑较好的宠物空气净化器，功能上都具备高效的毛发吸附、异味分解以及杀菌消毒能力等，价格覆盖不同预算区间，大家可以根据自己需求进行选择。

美的小怪兽PET500(消毒杀菌效果出色、终身免费更换浮毛贴、滤网6-12个月更换，售价220元)，京东国补优惠后：1869元

外观上，美的小怪兽PET500机身以白色为主，顶部还设有磨砂纹理的“猫宝座”，防水耐刮，猫咪可以在上面坐躺休息，底部设有猫爪球供猫咪玩耍，其次在电源线上还采用编织绳防咬设计，具有高强度防咬耐磨特点，细节满满。

净化能力方面，美的PET500具有出色的消毒杀菌效果，可去除猫杯状病毒、犬小孢子菌、猫狗皮屑等多种细菌过敏原，搭配净离子群可主动强效灭菌;在除异味上，配备了高密度微孔活性炭滤网，强效去除氨气、硫化氢、乙酸等5大异味，确保家中空气始终清新。除毛方面，通过360°四面环吸进风口+ 6面底部进风口设计，实现815m³/h的循环风量、630m³/h的颗粒物CADR值，快速捕捉空气中的浮毛。关于耗材更换方面，官方建议浮毛贴根据浮毛吸附量1-3个月更换一次，后期可享受终身免费更换浮毛贴权益，即每3年可赠送10张浮毛贴;滤网建议6-12个月更换一次，官方售价259元，下单的用户可享受8.5折(220元)的回购价。

使用体验上，具有APP远程控制功能，随时随地都能掌握家中空气质量，并有宠爱模式(针对宠物毛发和异味检测结果自动调整净化方案)和风芯模式(根据环境湿度调节对滤网进行风干杀菌保养)两种模式可供选择，还能定期提醒滤网更换。美的PET500运行过程中噪音低至31.1分贝，非常安静，不影响用户和宠物的睡眠休息。

飞利浦四脚兽AC3680(创新闭环式聚毛系统、浮毛自动收集功能、预过滤网可重复利用、HEPA滤芯1年更换，售价521元)，京东国补优惠后：2209元

外观上，飞利浦AC3680造型较为精致复古，可百搭各种家居风格也不显突兀，同时机身也采用防水耐刮材质，不易留痕，在顶部控制面板旁还设有放宠物误触按键，底座设有4个立角支撑，底座扎实可防磕碰。

飞利浦AC3680这款宠物空气净化器最大亮点就是其搭载的创新闭环式聚毛系统，通过360°负压聚毛通道、两侧与底部同时进风、顶部出风搭配6倍风速，可吸附最远3m内空中宠物毛发，空中浮毛去除率高达95.6%。飞利浦AC3680采用的新一代Mixhole双效技术还可快速去除宠物异味，同时有效去除7大宠物病菌以及3大过敏原。

此外，它还拥有专利浮毛自动收集系统，刮毛器可上下自动刮毛，有效去除预过滤网上高达99%的浮毛，避免浮毛飞扬。关于耗材更换方面，其中外层预过滤网支持水洗后重复使用，内层HEPA滤芯建议1年左右更换，售价为521元。

霍尼韦尔哈宝KJ520F-C22W(猫娃工学4大升级、初效滤网根据情况自行更换，售价149元、复合滤网8-12个月更换，售价299元)，京东国补优惠后：3199元

外观上，这款霍尼韦尔哈宝宠物空气净化器采用简约时尚的白色机身，能与各种家居环境相融合，顶部设有的“猫宝座”还可当做称重盘，方便用户掌握猫咪体重进行饮食的调整，同时还贴心的设计了可清洁沉底猫毛的集毛仓、挠痒板、为矮脚猫设置的猫跳板以及可锁定万向轮避免猫咪磕碰移动净化器。

净化效果方面，采用7.5mm大格栅进风口，搭配3D猫毛贴锌滤网(滤网面积增大50%)，达到1036m³/h循环风量，520m³/h 的颗粒物CADR，有效清除空气中的浮毛等微小颗粒物等，实测一小时的浮毛吸附率高达99.61%，同时还经过了40+项权威消杀验证，可有效去除20种细菌、17种病毒、4种过敏原等。关于滤网的维护，其中3D浮毛贴锌滤网可根据吸附猫毛情况自行更换，售价149元，复合滤网建议8-12个月更换一次，售价299元。

使用体验上，机身配置了高清数显屏，可实时掌握室内空气质量，同时还支持APP远程遥控并有滤网更换提醒，还可以通过APP查看宠物体重。另外，霍尼韦尔哈宝运行噪音也低至32.1分贝，基本不会打扰用户和宠物休息。

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