烘焙爱好者看过来！这三款高性价比的烤箱让你轻松搞定烘焙美食~

【天极网家电频道】对于众多烘焙爱好者而言，烤箱绝对是不可或缺的烹饪神器，可以实现烘烤、烘焙、空气炸、发酵等功能，满足蛋糕、面包、饼干这类精致甜点的制作、肉类海鲜的烹饪烤制或者面团的发酵功能。比如在家庭聚会、生日或下午茶这类场合中，可以用来制作戚风蛋糕、马卡龙、曲奇等烘焙美食，也可以在朋友聚会聚餐烤制披萨、烤肉等多人份美食，在日常烹饪时，又可以用来制作蔬菜沙拉、烤鸡翅烤排骨等菜品，此外，烤箱还有除潮复脆的功能，家里受潮的核桃、瓜子、板栗等坚果类，经过烘烤后就能恢复干脆的口感。

所以今天将会给大家推荐三款市面上口碑好、热销又好用的台式烤箱，首先这里推荐的松下、美的、长帝都是知名的大品牌，在产品品质和售后都有着可靠的保障，其次这里推荐的三款烤箱均是大容量，可以满足家庭聚餐或一次性烹饪多层美食的需求，同时也具备精准的控温技术、热风循环烘烤、内置多种智能菜单以及具有易清洁特性的搪瓷内胆等诸多亮点，可以极大提升我们的烘焙体验。

美的小贝壳Q40烤箱(颜值高、0.2秒快速升温、热风360°全覆盖)，京东国补优惠后：645元

美的小贝壳Q40烤箱采用奶油桃色外观，整体看起来温馨舒适，颜值很高，它拥有40L大容量，可容纳较大尺寸或多种烘焙模具。机身外配备了高清大彩屏+极简旋钮式操控，界面直观清晰操作方便快捷，同时采用的搪瓷内胆，具有易清洁、耐高温耐腐蚀且抗刮擦的特点，且玻璃门采用的是双层加厚设计，不仅隔热还能防止烫伤。

烘烤方面，采用的是美的专利石墨烯烤管科技，只需0.2秒即可快速升温，大大节省预热时间，最高可缩短64%烘烤时间，外加热风360°全覆盖功能，通过10片扇叶产生高速热风快速循环，形成360°均衡大温场，搭配上下四管和侧部热风让热量均匀流动，使食物受热更均衡。在温度控制方面，内置了双NTC感温探头和美的专利PID3.0控温技术，控温更精准，且支持上下独立控温、25-230℃温度调节范围。

除了烘烤功能，美的Q40还具备空气炸、复脆、发酵、风干四种烹饪功能，提供35道食谱菜单供用户选择，不管是做烤蛋糕做酥点类还是烤肉烤鸡翅炸薯条都能轻松搞定，满足不同烹饪需求。

松下HM3810多功能烤箱(热风对流烘烤、自动预热、倒计时提醒)，京东国补优惠后：849元

松下HM3810烤箱在外观上采用经典的黑色系，拥有38L的容量也轻松满足日常家庭的烘焙需求，内腔采用的是搪瓷材质具有易清洁耐高温的特点。机身外配有LED显示屏以及触屏功能菜单，操作简单方便。

功能上，它采用电子式控温，内置两个电子感应器可以对温度实时监控，温度可精确到1℃，并支持上下独立控温，在70~230℃范围内灵活调节。其双M型加热管设计，相比普通的双烤管，它的加热面积增大，同时搭配热风对流烘烤，可进行立体式循环烘烤，食物受热会更均匀，特别是在烤全鸡和大块肉的时候还能自动旋转烘烤，经过烘烤的食物上色均匀诱人，口感也外焦里嫩。

松下HM3810烤箱还具有烤前自动预热和烤后倒计时提醒，不仅能保证烘焙效果还能精准掌握烤制时间。除了烘烤功能，还具有热风循环、发酵、解冻、复脆功能，让用户可以根据需求快速切换不同的功能，提高烹饪效率。

长帝大白鲸F40烤箱(风炉平炉一体、三层同烤)，京东国补优惠后：985元

外观上，长帝大白鲸F40采用黑白配色，不管是极简风、奶油风还是原木风的家居风格都能完美融入，机身外还配有触控智能面板+旋钮，功能设置非常简单，减少繁琐操作，它还拥有40L大容量、搪瓷内胆易清洁、双层聚能隔热玻璃门防烫伤、硅胶旋钮不烫手以及可任意角度悬停的等贴心设计。

长帝大白鲸F40最大亮点就是风炉、平炉一体，可以实现三层同烤，内置1500w背部大功率双圈发热管+1800转风扇，一次性烤制更多美食，节省更多时间精力，且还有热均衡专利加持，切换风炉烤功能，多层上色更均匀，平炉升温快，则适用单层烘烤。同时内置大白鲸PID精准驭温技术，搭配双NTC感温探头，可实现上下独立控温。

长帝大白鲸F40还拥有蛋挞、炸鸡翅、披萨、烤鱼等19项智能菜单，不用自己另外设置时间和温度，一键即可开启烹饪，就算是厨房小白也能快速上手，省心省力。 它还集齐发酵、空气炸、风干等功能，解锁更多样化的烹饪需求。

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